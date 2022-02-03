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Новини Війна
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Імовірність ескалації від Росії низька, західні партнери змінили риторику, - Резніков

Імовірність ескалації від Росії низька, західні партнери змінили риторику, - Резніков

Ризики ескалації з боку РФ зберігаються із 2014 року, втім нині немає особливих підстав для паніки.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза є, ризики є, вони є з 2014 року, з того моменту, як Російська Федерація стала агресором та окупантом, але загрози, як то кажуть, "imminent", тобто невідворотного вторгнення в Україну прямо вже і зараз станом на цей момент не спостерігається. Тому підстав для паніки, для втечі, пакування якихось чемоданів немає", - запевняє Резніков.

Він нагадав, що навіть західні стратегічні партнери також змінили свою риторику стосовно невідворотності вторгення РФ до України.

"Ви можете це почути, у тому числі, із вислову прессекретаря Білого Дому, тому що сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово "imminent" як невідворотний стосовно можливого вторгнення уже не застосовується в офіційній риториці", - нагадав український міністр.

Читайте також: Ймовірність значної ескалації наразі є низькою, - Резніков. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17897) вторгнення (380) росія (66193) паніка (30) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+28
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03.02.2022 11:49 Відповісти
+20
вангую что клетчатый пиджак уже переправил свою молодуху с чемоданами подальше от Родины
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03.02.2022 11:49 Відповісти
+14
послухати дятла так проблема не в кацапських військах біля кордону а в використанні слова imminent".
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03.02.2022 11:49 Відповісти
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вангую что клетчатый пиджак уже переправил свою молодуху с чемоданами подальше от Родины
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03.02.2022 11:49 Відповісти
Готуємо шашлик, прекрасная маркиза.
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03.02.2022 12:20 Відповісти
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03.02.2022 11:49 Відповісти
послухати дятла так проблема не в кацапських військах біля кордону а в використанні слова imminent".
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03.02.2022 11:49 Відповісти
цікаво пробігтися по виводках зеленої шобли, вони ще в Україні? ця мерзота перше здрисне
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03.02.2022 11:55 Відповісти
до 20 лютого вся рада здрисла.... якийсь час потрыбен на вивезення родин....
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03.02.2022 12:45 Відповісти
Це він слуг "пораваліть" заспокоює.
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03.02.2022 12:02 Відповісти
Гоніть цього пі**са Резнікова до лісу. "пакування якихось чемоданів немає". Осміліло, обчухалось вилізло. І давай срати навкруги.
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03.02.2022 12:10 Відповісти
Так кто вам выродкам верит? Идите лесом, клоуны.
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03.02.2022 12:12 Відповісти
да-да, еще больше всех успокоил , юрист - проффесиональный зе-вояка
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03.02.2022 12:36 Відповісти
У меня создается впечатление, что Резников сам нагнетает обстановку. Под видом не паниковать, дает установку на бегство, спаковывания чемоданов и так каждый час-два на цензоре.
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03.02.2022 12:37 Відповісти
Это мы по очереди в лимузинов в аэропорт сразу увидим.
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03.02.2022 12:38 Відповісти
Это ты Хламидии ваЗЕлиновской расскажи, который на Кипр вывез свое гребанное семейство...
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03.02.2022 12:39 Відповісти
ще один доказ, що вся зелень - покидьки і лайно
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03.02.2022 12:45 Відповісти
120 000 вооруженных до зубов войск неадекватного фюрера у нашей границы - это детские шалости?
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03.02.2022 12:52 Відповісти
А когда будет основание, заранее скажут ?
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03.02.2022 12:54 Відповісти
Ахххаааа а Резников знает, что все слуги за границей в отпуске сейчас?
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03.02.2022 13:03 Відповісти
по мойму резников с перепугу уже навлил в штаны.
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03.02.2022 13:52 Відповісти
Для пакування чемоданів є ще два роки, поки Зе знищать армію за допомогою 10-літніх контрактів. Україна, як спіла груша впаде до рук окупантів.
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03.02.2022 14:02 Відповісти
Навыки должны быть всегда. Независимо от высказываний политиков. Смотрите бушкрафт. Как согреться в поле. Как из говна разжечь костер. Методы согрева в лесу, в снегу.
Это элементарные методы для выживания любого....человека! Вас вообще не должны интересовать слова политиков. Навыки должны быть отработаны до автоматизма.
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03.02.2022 14:03 Відповісти
нассы в полиэтиленовый кулек, сделай из него линзу, зажги ей кусочки сорваного с крыши рубероида, разожги костер, закипяти отфильтрованную через песок воду из городской лужи, свари в ней крысу и съешь
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03.02.2022 23:32 Відповісти
Цікаво, яке військо звання у цього "бойового" міністра і про які ризики воно взагалі може "разглагольствовать" ???

Наприклад, в Ізраїлі всі керівники держави обов'язково , зі зброєю в руках, захищали територіальну цілісність держави ... а у нас лише якісь пі#..боли".. 😡
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03.02.2022 15:48 Відповісти
Надо быть конченым идиотом, что бы в разгар передачи военной помощи заявлять об ненападении врага.
Военная помощь - гарантия от ненападения раши в будущем! Если из-за прекращения помощи раша решится, министра на вилах вынесут.
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03.02.2022 20:50 Відповісти
"Осла взнаєш по вухах,а дурня по балачках." Приказка народна.
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03.02.2022 21:00 Відповісти
Не думаю що він сам текст писав. Тут йде державна зрада повним ходом.
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03.02.2022 22:56 Відповісти
Свиносабака кацапоморда і агент ФСБ по соуместітельству, тебе послухать - себе обдурить.
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03.02.2022 21:48 Відповісти
За такі слова цю кончену тварь слідувало б ну скажімо так підвісити на мотузочку
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03.02.2022 22:58 Відповісти
 
 