Более 12 тыс. постановлений вынесено по правонарушениям, зафиксированным автомобилями-фантомами, - Билошицкий

В субботу, 5 февраля, около девяти часов утра на Воздухофлотском путепроводе в Киеве произошло ДТП с участием служебного автомобиля Нацполиции Skoda Kodiaq и Lexus RX350.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу заместителя начальника Патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Водитель Lexus не соблюла безопасного бокового интервал и столкнулась со служебным автомобилем.

В результате ДТП пострадавших нет. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу.

В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП", - уточнил он.

По словам Белошицкого, "фантомы" - "обычные автомобили со специальным оборудованием", с которыми могут случаться ДТП.

"И вероятность у них на это больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и на патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации", - призвал заместитель начальника Патрульной полиции.

По его данным, уже 12 807 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме.

