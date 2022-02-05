УКР
Понад 12 тис. постанов винесено за правопорушеннями, зафіксованими автомобілями-"фантомами", - Білошицький

Понад 12 тис. постанов винесено за правопорушеннями, зафіксованими автомобілями-"фантомами", - Білошицький

У суботу, 5 лютого, близько дев’ятої години ранку на Повітрофлотському шляхопроводі у Києві сталася ДТП за участі службового автомобіля Нацполіції Skoda Kodiaq та Lexus RX350.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку заступника начальника Патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем.

Унаслідок ДТП потерпілі відсутні. Службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу.

Відносно водійки Lexus патрульні Києва склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП", - уточнив він.

За словами Білошицького, "фантоми" - "звичайні авто зі спеціальним обладнанням", з якими можуть траплятися ДТП.

"І вірогідність у них на це більша набагато, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи. Вони постійно на дорозі й на патрулюванні. Тому не потрібно робити з цього сенсації", - закликав заступник начальника Патрульної поліції.

За його даними, вже 12 807 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими "фантомами" в автоматичному режимі.

ДТП (4543) патрульна поліція (1448) Білошицький Олексій (116)
+15
До реформи фантоми в кущах сиділи ,а тепер стали мобільними.Не задорого нам реформа коштує?
показати весь коментар
05.02.2022 20:50 Відповісти
+15
А ці фантоми взагалі законні? Де написано, що їх фіксація руху має вважатись правовою?
показати весь коментар
05.02.2022 20:51 Відповісти
+14
А трухіна без фантома неможна було притягнути до відповідальності?
показати весь коментар
05.02.2022 20:45 Відповісти
А трухіна без фантома неможна було притягнути до відповідальності?
показати весь коментар
05.02.2022 20:45 Відповісти
До реформи фантоми в кущах сиділи ,а тепер стали мобільними.Не задорого нам реформа коштує?
показати весь коментар
05.02.2022 20:50 Відповісти
Уже незнают как с бедных людей денег содрать!дармоеды!!!на стройку этих уродов!
показати весь коментар
06.02.2022 15:35 Відповісти
А ці фантоми взагалі законні? Де написано, що їх фіксація руху має вважатись правовою?
показати весь коментар
05.02.2022 20:51 Відповісти
Не порушуй пдр.
показати весь коментар
05.02.2022 20:55 Відповісти
Но в трёхрядке ехать по ПДД со скоростью 50км/ч это очень умно.
показати весь коментар
05.02.2022 21:02 Відповісти
..так никто ж не запрещает ехать и 100... и можно по полосе автобусов...Тоже никто не запрещает! Ну ничего сложного. Едешь..платишь... Чего возмущаться?!
показати весь коментар
05.02.2022 21:20 Відповісти
Так у нас верховенство права, а не мєнтов... вірно?
показати весь коментар
05.02.2022 21:37 Відповісти
Я езжу с соблюдением пдд, почему кто-то должен это не соблюдать? Мне одинаково, как это будут контролировать с космоса, вертолетами, камерами, стукачами и фантомами, главное, чтобы я и моя семья доехала в назначенное место без аварий и аварийных ситуаций.
показати весь коментар
05.02.2022 21:58 Відповісти
вася не рассказывай, что ты в городе никогда не ехал 51+ км/ч! НЕ ВЕРЮ!!! ВРУН!!! БРЕХЛО!!!!
ну разве что ты на велосипеде ездишь, клоун)))))
показати весь коментар
05.02.2022 22:45 Відповісти
В городе езжу 60 и некоторых раздражаю, за городом 90, но иногда при обгонах и 130.
показати весь коментар
06.02.2022 00:07 Відповісти
60??? так ты нарушаешь! а ты в кацапии живешь)))

у нас по ПДД в городе 50 км/ч)))
показати весь коментар
06.02.2022 13:18 Відповісти
Так, не святий я. Але дурнику, протокол складається якщо перевищення дозволеної швидкості понад 20 км/год і це буде адміністративне праворушення.
показати весь коментар
06.02.2022 13:33 Відповісти
Да я знаю про протокол, но! По ПДД скорость разрешенная в населенном пункте 50 км/ч! А превысил ты на 5 или на 50… ТЫ НАРУШИТЕЛЬ ПДД!
показати весь коментар
06.02.2022 14:48 Відповісти
Который ты на фото Андрей Непомнящий?

