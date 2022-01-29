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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вторая делегация конгрессменов США подтвердила двухпартийную поддержку Украины

Вторая делегация конгрессменов США подтвердила двухпартийную поддержку Украины

В Конгрессе США существует непоколебимая двухпартийная поддержка территориальной целостности Украины на фоне агрессивной политики Российской Федерации и соответствующих угроз, которую она несет.

Об этом заявил на брифинге конгрессмен Марк Грин, возглавляющий республиканскую часть двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США, прибывшей с визитом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Республиканцы, которых я возглавляю в этой (двухпартийной – ред.) делегации, занимают твердую позицию, единую с нашими коллегами из другой партии, по поддержке Украины и мирному разрешению кризиса", - сообщил конгрессмен.

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На уточняющий вопрос корреспондента Укринформа о том, не является ли угрозой такого двухпартийного единства распространяемые среди республиканского электората отдельными известными медиаперсонами, такими как Такер Карлсон из Фокс Ньюз, нарративы, ставящие под сомнение необходимость американской поддержки Украины в противостоянии с РФ, Грин подтвердил единую позицию Конгресса США об единодушии обеих партий по поводу необходимости противостоять российской угрозе.

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"Я говорю от имени присутствующих здесь и, я уверен, многих других республиканцев. Когда кто-то выдвигает войска к границам члена НАТО, в Беларусь, это меняет расписание. Речь идет вообще о другом уровне (угрозы – ред.). У нас есть обязательства" перед этими странами в соответствии со статьей 5 (Устав ООН – ред.). И мы не будем игнорировать это", - отметил конгрессмен.

Обращаясь к Владимиру Путину, Грин подчеркнул: "Мистер Путин, вы объединили НАТО, вы объединили ЕС, вы объединили многих по всему миру и вы объединили Конгресс США – демократов и республиканцев – все приехали сюда (в Украину - ред.) в двухпартийном формате, чтобы проявить солидарность.

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Конгресс США (1242) поддержка (698)


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Топ комментарии
+16
Український сором
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29.01.2022 09:58 Ответить
+11
Західні союзники наполегливо радять політичним силам всередині України об'єднатися перед загрозою широкомасштабного російського вторгнення. Про це https://eurosolidarity.org/2022/01/28/poroshenko-pislya-zustrich-iz-delegacziyeyu-kongresu-ssha-yednist-navkolo-********-sylna-armiya-i-dyplomatiya-os-shho-zupynyt-putina/ після зустрічі лідерів фракцій Верховної Ради з двопартійною делегацією Конгресу США повідомив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко .

«Це була дуже своєчасна зустріч. Візит такої представницької делегації Конгресу США на чолі з головою Комітету у закордонних справах, яка представляє і Демократичну, і Республіканську партії, є символом двопартійної підтримки, яку Україна має зараз з боку США. Це символ єдності всього демократичного світу навколо допомоги Україні. І перший меседж, який висловив глава делегації, глава Комітету у закордонних справах - тоді, як ми демонструємо солідарність з Україною всього світу, ми наполегливо вимагаємо єдності всередині країни. Це була перша фраза, і далі рефреном у всіх виступах конгресменів незалежно від партій, було: будь ласка, забезпечте єдність. У жодному разі не можна допускати внутрішніх чвар», - зазначив Порошенко.

«Безумовно, я підтримав такий меседж, бо тільки через єдність ми можемо сьогодні зробити Україну сильнішою. А якщо ми зробимо Україну сильнішою, це буде позиція щодо забезпечення миру, бо на сильну Україну, яка має підтримку всього світу, для Путіна буде дуже небезпечно нападати», - переконаний п'ятий Президент.

«Друге питання було - чим допомогти. Наприкінці минулого року США додали 200 млн військової допомоги, 300 млн дол. було зроблено в перші тижні цього року. Це вже 500, ще 500 млн буде терміново надано по терміновим дебатам у випадку початку агресії. І зараз обговорюється ще додатково 300 млн», - повідомив Петро Порошенко.

«Було запитання: що робить Україна? Якщо ми робимо єдність у світі, де єдність всередині України? Якщо 1,2 млрд євро дає Єврокомісія макрофінансової допомоги, США починають обговорювати кредитні гарантії саме в такій формі, як ми розробили і представили в 2014-2015 роках з боку США.

Моя позиція - Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті - 50 тисяч гривень на місяць», - вважає Петро Порошенко.

«Треба забезпечити формування стратегічних резервів, які дозволять нам терміново відреагувати у випадку початку агресії. Забезпечити Державне оборонне замовлення і розгортання першої черги резерву. Це не є паніка. Це абсолютно спокійний, але компетентний, професійний і досвідчений підхід, як зупинити Путіна. Дипломатія і сильна армія. Можна навпаки - сильна армія і дипломатія», - наголошує Порошенко.

