Греция с 7 февраля отменяет обязательный COVID-тест для вакцинированных туристов
Власти Греции приняли решение о том, что страна больше не будет требовать предъявления теста на коронавирус от привитых туристов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на GreekReporter.
По словам Министра здравоохранения Таноса Плевриса, со следующего понедельника, 7 февраля, при въезде в Грецию для тех, кто имеет действительный европейский сертификат вакцинации против COVID-19, больше не будет обязательным предъявление COVID-теста.
Со своей стороны министр туризма Василис Кикилиас приветствовал решение Минздрава и назвал его шагом к увеличению туристических потоков в страну, поскольку это облегчает потенциальным путешественникам планирование поездки в Грецию.
"В этом году наша страна готовится принять гостей летнего сезона с 1 марта. То есть раньше, чем в любом другом году. Греческий туризм продемонстрировал чрезвычайную устойчивость за последние два года, посылая сильный сигнал безопасности для путешественников в нашей стране, и он будет действовать точно так же и в этом году", – сказал Кикилиас.
С 1 февраля 2022 года в ЕС действуют новые правила, согласно которым европейский сертификат о вакцинации против COVID-19 будет действовать в течение девяти месяцев.
От Родос або Корфу - то інша справа , там є що подивитись і чим зайнятись.
До речі, в Грецію і досі без щеплень можна (особисто перевіряв в жовтні 2021). Тест в Києві перед вильотом, і тест по прибуттю.
Чекаємо, поки даний "флеш-моб" підтримають інші країни ЄС
Ну а все остальные шаромыжники (которые Дію эксплуатируют) бегом на тестирование!