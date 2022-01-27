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В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос России, - Лавров

В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос России, - Лавров

В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет реакции на главный вопрос России.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет", - заявил министр журналистам.

Лавров напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

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"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", - отметил Лавров.

Министр добавил, что МИД РФ после межведомственного согласования доложит президенту Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, и глава государства примет решение о дальнейших шагах.

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"В остальном сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря Столтенберга", - сказал Лавров.

"Рассматриваем два документа в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года. После межведомственного согласования будем докладывать президенту. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах", - сказал российский министр.

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Автор: 

Лавров Сергей (2324) россия (96074) США (27073)


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Топ комментарии
+20
деж тут позитив знайдеш в тексті "ПІШЛИ ВИ НАХ.... КАЦАПНЯ"))
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27.01.2022 16:48
+14
як це немає, лавров сліпий?
там же написано прямо: пішли нах, в свою скрепу!

А лавров такий, обиженку из себя строит.. "нет позитивной(!) реакции.. хник-хник"..
а чего оно ждало, что испугаются и на блюдечке всьо подадуть?
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27.01.2022 16:56
+13
Да ,теперь выход один ,пойти и застрелиться ибо так об расею ноги ещё никто не вытирал ..
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27.01.2022 16:49
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Правила форума Совет форумчан
твоя справа теляча, лаврік.
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27.01.2022 16:48 Ответить
як це немає, лавров сліпий?
там же написано прямо: пішли нах, в свою скрепу!

А лавров такий, обиженку из себя строит.. "нет позитивной(!) реакции.. хник-хник"..
а чего оно ждало, что испугаются и на блюдечке всьо подадуть?
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27.01.2022 16:56 Ответить
Коняку обидели😢.
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27.01.2022 16:48 Ответить
деж тут позитив знайдеш в тексті "ПІШЛИ ВИ НАХ.... КАЦАПНЯ"))
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27.01.2022 16:48 Ответить
Может тебе ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?
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27.01.2022 16:49 Ответить
НЕУЖЕЛИ??!! В САМОМ ДЕЛЕ??!!!
Гугл-переводчик справился через сутки??? Расшифровали письмо??? ГОВОРИЛИ Байдену-Блинкену - БАНДЕРОВЦИ, надо было в картинках ответ слать... Кацапи слов не понимают....
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27.01.2022 16:49 Ответить
Да ,теперь выход один ,пойти и застрелиться ибо так об расею ноги ещё никто не вытирал ..
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27.01.2022 16:49 Ответить
Воно вже витікає-смердюче лайно з лапатних смердючих дуп...
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27.01.2022 16:50 Ответить
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27.01.2022 16:50 Ответить
Шоу ,, тупой еще тупее ,, . А чего вы в своей конюшне ожидали ?
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27.01.2022 16:50 Ответить
Мокши ни слов не понимают ни читать не умеют. Мокшам нужно рисунками нарисовать бутылку у параши на которую им нужно сесть
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27.01.2022 16:51 Ответить
...брешеш, людоморе... (с) ...там є дуже виразна відповідь: ідіть до біса, кацапи!
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27.01.2022 16:51 Ответить
Лавруша делает мину при плохой игре..... Путина сразу послали с главным вопросом в дурку... хотелки типа -не принимаются... и у вас Раша нет таких прав --качать свои права- в вопросе расширения или нет НАТО..... приеме или нет новых страны в блок НАТО..
Путя ссылается на какие то якобы личные бла бла Горбачева и кто там был Президентом США мол мы не будем расширять НАТО на Восток и что ну было два человека бла бла сказал один второму и что СССР и как Горбачева нет.. и опять же такая типа тема разговора у Мишки меченного появилась аккурат после 2014 года он просто кипятком в Космос от путина и его политики тому его слова надо поделить на 000 ...у нас Бумага есть подписанная Россией Будапештский меморандум гарантий Украине и что вытерся Путя им у нас есть Меморандум Бухареста 2008 года где стоит подпись России и Путина и что а ничего не было такого и все вы врете....и это о перспективе членства НАТО Украины и Грузии к слову сказать.. теперь нет нам то не надо вы нас не так поняли то вовсе иное.... а не то что мы хотим сегодня....
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27.01.2022 16:53 Ответить
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27.01.2022 16:55 Ответить
Сраный дипломат !
Читай между строк:
"....выражаем глубокую обеспокоенность вашими страхами, но с точки зрения банальной эрудиции все ваши влажные желания, касающиеся Украины и НАТО, будут рассмотрены после вывода путинских вояк с территории Украины!
Короче, проблемы кацапов, НАТО и США не ипут!
Точка! "
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27.01.2022 16:54 Ответить
Життя недосконале)
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27.01.2022 16:56 Ответить
А кому сейчас легко? )))
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27.01.2022 19:16 Ответить
Поясніть хоч хтось цій "унылой лошади" що відповідь на запитання не завжди влаштовує запитуючого....
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27.01.2022 16:56 Ответить
дебил..мля...
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27.01.2022 16:58 Ответить
Уже обо всем договорились! Байден типа разрулир ситуацию и "миротворец", войны в украине не будет...А Путлер для рашиков типа "нагнул" пендосов и НАТО не будет в Украине. Вот такие вот расклады.....
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27.01.2022 17:01 Ответить
Михаил Салтыков-Щедрин

