"Фантомы" уже зафиксировали более 4200 нарушений на дорогах
По состоянию на субботу, 29 января, уже вынесено 4212 постановлений по нарушениям скоростного режима на дорогах, зафиксированных автомобилями-"фантомами".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме".
"И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю".
Напомним, автомили-"фантомы", фиксирующие нарушение скорости на дорогах, начали работать с 25 января. За первые сутки патрулирования они зафиксировали 990 нарушений.
Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.
Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.
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Полиция разбила почти шесть сотен автомобилей в 2021 году.
И это без преследований, как в боевиках, просто "на ровном месте".
Але оскільки доходи в нас незадекларовані, то не проконає. Краще прогресивні штрафи.
Перший - 525 грн, другий - 1050, третій 2010, четвертий 4020, п'ятий 8040 і т.д.
Ох и дебилы при власти нынче.
Но петухов гоняющих 120-150 км/ч по городу ипать нужно штрафами 50 к + вот тогда будет дело, а так это куета в пользу бедных
в части был прапорщик с голосом как у КА из маугли.
он говорил этим тупым, тихим противным голосом:
солдат в армии, для того чтоб его ...бать, ..бать и ...бать.
в Украине для этого есть водители.
потому что купола, противоракетного, НЕТ как у израиля
против БПЛА нет нихрена
ракет, с какими нибудь вирусами или бацилами, которые достанут до москвы нет никуя.
а чтоб ...бать собственный народ, есть, ****, ВСЕ!!!!
а самое главное, все что против народа, на СВОИХ, МЛЯТЬ, не распространяеться
трухін чи хтось інший.
бо, ****, тільки про народ, та про народ турбота
Какие орраничения на автострадах государственного значения и какие будут на таких же платных?Думаю что разница будет на платных только в том что там не будет видеорегистраторов шампующих штрафы,так как их уже заплатили за пользование платной дорогой.
Выходит что водители на безплатных дорогах платят косвено за проезд по них.
Таким чином, у випадку настання страхової події, виплата відшкодування третій особі здійснюється за полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
1. хоче: медицину, як у Європі, зарплату, як у Європі, рівень життя, як у Європі.
2. НЕ хоче: голосувати по розуму, платити податки, притримуватися правил.
Поки ви, люди, не зрозумієте, що без другого не буде першого, буде дупа в країні.
Сначала ваш, прости господи, министр МВД рассказывает о "наведении порядка на дорогах", "предотвращении ДТП" и т.п., а потом вы же сами, сцуки, палитесь когда говорите, что все банально свелось к фиксации превышения скорости. Т.е. очередная баблокосилка и не более того!
В очередной раз: "Мы-самые хитрожопые, а пипл схавает"
При проведении фиксации скорости определенного транспортного средства автоматическая фото- и видеотехника должна быть размещена в порядке, определенном https://ips.ligazakon.net/document/T150580?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 Законом "О Национальной полиции" (стационарно вмонтированным способом), зато ручное размещение средств автоматической фото- и видеотехники для измерения и фиксации скорости противоречит предписаниям ст. 40 https://ips.ligazakon.net/document/T150580?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 Закона "О Национальной полиции" . Кроме того, контроль скорости движения транспортных средств осуществляется только в местах, которые обустроены соответствующим знаком об осуществлении видеофиксации (дорожный знак " 5.70"), поскольку указанное обусловленно ч. 2 ст. 40 Закона, согласно которой информация о смонтированной/размещенной автоматической фототехнике и видеотехнике фиксации должна быть размещена на видном месте.
Соответствующее положение содержится в https://verdictum.ligazakon.net/document/94294753?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 постановлении Восьмого апелляционного административного суда города Львова от 21 января 2021 года по делу № 157/703/20 п .
Сайлент-блок важеля 1 шт 300 грн
Моторчик скломивача 1 шт 900 грн
Амортизатор лівий зад 1шт 1300 грн
Прокатило 1 раз 1800 грн
Фонар тормоза правий 1 шт 250 грн
…і так далі…….
Клієнт: Еее, а що тут четвертим пунктом за «Прокатило» ?
Майстер: Ааа, четвертий викреслюємо. Не прокатило…