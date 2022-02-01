Пакети "маєчки" від 9 березня будуть заборонені в магазинах, - Міністерство захисту довкілля
Пластикові пакети товщиною стінки понад 50 мікрометрів будуть заборонені для розповсюдження в магазинах і закладах громадського харчування з березня.
Про це заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, інформує Цензор.НЕТ.
"Постанова Кабміну встановлює ціни на великі пакети 7-15 кілограмів, а не на надтонкі чи надлегкі. Тому що пакети "маєчки" від 9 березня будуть заборонені для розповсюдження взагалі", - зазначив він.
Рішення Уряду щодо встановлення мінімальних цін є продовженням політки стосовно зменшення попиту на використання пластикових пакетів в Україні, а отже запобігання засміченню довкілля.
Раніше повідомлялось, що з 1 лютого в Україні подорожчали пластикові пакети.
Топ коментарі
+22 Sanya T
показати весь коментар01.02.2022 14:16 Відповісти Посилання
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.02.2022 14:05 Відповісти Посилання
+16 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар01.02.2022 14:18 Відповісти Посилання
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пысы - я и сейчас сортирую,пакеты/пластик/бумагу и пр. отдельно, кладу рядом с баками - улетает и 10 минут не проходит. Поэтому вся эта хрень с пакетиками - показуха для ес, за экологию никто не думает.
ПС расеянен на тебя в зеркале смотрит, ватан.
Точно так
1. На першому етапі, який діє із 10 грудня 2021 року, було заборонено безоплатно розповсюджувати пластикові пакети у магазинах, супермаркетах, інших об'єктах торгівлі, аптеках, закладах громадського харчування та сфері надання послуг. Виключення встановлено лише для біорозкладних пакетів та надтонких пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса, продуктів із них та сипучих продуктів і льоду.
2. На другому етапі, з 9 березня 2022 року, буде заборонено взагалі розповсюджувати в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м'яса, риби, сипучих);
тонкі пластикові пакети із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;
оксорозкладні пластикові пакети.
3. Із 1 січня 2023 року встановлюється заборона на надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду.
А колбасу и картошку в карманах носить будете - так завещал вам найвелычнишый клоун современности
и вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=yJqgR-6HkyE https://www.youtube.com/watch?v=yJqgR-6HkyE
Или хотя бы 1 апреля.
Вот вам юмор 95 квартала.
Никакого антисемитизма.