показати весь коментар
06.02.2022 15:10 Відповісти
На дорозі усі равні, тальки не всі то сі розуміють.
показати весь коментар
05.02.2022 23:04 Відповісти
Як це усі равні? Що ти за марню верзеш? У кожного учасника дорожнього руху свої обов'язки і права.
показати весь коментар
06.02.2022 00:15 Відповісти
Сам то зрозумів, що написав? ВСІ рівні, для усіх ОДНІ правила. І не важливо; на ровЕрі ти, на гужі, жигі чи на бугатті. Любе порушення правил може призвезти до катострафічних наслідків.
показати весь коментар
06.02.2022 09:13 Відповісти
Головне, любе порушення правил може призвезти до катострафічних наслідків, так ось, щоб не було ціх наслідків і вивели фантоми на чергування. А рівні до виконання ПДР, в тебе трактування не совсім повне.
показати весь коментар
06.02.2022 12:51 Відповісти
Ти це владі розкажи,закон має бути для всіх.
показати весь коментар
05.02.2022 21:44 Відповісти
А как фантомы нарушают закон? В Конституции их нет?
показати весь коментар
05.02.2022 22:00 Відповісти
Якщо не законні ,тоді збирайте розмазаних по асфальту сотнями щомісяця!
показати весь коментар
05.02.2022 21:34 Відповісти
Вони розмазаних збирають? Тоді реформа пройшла добре,бо ті що сиділи в кущах тільки хабарі брали і нікого не збирали.
показати весь коментар
05.02.2022 21:46 Відповісти
Мне и раньше сидящие в кустах совершенно не мешали, а я их. У них работа такая контролировать.
показати весь коментар
05.02.2022 22:01 Відповісти
Вони не заважали і не допомагали,а тупо брали хабарі і сиділи на шиї у платників податків,тому і мають таку назву мусори,це не я назвав а той народ на шиї якого вони сидять досі. Є камери по всій країні і трутні не потрібні.
показати весь коментар
05.02.2022 22:10 Відповісти
А чому ти давав хабара, сплатив штраф і залиш їх без кішенькових грошей?
показати весь коментар
05.02.2022 22:23 Відповісти
Це дуже важко для нього.
показати весь коментар
05.02.2022 22:28 Відповісти
Ну і? Фантоми будуть збирати, чи ВРУ, яка намагається щось прийняти? Чи може на асфальті менше буде розмазаних? Розмазав - і швидко в лісок поруч змився... ну так шоб було... а може і так відмажуть... Слава - Зе!
показати весь коментар
05.02.2022 21:47 Відповісти
Вы шота тут всех перемешали.
показати весь коментар
05.02.2022 22:02 Відповісти
А у Вас якісь проблеми з дотриманням ПДР? Дотримуйтесь швидкісного режиму і ці "фантоми" взагалі ге будуть для вас існувати.
показати весь коментар
05.02.2022 22:28 Відповісти
это у тебя проблемы с реальностью. выйди в киеве на дорогу и посмотри как едет поток (подсказка не 50) и что-то я не наблюдаю какого-то апокалипсиса. 50 км час везде, это дурость которую невозможно соблюдать
показати весь коментар
06.02.2022 03:55 Відповісти
Ну по-перше не усюди в межах міста обмеження в 50 км/год. По-друге, така цифра обмеження базується на психології людини, бо знають що вона буде трохи перевищувати (можете в гуглі пошукати). І окремо про Київ та Україну - усі хотять жити, як у розвиненій Европі, а правил дотримуватися, як там не хочуть. Так, наприклад якщо в Гамбурзі на автобані буде увімкнений знак 60 км/год, то поток може йїхати трохи швидче +10 км. Але в частині міста є і стаціонарні знаки 30 км/год і там усі їдуть як вказано. І ніхто ще від цього не зумлів в машині.
показати весь коментар
06.02.2022 09:38 Відповісти
