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На Закарпатті прикордонники затримали вертоліт контрабандистів. ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали вертоліт контрабандистів. ФОТО

На Закарпатті, у ніч на 1 лютого, українські прикордонники виявили та затримали проліт невідомого літального апарату. В ході пошуку на високогір'ї був виявлений вертоліт "Aérospatiale Alouette III" вартістю понад $150 тис, на якому могла перевозитися контрабанда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресцентр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що прикордонники, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції виявили вертоліт, який порушив кордон у Хустському районі Закарпатської області. Аби літальний апарат не викрили, ділки ховали його у гірській важкодоступній місцевості.

Повідомляється, що у кабіні знаходились розсипані пачки з цигарками, проте, правоохоронці не виключають, що цим літальним апаратом могли незаконно переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн. Правоохоронці допускають, що повітряним судном могли переміщати через кордон і нелегальних мігрантів в сусідні країни.

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У пресслужбі додали, що інформація перевіряється, а правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб.

Відомо, що гелікоптер взято під охорону та розпочато досудове розслідування за ст. 334 КК України "Порушення правил міжнародних польотів". Крім того, прикордонниками спільно з угорськими колегами організовано заходи з викриття порушників по обидва боки кордону.

Зауважимо, що виявлений вертоліт має вантажопідйомність на шасі 750 кг та може взяти на борт 6 пасажирів. Він здатний розвивати швидкість до 185 кілометрів на годину і пролітати більше 550 кілометрів. Як зазначили в МВС, в багажний відсік може вміститися до півсотні ящиків сигарет.

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На Закарпатті прикордонники затримали вертоліт контрабандистів 01

На Закарпатті прикордонники затримали вертоліт контрабандистів 02
На Закарпатті прикордонники затримали вертоліт контрабандистів 03

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контрабанда (1826) МВС (3512) вертоліт (883) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+11
Конфіскують на законних підставах. Мєнтовські генерали будуть возить своїх баб в Карпатах збирать гриби, ну і для полювання на кабана згодиться. Щастить же людям.
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01.02.2022 18:34 Відповісти
+10
Гарний гвинтокрил,згодиться для українського війська...
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01.02.2022 18:27 Відповісти
+5
Отремонтируют и отдадут контрабандистам.
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01.02.2022 18:29 Відповісти
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Гарний гвинтокрил,згодиться для українського війська...
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01.02.2022 18:27 Відповісти
Отремонтируют и отдадут контрабандистам.
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01.02.2022 18:29 Відповісти
Ага, для війська. По документах вертоліт буде роками стояти на складі кофіскованого майна як речовий доказ. А насправді розвозитиме місцевих хєнєралів по високогірних борделях.
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01.02.2022 19:05 Відповісти
а насправді просто згниє і розтягнуть на брухт
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01.02.2022 21:33 Відповісти
Його як не дивно, важко збити, це видно з статистики використання в військових конфліктах.
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01.02.2022 20:34 Відповісти
Не дивуюсь! Гелікоптер тільки для оперативної доставки, а так фурами возять. Ну хто закарпатцям винен, що на кордоні служать абсолютно сліпі, але дуже заможні прикордонники і митники.
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01.02.2022 18:32 Відповісти
Конфіскують на законних підставах. Мєнтовські генерали будуть возить своїх баб в Карпатах збирать гриби, ну і для полювання на кабана згодиться. Щастить же людям.
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01.02.2022 18:34 Відповісти
Нихрена себе, - у них Аллеут III . Хорошо живут контрабандисты
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01.02.2022 18:36 Відповісти
ще й не просто Алеут 3, а Алеут 3 в модифікації SA 316C з двигуном Turbomeca Artouste IIID
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01.02.2022 18:49 Відповісти
Вони не такі вже і дорогі. Вони виробляються давно, кілька країн виробляє по ліцензії. Повно б/.в. А що для мафії вартість кількох топових всюдиходів, типу Тойота Тундра, на якій їздив тягнибакс. Звичайно, шо проплатять і отримають назад. Які там докази.
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01.02.2022 20:40 Відповісти
це не з аввакольоті випадком?
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01.02.2022 19:41 Відповісти
будет теперь на чем кловану в синегоры летать на шашлык
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01.02.2022 18:41 Відповісти
Та скорее всего привезли какого-то важного *******, под шумок на наших противоположных границах решать какой-то настолько важный вопрос с местными подпевайлами, что пожертвовали файным вертолетом.
Как бы и там сепаратисты вдруг не проснулись
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01.02.2022 18:42 Відповісти
А ПВО у нас вообще нет?..
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01.02.2022 18:46 Відповісти
+5
Мабуть з тієї сторони нападу не чекаємо.
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01.02.2022 19:17 Відповісти
Зелена влада нищить малий бізнес.
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01.02.2022 18:52 Відповісти
Коли бачиш в новині ключові слова "Закарпаття, контрабанда, прикордонники, затримали" - треба закривати цю комедійну вкладку браузера і гучно сміятися
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01.02.2022 19:01 Відповісти
Якщо б в Україні не було корупції та конрабанди, то не було б і генералів, які заслужили ці звання в боротьбі з Ко. і Ко.
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01.02.2022 19:38 Відповісти
растёт благосостояние народа....
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01.02.2022 19:15 Відповісти
Під час затримання вертоліт спротиву не чинив....
А де ж затримані контрабандюги?
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01.02.2022 21:20 Відповісти
 
 