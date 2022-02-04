Греция с 7 февраля отменяет обязательный COVID-тест для вакцинированных туристов

Власти Греции приняли решение о том, что страна больше не будет требовать предъявления теста на коронавирус от привитых туристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на GreekReporter.

По словам Министра здравоохранения Таноса Плевриса, со следующего понедельника, 7 февраля, при въезде в Грецию для тех, кто имеет действительный европейский сертификат вакцинации против COVID-19, больше не будет обязательным предъявление COVID-теста.

Со своей стороны министр туризма Василис Кикилиас приветствовал решение Минздрава и назвал его шагом к увеличению туристических потоков в страну, поскольку это облегчает потенциальным путешественникам планирование поездки в Грецию.

"В этом году наша страна готовится принять гостей летнего сезона с 1 марта. То есть раньше, чем в любом другом году. Греческий туризм продемонстрировал чрезвычайную устойчивость за последние два года, посылая сильный сигнал безопасности для путешественников в нашей стране, и он будет действовать точно так же и в этом году", – сказал Кикилиас.

С 1 февраля 2022 года в ЕС действуют новые правила, согласно которым европейский сертификат о вакцинации против COVID-19 будет действовать в течение девяти месяцев.

