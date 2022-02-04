РУС
Греция с 7 февраля отменяет обязательный COVID-тест для вакцинированных туристов

Греция с 7 февраля отменяет обязательный COVID-тест для вакцинированных туристов

Власти Греции приняли решение о том, что страна больше не будет требовать предъявления теста на коронавирус от привитых туристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на GreekReporter.

По словам Министра здравоохранения Таноса Плевриса, со следующего понедельника, 7 февраля, при въезде в Грецию для тех, кто имеет действительный европейский сертификат вакцинации против COVID-19, больше не будет обязательным предъявление COVID-теста.

Со своей стороны министр туризма Василис Кикилиас приветствовал решение Минздрава и назвал его шагом к увеличению туристических потоков в страну, поскольку это облегчает потенциальным путешественникам планирование поездки в Грецию.

"В этом году наша страна готовится принять гостей летнего сезона с 1 марта. То есть раньше, чем в любом другом году. Греческий туризм продемонстрировал чрезвычайную устойчивость за последние два года, посылая сильный сигнал безопасности для путешественников в нашей стране, и он будет действовать точно так же и в этом году", – сказал Кикилиас.

С 1 февраля 2022 года в ЕС действуют новые правила, согласно которым европейский сертификат о вакцинации против COVID-19 будет действовать в течение девяти месяцев.

Греция (734) путешествие (98) туризм (1543) коронавирус (17042)
Та не может бить такого, а як же страшний коронавірус?)) Бізнес есть бізнес))
04.02.2022 16:37 Ответить
Многие страны уже и карантин отменили и короны у них уже нет или есть , но ее признают за обычное ОРЗ.
04.02.2022 17:00 Ответить
На фото, что к анонсу этой новости о. Санторин---райское место просто. Море чистейшее, в данном месте между двумя островами почти постоянно в сезон проходят громадные лайнеры, бывает и по три штуки в порт заходят, один на стенке стоит, два на ближнем рейде на якорях. Тысяч 5-8 выходит на берег погулять пенсов с ЕС и США, та и япохи тоже. Пошли китайцы в последние времена. Запросто каждый 100евро оставит. Прикинте! Там если это станет---капец местным, вином и оливковым маслом первого домашнего отжима будут собак поить.
04.02.2022 16:41 Ответить
Санторіні - дуже маленький острів, багато часу там не проведеш. Навіть традиційних пакетних 7 днів/8 ночей забагато.
От Родос або Корфу - то інша справа , там є що подивитись і чим зайнятись.

До речі, в Грецію і досі без щеплень можна (особисто перевіряв в жовтні 2021). Тест в Києві перед вильотом, і тест по прибуттю.

Чекаємо, поки даний "флеш-моб" підтримають інші країни ЄС
04.02.2022 16:58 Ответить
для тих, хто має дійсний європейський сертифікат вакцинації проти COVID-19

Ну а все остальные шаромыжники (которые Дію эксплуатируют) бегом на тестирование!
04.02.2022 16:58 Ответить
 
 