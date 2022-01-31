"ДОЗу більше не існує. Тепер ми маємо трирічний план закупівель", - Резніков

Україна запустила реформу державних оборонних закупівель, яка передбачає відмову від річного державного оборонного замовлення на користь трирічного плану.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"ДОЗу більше не існує. Тепер ми маємо, за новим законом, трирічний план закупівель. Тому вчимося називати це ТПЗ", – сказав він.

Перехід на середньострокове планування передбачає зміну "філософії" закупівель, зазначив міністр. Тепер Збройні сили визначатимуть свої потреби на три роки вперед, Міністерство оборони формуватиме це в замовлення, а Міністерство стратегічних галузей промисловості – безпосередньо займатиметься плануванням.

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Далі трирічний план має узгодити профільний комітет Верховної Ради, Рада національної безпеки і оборони – затвердити основні показники, а Кабінет міністрів – ухвалити ТПЗ.

У грудні 2021 року перший трирічний план закупівель Міноборони і Мінстратегпром уже передали на затвердження, і його відкриту частину схвалено. Затвердження закритої частини очікується найближчим часом.

Резніков сказав, що в рамках ТПЗ українські виробники матимуть перевагу, але якщо "немає всього бажаного озброєння чи обладнання і наразі воно не може бути вироблено, то ми підемо купляти за кордоном".

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"Я хочу створити в рамках реформи Міноборони два аналогічних до натовського NSPA агентства, такі собі "амазони". Одне буде займатися закупівлею озброєння, військової техніки, друге – засобами захисту, шоломами, бронежилетами, харчуванням, паливом, одягом тощо. Ми зробимо аналог "Прозорро" військового характеру, де будуть допущені сертифіковані виробники через реєстр, який вже утворений Мінстратегпромом. Так це зроблено в НАТО", – заявив Резніков.