Додаткові війська США в Європі не воюватимуть в Україні, - Білий дім
Додаткові війська, які США розгорнуть в Європі, не підуть в Україну.
Про це під час брифінгу заявила речниця Білого Дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.
"Це не війська, які підуть в Україну. Вони не воюватимуть в Україні. Це Сполучені Штати дотримуються своїх зобов’язань за статтею 5 (договору НАТО про колективну оборону. - Ред.), щоб підтримати та заспокоїти наших партнерів у регіоні", - пояснила вона.
За словами Псакі, США відправляють 1700 військовослужбовців до Польщі та приблизно 300 військовослужбовців до Німеччини.
"Обидва ці кроки мають доповнити наявну присутність американських сил у Польщі та Німеччині", - додала речниця Білого дому.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи.
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(а там...по ситуации))) главное, что есть и недалеко и не ударят в спину...
есть пруфы где я позорил страну? что я гудел за жаб...
и еще, если шото не понятно - не говори что плохо сказали, а проверь - правильно ли ты прочел..
кстати, магнитная буря только завтра, а тебя уже колдырит...
заметь, юродивый, я ни словом тебя не обидел... ты же позволил себе лишнего... и на пустом месте..
шо ты о себе возомнило????
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точка!