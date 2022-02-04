Порошенко закликав до єдності усі демократичні сили

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на з’їзді партії УДАР закликав усі демократичні сили до об’єднання навколо захисту України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

Порошенко подякував Віталію Кличку за запрошення і наголосив – єдність заради держави була важливою і в 2014-му, і тепер.

"У 2014 році ми знайшли спосіб переможно об’єднатися. Коли "кварталівці", ці "нові обличчя" після Революції Гідності, спакувавши "тривожні валізи", тихесенько "пішли в ліс", наші політичні сили об’єдналися і взяли на себе відповідальність як боронити країну, як не допустити її зникнення. Забезпечити економічне зростання, провести реформи і повести країну в ЄС та НАТО. І Порошенко, і Кличко, і "Європейська Солідарність", і "Удар", і мільйони наших співвітчизників обрали цей шлях і впевнено рухаємося по ньому", – говорить Порошенко.

"І якщо зараз весь світ об’єднався, якщо під лідерством наших партнерів ми об’єдналися, чому Україна всередині не об’єднана і чому українська влада перешкоджає цьому об’єднанню? Від нас чекають посилення держави", – наголошує Петро Порошенко.

"Тоді, коли ми протягуємо руку владі для співпраці – і "Європейська Солідарність", і УДАР, і "Голос", й інші – вона тут же намагається на цю руку надіти кайданки. Це їхнє розуміння єдності", – зазначає Порошенко.

"Зараз ключовим пріоритетом має стати підтримка безпеки. І саме тому наша фракція наполягає разом з нашими партнерами по демократичній коаліції на позачерговому засіданні парламенту для того, що були внесені необхідні зміни до бюджету і різко збільшене фінансування Збройних сил України – щодо збільшення грошового забезпечення, щодо підтримки територіальних громад включно з Київською громадою для фінансового забезпечення і спільного фінансування територіальної оборони. Як і збільшення Державного оборонного замовлення, і створення стратегічних резервів, і співпраця з міжнародними партнерами. Бо це є найкоротший шлях до миру. Саме так ми можемо зберегти мир, не давши Путіну напасти", – наголосив Порошенко.

Він також подякував партії УДАР за потужну підтримку територіальної оброни в місті Києві. "Дуже своєчасна ініціатива. І "Європейська Солідарність" пліч-о-пліч. Разом укріплюємо здатність захищатися", – говорить Порошенко.

"Я хочу подякувати депутатам Київради за те, що спільно "Європейська Солідарність", "УДАР", "Голос", інші політичні сили прийняли рішення про захист демократичних цінностей. Дуже своєчасна і правильна ініціатива. Київрада виступила проти авторитарних замашок Зеленського, проти вибіркового правосуддя, проти політично вмотивованих переслідувань опозиції", – зазначив лідер партії.

"Ми – державники. І ми розуміємо, що в умовах такої зовнішньої загрози ми всі маємо вгамувати політичні амбіції, політичні пристрасті, зменшити градус внутрішньополітичного протистояння і об’єднатися для захисту держави. Ми здатні це зробити. Я в це вірю. Ми спільні і солідарні в загальних оцінках ситуації в Україні, в оцінках непрофесійної, популістської, хаотичної, а тепер уже вся країна бачить – злочинної влади", – зауважив Порошенко.

"Ми говоримо часто з Віталієм на цю тему. Ми бачимо, що ми однодумці і зараз, коли є військово тривога. Ми маємо продемонструвати цю єдність і в майбутньому – для того, щоб Україна отримала відповідальну, професійну, проукраїнську владу, яка здатна давати відповіді на ті виклики, як зовнішні, так і внутрішні. Впевнено вести країну шляхом реформ. Впевнено вести країну до Європейського Союзу, до членства в НАТО", – резюмує Порошенко.