УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10395 відвідувачів онлайн
Новини
20 346 70

Арахамія був залучений до звільнення з СІЗО вора в законі Умки, який входить у коло спілкування Коломойського, - ЗМІ

Арахамія був залучений до звільнення з СІЗО вора в законі Умки, який входить у коло спілкування Коломойського, - ЗМІ

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія є каналом прямого зв’язку "СН" та Офісу Президента з олігархом Ігорем Коломойським.

Це стверджує Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Видання нагадує про "випадкові" зустрічі з Давидом Арахамією на футбольних матчах".

"Єдиний, з ким зараз спілкується Ігор Валерієвич (Коломойський. - Ред.) в команді – це Давид (Арахамія. - Ред.). Колись він йому постійно дзвонив, писав, щось доводив. А зараз максимум присилає якісь посилання", – цитує видання члена Зекоманди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авторитет Умка засвітився в компанії Нарика та Коломойського. ФОТО

"Часом Арахамія може бути залучений у різні "пікантні" історії, як то допомога із виходом із СІЗО дніпровському "злодію в законі" Умці (Сергій Олійник), який входить у коло спілкування Коломойського", - стверджує видання.

Нагадаємо, у травні 2021 слідчий суддя Печерського районного суду Києва застосував проти вора у законі Умки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном до 18 липня 2021 включно. Однак, 9 липня суд за клопотанням захисту вора у законі Умки змінив запобіжний захід з утримання під вартою на нічний домашній арешт.

Автор: 

вор у законі (241) Коломойський Ігор (3126) Арахамія Давид (1106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
показати весь коментар
28.01.2022 16:06
+43
....лядский цирк папы Бени в действии

показати весь коментар
28.01.2022 16:06
+43
"Арахамія був залучений до звільнення з СІЗО вора в законі Умки, який входить у коло спілкування Коломойського".

Джерело:

Україну захопила мафія.
Недоумки продовжують чекати посадки Порошенка.
показати весь коментар
28.01.2022 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.01.2022 16:06 Відповісти
вообще
показати весь коментар
28.01.2022 16:19 Відповісти
Типичный представитель сухумского обезьяньего питомника.
показати весь коментар
28.01.2022 18:01 Відповісти
Вернем питомнику его питомца!
показати весь коментар
28.01.2022 18:33 Відповісти
Гадюче кубло...
показати весь коментар
28.01.2022 16:06 Відповісти
Внатурє слугі народа-вєк волв нє відать...
показати весь коментар
28.01.2022 16:09 Відповісти
Мафия - власть, олигархи, бандиты - крепко связаны друг с другом деньгами, кровью, преступлениями
показати весь коментар
28.01.2022 16:18 Відповісти
Кстати, именно мафия в Италии, да и в Раше тоже отмывала бабло на строительстве дорог.
показати весь коментар
28.01.2022 16:22 Відповісти
Твоя семейка!
показати весь коментар
28.01.2022 16:31 Відповісти
....лядский цирк папы Бени в действии

показати весь коментар
28.01.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 16:08 Відповісти
"Арахамія був залучений до звільнення з СІЗО вора в законі Умки, який входить у коло спілкування Коломойського".

Джерело:

