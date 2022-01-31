Скандальний експолковник Голубан - серед затриманих за підготовку заворушень, - Бутусов (оновлено)

За підготовку масових заворушень затримано колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Слідчі вважають, що він може бути одним із організаторів.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слідство МВС підозрює, що Голубан намагався передати 850 тисяч гривень особам, які нібито мали на його замовлення вчинити низку провокацій для дискредитації державної влади", - зазначив він.

Журналіст нагадав, що Голубан став відомим після конфлікту з нардепом Парасюком під час громадської акції блокади торгівлі з окупованими територіями на Донбасі. "У сутичці з Парасюком влада та керівництво МВС А.Авакова виступили на підтримку Голубана, президент П.Порошенко нагородив поліцейського орденом, а фракція Народний фронт вивела його для виступу на трибуну Верховної Ради", - пригадує Бутусов.

Але невдовзі після цього терорист Ходаковський заявив, що Голубан брав участь у діяльності загону "Восток" під його керівництвом. Через скандал Голубана було звільнено у 2018 році. Служба безпеки України порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у державній зраді.

Як повідомлялося, напередодні в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.