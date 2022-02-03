Імовірність ескалації від Росії низька, західні партнери змінили риторику, - Резніков

Ризики ескалації з боку РФ зберігаються із 2014 року, втім нині немає особливих підстав для паніки.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза є, ризики є, вони є з 2014 року, з того моменту, як Російська Федерація стала агресором та окупантом, але загрози, як то кажуть, "imminent", тобто невідворотного вторгнення в Україну прямо вже і зараз станом на цей момент не спостерігається. Тому підстав для паніки, для втечі, пакування якихось чемоданів немає", - запевняє Резніков.

Він нагадав, що навіть західні стратегічні партнери також змінили свою риторику стосовно невідворотності вторгення РФ до України.

"Ви можете це почути, у тому числі, із вислову прессекретаря Білого Дому, тому що сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово "imminent" як невідворотний стосовно можливого вторгнення уже не застосовується в офіційній риториці", - нагадав український міністр.

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