Україну захопила мафія.
Недоумки продовжують чекати посадки Порошенка.
показати весь коментар
28.01.2022 16:09 Відповісти
Та він також є ця сама мафія тільки інше крило 2005 рік інтерв'ю покійного О. Зінченко Інтерфаксу. Відео на You Tube.
показати весь коментар
28.01.2022 16:15 Відповісти
Таких Зінченко-"викривачів Порошенка" було хоч греблю гати.
З їхніми пасквілями дурні носились, як дурень з торбою.
Тепер багато хто з них під санкціями США як агенти кремля.
Онищенко, Деркач, Портнов.....
показати весь коментар
28.01.2022 16:20 Відповісти
Это когда он перед самой смертью каялся за свои слова и говорил, что одна дама использовала его в темную?
показати весь коментар
28.01.2022 16:25 Відповісти
Зінченко, бувший голова ЛКСМ УРСР, працював на Тимошенко.
показати весь коментар
28.01.2022 16:50 Відповісти
Завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК ВЛКСМ, куратор у «Комсомольській правді».
показати весь коментар
28.01.2022 19:43 Відповісти
Хто нам в біса засилаєх цих грузо-українців,була жванія,стала араХамія?
показати весь коментар
28.01.2022 16:11 Відповісти
І навіть не кажіть мені, що цей "УМКА", не єврей!
показати весь коментар
28.01.2022 16:11 Відповісти
Не єврей. Самі євреї таке іншим словом називають.
показати весь коментар
28.01.2022 16:13 Відповісти
Це їх внутрішньоєврейські справи.
показати весь коментар
28.01.2022 16:25 Відповісти
Це Беніні слуги ,саме за його велінням створювався це проект "слуга народу" тому вже нема куди відступати в п'яти краінах порушено кримінальні спроави ,ось тільки в краіні яку пограбував ніхто про це не думає.
показати весь коментар
28.01.2022 16:12 Відповісти
А для чого ж він Ваву, та гроЬобаний цирк "слуг", владою зробив? Щоб було де відсидітись. Кримінальні справи позакривати. Законно видоїти країну і продати, дорого, *****.
показати весь коментар
28.01.2022 16:17 Відповісти
73%🦠🦠🦠🦠🐑🐁
показати весь коментар
28.01.2022 16:47 Відповісти
Гарний початок депутатських канікул для аРахламії.
показати весь коментар
28.01.2022 16:17 Відповісти
Йому какаяразніца?
показати весь коментар
28.01.2022 16:25 Відповісти
Что дальше, Дава, что дальше.
показати весь коментар
28.01.2022 17:04 Відповісти
Якщо сюди ніяким чином неможливо притягнути Порошенка, то дебілам ця тема не цікава.
показати весь коментар
28.01.2022 16:20 Відповісти
но вам удалось
показати весь коментар
28.01.2022 16:22 Відповісти
и тебя это заинтересовало?
показати весь коментар
28.01.2022 16:25 Відповісти
заинтересовало, как тебе это удалось
показати весь коментар
28.01.2022 16:27 Відповісти
удалось что?))))
показати весь коментар
28.01.2022 16:31 Відповісти
затащить порошенка
показати весь коментар
28.01.2022 16:40 Відповісти
где?))
показати весь коментар
28.01.2022 16:45 Відповісти
вора освободили воры
показати весь коментар
28.01.2022 16:21 Відповісти
За то дороги кросивые и президент молодой, енергичный. Да, зелибобы
показати весь коментар
28.01.2022 16:25 Відповісти
А по суті є що сказати?
показати весь коментар
28.01.2022 16:35 Відповісти
я вообще ничему уже не удивляюсь... просто жду, жду когда всё это закончится....
показати весь коментар
28.01.2022 16:26 Відповісти
...якщо більшість будуть просто чекати,то "воно "не закінчиться ніколи.
показати весь коментар
28.01.2022 16:35 Відповісти
вот это да, вот это ты молодец, выдал так выдал красное словцо, меня аж гордость пробрала... насколько очевидно шо аж тошно. Проблема в том, шо когда доходит до дела то самые "патриоты" почему-то оказываются в Польше а нам приходится всё делать самим, только не в интернете цепляясь к словам, а в реальности!
показати весь коментар
28.01.2022 19:23 Відповісти
Ти сам свої дії описав. Я ж висловив свою думку в загальному контексті. А щодо "патріотомірства" то навіть трохи з тобою згідний - наш час розставляє усе на свої місця,кожен має можливість проявити себе ,хто ділом а хто словом...
показати весь коментар
28.01.2022 22:18 Відповісти
не воспринимай мир так буквально, в глобальном масштабе я не собираюсь "сидеть", а конкретно сейчас - да, я сижу и наблюдаю за этим трешаком читая новости, как собственно и ты.
показати весь коментар
28.01.2022 22:23 Відповісти
Слухи..
показати весь коментар
28.01.2022 16:26 Відповісти
Умка...Разумков...
показати весь коментар
28.01.2022 16:27 Відповісти
В.А.Зеленский - Вазелин….
показати весь коментар
28.01.2022 16:30 Відповісти
Хламидии нужно набить звёзды на плечах и коленях , посадить в самолёт и отправить в Грузию. Там власти его прикроют , а законники в душе мыло уронят, пущай кукарекает
показати весь коментар
28.01.2022 16:27 Відповісти
арахумка... хароший мальчик
показати весь коментар
28.01.2022 16:27 Відповісти
А арашка разве не должен после каждого разговора с беней писать отчеты? Закон о олигархах в действии!
показати весь коментар
28.01.2022 16:28 Відповісти
И шо этот Чиполлино тоже в законе или так приблатнённый? А по замашкам вроде бы фраер…
показати весь коментар
28.01.2022 16:29 Відповісти
>Арахамия - канал прямой связи "СН" и Офиса президента с олигархом Игорем Коломойским

