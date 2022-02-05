РУС
Более 12 тыс. постановлений вынесено по правонарушениям, зафиксированным автомобилями-фантомами, - Билошицкий

Более 12 тыс. постановлений вынесено по правонарушениям, зафиксированным автомобилями-фантомами, - Билошицкий

В субботу, 5 февраля, около девяти часов утра на Воздухофлотском путепроводе в Киеве произошло ДТП с участием служебного автомобиля Нацполиции Skoda Kodiaq и Lexus RX350.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу заместителя начальника Патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Водитель Lexus не соблюла безопасного бокового интервал и столкнулась со служебным автомобилем.

В результате ДТП пострадавших нет. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу.

Читайте также: "Фантомы" уже зафиксировали более 4200 нарушений на дорогах

В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП", - уточнил он.

По словам Белошицкого, "фантомы" - "обычные автомобили со специальным оборудованием", с которыми могут случаться ДТП.

"И вероятность у них на это больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и на патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации", - призвал заместитель начальника Патрульной полиции.

По его данным, уже 12 807 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме.

Читайте также: За 2021 год в ДТП был поврежден 561 автомобиль патрульной полиции

ДТП (7745) патрульная полиция (1818) Билошицкий Алексей (112)
До реформи фантоми в кущах сиділи ,а тепер стали мобільними.Не задорого нам реформа коштує?
05.02.2022 20:50 Ответить
+15
А ці фантоми взагалі законні? Де написано, що їх фіксація руху має вважатись правовою?
05.02.2022 20:51 Ответить
+14
А трухіна без фантома неможна було притягнути до відповідальності?
05.02.2022 20:45 Ответить
А трухіна без фантома неможна було притягнути до відповідальності?
05.02.2022 20:45 Ответить
До реформи фантоми в кущах сиділи ,а тепер стали мобільними.Не задорого нам реформа коштує?
05.02.2022 20:50 Ответить
Уже незнают как с бедных людей денег содрать!дармоеды!!!на стройку этих уродов!
06.02.2022 15:35 Ответить
А ці фантоми взагалі законні? Де написано, що їх фіксація руху має вважатись правовою?
05.02.2022 20:51 Ответить
Не порушуй пдр.
05.02.2022 20:55 Ответить
Но в трёхрядке ехать по ПДД со скоростью 50км/ч это очень умно.
05.02.2022 21:02 Ответить
..так никто ж не запрещает ехать и 100... и можно по полосе автобусов...Тоже никто не запрещает! Ну ничего сложного. Едешь..платишь... Чего возмущаться?!
05.02.2022 21:20 Ответить
Так у нас верховенство права, а не мєнтов... вірно?
05.02.2022 21:37 Ответить
Я езжу с соблюдением пдд, почему кто-то должен это не соблюдать? Мне одинаково, как это будут контролировать с космоса, вертолетами, камерами, стукачами и фантомами, главное, чтобы я и моя семья доехала в назначенное место без аварий и аварийных ситуаций.
05.02.2022 21:58 Ответить
вася не рассказывай, что ты в городе никогда не ехал 51+ км/ч! НЕ ВЕРЮ!!! ВРУН!!! БРЕХЛО!!!!
05.02.2022 22:45 Ответить
В городе езжу 60 и некоторых раздражаю, за городом 90, но иногда при обгонах и 130.
06.02.2022 00:07 Ответить
60??? так ты нарушаешь! а ты в кацапии живешь)))

у нас по ПДД в городе 50 км/ч)))
06.02.2022 13:18 Ответить
Так, не святий я. Але дурнику, протокол складається якщо перевищення дозволеної швидкості понад 20 км/год і це буде адміністративне праворушення.
06.02.2022 13:33 Ответить
Да я знаю про протокол, но! По ПДД скорость разрешенная в населенном пункте 50 км/ч! А превысил ты на 5 или на 50… ТЫ НАРУШИТЕЛЬ ПДД!
06.02.2022 14:48 Ответить
Который ты на фото Андрей Непомнящий?

