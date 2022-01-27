У відповіді США немає позитивної реакції на головне питання Росії, - Лавров

У відповіді США щодо гарантій безпеки є позитивні моменти для серйозного діалогу, але немає реакції на головне питання Росії.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Щодо змісту документа, там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних питань. З головного питання у цьому документі реакції позитивної немає", - заявив міністр журналістам.

Лавров нагадав, що головним питанням є позиція РФ щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території РФ.

"Що стосується змісту відповіді, думаю, воно найближчим часом стане відоме широкому загалу, тому що, як нам сказали американські колеги, хоча вони й вважають за краще, щоб документ залишився для конфіденційного дипломатичного діалогу, але він узгоджений з усіма союзниками США та з українською стороною Тому у мене жодних сумнівів, що найближчим часом він "витече", - зазначив Лавров.

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Міністр додав, що МЗС РФ після міжвідомчого погодження доповість президенту Володимиру Путіну про зміст відповідей США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки, і той ухвалить рішення щодо подальших кроків.

"В іншому зараз вивчаємо відповідь, яку отримали від американців, і яка, як сам Блінкен заявив, погоджена з українцями та іншими західними країнами, союзниками США. Одночасно отримали відповідь по лінії Північноатлантичного альянсу, від генсекретаря Столтенберга" , – сказав Лавров.

"Розглядаємо два документи у комплексі, з урахуванням того, що вони є реакцією на проекти договору та угоди, поширені нами у грудні 2021 року. Після міжвідомчого погодження будемо доповідати президенту. Він прийматиме рішення щодо наших подальших кроків", - сказав російський міністр.

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