вот вам вся "деолигархизация" хотя все было ясно по фотке когда зеля записывал за коломоем за одним столом
показати весь коментар
28.01.2022 16:32 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27915584.html Трускавецька школа кризового менеджменту

На кордоні країни та на її окупованих територіях понад сто тисяч ворожих військ.

Рада збирається... і робить ніц. Після чого йде на канікули.

Американці присилають нам зброю і мотивують інші країни НАТО робити те саме.

Тим часом голова фракції "Слуга народу":

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5019597298060431 Victor Tregubov
показати весь коментар
28.01.2022 16:32 Відповісти
Боже захисти Україну від Зеленого короновірусу
показати весь коментар
28.01.2022 16:34 Відповісти
вот вам и социальный лифт, ещё вчера на базаре торговал хурмой и специями а сейчас вон какой важный, умку вытащил.
показати весь коментар
28.01.2022 16:35 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 16:40 Відповісти
а ему вы удивляетесь,криминал давно захватил власть в украине и при избрании президента- просто сменяются шайки бандитов и воров, поэтому и так живем
показати весь коментар
28.01.2022 16:43 Відповісти
Не бандюки у власти, а Порошенко и СМИ, во всём виновато...
показати весь коментар
28.01.2022 16:44 Відповісти
Себе камеру освободил АраХам бабуинский
показати весь коментар
28.01.2022 16:45 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uploads/news/2021/10/18/****************************************.jpg Меня видели на канале Рада?,вот смотрите
показати весь коментар
28.01.2022 16:46 Відповісти
так вот от чего борзость
показати весь коментар
28.01.2022 17:17 Відповісти
на3ад на ринок там його місце
показати весь коментар
28.01.2022 17:34 Відповісти
это грязное мохнатое животное на побегушках у Кала Мойского? - ничего нового. в знак преданности будет в "хате" на нарах ярусом выше своего хозяина...
показати весь коментар
28.01.2022 17:41 Відповісти
Лично Я убежден в том, что Давид Арахамия - представитель разведки страны гражданином он был ДО того, как получил гражданство Украины !...

Слишком классически он "рос" в своем IT бизнесе и теперь в "политике"... - как агентура !!!

Его нужно проверить и "вывернуть на изнанку" в ходе проверки !
показати весь коментар
28.01.2022 18:05 Відповісти
Аре своя "умка" нужна.
показати весь коментар
28.01.2022 18:31 Відповісти
Это ясно свидетельствует о том, что Ара тесно связан с уголовной мафией и является их прямым представителем в государственной власти.
показати весь коментар
28.01.2022 18:35 Відповісти
 
 