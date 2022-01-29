Друга делегація конгресменів США підтвердила двопартійну підтримку України
У Конгресі США існує непохитна двопартійна підтримка територіальної цілісності України на фоні агресивної політики Російської Федерації та відповідних загроз, що вона несе.
Про це заявив на брифінгу конгресмен Марк Грін, який очолює республіканську частину двопартійної делегації Палати представників Конгресу США, що прибула з візитом до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Республіканці, яких я очолюю в цій (двопартійній – ред.) делегації, займають тверду позицію, єдину з нашими колегами з іншої партії, щодо підтримки України та мирного розв’язання кризи", - повідомив конгресмен.
На уточнююче питання кореспондента Укрінформу про те, чи не є загрозою такої двопартійної єдності поширювані серед республіканського електорату окремими відомими медіаперсонами, такими як Такер Карлсон із Фокс Ньюз, наративи, що ставлять під сумнів необхідність американської підтримки України у протистоянні з РФ, Грін підтвердив єдину позицію Конгресу США про одностайність обох партій щодо необхідності протистояти російській загрозі.
"Я говорю від імені присутніх тут та, я впевнений, багатьох інших республіканців. Коли хтось висуває війська до кордонів члена НАТО, в Білорусь, це змінює розклад. Йдеться взагалі про інший рівень (загрози - ред.). В нас є зобов’язання перед цими країнами відповідно до статті 5 (Статуту ООН – ред.). І ми не ігноруватимемо це", - зазначив конгресмен.
Звертаючись до Володимира Путіна, Грін підкреслив: "Містер Путін, ви об’єднали НАТО, ви об’єднали ЄС, ви об’єднали багатьох у всьому світі і ви об'єднали Конгрес США – демократів і республіканців – усі приїхали сюди (в Україну - ред.) у двопартійному форматі, щоб проявити солідарність".
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Никак не иметься этим штатам!
«Це була дуже своєчасна зустріч. Візит такої представницької делегації Конгресу США на чолі з головою Комітету у закордонних справах, яка представляє і Демократичну, і Республіканську партії, є символом двопартійної підтримки, яку Україна має зараз з боку США. Це символ єдності всього демократичного світу навколо допомоги Україні. І перший меседж, який висловив глава делегації, глава Комітету у закордонних справах - тоді, як ми демонструємо солідарність з Україною всього світу, ми наполегливо вимагаємо єдності всередині країни. Це була перша фраза, і далі рефреном у всіх виступах конгресменів незалежно від партій, було: будь ласка, забезпечте єдність. У жодному разі не можна допускати внутрішніх чвар», - зазначив Порошенко.
«Безумовно, я підтримав такий меседж, бо тільки через єдність ми можемо сьогодні зробити Україну сильнішою. А якщо ми зробимо Україну сильнішою, це буде позиція щодо забезпечення миру, бо на сильну Україну, яка має підтримку всього світу, для Путіна буде дуже небезпечно нападати», - переконаний п'ятий Президент.
«Друге питання було - чим допомогти. Наприкінці минулого року США додали 200 млн військової допомоги, 300 млн дол. було зроблено в перші тижні цього року. Це вже 500, ще 500 млн буде терміново надано по терміновим дебатам у випадку початку агресії. І зараз обговорюється ще додатково 300 млн», - повідомив Петро Порошенко.
«Було запитання: що робить Україна? Якщо ми робимо єдність у світі, де єдність всередині України? Якщо 1,2 млрд євро дає Єврокомісія макрофінансової допомоги, США починають обговорювати кредитні гарантії саме в такій формі, як ми розробили і представили в 2014-2015 роках з боку США.
Моя позиція - Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті - 50 тисяч гривень на місяць», - вважає Петро Порошенко.
«Треба забезпечити формування стратегічних резервів, які дозволять нам терміново відреагувати у випадку початку агресії. Забезпечити Державне оборонне замовлення і розгортання першої черги резерву. Це не є паніка. Це абсолютно спокійний, але компетентний, професійний і досвідчений підхід, як зупинити Путіна. Дипломатія і сильна армія. Можна навпаки - сильна армія і дипломатія», - наголошує Порошенко.
«Я дуже вдячний нашим партнерам зі США, що такий підхід був повністю підтриманий», - резюмує Петро Порошенко.
А ПОДАНО ТАК,ЯК БИ САМЕ ПОРОШЕНКО ПРЕДСТАВЛЯВ ЦЮ ГРУПУ І ПИСАВ КОМЮНІКЕ..
МАНІЯ ВЕЛИЧІ?
Мені цікаво, чому зебіли такі зебіли? А?
они там совсем наркоманы? зажоповцы только брататься с оккупантами пойдут
Хех, якби в Україні рашоколабораціонізм не становив би 10+% плюс сепаратизм 5+% - то і стільки б "акакаяразніца" не булоб...
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-pro-zelenskogo-razdrazhaet-besit-vedet-sebya-polnostyu-kontrproduktivno/