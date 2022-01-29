Вторая делегация конгрессменов США подтвердила двухпартийную поддержку Украины
В Конгрессе США существует непоколебимая двухпартийная поддержка территориальной целостности Украины на фоне агрессивной политики Российской Федерации и соответствующих угроз, которую она несет.
Об этом заявил на брифинге конгрессмен Марк Грин, возглавляющий республиканскую часть двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США, прибывшей с визитом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Республиканцы, которых я возглавляю в этой (двухпартийной – ред.) делегации, занимают твердую позицию, единую с нашими коллегами из другой партии, по поддержке Украины и мирному разрешению кризиса", - сообщил конгрессмен.
На уточняющий вопрос корреспондента Укринформа о том, не является ли угрозой такого двухпартийного единства распространяемые среди республиканского электората отдельными известными медиаперсонами, такими как Такер Карлсон из Фокс Ньюз, нарративы, ставящие под сомнение необходимость американской поддержки Украины в противостоянии с РФ, Грин подтвердил единую позицию Конгресса США об единодушии обеих партий по поводу необходимости противостоять российской угрозе.
"Я говорю от имени присутствующих здесь и, я уверен, многих других республиканцев. Когда кто-то выдвигает войска к границам члена НАТО, в Беларусь, это меняет расписание. Речь идет вообще о другом уровне (угрозы – ред.). У нас есть обязательства" перед этими странами в соответствии со статьей 5 (Устав ООН – ред.). И мы не будем игнорировать это", - отметил конгрессмен.
Обращаясь к Владимиру Путину, Грин подчеркнул: "Мистер Путин, вы объединили НАТО, вы объединили ЕС, вы объединили многих по всему миру и вы объединили Конгресс США – демократов и республиканцев – все приехали сюда (в Украину - ред.) в двухпартийном формате, чтобы проявить солидарность.
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Никак не иметься этим штатам!
«Це була дуже своєчасна зустріч. Візит такої представницької делегації Конгресу США на чолі з головою Комітету у закордонних справах, яка представляє і Демократичну, і Республіканську партії, є символом двопартійної підтримки, яку Україна має зараз з боку США. Це символ єдності всього демократичного світу навколо допомоги Україні. І перший меседж, який висловив глава делегації, глава Комітету у закордонних справах - тоді, як ми демонструємо солідарність з Україною всього світу, ми наполегливо вимагаємо єдності всередині країни. Це була перша фраза, і далі рефреном у всіх виступах конгресменів незалежно від партій, було: будь ласка, забезпечте єдність. У жодному разі не можна допускати внутрішніх чвар», - зазначив Порошенко.
«Безумовно, я підтримав такий меседж, бо тільки через єдність ми можемо сьогодні зробити Україну сильнішою. А якщо ми зробимо Україну сильнішою, це буде позиція щодо забезпечення миру, бо на сильну Україну, яка має підтримку всього світу, для Путіна буде дуже небезпечно нападати», - переконаний п'ятий Президент.
«Друге питання було - чим допомогти. Наприкінці минулого року США додали 200 млн військової допомоги, 300 млн дол. було зроблено в перші тижні цього року. Це вже 500, ще 500 млн буде терміново надано по терміновим дебатам у випадку початку агресії. І зараз обговорюється ще додатково 300 млн», - повідомив Петро Порошенко.
«Було запитання: що робить Україна? Якщо ми робимо єдність у світі, де єдність всередині України? Якщо 1,2 млрд євро дає Єврокомісія макрофінансової допомоги, США починають обговорювати кредитні гарантії саме в такій формі, як ми розробили і представили в 2014-2015 роках з боку США.
Моя позиція - Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті - 50 тисяч гривень на місяць», - вважає Петро Порошенко.
«Треба забезпечити формування стратегічних резервів, які дозволять нам терміново відреагувати у випадку початку агресії. Забезпечити Державне оборонне замовлення і розгортання першої черги резерву. Це не є паніка. Це абсолютно спокійний, але компетентний, професійний і досвідчений підхід, як зупинити Путіна. Дипломатія і сильна армія. Можна навпаки - сильна армія і дипломатія», - наголошує Порошенко.
«Я дуже вдячний нашим партнерам зі США, що такий підхід був повністю підтриманий», - резюмує Петро Порошенко.
А ПОДАНО ТАК,ЯК БИ САМЕ ПОРОШЕНКО ПРЕДСТАВЛЯВ ЦЮ ГРУПУ І ПИСАВ КОМЮНІКЕ..
МАНІЯ ВЕЛИЧІ?
Мені цікаво, чому зебіли такі зебіли? А?
они там совсем наркоманы? зажоповцы только брататься с оккупантами пойдут
Хех, якби в Україні рашоколабораціонізм не становив би 10+% плюс сепаратизм 5+% - то і стільки б "акакаяразніца" не булоб...
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-pro-zelenskogo-razdrazhaet-besit-vedet-sebya-polnostyu-kontrproduktivno/