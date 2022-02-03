Додаткові війська США в Європі не воюватимуть в Україні, - Білий дім

Додаткові війська, які США розгорнуть в Європі, не підуть в Україну.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого Дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Це не війська, які підуть в Україну. Вони не воюватимуть в Україні. Це Сполучені Штати дотримуються своїх зобов’язань за статтею 5 (договору НАТО про колективну оборону. - Ред.), щоб підтримати та заспокоїти наших партнерів у регіоні", - пояснила вона.

За словами Псакі, США відправляють 1700 військовослужбовців до Польщі та приблизно 300 військовослужбовців до Німеччини.

"Обидва ці кроки мають доповнити наявну присутність американських сил у Польщі та Німеччині", - додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи.

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