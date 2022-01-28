Арахамія був залучений до звільнення з СІЗО вора в законі Умки, який входить у коло спілкування Коломойського, - ЗМІ

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія є каналом прямого зв’язку "СН" та Офісу Президента з олігархом Ігорем Коломойським.

Це стверджує Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Видання нагадує про "випадкові" зустрічі з Давидом Арахамією на футбольних матчах".

"Єдиний, з ким зараз спілкується Ігор Валерієвич (Коломойський. - Ред.) в команді – це Давид (Арахамія. - Ред.). Колись він йому постійно дзвонив, писав, щось доводив. А зараз максимум присилає якісь посилання", – цитує видання члена Зекоманди.

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"Часом Арахамія може бути залучений у різні "пікантні" історії, як то допомога із виходом із СІЗО дніпровському "злодію в законі" Умці (Сергій Олійник), який входить у коло спілкування Коломойського", - стверджує видання.

Нагадаємо, у травні 2021 слідчий суддя Печерського районного суду Києва застосував проти вора у законі Умки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном до 18 липня 2021 включно. Однак, 9 липня суд за клопотанням захисту вора у законі Умки змінив запобіжний захід з утримання під вартою на нічний домашній арешт.