"Фантомы" уже зафиксировали более 4200 нарушений на дорогах

По состоянию на субботу, 29 января, уже вынесено 4212 постановлений по нарушениям скоростного режима на дорогах, зафиксированных автомобилями-"фантомами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме".

"И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю".

Напомним, автомили-"фантомы", фиксирующие нарушение скорости на дорогах, начали работать с 25 января. За первые сутки патрулирования они зафиксировали 990 нарушений.

Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.

Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.

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