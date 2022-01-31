"ДОЗу більше не існує. Тепер ми маємо трирічний план закупівель", - Резніков
Україна запустила реформу державних оборонних закупівель, яка передбачає відмову від річного державного оборонного замовлення на користь трирічного плану.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"ДОЗу більше не існує. Тепер ми маємо, за новим законом, трирічний план закупівель. Тому вчимося називати це ТПЗ", – сказав він.
Перехід на середньострокове планування передбачає зміну "філософії" закупівель, зазначив міністр. Тепер Збройні сили визначатимуть свої потреби на три роки вперед, Міністерство оборони формуватиме це в замовлення, а Міністерство стратегічних галузей промисловості – безпосередньо займатиметься плануванням.
Далі трирічний план має узгодити профільний комітет Верховної Ради, Рада національної безпеки і оборони – затвердити основні показники, а Кабінет міністрів – ухвалити ТПЗ.
У грудні 2021 року перший трирічний план закупівель Міноборони і Мінстратегпром уже передали на затвердження, і його відкриту частину схвалено. Затвердження закритої частини очікується найближчим часом.
Резніков сказав, що в рамках ТПЗ українські виробники матимуть перевагу, але якщо "немає всього бажаного озброєння чи обладнання і наразі воно не може бути вироблено, то ми підемо купляти за кордоном".
"Я хочу створити в рамках реформи Міноборони два аналогічних до натовського NSPA агентства, такі собі "амазони". Одне буде займатися закупівлею озброєння, військової техніки, друге – засобами захисту, шоломами, бронежилетами, харчуванням, паливом, одягом тощо. Ми зробимо аналог "Прозорро" військового характеру, де будуть допущені сертифіковані виробники через реєстр, який вже утворений Мінстратегпромом. Так це зроблено в НАТО", – заявив Резніков.
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Тратити гроші на швидку - це прерогатива дурних та бідних.
Джерело:
Зеленій сарані що ДОЗ, що ТПЗ .....
Ні на те, ні на інше грошей вони не дають і давати не будуть.
Все піде в ненаситні глотки Бені та його холуїв.
Если эта шобла не сядет за сдачу интересов Украины - Бога нет.
Чому міністр оборони не підтримав ініциативи ЄС, стосовно перерозподілу статей бюджету, вбік ВСУ???
реформа".
Вони три роки не підвищують зарплатню не для того, щоб залишити армію без військових, а для того, щоб навести
порядок. Як сказав резнік, в 2023 підвищать. Можливо. Цікаво, кому?
Так краще?
Дякувати Богу, що ніхто не загинув...
Боже, покарай цих нелюдей, що знищують Україну
31) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - план, що складається державними замовниками у формі відкритих даних, містить показники річного плану закупівель та прогнозні показники закупівель на наступні за плановим два бюджетні періоди;
...тобто ОСНОВОЮ є РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЛЬ...
Де Нептуни та Вільха реально у військах, а Таран з Хомчаком не ходять на допити у Дбр ….
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Тобто після 8 років планування лише " передбачає зміну "філософії"". А від зміни філософії до вироблення концепції пройде напевно ще 8 років. Збройні сили тепер лише почнуть "визначати свої потреби на три роки вперед". З такими керівниками через 3 роки "визначати потреби" вже буде інша країна.
На удивление всё правильно Резник говорит - на удивление он оказался довольно вменяемым!
Хоча крок вірний.
Повернення до радянської планової економіки
По - перше тепер не треба буде блимати очима поза плечима щороку за непоставки озброєння, а через три роки звинуватити в цьому НОВУ владу. Відчувається жидівський вишкіл. Браво, бєня.
закупокворовства ...Мы назовём его Велике На***льство.
ну вы поняли
Маланці готують здачу України по аналогії Криму. Не буде команди відкривати вогонь у бік ворога.
Оманський зашквар у дії!!!!!!!!!!!
З ким мав зустріч в Омані резидент хто зараз керує Україною ......... Україна на зовнішньому керуванні.
Керує не голобородько і не голохвастов , керує резидент "Козирь" хто йому дав на цегповноваження. Вдумайтесь країною керує стороння особа жидагент ворога!!!!!!