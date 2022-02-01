На Закарпатті прикордонники затримали вертоліт контрабандистів. ФОТО

На Закарпатті, у ніч на 1 лютого, українські прикордонники виявили та затримали проліт невідомого літального апарату. В ході пошуку на високогір'ї був виявлений вертоліт "Aérospatiale Alouette III" вартістю понад $150 тис, на якому могла перевозитися контрабанда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресцентр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що прикордонники, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції виявили вертоліт, який порушив кордон у Хустському районі Закарпатської області. Аби літальний апарат не викрили, ділки ховали його у гірській важкодоступній місцевості.

Повідомляється, що у кабіні знаходились розсипані пачки з цигарками, проте, правоохоронці не виключають, що цим літальним апаратом могли незаконно переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн. Правоохоронці допускають, що повітряним судном могли переміщати через кордон і нелегальних мігрантів в сусідні країни.

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У пресслужбі додали, що інформація перевіряється, а правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб.

Відомо, що гелікоптер взято під охорону та розпочато досудове розслідування за ст. 334 КК України "Порушення правил міжнародних польотів". Крім того, прикордонниками спільно з угорськими колегами організовано заходи з викриття порушників по обидва боки кордону.

Зауважимо, що виявлений вертоліт має вантажопідйомність на шасі 750 кг та може взяти на борт 6 пасажирів. Він здатний розвивати швидкість до 185 кілометрів на годину і пролітати більше 550 кілометрів. Як зазначили в МВС, в багажний відсік може вміститися до півсотні ящиків сигарет.

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