БОГАТЫРЬ

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит - он его с корнем вырвал; видит, другой стоит - он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло - залез Богатырь в дупло и заснул.Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами - и был таков.Пошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А, сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел - никак, в "оной" земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!»И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто - шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает.Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» - а он и тут в дупле проспал.Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.Что ж это за Богатырь такой?Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала - и верила; вздыхала - и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил - воняет; другой подошел - тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» - молвили супостаты и ринулись на страну.Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату - глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка.Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком - смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.Спи, Богатырь, спи!
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27.01.2022 17:02 Ответить
типу, не зрозумів, що тебе на хер послали?
ги
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27.01.2022 17:02 Ответить
Причому неодноразово. Мабуть варто "підтвердити" ще і цеглиною по конячій морді.
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27.01.2022 19:59 Ответить
Лошарик мозгой совсем поехал, раз дрочить на весь мир начал...))
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27.01.2022 17:03 Ответить
Лупатенький, а ты чего хотел, скажи спасибо что они вообще ответили.
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27.01.2022 17:04 Ответить
Предумовы для переговоров ( серьезных) это деоккупация и передача без всяких условий согласно международно признанных границ Украине - Крыма, Севастополя, ОРДЛО, Грузии - Абхазии и Юж. Осетии, Молдове - Приднестровья, Азербайджану - Карабаха. Полная демилитаризация Калиниградской области. Вывод базы ВМС РФ из Севастополя. Вывод войск, техники и вооружений РФ и прекращение поддержки и финансирование дикторского режима в Беларуси. ( тогда и ей внеблоковый статус) Невмешательство РФ во внутренние и внешние дела бывших республик СССР ( включая язык, религия, образование, экономика и политика) Вот после этого можно обсуждать вопросы к НАТО, Украине, Грузии и т.д.
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27.01.2022 17:05 Ответить
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27.01.2022 17:08 Ответить
*********** просто читать не умеют между строчек. А там ясно написано "Лапти, идите на хер и засуньте свое вяличие себе в жопу !"
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27.01.2022 17:09 Ответить
где былая дерзость и задор, мерин?
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27.01.2022 17:10 Ответить
Все-таки европейцы - странные люди...
Они всерьез относятся к тому, что подпишут! Вот жеж дураки!
Да напишите что угодно, а потом, как Рашка фашистская делает, наплюйте,большие дела...
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27.01.2022 17:11 Ответить
На самом деле это не очень хорошие новости для нас. Следите за пальцами.
1) Сколько там газ стоит? На(во) сколько он вырастет после этих заяв?
2) Следите за ценами на нефть. Они растут, и растут системно. Что неудивительно при любых войнах, а уж когда один из мировых лидеров в поставках нефти рикует войной...
3) Делайте выводы на предмет наполнения бюджета РФ за счет роста цен на энергоносители.
4) Делайте выводы по инфляции в Украине.
5) Далее. РФ, я думаю, принципиально пофигу - где проводить учения. Полтыщи км левее, полтыщи км правее... принципиально по затратам это вряд ли сильно отличается. А окупается ростом цен на энергоносители.
6) Нам продолжат поставлять оружие для защиты от "вторжения" которого не будет. Только вот... Вы уверены, что оно поставляется бесплатно? Я вот нет. И думаю, за инструкторов мы тоже платим.