Ввзагалі немає проблем з пдд, але ці фантоми діють , як мусара в кущах з радаром. Як я можу оспорити постанову, як що не порушувала? Якщо це стаціонарна камера , то я хоч можу посилатись на її несправність, наприклад, а так, взагалі немає ніякої можливості захиститись. Приходить штраф на дію, типу постанова # така то , перевищення скоростного режиму і хто це зафіксував - невідомо. Тобто це порушення моїх прав на захист. Це, як анонімний дзвінок, що ви убили когось. Вас в тюрму , а захист безсилий.
показати весь коментар
09.02.2022 14:21 Відповісти
В постанові Завжди зазначається посада, найменування підрозділу, ПІБ особи, що її склала. Також зазначається місце або відрізок шляху де було вчинене порушення.
показати весь коментар
10.02.2022 08:29 Відповісти
Мені прийшов штраф у діі просто з номером постанови і все . Ніякоі іншої інфи. Тобто я повинна звертатись невідомо куди, щоб зрозуміти хто виписав постанову і шукати той підрозділ чи як? На оскарження у мене 5 робочих днів. Не зовсім розумію чого ви тут так сраку рвете на захист тих фантомів? Ця процедура звужує мої громадянськи права бо є негласним засобом стеження.
показати весь коментар
10.02.2022 10:31 Відповісти
На дорогах України їде війна! Кожні дві години гине людина. Громадянські права?!! Та наших водіїв треба мати часто та глибоко! Бо вони дикуни, що плюють на правила дорожнього руху. А жикуни повинні боятися. В країнах західної Європи теж є "фантоми". Вони теж потайки можуть реєструвати порушення швидкісного режиму. І це правильно. І водії в Європі більш дисципліновані. Як повертаєшся в Україну, то наче в зоопарк на дорогах. І я можу порівнювати, бо дуже багато пересуваюся дорогами Західної Європи та знаю, про що кажу.
показати весь коментар
10.02.2022 22:59 Відповісти
Дмитро, я не порушую пдд, їзжу дуже обережно і не аварійно, як кажуть. Про дисципліну на дорогах в інших європейський країнах знаю на власний досвід також, але- реалізація оформлення цими фантомами у нас не прозора, тому це порушує мої права, подобається вам це чи ні. Мова йде про процедуру. І негласний нагляд також потребує чіткої правової бази. Право на оскарження дій повинен реалізовуватись громадянами без проблем,які з цим виникають
показати весь коментар
11.02.2022 09:29 Відповісти
вообще в ФБ Белошицкий писал, что контроль скорости фантомами, согласно закона, разрешены только в местах, обозначенных спец знаками Автоматический контроль скорости! Как вот с радарами стоят копы только под этими знаками на дорогах! А я так понимаю, фантомы эти долбят кругом, на любых дорогах!?!!?! Ау, киевляне, просветите плиз по этому вопросу
показати весь коментар
05.02.2022 20:55 Відповісти
Не цікавить. У мене система розпізнавання знаків і автоматично вмикається обмежувач швидкості, подаючи відповідний звуковий сигнал. Якщо всеж треба зняти обмеження, слід натиснути на газ до підлоги і обмеження вимкнеться. У тієї кози на Лєксусі теж така примочка мабуть була і контроль сліпих зон був, але навіщо паритися? Вимкнула, щоб їздити як хочеться не заважало.
показати весь коментар
05.02.2022 21:03 Відповісти
и что, ездишь везде по городу не больше 50 км/ч?)))
показати весь коментар
05.02.2022 22:43 Відповісти
В Канаді не дай Боже перевищити швидкість на 50 км/год або більше від дозволеної, тоді "труба".
показати весь коментар
05.02.2022 22:54 Відповісти
та ладно рассказывать. знакомый в Канаде уже 7ой год живет! есть места, где народ притапливает скорость... и встречные моргают предупреждая о копе с радаром. там все есть, не надо гнать пургу
показати весь коментар
05.02.2022 23:04 Відповісти
1. Запитаєте знайомого чи немає "фантомів".
