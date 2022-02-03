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Новости Правосудие
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Рассмотрение апелляции на арест имущества Порошенко искусственно затягивают, - адвокат Головань

Рассмотрение апелляции на арест имущества Порошенко искусственно затягивают, - адвокат Головань

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества Петра Порошенко искусственно затягивается.

Об этом заявил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он сообщил, что сегодня судебное заседание не состоялось, рассмотрение перенесено на 9 марта.

"В связи с, как нам сообщили, болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрения нашей апелляционной жалобы относительно наложения ареста на имущество Петра Порошенко не произошло. Мы просили как можно быстрее его назначить, потому что считаем незаконным это наложение остальным. Оно нарушает все возможные предписания и законодательства, и принципы верховенства права", – отмечает Головань.

"Однако, как нам сказали, ближайшим возможным днем ​​будет 9 марта. Соответственно, мы вынуждены будем ждать", – констатирует адвокат.

Головань также сообщил, что в определении Печерского суда об аресте имущества было выявлено нарушение закона.

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"Мы направили в суд дополнение к нашей апелляционной жалобе. За это время мы выяснили, что количество нарушений законодательства при постановлении Печерским судом определения об аресте имущества увеличилось. Определенные документы, определенные материалы, оказавшиеся добавленными к ходатайству прокурора о наложении ареста и на которые ссылалась судья при постановлении определения об аресте, появились там уже после того, как была провозглашена резолютивная часть решения", – рассказал Головань.

"В тех материалах, которые были представлены нам как адвокатам Петра Порошенко для ознакомления перед судебным заседанием о рассмотрении ходатайства об аресте имущества, этих документов не было. И на этих документах нет никаких следов отметки канцелярии, никаких следов того, что они вообще исследовались судом в ходе судебного заседания. То есть речь идет о том, что Печерский суд, конкретно судья, рассматривая вопрос о наложении ареста имущества, имела какие-то внепроцессуальные контакты с представителями ГБР", – отмечает адвокат.

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Он подчеркнул, что эти материалы представлены следователем ГБР по фамилии Гадайчук, который в свое время фальсифицировал уголовное дело против активистов после пикетов в Межигорье при Януковиче.

Адвокат сообщил, что на заседание также не пришли прокуроры, знавшие о переносе слушаний.

"Мы считаем, что именно Генеральная прокуратура заинтересована в том, чтобы не рассматривались как можно дольше наши апелляционные жалобы, поскольку нарушения закона, допущенные именно представителями Генеральной прокуратуры, абсолютно очевидны", – резюмирует Головань.

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Автор: 

Порошенко Петр (19621) юстиция (758) арест имущества (299) ГБР (3058) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+21
Мама Саші@bonobo689



Я тот ещё диванный эксперт, но не кажется ли вам, что гости важные в Украину совсем не к наркоману едут, а к тому президенту, у которого загран забрали?))
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03.02.2022 19:25 Ответить
+8
На перше засідання приїхали конгресмени США (республіканці та демократи), на друге - державний секретар США Блінкен...
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03.02.2022 19:41 Ответить
+8
Да правительству ЗЕ не столько нужно доказать виновность Порошенка как его политическая изоляция.Так как на его фоне они выглядят полнейшими идиотами.
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03.02.2022 21:19 Ответить
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Мама Саші@bonobo689



Я тот ещё диванный эксперт, но не кажется ли вам, что гости важные в Украину совсем не к наркоману едут, а к тому президенту, у которого загран забрали?))
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03.02.2022 19:25 Ответить
На перше засідання приїхали конгресмени США (республіканці та демократи), на друге - державний секретар США Блінкен...
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03.02.2022 19:41 Ответить
то галлюцинации от передозировке кондитерскими изделиями.
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04.02.2022 01:52 Ответить
Нацменів, зрадників, ворюг, вбивць, наш гарант Конституції любить до повної їх безкарності. Мабуть забув, за такими обставинами в Україні Конституції, Права, нема. Верховна Рада, за таких обставин, займається грабунком Держави.
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03.02.2022 20:30 Ответить
Да правительству ЗЕ не столько нужно доказать виновность Порошенка как его политическая изоляция.Так как на его фоне они выглядят полнейшими идиотами.
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03.02.2022 21:19 Ответить
Шо бестолковые, то бестолковые, с таким набором и посадить не могут, чего тогда во власть лезть.
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03.02.2022 21:38 Ответить
З таким набором когось посадити просто неможливо, шановний.
Стверджувати що вугілля купували не для того, щоб виробляти електроенергію, а виключно для того, щоб якась частина грошей (за оцінками "експердів" десь 4% від всіх проплат) опинилася в руках терористів, все одно що стверджувати, що лікар, який приписав вам антибіотик, щоб вилікувати пневмонію, зробив це виключно для того, щоб у вас пояаилася алергічна реакція.
Тобто це підтасовка, дії направлені на досягнення корисної мети підміняють небажаними побічними наслідками.
Звичайно у нас є такий само суд як і у вас у раші, тільки у вас він Басманний, а тут Печерський, але вирок безсумнівно відмінить Верховний Суд, який зєльонки не контролюють, якщо навіть у Печерському суді до вироку дійде.
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03.02.2022 21:53 Ответить
Вам же удалось быстро пересчитать, и найти ворованное. Подскажите органам..)
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03.02.2022 22:14 Ответить
барыга и мародер, как оказалось, у нас вазеленский, ну и беня, конечно!
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03.02.2022 22:22 Ответить
рішення печерного суду ще не вступило в силу. Так що арештом майна там і не смердить. Можна відчуджувати. Але навіщо? Навіть, якщо в апеляції буде програно - по касації все буде скасовано.
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03.02.2022 22:35 Ответить
Ой.. я вас умоляю.. и шо там за "имущество" он же уже такой же бедный як Тимошенко Юля... Все же нажитое непосильным трудом это его старшего сына ( бойца невидимого фронта с АТО, который вроде там был, но ни кто его там не видел), а если что, есть второй отпрыск с майкой " Россия", он же наверное уже не в Лондоне. а где тов районе Светлодарска)
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03.02.2022 23:38 Ответить
Эт вы с Трухиным, веткой промахнулись.
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04.02.2022 08:46 Ответить
 
 