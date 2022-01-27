В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос России, - Лавров
В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет реакции на главный вопрос России.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет", - заявил министр журналистам.
Лавров напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.
"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", - отметил Лавров.
Министр добавил, что МИД РФ после межведомственного согласования доложит президенту Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, и глава государства примет решение о дальнейших шагах.
"В остальном сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря Столтенберга", - сказал Лавров.
"Рассматриваем два документа в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года. После межведомственного согласования будем докладывать президенту. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах", - сказал российский министр.
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там же написано прямо: пішли нах, в свою скрепу!
А лавров такий, обиженку из себя строит.. "нет позитивной(!) реакции.. хник-хник"..
а чего оно ждало, что испугаются и на блюдечке всьо подадуть?
Гугл-переводчик справился через сутки??? Расшифровали письмо??? ГОВОРИЛИ Байдену-Блинкену - БАНДЕРОВЦИ, надо было в картинках ответ слать... Кацапи слов не понимают....
Путя ссылается на какие то якобы личные бла бла Горбачева и кто там был Президентом США мол мы не будем расширять НАТО на Восток и что ну было два человека бла бла сказал один второму и что СССР и как Горбачева нет.. и опять же такая типа тема разговора у Мишки меченного появилась аккурат после 2014 года он просто кипятком в Космос от путина и его политики тому его слова надо поделить на 000 ...у нас Бумага есть подписанная Россией Будапештский меморандум гарантий Украине и что вытерся Путя им у нас есть Меморандум Бухареста 2008 года где стоит подпись России и Путина и что а ничего не было такого и все вы врете....и это о перспективе членства НАТО Украины и Грузии к слову сказать.. теперь нет нам то не надо вы нас не так поняли то вовсе иное.... а не то что мы хотим сегодня....
Читай между строк:
"....выражаем глубокую обеспокоенность вашими страхами, но с точки зрения банальной эрудиции все ваши влажные желания, касающиеся Украины и НАТО, будут рассмотрены после вывода путинских вояк с территории Украины!
Короче, проблемы кацапов, НАТО и США не ипут!
Точка! "
БОГАТЫРЬ
В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит - он его с корнем вырвал; видит, другой стоит - он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло - залез Богатырь в дупло и заснул.Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами - и был таков.Пошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А, сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел - никак, в "оной" земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!»И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто - шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает.Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» - а он и тут в дупле проспал.Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.Что ж это за Богатырь такой?Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала - и верила; вздыхала - и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил - воняет; другой подошел - тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» - молвили супостаты и ринулись на страну.Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату - глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка.Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком - смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.Спи, Богатырь, спи!
ги
Они всерьез относятся к тому, что подпишут! Вот жеж дураки!
Да напишите что угодно, а потом, как Рашка фашистская делает, наплюйте,большие дела...
1) Сколько там газ стоит? На(во) сколько он вырастет после этих заяв?
2) Следите за ценами на нефть. Они растут, и растут системно. Что неудивительно при любых войнах, а уж когда один из мировых лидеров в поставках нефти рикует войной...
3) Делайте выводы на предмет наполнения бюджета РФ за счет роста цен на энергоносители.
4) Делайте выводы по инфляции в Украине.
5) Далее. РФ, я думаю, принципиально пофигу - где проводить учения. Полтыщи км левее, полтыщи км правее... принципиально по затратам это вряд ли сильно отличается. А окупается ростом цен на энергоносители.
6) Нам продолжат поставлять оружие для защиты от "вторжения" которого не будет. Только вот... Вы уверены, что оно поставляется бесплатно? Я вот нет. И думаю, за инструкторов мы тоже платим.
7) Сложите рост цен на энергоносители, по сути отрезывание нас от мировых заемных рынков (за счет увеличения ставок из-за рисков "вторжения") и последствия для экономики.
Это 90ые или хуже.
И "полыхнуть" при этом может уже у нас в стране. Насыщенной оружием, поставленным сейчас... представляете масштабы? Скажем, майдан, но уже не со стрелковкой, а с частью этих самых птрк?
Я бы втихаря завозил оружие, а офиц. версия была бы что мы его откопали в овраге. С гопниками иначе нельзя
Как это?
А то шо они ржали всем Белым домом с пентагоном в обнимку, пока писали вам это письмо, хиба не позитиф?!
""
Страна, официально и юридически отказавшаяся от верховенства международного права, что-то там требует в рамках международного правового поля?
Как гопник, официально объявивший "беспредел нараёне", бежит к участковому, когда соседи дают ему ********?