2. Поцікавтесь які будуть наслідки якщо швидкість перевищити більш як на 50 км/год від дозволеної.
3. Моргають, але далеко не всі і не завжди. І як допоможе моргання якщо коп їде на "фантомі" за тобою або назустріч?
4. В місті майже всі перевищують швидкість на 10-15 км/год, за 20 можуть зупинити (50/50) . На гайвеї +20-30, хоча 30 вже ризиковано.
показати весь коментар
05.02.2022 23:27 Відповісти
Ви мабуть на з України і через це не знаєте, що "межа толерантності" у нас 20км/год. Тобто, коли немає спеціально встанослених знаків, за їзду на швидкості до 70км/год. вам світить лише усне попередження. Я вмикаю обмежувач швидкості виставлений на 62км/год. Треба когось обігнати - газ до підлоги і він вимкнеться, а потім знов вмикаю кнопочкою на рулі. От і все. Так спокійніше і безпечніше. На нових авто майже завжди є такі примочки, крім найдешевших моделей.
показати весь коментар
05.02.2022 23:53 Відповісти
ты едешь 62 а все маневрируют объезжая тебя. скорость потока формируется массой водителей, которые не хотят повреждать свое авто никак, и эта скорость не 62 явно
показати весь коментар
06.02.2022 03:59 Відповісти
Є кілька вулиць де можна їхати 80, тобто до 100 без фінансових наслідків. Для решти ж і 62 забагато, швидкість потоку як правило менша. Є притрушені, що вмикнувши вдень дальнє світло з колгоспним ксеноном, пруть у правому ряду. Але чи варто орієнтувати свою поведінку саме на них?
показати весь коментар
06.02.2022 09:56 Відповісти
Навіть на пр.Бандери, де по 3 ряди в кожен бік, навіть вдень особливо не розженешся, є пару відрізків де можна розігнатися, але варто притопити, менш як за хвилину будеш гальмувати. Що вирішать ці кілька секунд виграшу? Крім того, коли у тебе дизель, він винагороджує за "пенсіонерський" стиль їзди. К9К дозволяє у ЕСО-режимі витрачати у Києві 4,6-5,2л/100км. Погодьтеся, непоганий приз за поміркованість та дисциплінованість.
Помітна швидкість дає час на прогнозування, наприклад, помітивши червоний за 300м ви маєте час вирішити, що вигідніше рухатися накатом, чи гальмувати двигуном так, щоб зберегти хід перед світлофором, коли буде зелений. Коли рушаєш з місця миттєва витрата палива доходить до 21л/100, а якщо зберіг хід хоча б 8-10 км/год то буде 12-15л/100. А ввечері ви бачите середнє 4,7 і вам стає приємно. Навіть економія 1л на день дасть за місяць до 1000 грн. а вони на дорозі не валяються! Я їх краще з кумом проп'ю!
показати весь коментар
06.02.2022 10:11 Відповісти
Давно ещё по немецкому ТВ смотрел , у них такие фантомы шныряют кругом и как ни странно тоже фиксируют достаточное количество нарушений, в сюжете было два полицая, в гражданке с оружием на черном БМВ 😁
показати весь коментар
05.02.2022 21:05 Відповісти
Я сам там був і різниця вражае,що ходити ,що їздити набагато безпечніше,у них панічний страх порушити, камери скрізь,за багато порушень позбавляють прав,а перездача,це кошмар,по 10 раз можеш здавать і не самі правила,а сам тест на адекватність! Раз порушуеш ,значить з головой не впорядку,така логіка!
показати весь коментар
05.02.2022 22:17 Відповісти
я не знаю как их там прессуют, но я проезжал берлин, и чтобы не нарываться на проблемы (оно мне надо заграницей) старался ехать 50, так вот я чувствовал себя дураком потому что все ехали быстрее. возможно есть места в которых прессуют (типа тоннели или ещё что) но местные видимо эти места знают, а в других едут явно не 50
показати весь коментар
06.02.2022 04:05 Відповісти
В Канаді чи Америці теж їздять, і нічого, живуть якось люди, на машинах їздять, а не "літають" .
