УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5909 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
2 381 13

Розгляд апеляції на арешт майна Порошенка штучно затягують, - адвокат Головань

Розгляд апеляції на арешт майна Порошенка штучно затягують, - адвокат Головань

Розгляд апеляційної скарги на арешт майна Петра Порошенка штучно затягується.

Про це заявив журналістам адвокат Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він повідомив, що сьогодні судове засідання не відбулося, розгляд перенесли на 9 березня.

"У зв’язку з, як нам повідомили, хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду нашої апеляційного скарги стосовно накладення арешту на майно Петра Порошенка не сталося. Ми просили якнайшвидше його призначити, тому що вважаємо незаконним це накладення решту. Воно порушує всі можливі приписи і законодавства, і принципи верховенства права", – зазначає Головань.

"Однак, як нам сказали, найближчим можливим днем буде 9 березня. Відповідно ми змушені будемо чекати", – констатує адвокат.

Головань також повідомив, що в ухвалі Печерського суду щодо арешту майна виявили порушення закону.

"Ми направили до суду доповнення до нашої апеляційної скарги. За цей час ми з’ясували, що кількість порушень законодавства при постановлені Печерським судом ухвали про арешт майна збільшилася. Певні документи, певні матеріали, які виявилися доданими до клопотання прокурора про накладення арешту і на які посилалася суддя при постановленні ухвали про арешт, з’явилися там вже після того, як було проголошено резолютивну частину рішення", – розповів Головань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Абсолютне беззаконня", - адвокат Порошенка про рішення Печерського суду щодо арешту майна

"В тих матеріалах, які були представлені нам як адвокатам Петра Порошенка для ознайомлення перед судовим засіданням про розгляд клопотання про арешт майна, цих документів не було. І на цих документах немає жодних слідів відмітки канцелярії, жодних слідів того, що вони взагалі досліджувалися судом в ході судового засідання. Тобто мова йде про те, що Печерський суд, конкретно суддя, розглядаючи питання про накладення арешту майна, мала якісь позапроцесуальні контакти з представниками ДБР", – зауважує адвокат.

Він наголосив, що ці матеріали представлені слідчим ДБР на прізвище Гадайчук, який свого часу фальсифікував кримінальну справу проти активістів після пікетів у Межигір’ї за часів Януковича.

Адвокат повідомив, що на засідання також не прийшли прокурори, які знали про перенесення слухань.

"Ми вважаємо, що саме Генеральна прокуратура зацікавлена в тому, щоб не розглядалися якнайдовше наші апеляційні скарги, оскільки порушення закону, які були допущені саме представниками Генеральної прокуратури, абсолютно очевидні", – резюмує Головань.

Також читайте: Суд, крім майна Порошенка, арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу", - заява "ЄС"

Автор: 

Порошенко Петро (15196) юстиція (732) арешт майна (355) ДБР (3570) Головань Ігор (116)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Мама Саші@bonobo689



Я тот ещё диванный эксперт, но не кажется ли вам, что гости важные в Украину совсем не к наркоману едут, а к тому президенту, у которого загран забрали?))
показати весь коментар
03.02.2022 19:25 Відповісти
+8
На перше засідання приїхали конгресмени США (республіканці та демократи), на друге - державний секретар США Блінкен...
показати весь коментар
03.02.2022 19:41 Відповісти
+8
Да правительству ЗЕ не столько нужно доказать виновность Порошенка как его политическая изоляция.Так как на его фоне они выглядят полнейшими идиотами.
показати весь коментар
03.02.2022 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мама Саші@bonobo689



Я тот ещё диванный эксперт, но не кажется ли вам, что гости важные в Украину совсем не к наркоману едут, а к тому президенту, у которого загран забрали?))
показати весь коментар
03.02.2022 19:25 Відповісти
На перше засідання приїхали конгресмени США (республіканці та демократи), на друге - державний секретар США Блінкен...
показати весь коментар
03.02.2022 19:41 Відповісти
то галлюцинации от передозировке кондитерскими изделиями.
показати весь коментар
04.02.2022 01:52 Відповісти
Нацменів, зрадників, ворюг, вбивць, наш гарант Конституції любить до повної їх безкарності. Мабуть забув, за такими обставинами в Україні Конституції, Права, нема. Верховна Рада, за таких обставин, займається грабунком Держави.
показати весь коментар
03.02.2022 20:30 Відповісти
Да правительству ЗЕ не столько нужно доказать виновность Порошенка как его политическая изоляция.Так как на его фоне они выглядят полнейшими идиотами.
показати весь коментар
03.02.2022 21:19 Відповісти
Шо бестолковые, то бестолковые, с таким набором и посадить не могут, чего тогда во власть лезть.
показати весь коментар
03.02.2022 21:38 Відповісти
З таким набором когось посадити просто неможливо, шановний.
Стверджувати що вугілля купували не для того, щоб виробляти електроенергію, а виключно для того, щоб якась частина грошей (за оцінками "експердів" десь 4% від всіх проплат) опинилася в руках терористів, все одно що стверджувати, що лікар, який приписав вам антибіотик, щоб вилікувати пневмонію, зробив це виключно для того, щоб у вас пояаилася алергічна реакція.
Тобто це підтасовка, дії направлені на досягнення корисної мети підміняють небажаними побічними наслідками.
Звичайно у нас є такий само суд як і у вас у раші, тільки у вас він Басманний, а тут Печерський, але вирок безсумнівно відмінить Верховний Суд, який зєльонки не контролюють, якщо навіть у Печерському суді до вироку дійде.
показати весь коментар
03.02.2022 21:53 Відповісти
Вам же удалось быстро пересчитать, и найти ворованное. Подскажите органам..)
показати весь коментар
03.02.2022 22:14 Відповісти
барыга и мародер, как оказалось, у нас вазеленский, ну и беня, конечно!
показати весь коментар
03.02.2022 22:22 Відповісти
рішення печерного суду ще не вступило в силу. Так що арештом майна там і не смердить. Можна відчуджувати. Але навіщо? Навіть, якщо в апеляції буде програно - по касації все буде скасовано.
показати весь коментар
03.02.2022 22:35 Відповісти
Ой.. я вас умоляю.. и шо там за "имущество" он же уже такой же бедный як Тимошенко Юля... Все же нажитое непосильным трудом это его старшего сына ( бойца невидимого фронта с АТО, который вроде там был, но ни кто его там не видел), а если что, есть второй отпрыск с майкой " Россия", он же наверное уже не в Лондоне. а где тов районе Светлодарска)
показати весь коментар
03.02.2022 23:38 Відповісти
Эт вы с Трухиным, веткой промахнулись.
показати весь коментар
04.02.2022 08:46 Відповісти
 
 