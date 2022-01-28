Арахамія був залучений до звільнення з СІЗО вора в законі Умки, який входить у коло спілкування Коломойського, - ЗМІ
Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія є каналом прямого зв’язку "СН" та Офісу Президента з олігархом Ігорем Коломойським.
Це стверджує Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
Видання нагадує про "випадкові" зустрічі з Давидом Арахамією на футбольних матчах".
"Єдиний, з ким зараз спілкується Ігор Валерієвич (Коломойський. - Ред.) в команді – це Давид (Арахамія. - Ред.). Колись він йому постійно дзвонив, писав, щось доводив. А зараз максимум присилає якісь посилання", – цитує видання члена Зекоманди.
"Часом Арахамія може бути залучений у різні "пікантні" історії, як то допомога із виходом із СІЗО дніпровському "злодію в законі" Умці (Сергій Олійник), який входить у коло спілкування Коломойського", - стверджує видання.
Нагадаємо, у травні 2021 слідчий суддя Печерського районного суду Києва застосував проти вора у законі Умки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном до 18 липня 2021 включно. Однак, 9 липня суд за клопотанням захисту вора у законі Умки змінив запобіжний захід з утримання під вартою на нічний домашній арешт.
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Джерело:
Україну захопила мафія.
Недоумки продовжують чекати посадки Порошенка.
З їхніми пасквілями дурні носились, як дурень з торбою.
Тепер багато хто з них під санкціями США як агенти кремля.
Онищенко, Деркач, Портнов.....
вот вам вся "деолигархизация" хотя все было ясно по фотке когда зеля записывал за коломоем за одним столом
На кордоні країни та на її окупованих територіях понад сто тисяч ворожих військ.
Рада збирається... і робить ніц. Після чого йде на канікули.
Американці присилають нам зброю і мотивують інші країни НАТО робити те саме.
Тим часом голова фракції "Слуга народу":
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5019597298060431 Victor Tregubov
Слишком классически он "рос" в своем IT бизнесе и теперь в "политике"... - как агентура !!!
Его нужно проверить и "вывернуть на изнанку" в ходе проверки !