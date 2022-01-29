Друга делегація конгресменів США підтвердила двопартійну підтримку України

У Конгресі США існує непохитна двопартійна підтримка територіальної цілісності України на фоні агресивної політики Російської Федерації та відповідних загроз, що вона несе.

Про це заявив на брифінгу конгресмен Марк Грін, який очолює республіканську частину двопартійної делегації Палати представників Конгресу США, що прибула з візитом до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Республіканці, яких я очолюю в цій (двопартійній – ред.) делегації, займають тверду позицію, єдину з нашими колегами з іншої партії, щодо підтримки України та мирного розв’язання кризи", - повідомив конгресмен.

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На уточнююче питання кореспондента Укрінформу про те, чи не є загрозою такої двопартійної єдності поширювані серед республіканського електорату окремими відомими медіаперсонами, такими як Такер Карлсон із Фокс Ньюз, наративи, що ставлять під сумнів необхідність американської підтримки України у протистоянні з РФ, Грін підтвердив єдину позицію Конгресу США про одностайність обох партій щодо необхідності протистояти російській загрозі.

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"Я говорю від імені присутніх тут та, я впевнений, багатьох інших республіканців. Коли хтось висуває війська до кордонів члена НАТО, в Білорусь, це змінює розклад. Йдеться взагалі про інший рівень (загрози - ред.). В нас є зобов’язання перед цими країнами відповідно до статті 5 (Статуту ООН – ред.). І ми не ігноруватимемо це", - зазначив конгресмен.

Звертаючись до Володимира Путіна, Грін підкреслив: "Містер Путін, ви об’єднали НАТО, ви об’єднали ЄС, ви об’єднали багатьох у всьому світі і ви об'єднали Конгрес США – демократів і республіканців – усі приїхали сюди (в Україну - ред.) у двопартійному форматі, щоб проявити солідарність".

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