06.02.2022 15:10 Ответить
На дорозі усі равні, тальки не всі то сі розуміють.
05.02.2022 23:04 Ответить
Як це усі равні? Що ти за марню верзеш? У кожного учасника дорожнього руху свої обов'язки і права.
06.02.2022 00:15 Ответить
Сам то зрозумів, що написав? ВСІ рівні, для усіх ОДНІ правила. І не важливо; на ровЕрі ти, на гужі, жигі чи на бугатті. Любе порушення правил може призвезти до катострафічних наслідків.
06.02.2022 09:13 Ответить
Головне, любе порушення правил може призвезти до катострафічних наслідків, так ось, щоб не було ціх наслідків і вивели фантоми на чергування. А рівні до виконання ПДР, в тебе трактування не совсім повне.
06.02.2022 12:51 Ответить
Ти це владі розкажи,закон має бути для всіх.
05.02.2022 21:44 Ответить
А как фантомы нарушают закон? В Конституции их нет?
показать весь комментарий
05.02.2022 22:00 Ответить
Якщо не законні ,тоді збирайте розмазаних по асфальту сотнями щомісяця!
05.02.2022 21:34 Ответить
Вони розмазаних збирають? Тоді реформа пройшла добре,бо ті що сиділи в кущах тільки хабарі брали і нікого не збирали.
05.02.2022 21:46 Ответить
Мне и раньше сидящие в кустах совершенно не мешали, а я их. У них работа такая контролировать.
05.02.2022 22:01 Ответить
Вони не заважали і не допомагали,а тупо брали хабарі і сиділи на шиї у платників податків,тому і мають таку назву мусори,це не я назвав а той народ на шиї якого вони сидять досі. Є камери по всій країні і трутні не потрібні.
05.02.2022 22:10 Ответить
А чому ти давав хабара, сплатив штраф і залиш їх без кішенькових грошей?
05.02.2022 22:23 Ответить
Це дуже важко для нього.
05.02.2022 22:28 Ответить
Ну і? Фантоми будуть збирати, чи ВРУ, яка намагається щось прийняти? Чи може на асфальті менше буде розмазаних? Розмазав - і швидко в лісок поруч змився... ну так шоб було... а може і так відмажуть... Слава - Зе!
05.02.2022 21:47 Ответить
Вы шота тут всех перемешали.
05.02.2022 22:02 Ответить
А у Вас якісь проблеми з дотриманням ПДР? Дотримуйтесь швидкісного режиму і ці "фантоми" взагалі ге будуть для вас існувати.
05.02.2022 22:28 Ответить
это у тебя проблемы с реальностью. выйди в киеве на дорогу и посмотри как едет поток (подсказка не 50) и что-то я не наблюдаю какого-то апокалипсиса. 50 км час везде, это дурость которую невозможно соблюдать
06.02.2022 03:55 Ответить
Ну по-перше не усюди в межах міста обмеження в 50 км/год. По-друге, така цифра обмеження базується на психології людини, бо знають що вона буде трохи перевищувати (можете в гуглі пошукати). І окремо про Київ та Україну - усі хотять жити, як у розвиненій Европі, а правил дотримуватися, як там не хочуть. Так, наприклад якщо в Гамбурзі на автобані буде увімкнений знак 60 км/год, то поток може йїхати трохи швидче +10 км. Але в частині міста є і стаціонарні знаки 30 км/год і там усі їдуть як вказано. І ніхто ще від цього не зумлів в машині.
06.02.2022 09:38 Ответить
Ввзагалі немає проблем з пдд, але ці фантоми діють , як мусара в кущах з радаром. Як я можу оспорити постанову, як що не порушувала? Якщо це стаціонарна камера , то я хоч можу посилатись на її несправність, наприклад, а так, взагалі немає ніякої можливості захиститись. Приходить штраф на дію, типу постанова # така то , перевищення скоростного режиму і хто це зафіксував - невідомо. Тобто це порушення моїх прав на захист. Це, як анонімний дзвінок, що ви убили когось. Вас в тюрму , а захист безсилий.
09.02.2022 14:21 Ответить
В постанові Завжди зазначається посада, найменування підрозділу, ПІБ особи, що її склала. Також зазначається місце або відрізок шляху де було вчинене порушення.
10.02.2022 08:29 Ответить
Мені прийшов штраф у діі просто з номером постанови і все . Ніякоі іншої інфи. Тобто я повинна звертатись невідомо куди, щоб зрозуміти хто виписав постанову і шукати той підрозділ чи як? На оскарження у мене 5 робочих днів. Не зовсім розумію чого ви тут так сраку рвете на захист тих фантомів? Ця процедура звужує мої громадянськи права бо є негласним засобом стеження.
