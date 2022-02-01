Пакети "маєчки" від 9 березня будуть заборонені в магазинах, - Міністерство захисту довкілля

Пластикові пакети товщиною стінки понад 50 мікрометрів будуть заборонені для розповсюдження в магазинах і закладах громадського харчування з березня.

Про це заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, інформує Цензор.НЕТ.

"Постанова Кабміну встановлює ціни на великі пакети 7-15 кілограмів, а не на надтонкі чи надлегкі. Тому що пакети "маєчки" від 9 березня будуть заборонені для розповсюдження взагалі", - зазначив він.

Рішення Уряду щодо встановлення мінімальних цін є продовженням політки стосовно зменшення попиту на використання пластикових пакетів в Україні, а отже запобігання засміченню довкілля.

Раніше повідомлялось, що з 1 лютого в Україні подорожчали пластикові пакети.

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