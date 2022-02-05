Понад 12 тис. постанов винесено за правопорушеннями, зафіксованими автомобілями-"фантомами", - Білошицький
У суботу, 5 лютого, близько дев’ятої години ранку на Повітрофлотському шляхопроводі у Києві сталася ДТП за участі службового автомобіля Нацполіції Skoda Kodiaq та Lexus RX350.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку заступника начальника Патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем.
Унаслідок ДТП потерпілі відсутні. Службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу.
Відносно водійки Lexus патрульні Києва склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП", - уточнив він.
За словами Білошицького, "фантоми" - "звичайні авто зі спеціальним обладнанням", з якими можуть траплятися ДТП.
"І вірогідність у них на це більша набагато, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи. Вони постійно на дорозі й на патрулюванні. Тому не потрібно робити з цього сенсації", - закликав заступник начальника Патрульної поліції.
За його даними, вже 12 807 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими "фантомами" в автоматичному режимі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну разве что ты на велосипеде ездишь, клоун)))))
у нас по ПДД в городе 50 км/ч)))
2. Поцікавтесь які будуть наслідки якщо швидкість перевищити більш як на 50 км/год від дозволеної.
3. Моргають, але далеко не всі і не завжди. І як допоможе моргання якщо коп їде на "фантомі" за тобою або назустріч?
4. В місті майже всі перевищують швидкість на 10-15 км/год, за 20 можуть зупинити (50/50) . На гайвеї +20-30, хоча 30 вже ризиковано.
Помітна швидкість дає час на прогнозування, наприклад, помітивши червоний за 300м ви маєте час вирішити, що вигідніше рухатися накатом, чи гальмувати двигуном так, щоб зберегти хід перед світлофором, коли буде зелений. Коли рушаєш з місця миттєва витрата палива доходить до 21л/100, а якщо зберіг хід хоча б 8-10 км/год то буде 12-15л/100. А ввечері ви бачите середнє 4,7 і вам стає приємно. Навіть економія 1л на день дасть за місяць до 1000 грн. а вони на дорозі не валяються! Я їх краще з кумом проп'ю!
Не умеем не нравиться платим штраф.
А чи можуть фантоми виписати штраф одне одному?