10.02.2022 10:31 Ответить
На дорогах України їде війна! Кожні дві години гине людина. Громадянські права?!! Та наших водіїв треба мати часто та глибоко! Бо вони дикуни, що плюють на правила дорожнього руху. А жикуни повинні боятися. В країнах західної Європи теж є "фантоми". Вони теж потайки можуть реєструвати порушення швидкісного режиму. І це правильно. І водії в Європі більш дисципліновані. Як повертаєшся в Україну, то наче в зоопарк на дорогах. І я можу порівнювати, бо дуже багато пересуваюся дорогами Західної Європи та знаю, про що кажу.
10.02.2022 22:59 Ответить
Дмитро, я не порушую пдд, їзжу дуже обережно і не аварійно, як кажуть. Про дисципліну на дорогах в інших європейський країнах знаю на власний досвід також, але- реалізація оформлення цими фантомами у нас не прозора, тому це порушує мої права, подобається вам це чи ні. Мова йде про процедуру. І негласний нагляд також потребує чіткої правової бази. Право на оскарження дій повинен реалізовуватись громадянами без проблем,які з цим виникають
11.02.2022 09:29 Ответить
вообще в ФБ Белошицкий писал, что контроль скорости фантомами, согласно закона, разрешены только в местах, обозначенных спец знаками Автоматический контроль скорости! Как вот с радарами стоят копы только под этими знаками на дорогах! А я так понимаю, фантомы эти долбят кругом, на любых дорогах!?!!?! Ау, киевляне, просветите плиз по этому вопросу
05.02.2022 20:55 Ответить
Не цікавить. У мене система розпізнавання знаків і автоматично вмикається обмежувач швидкості, подаючи відповідний звуковий сигнал. Якщо всеж треба зняти обмеження, слід натиснути на газ до підлоги і обмеження вимкнеться. У тієї кози на Лєксусі теж така примочка мабуть була і контроль сліпих зон був, але навіщо паритися? Вимкнула, щоб їздити як хочеться не заважало.
05.02.2022 21:03 Ответить
и что, ездишь везде по городу не больше 50 км/ч?)))
05.02.2022 22:43 Ответить
В Канаді не дай Боже перевищити швидкість на 50 км/год або більше від дозволеної, тоді "труба".
05.02.2022 22:54 Ответить
та ладно рассказывать. знакомый в Канаде уже 7ой год живет! есть места, где народ притапливает скорость... и встречные моргают предупреждая о копе с радаром. там все есть, не надо гнать пургу
05.02.2022 23:04 Ответить
1. Запитаєте знайомого чи немає "фантомів".
2. Поцікавтесь які будуть наслідки якщо швидкість перевищити більш як на 50 км/год від дозволеної.
3. Моргають, але далеко не всі і не завжди. І як допоможе моргання якщо коп їде на "фантомі" за тобою або назустріч?
4. В місті майже всі перевищують швидкість на 10-15 км/год, за 20 можуть зупинити (50/50) . На гайвеї +20-30, хоча 30 вже ризиковано.
05.02.2022 23:27 Ответить
Ви мабуть на з України і через це не знаєте, що "межа толерантності" у нас 20км/год. Тобто, коли немає спеціально встанослених знаків, за їзду на швидкості до 70км/год. вам світить лише усне попередження. Я вмикаю обмежувач швидкості виставлений на 62км/год. Треба когось обігнати - газ до підлоги і він вимкнеться, а потім знов вмикаю кнопочкою на рулі. От і все. Так спокійніше і безпечніше. На нових авто майже завжди є такі примочки, крім найдешевших моделей.
05.02.2022 23:53 Ответить
ты едешь 62 а все маневрируют объезжая тебя. скорость потока формируется массой водителей, которые не хотят повреждать свое авто никак, и эта скорость не 62 явно
06.02.2022 03:59 Ответить
Є кілька вулиць де можна їхати 80, тобто до 100 без фінансових наслідків. Для решти ж і 62 забагато, швидкість потоку як правило менша. Є притрушені, що вмикнувши вдень дальнє світло з колгоспним ксеноном, пруть у правому ряду. Але чи варто орієнтувати свою поведінку саме на них?
06.02.2022 09:56 Ответить
