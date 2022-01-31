Визначено склад 27-ї Української антарктичної експедиції, - НАНЦ. ІНФОГРАФІКА

Визначено склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який в березні вирушить на станцію "Академік Вернадський" й працюватиме там понад рік. У цій команді буде більше науковців, ніж зазвичай, 3 жінки та один з наймолодших учасників за всі роки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАНЦ.

"За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 – п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін", – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

Збільшення кількості вчених дозволить Україні розвивати наукові дослідження в Антарктиц. За останні роки було посилено можливості досліджень на станції: модернізовано біологічну лабораторію, встановлено низку нових приладів для метеорологічних та геокосмічних вимірювань. Ці нові можливості зумовили необхідність розширити наукову групу. Також на рішення збільшити склад зимівлі вплинули кліматичні зміни, адже тепер весна на "Вернадському" починається раніше, ніж туди може дістатись літній сезонний загін науковців, тож значно зростає навантаження на біологів-зимувальників.

Очолить 27-му УАЕ один з найдосвідченіших українських полярників – геофізик Юрій Отруба. Він уже 6 разів зимував на "Вернадському" й у попередній, 25-й УАЕ, не лише проводив дослідження, а й був керівником експедиції.

Серед 14 учасників 11 чоловіків та троє жінок – дві метеорологині та одна біологиня. Відтоді, як 2018-го НАНЦ відновив можливість участь жінок в річних експедиціях після майже 20-річної перерви, це буде найбільша кількість учасниць на зимівлі. До цього в 24-й УАЕ працювали дві жінки – науковиця та лікарка, а в 25-й та 26-й по одній – вчені в галузі геофізики та біології відповідно.

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Середній вік членів 27-ї УАЕ – 36 років: найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому – 21. Наразі він є одним з наймолодших учасників всіх українських антарктичних експедицій (до цього був лише один полярник, що вирушив на станцію в 21 рік). З 14 майбутніх зимівників 6 уже працювали в річних експедиціях на "Вернадському", а для 8 це буде перший такий досвід.

Нагадуємо, що для відбору учасників 27-ї УАЕ влітку 2021 року було оголошено відкритий конкурс. На нього подалися 137 охочих. Відбір проходив у кілька етапів, й у підсумку конкурсною комісією було визначено 24 кандидати для основного та запасного складів експедиції. Усі разом вони пройшли злагодження та навчання в грудні минулого року.

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