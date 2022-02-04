УКР
Греція з 7 лютого скасовує обов’язковий COVID-тест для вакцинованих туристів

Влада Греції ухвалила рішення про те, що країна більше не вимагатиме пред’явлення тесту на коронавірус від щеплених туристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на GreekReporter.

За словами міністра охорони здоров’я Таноса Плевріса, з наступного понеділка, 7 лютого, при в’їзді до Греції для тих, хто має дійсний європейський сертифікат вакцинації проти COVID-19, більше не буде обов’язковим пред’явлення COVID-тесту.

Зі свого боку міністр туризму Василіс Кікіліас привітав рішення МОЗ і назвав його кроком до збільшення туристичних потоків до країни, оскільки це полегшує потенційним мандрівникам планування подорожі до Греції.

"Цього року наша країна готується прийняти гостей літнього сезону з 1 березня. Тобто раніше, ніж в будь-якому іншому році. Грецький туризм продемонстрував надзвичайну стійкість за останні два роки, посилаючи сильний сигнал безпеки для мандрівників у нашій країні, і він буде робити те саме й цього року", – сказав Кікіліас.

Із 1 лютого 2022 року в ЄС діють нові правила, згідно з якими європейський сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 буде чинним упродовж дев’яти місяців.

Та не может бить такого, а як же страшний коронавірус?)) Бізнес есть бізнес))
04.02.2022 16:37 Відповісти
Многие страны уже и карантин отменили и короны у них уже нет или есть , но ее признают за обычное ОРЗ.
04.02.2022 17:00 Відповісти
На фото, что к анонсу этой новости о. Санторин---райское место просто. Море чистейшее, в данном месте между двумя островами почти постоянно в сезон проходят громадные лайнеры, бывает и по три штуки в порт заходят, один на стенке стоит, два на ближнем рейде на якорях. Тысяч 5-8 выходит на берег погулять пенсов с ЕС и США, та и япохи тоже. Пошли китайцы в последние времена. Запросто каждый 100евро оставит. Прикинте! Там если это станет---капец местным, вином и оливковым маслом первого домашнего отжима будут собак поить.
04.02.2022 16:41 Відповісти
Санторіні - дуже маленький острів, багато часу там не проведеш. Навіть традиційних пакетних 7 днів/8 ночей забагато.
От Родос або Корфу - то інша справа , там є що подивитись і чим зайнятись.

До речі, в Грецію і досі без щеплень можна (особисто перевіряв в жовтні 2021). Тест в Києві перед вильотом, і тест по прибуттю.

Чекаємо, поки даний "флеш-моб" підтримають інші країни ЄС
04.02.2022 16:58 Відповісти
для тих, хто має дійсний європейський сертифікат вакцинації проти COVID-19

Ну а все остальные шаромыжники (которые Дію эксплуатируют) бегом на тестирование!
04.02.2022 16:58 Відповісти
 
 