Навіть на пр.Бандери, де по 3 ряди в кожен бік, навіть вдень особливо не розженешся, є пару відрізків де можна розігнатися, але варто притопити, менш як за хвилину будеш гальмувати. Що вирішать ці кілька секунд виграшу? Крім того, коли у тебе дизель, він винагороджує за "пенсіонерський" стиль їзди. К9К дозволяє у ЕСО-режимі витрачати у Києві 4,6-5,2л/100км. Погодьтеся, непоганий приз за поміркованість та дисциплінованість.
Помітна швидкість дає час на прогнозування, наприклад, помітивши червоний за 300м ви маєте час вирішити, що вигідніше рухатися накатом, чи гальмувати двигуном так, щоб зберегти хід перед світлофором, коли буде зелений. Коли рушаєш з місця миттєва витрата палива доходить до 21л/100, а якщо зберіг хід хоча б 8-10 км/год то буде 12-15л/100. А ввечері ви бачите середнє 4,7 і вам стає приємно. Навіть економія 1л на день дасть за місяць до 1000 грн. а вони на дорозі не валяються! Я їх краще з кумом проп'ю!
06.02.2022 10:11 Ответить
Давно ещё по немецкому ТВ смотрел , у них такие фантомы шныряют кругом и как ни странно тоже фиксируют достаточное количество нарушений, в сюжете было два полицая, в гражданке с оружием на черном БМВ 😁
05.02.2022 21:05 Ответить
Я сам там був і різниця вражае,що ходити ,що їздити набагато безпечніше,у них панічний страх порушити, камери скрізь,за багато порушень позбавляють прав,а перездача,це кошмар,по 10 раз можеш здавать і не самі правила,а сам тест на адекватність! Раз порушуеш ,значить з головой не впорядку,така логіка!
05.02.2022 22:17 Ответить
я не знаю как их там прессуют, но я проезжал берлин, и чтобы не нарываться на проблемы (оно мне надо заграницей) старался ехать 50, так вот я чувствовал себя дураком потому что все ехали быстрее. возможно есть места в которых прессуют (типа тоннели или ещё что) но местные видимо эти места знают, а в других едут явно не 50
06.02.2022 04:05 Ответить
В Канаді чи Америці теж їздять, і нічого, живуть якось люди, на машинах їздять, а не "літають" .
05.02.2022 22:50 Ответить
ой мусара бойтесь, вас скоро тараном будет забивать народ.. бойтесь мусора..😀.. и помнится еще недавно подобных вам мусарков палили коктелями молотова, ой сматрите дослужитесь))).. мусара это нечемные люди, которые имеют скрытую больную психику, и руки из жопы...
05.02.2022 21:05 Ответить
и вы говорите перебор, и фантомы перебор. а эти долбодятлы, которые расказуют, что станет меньше дтп - это алкоголики-пешеходы
05.02.2022 21:57 Ответить
да перебор.. не в нашей экономике такие вещи... а пешеходы - это самые злостные нарушители ПДД, но их никто не штрафует..а все эти правила и нововведения направленны исключительно на обогащение опредленных личностей, не более... не за людей эти твари переживают, а за свой карман!
05.02.2022 22:00 Ответить
вот-вот, в стране махровым цветом цветёт коррупция, взяточничество, которое в полиции не искорено, зеленые депутаты гоняют пьяными и обдолбанными, президент плевал на Конституцию и законы, и тут- бабам - вы нарушаете ПДД...
05.02.2022 22:08 Ответить
Правила дорожнього руху і коктейлі Молотова... У вас вме добре з головою?
05.02.2022 22:30 Ответить
все добре в мене ....
05.02.2022 22:36 Ответить
Когда в тебя кто-то влетит из-за превышения скорости в пару раз от разрешенной, то подаришь ему за это коктейль
06.02.2022 01:12 Ответить
тогда пусть фантомы штрафуют за превышение в два раза, а если за 50+ или даже 70, то это бред
06.02.2022 04:07 Ответить
Так я не думаю что фантомы ездят с нарушением? Ну когда никто не видит, то да, но во время службы ездят по правилам.
06.02.2022 14:39 Ответить