показати весь коментар
05.02.2022 22:50 Відповісти
ой мусара бойтесь, вас скоро тараном будет забивать народ.. бойтесь мусора..😀.. и помнится еще недавно подобных вам мусарков палили коктелями молотова, ой сматрите дослужитесь))).. мусара это нечемные люди, которые имеют скрытую больную психику, и руки из жопы...
показати весь коментар
05.02.2022 21:05 Відповісти
и вы говорите перебор, и фантомы перебор. а эти долбодятлы, которые расказуют, что станет меньше дтп - это алкоголики-пешеходы
показати весь коментар
05.02.2022 21:57 Відповісти
да перебор.. не в нашей экономике такие вещи... а пешеходы - это самые злостные нарушители ПДД, но их никто не штрафует..а все эти правила и нововведения направленны исключительно на обогащение опредленных личностей, не более... не за людей эти твари переживают, а за свой карман!
показати весь коментар
05.02.2022 22:00 Відповісти
вот-вот, в стране махровым цветом цветёт коррупция, взяточничество, которое в полиции не искорено, зеленые депутаты гоняют пьяными и обдолбанными, президент плевал на Конституцию и законы, и тут- бабам - вы нарушаете ПДД...
показати весь коментар
05.02.2022 22:08 Відповісти
Правила дорожнього руху і коктейлі Молотова... У вас вме добре з головою?
показати весь коментар
05.02.2022 22:30 Відповісти
все добре в мене ....
показати весь коментар
05.02.2022 22:36 Відповісти
Когда в тебя кто-то влетит из-за превышения скорости в пару раз от разрешенной, то подаришь ему за это коктейль
показати весь коментар
06.02.2022 01:12 Відповісти
тогда пусть фантомы штрафуют за превышение в два раза, а если за 50+ или даже 70, то это бред
показати весь коментар
06.02.2022 04:07 Відповісти
Так я не думаю что фантомы ездят с нарушением? Ну когда никто не видит, то да, но во время службы ездят по правилам.
показати весь коментар
06.02.2022 14:39 Відповісти
три раза в меня влетали, один раз я влетал, и что дальше? а ничего...все свои проблемы решал я сам лично.. аразбить авто и получить травму можно и при 40 км /ч... суть в том что мусара, как показала практика, занимаются исключительно выбиванием бабла с населения, а если типа труханова влетают, то они затыкаются засовывая свой язык в жопу... У нас правила и законы дебильные, для начала пусть полицаи выписывают штрафы за паршивые дороги чиновникам, а потом с нас требуют, да и как показала практика все эти контроли абсолютно не влияют на статистику авари1.. так в чем тогда смысл этих всех мер? правильно выбить бабла с населения для коммерческой структуры (подчеркиваю КОММЕРЧЕСКОЙ) под названием полиция... Посмотри декларацию бр лица под названием полиция за гол.. думаю не маленький все сам поймешь.. кто то не плохо устроился наденежном потоке...точка.. Теперь собираются опять вернуть еще и ТО - мало им бабла падлюкам.. Когда цель реальная цель - нажива , а не действительно порядок забота о населении, я всеэти действия воспринимаю как способ сдоить с людей денег...
показати весь коментар
06.02.2022 10:27 Відповісти
Я это все прекрасно понимаю, но любой здравомыслящий человек, понимает - что скоростной режим нужно соблюдать, но хотя бы в городе. То что травму можно получить при скорости 40км ч, никто не спорит - но ведь умереть там в дтп при скорости кратно превыщающей дозволенную - шансов намного больше
показати весь коментар
06.02.2022 14:42 Відповісти
