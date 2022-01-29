Вторая делегация конгрессменов США подтвердила двухпартийную поддержку Украины

В Конгрессе США существует непоколебимая двухпартийная поддержка территориальной целостности Украины на фоне агрессивной политики Российской Федерации и соответствующих угроз, которую она несет.

Об этом заявил на брифинге конгрессмен Марк Грин, возглавляющий республиканскую часть двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США, прибывшей с визитом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Республиканцы, которых я возглавляю в этой (двухпартийной – ред.) делегации, занимают твердую позицию, единую с нашими коллегами из другой партии, по поддержке Украины и мирному разрешению кризиса", - сообщил конгрессмен.

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На уточняющий вопрос корреспондента Укринформа о том, не является ли угрозой такого двухпартийного единства распространяемые среди республиканского электората отдельными известными медиаперсонами, такими как Такер Карлсон из Фокс Ньюз, нарративы, ставящие под сомнение необходимость американской поддержки Украины в противостоянии с РФ, Грин подтвердил единую позицию Конгресса США об единодушии обеих партий по поводу необходимости противостоять российской угрозе.

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"Я говорю от имени присутствующих здесь и, я уверен, многих других республиканцев. Когда кто-то выдвигает войска к границам члена НАТО, в Беларусь, это меняет расписание. Речь идет вообще о другом уровне (угрозы – ред.). У нас есть обязательства" перед этими странами в соответствии со статьей 5 (Устав ООН – ред.). И мы не будем игнорировать это", - отметил конгрессмен.

Обращаясь к Владимиру Путину, Грин подчеркнул: "Мистер Путин, вы объединили НАТО, вы объединили ЕС, вы объединили многих по всему миру и вы объединили Конгресс США – демократов и республиканцев – все приехали сюда (в Украину - ред.) в двухпартийном формате, чтобы проявить солидарность.

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