три раза в меня влетали, один раз я влетал, и что дальше? а ничего...все свои проблемы решал я сам лично.. аразбить авто и получить травму можно и при 40 км /ч... суть в том что мусара, как показала практика, занимаются исключительно выбиванием бабла с населения, а если типа труханова влетают, то они затыкаются засовывая свой язык в жопу... У нас правила и законы дебильные, для начала пусть полицаи выписывают штрафы за паршивые дороги чиновникам, а потом с нас требуют, да и как показала практика все эти контроли абсолютно не влияют на статистику авари1.. так в чем тогда смысл этих всех мер? правильно выбить бабла с населения для коммерческой структуры (подчеркиваю КОММЕРЧЕСКОЙ) под названием полиция... Посмотри декларацию бр лица под названием полиция за гол.. думаю не маленький все сам поймешь.. кто то не плохо устроился наденежном потоке...точка.. Теперь собираются опять вернуть еще и ТО - мало им бабла падлюкам.. Когда цель реальная цель - нажива , а не действительно порядок забота о населении, я всеэти действия воспринимаю как способ сдоить с людей денег...
06.02.2022 10:27 Ответить
Я это все прекрасно понимаю, но любой здравомыслящий человек, понимает - что скоростной режим нужно соблюдать, но хотя бы в городе. То что травму можно получить при скорости 40км ч, никто не спорит - но ведь умереть там в дтп при скорости кратно превыщающей дозволенную - шансов намного больше
06.02.2022 14:42 Ответить
сама логика штрафов в нашей стране направлена не на заботу о населении , а на доение населения! Вот что мне не нравится! понимаете? вся логика полицая, выполнить план по штрафам, взять себе на карман и т.п... пусть полицаи переживают за мое зворовье когда дорго в ямах в пол метра.. но ут они умывают свои руки и жопы, ведь взять с власти то нечего... ибо они несут на верх, а не наоборот.. вот в чем суть.... да и штраы все время повышаются, а статистика неизменна.. так может дело не в штрафах? и по статистикие из за плохих дорог аварий больше всего!
06.02.2022 15:22 Ответить
После нынешней теплой зимы асфальт у нас весной вместе со снегом сойдет)) я сегодня за 35 км дороги в 3 ямы въехал
06.02.2022 22:41 Ответить
у вас хоть 3 ямв, у нас их вообще нет https://www.youtube.com/watch?v=g7J0cBt4NWg
06.02.2022 22:43 Ответить
и по поводу скоростного, мы скоро с этими законами токать в черте города машины будем..
06.02.2022 15:23 Ответить
Там СН нам такое наколбасят под номерами прикрытия.
05.02.2022 21:15 Ответить
Даже фантомов не надо.
05.02.2022 21:16 Ответить
Тепер нарешті зелені будуть мати гроші підняти зарплати військовим, лікарям ...
05.02.2022 21:20 Ответить
я слышал Эквадор тоже производит отменный продукт
05.02.2022 21:59 Ответить
05.02.2022 21:34 Ответить
Осторожно, работает Фантом!
05.02.2022 21:55 Ответить
и свисток мусору в зад
05.02.2022 21:58 Ответить
Не нравиться ,матюкаемься злимся и т.д.А по факту ребятки держим скорость и не нарушаем.Пора и снова пора держать дистанцию и скорость.
Не умеем не нравиться платим штраф.
05.02.2022 21:58 Ответить
машина-то есть хоть у тебя, зелебоба?
05.02.2022 22:00 Ответить
Пуканчик подорвался?Не нарушай ущерб.Нищеброд у меня 2 автомобиля правда один гараж.Так что ещё раз усрись нищеброд и не нарушай и бухим за руль не садись.От таких как ты щимить нада по полной.Все хотите в Европу но пох@изм по правилам на дорогах.Нееее С"ка давить нада и ещё раз давить и отправлять на переаттестацию на водительские курсы.
05.02.2022 22:13 Ответить
Да и кстати мне пох на тебя Зе дурачка
05.02.2022 22:14 Ответить
э, да ты по ходу еще и наркоман. хотя понять тебя можно, президент употребляет, а ты что - рыжый
05.02.2022 22:17 Ответить
Тепер почнуться у декого фантомниє болі...
05.02.2022 22:05 Ответить
Боже, как мне страшно теперь ездить, сколько тут на цензоре нарушителей. Ничего. казну пополните.
05.02.2022 22:06 Ответить
Теж мені сенсація. Чекаємо коли два фантома, полюючи за людьми, зіткнуться між собою.
А чи можуть фантоми виписати штраф одне одному?
05.02.2022 22:15 Ответить
Геніальний комент!)
05.02.2022 22:32 Ответить
Так зелёная плесень бюджет наполняет,чтобы было что красть,мало все им
05.02.2022 22:31 Ответить
Спочатку скиглять що порядку немає, потім виють що порядок наводять..
05.02.2022 22:37 Ответить
Точно не везли какого-то начальника на работу/в баню?

06.02.2022 08:12 Ответить
А як фантом перевіряє чи дійсно то я власник машини на якій вісить мій номерний знак?
06.02.2022 08:35 Ответить
 
 