«Я дуже вдячний нашим партнерам зі США, що такий підхід був повністю підтриманий», - резюмує Петро Порошенко.
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29.01.2022 09:41 Ответить
+10
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29.01.2022 09:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
И чего они обстановку нагнетают зеленскомк с арахамией?
Никак не иметься этим штатам!
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29.01.2022 09:30 Ответить
Трампа на электрический стул , активных трампистов на нары. ( Рейган и Маккейн в "гробу переворачиваются", от того во что превратили США и Западный Мир эти проходимцы)
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29.01.2022 09:33 Ответить
https://www.5.ua/polityka/bryfinh-petra-poroshenka-pislia-zustrichi-z-amerykanskymy-konhresmenamy-266691.html Брифінг Петра Порошенка після зустрічі з американськими конгресменами
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29.01.2022 09:37 Ответить
Західні союзники наполегливо радять політичним силам всередині України об'єднатися перед загрозою широкомасштабного російського вторгнення. Про це https://eurosolidarity.org/2022/01/28/poroshenko-pislya-zustrich-iz-delegacziyeyu-kongresu-ssha-yednist-navkolo-********-sylna-armiya-i-dyplomatiya-os-shho-zupynyt-putina/ після зустрічі лідерів фракцій Верховної Ради з двопартійною делегацією Конгресу США повідомив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко .

«Це була дуже своєчасна зустріч. Візит такої представницької делегації Конгресу США на чолі з головою Комітету у закордонних справах, яка представляє і Демократичну, і Республіканську партії, є символом двопартійної підтримки, яку Україна має зараз з боку США. Це символ єдності всього демократичного світу навколо допомоги Україні. І перший меседж, який висловив глава делегації, глава Комітету у закордонних справах - тоді, як ми демонструємо солідарність з Україною всього світу, ми наполегливо вимагаємо єдності всередині країни. Це була перша фраза, і далі рефреном у всіх виступах конгресменів незалежно від партій, було: будь ласка, забезпечте єдність. У жодному разі не можна допускати внутрішніх чвар», - зазначив Порошенко.

«Безумовно, я підтримав такий меседж, бо тільки через єдність ми можемо сьогодні зробити Україну сильнішою. А якщо ми зробимо Україну сильнішою, це буде позиція щодо забезпечення миру, бо на сильну Україну, яка має підтримку всього світу, для Путіна буде дуже небезпечно нападати», - переконаний п'ятий Президент.

«Друге питання було - чим допомогти. Наприкінці минулого року США додали 200 млн військової допомоги, 300 млн дол. було зроблено в перші тижні цього року. Це вже 500, ще 500 млн буде терміново надано по терміновим дебатам у випадку початку агресії. І зараз обговорюється ще додатково 300 млн», - повідомив Петро Порошенко.

«Було запитання: що робить Україна? Якщо ми робимо єдність у світі, де єдність всередині України? Якщо 1,2 млрд євро дає Єврокомісія макрофінансової допомоги, США починають обговорювати кредитні гарантії саме в такій формі, як ми розробили і представили в 2014-2015 роках з боку США.

Моя позиція - Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті - 50 тисяч гривень на місяць», - вважає Петро Порошенко.

«Треба забезпечити формування стратегічних резервів, які дозволять нам терміново відреагувати у випадку початку агресії. Забезпечити Державне оборонне замовлення і розгортання першої черги резерву. Це не є паніка. Це абсолютно спокійний, але компетентний, професійний і досвідчений підхід, як зупинити Путіна. Дипломатія і сильна армія. Можна навпаки - сильна армія і дипломатія», - наголошує Порошенко.

«Я дуже вдячний нашим партнерам зі США, що такий підхід був повністю підтриманий», - резюмує Петро Порошенко.
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29.01.2022 09:41 Ответить
Про це після зустрічі лідерів фракцій Верховної Ради з двопартійною делегацією Конгресу США повідомив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

А ПОДАНО ТАК,ЯК БИ САМЕ ПОРОШЕНКО ПРЕДСТАВЛЯВ ЦЮ ГРУПУ І ПИСАВ КОМЮНІКЕ..

МАНІЯ ВЕЛИЧІ?
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29.01.2022 10:29 Ответить
Саме через манію величі Порох так і сказав :"Після зустрічі з ЛІДЕРАМИ ФРАКЦІЙ ..."
Мені цікаво, чому зебіли такі зебіли? А?
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29.01.2022 10:48 Ответить
шановна Чайка, Дудра- це ж діагноз (бурмило, скиглій).
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29.01.2022 11:19 Ответить
а що сказали в фракції слуг уродів чи хоча би в матьківщині "після зустрічі лідерів фракцій Верховної Ради з двопартійною делегацією Конгресу США"???
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29.01.2022 10:55 Ответить
"Західні союзники наполегливо радять політичним силам всередині України об'єднатися перед загрозою широкомасштабного російського вторгнення."

они там совсем наркоманы? зажоповцы только брататься с оккупантами пойдут
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29.01.2022 11:32 Ответить
дипломатія...
Хех, якби в Україні рашоколабораціонізм не становив би 10+% плюс сепаратизм 5+% - то і стільки б "акакаяразніца" не булоб...
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29.01.2022 17:27 Ответить
10 процентов? Да вы оптимист. По моим прикидкам 20-35%.
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31.01.2022 00:05 Ответить
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29.01.2022 09:37 Ответить
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29.01.2022 09:38 Ответить
Не тривожте бубачку, сьогодні субота - шабат. Лєнка скумбрію фіш приготувала, а мама Ріма хали прислала (вертушкай канєшна, ат манастирскага))
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29.01.2022 09:40 Ответить
Український сором
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29.01.2022 09:58 Ответить
Потеря яйца путина
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29.01.2022 10:21 Ответить
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29.01.2022 10:23 Ответить
США про Зеленского: "раздражает, бесит, ведет себя полностью контрпродуктивно"

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-pro-zelenskogo-razdrazhaet-besit-vedet-sebya-polnostyu-kontrproduktivno/
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29.01.2022 20:47 Ответить
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29.01.2022 20:48 Ответить
 
 