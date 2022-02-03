Рассмотрение апелляции на арест имущества Порошенко искусственно затягивают, - адвокат Головань

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества Петра Порошенко искусственно затягивается.

Об этом заявил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он сообщил, что сегодня судебное заседание не состоялось, рассмотрение перенесено на 9 марта.

"В связи с, как нам сообщили, болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрения нашей апелляционной жалобы относительно наложения ареста на имущество Петра Порошенко не произошло. Мы просили как можно быстрее его назначить, потому что считаем незаконным это наложение остальным. Оно нарушает все возможные предписания и законодательства, и принципы верховенства права", – отмечает Головань.

"Однако, как нам сказали, ближайшим возможным днем ​​будет 9 марта. Соответственно, мы вынуждены будем ждать", – констатирует адвокат.

Головань также сообщил, что в определении Печерского суда об аресте имущества было выявлено нарушение закона.

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"Мы направили в суд дополнение к нашей апелляционной жалобе. За это время мы выяснили, что количество нарушений законодательства при постановлении Печерским судом определения об аресте имущества увеличилось. Определенные документы, определенные материалы, оказавшиеся добавленными к ходатайству прокурора о наложении ареста и на которые ссылалась судья при постановлении определения об аресте, появились там уже после того, как была провозглашена резолютивная часть решения", – рассказал Головань.

"В тех материалах, которые были представлены нам как адвокатам Петра Порошенко для ознакомления перед судебным заседанием о рассмотрении ходатайства об аресте имущества, этих документов не было. И на этих документах нет никаких следов отметки канцелярии, никаких следов того, что они вообще исследовались судом в ходе судебного заседания. То есть речь идет о том, что Печерский суд, конкретно судья, рассматривая вопрос о наложении ареста имущества, имела какие-то внепроцессуальные контакты с представителями ГБР", – отмечает адвокат.

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Он подчеркнул, что эти материалы представлены следователем ГБР по фамилии Гадайчук, который в свое время фальсифицировал уголовное дело против активистов после пикетов в Межигорье при Януковиче.

Адвокат сообщил, что на заседание также не пришли прокуроры, знавшие о переносе слушаний.

"Мы считаем, что именно Генеральная прокуратура заинтересована в том, чтобы не рассматривались как можно дольше наши апелляционные жалобы, поскольку нарушения закона, допущенные именно представителями Генеральной прокуратуры, абсолютно очевидны", – резюмирует Головань.

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