7) Сложите рост цен на энергоносители, по сути отрезывание нас от мировых заемных рынков (за счет увеличения ставок из-за рисков "вторжения") и последствия для экономики.
Это 90ые или хуже.
И "полыхнуть" при этом может уже у нас в стране. Насыщенной оружием, поставленным сейчас... представляете масштабы? Скажем, майдан, но уже не со стрелковкой, а с частью этих самых птрк?
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27.01.2022 17:12 Ответить
Лаврову вказали, що головним питанням є позиція США І НАТО щодо неприпустимості подальшого розширення РАШИСТА на ЗАХІД , та розміщення ударних озброєнь, в окупованому українському Криму,та Білорусії, якіє загрозою для території України , ЄС і країн НАТО. В іншому випадку аналогічна кількість російському озброєнню , яке є розміщене біля границь України ,буде вирівняно розміщенням натівського озброєння на території України,
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27.01.2022 17:17 Ответить
зря запад тупит с открытием офиц. поставок.
Я бы втихаря завозил оружие, а офиц. версия была бы что мы его откопали в овраге. С гопниками иначе нельзя
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27.01.2022 21:11 Ответить
"З головного питання у цьому документі реакції позитивної немає"...
Как это?
А то шо они ржали всем Белым домом с пентагоном в обнимку, пока писали вам это письмо, хиба не позитиф?!
""
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27.01.2022 17:27 Ответить
Конечно можно дрессировать животных и это получается. В отношении ********** даже пытаться не стоит найти с ними общий язык. А дочку лаврова пора отправлять на родину, а то еще человеком станет.
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27.01.2022 17:27 Ответить
Реакции нет, а ответ есть! Идите нах... уроды моральные!
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27.01.2022 17:29 Ответить
И какой позитив этот хачик хотел увидеть в этом?
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27.01.2022 17:30 Ответить
унылая лошадь протекла, несите другую
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27.01.2022 17:39 Ответить
знает что размещение ударных вооружений не позволит парашке свободно захватывать новые земли
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27.01.2022 17:42 Ответить
Единственная дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США. Сейчас оканчивает Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остатся жить в США на постоянной основе. И имела она вонючию русь!
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27.01.2022 17:51 Ответить
Это ж надо! Сначала нагло насрать морем кацапско-гебешного говна на Международное право и подписанные Кацапией международные договора, а потом требовать от других субъектов Международного права каких-то особых обязательств перед ******* в соответствии с обосранным ******* же международным правом.
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27.01.2022 18:32 Ответить
Эммм... Я правильно понял?
Страна, официально и юридически отказавшаяся от верховенства международного права, что-то там требует в рамках международного правового поля?

Как гопник, официально объявивший "беспредел нараёне", бежит к участковому, когда соседи дают ему ********?
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27.01.2022 18:47 Ответить
Кацапов трахнули.
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27.01.2022 19:21 Ответить
Вашингтон передал Кремлю ответ на его требования к США и НАТО...
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27.01.2022 19:23 Ответить
Лавров: "В ответе есть позитивные моменты, но *уло надо писать с большой буквы, так как это не должность, а имя собственное и на*ер пишется вместе, это наречие."
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27.01.2022 19:29 Ответить
Кожне питання містить половину відповіді. Ставте розумні питання - отримаєте адекватну відповідь.
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27.01.2022 19:55 Ответить
Кажуть ***** в шоці. Вимагає письмово пояснити письмову відповідь. Хоч так залишиться в документах для історії.
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27.01.2022 23:25 Ответить
 
 