Более 12 тыс. постановлений вынесено по правонарушениям, зафиксированным автомобилями-фантомами, - Билошицкий
В субботу, 5 февраля, около девяти часов утра на Воздухофлотском путепроводе в Киеве произошло ДТП с участием служебного автомобиля Нацполиции Skoda Kodiaq и Lexus RX350.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу заместителя начальника Патрульной полиции Алексея Белошицкого.
"Водитель Lexus не соблюла безопасного бокового интервал и столкнулась со служебным автомобилем.
В результате ДТП пострадавших нет. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу.
В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП", - уточнил он.
По словам Белошицкого, "фантомы" - "обычные автомобили со специальным оборудованием", с которыми могут случаться ДТП.
"И вероятность у них на это больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и на патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации", - призвал заместитель начальника Патрульной полиции.
По его данным, уже 12 807 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну разве что ты на велосипеде ездишь, клоун)))))
у нас по ПДД в городе 50 км/ч)))
2. Поцікавтесь які будуть наслідки якщо швидкість перевищити більш як на 50 км/год від дозволеної.
3. Моргають, але далеко не всі і не завжди. І як допоможе моргання якщо коп їде на "фантомі" за тобою або назустріч?
4. В місті майже всі перевищують швидкість на 10-15 км/год, за 20 можуть зупинити (50/50) . На гайвеї +20-30, хоча 30 вже ризиковано.
Помітна швидкість дає час на прогнозування, наприклад, помітивши червоний за 300м ви маєте час вирішити, що вигідніше рухатися накатом, чи гальмувати двигуном так, щоб зберегти хід перед світлофором, коли буде зелений. Коли рушаєш з місця миттєва витрата палива доходить до 21л/100, а якщо зберіг хід хоча б 8-10 км/год то буде 12-15л/100. А ввечері ви бачите середнє 4,7 і вам стає приємно. Навіть економія 1л на день дасть за місяць до 1000 грн. а вони на дорозі не валяються! Я їх краще з кумом проп'ю!
Не умеем не нравиться платим штраф.
А чи можуть фантоми виписати штраф одне одному?