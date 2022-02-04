Греція з 7 лютого скасовує обов’язковий COVID-тест для вакцинованих туристів

Влада Греції ухвалила рішення про те, що країна більше не вимагатиме пред’явлення тесту на коронавірус від щеплених туристів.

За словами міністра охорони здоров’я Таноса Плевріса, з наступного понеділка, 7 лютого, при в’їзді до Греції для тих, хто має дійсний європейський сертифікат вакцинації проти COVID-19, більше не буде обов’язковим пред’явлення COVID-тесту.

Зі свого боку міністр туризму Василіс Кікіліас привітав рішення МОЗ і назвав його кроком до збільшення туристичних потоків до країни, оскільки це полегшує потенційним мандрівникам планування подорожі до Греції.

"Цього року наша країна готується прийняти гостей літнього сезону з 1 березня. Тобто раніше, ніж в будь-якому іншому році. Грецький туризм продемонстрував надзвичайну стійкість за останні два роки, посилаючи сильний сигнал безпеки для мандрівників у нашій країні, і він буде робити те саме й цього року", – сказав Кікіліас.

Із 1 лютого 2022 року в ЄС діють нові правила, згідно з якими європейський сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 буде чинним упродовж дев’яти місяців.