сама логика штрафов в нашей стране направлена не на заботу о населении , а на доение населения! Вот что мне не нравится! понимаете? вся логика полицая, выполнить план по штрафам, взять себе на карман и т.п... пусть полицаи переживают за мое зворовье когда дорго в ямах в пол метра.. но ут они умывают свои руки и жопы, ведь взять с власти то нечего... ибо они несут на верх, а не наоборот.. вот в чем суть.... да и штраы все время повышаются, а статистика неизменна.. так может дело не в штрафах? и по статистикие из за плохих дорог аварий больше всего!
показати весь коментар
06.02.2022 15:22 Відповісти
После нынешней теплой зимы асфальт у нас весной вместе со снегом сойдет)) я сегодня за 35 км дороги в 3 ямы въехал
показати весь коментар
06.02.2022 22:41 Відповісти
у вас хоть 3 ямв, у нас их вообще нет https://www.youtube.com/watch?v=g7J0cBt4NWg
показати весь коментар
06.02.2022 22:43 Відповісти
и по поводу скоростного, мы скоро с этими законами токать в черте города машины будем..
показати весь коментар
06.02.2022 15:23 Відповісти
Там СН нам такое наколбасят под номерами прикрытия.
показати весь коментар
05.02.2022 21:15 Відповісти
Даже фантомов не надо.
показати весь коментар
05.02.2022 21:16 Відповісти
Тепер нарешті зелені будуть мати гроші підняти зарплати військовим, лікарям ...
показати весь коментар
05.02.2022 21:20 Відповісти
я слышал Эквадор тоже производит отменный продукт
показати весь коментар
05.02.2022 21:59 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 21:34 Відповісти
Осторожно, работает Фантом!
показати весь коментар
05.02.2022 21:55 Відповісти
и свисток мусору в зад
показати весь коментар
05.02.2022 21:58 Відповісти
Не нравиться ,матюкаемься злимся и т.д.А по факту ребятки держим скорость и не нарушаем.Пора и снова пора держать дистанцию и скорость.
Не умеем не нравиться платим штраф.
показати весь коментар
05.02.2022 21:58 Відповісти
машина-то есть хоть у тебя, зелебоба?
показати весь коментар
05.02.2022 22:00 Відповісти
Пуканчик подорвался?Не нарушай ущерб.Нищеброд у меня 2 автомобиля правда один гараж.Так что ещё раз усрись нищеброд и не нарушай и бухим за руль не садись.От таких как ты щимить нада по полной.Все хотите в Европу но пох@изм по правилам на дорогах.Нееее С"ка давить нада и ещё раз давить и отправлять на переаттестацию на водительские курсы.
показати весь коментар
05.02.2022 22:13 Відповісти
Да и кстати мне пох на тебя Зе дурачка
показати весь коментар
05.02.2022 22:14 Відповісти
э, да ты по ходу еще и наркоман. хотя понять тебя можно, президент употребляет, а ты что - рыжый
показати весь коментар
05.02.2022 22:17 Відповісти
Тепер почнуться у декого фантомниє болі...
показати весь коментар
05.02.2022 22:05 Відповісти
Боже, как мне страшно теперь ездить, сколько тут на цензоре нарушителей. Ничего. казну пополните.
показати весь коментар
05.02.2022 22:06 Відповісти
Теж мені сенсація. Чекаємо коли два фантома, полюючи за людьми, зіткнуться між собою.
А чи можуть фантоми виписати штраф одне одному?
показати весь коментар
05.02.2022 22:15 Відповісти
Геніальний комент!)
показати весь коментар
05.02.2022 22:32 Відповісти
Так зелёная плесень бюджет наполняет,чтобы было что красть,мало все им
показати весь коментар
05.02.2022 22:31 Відповісти
Спочатку скиглять що порядку немає, потім виють що порядок наводять..
показати весь коментар
05.02.2022 22:37 Відповісти
Точно не везли какого-то начальника на работу/в баню?

показати весь коментар
06.02.2022 08:12 Відповісти
А як фантом перевіряє чи дійсно то я власник машини на якій вісить мій номерний знак?
показати весь коментар
06.02.2022 08:35 Відповісти
 
 