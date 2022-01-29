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"Фантомы" уже зафиксировали более 4200 нарушений на дорогах

По состоянию на субботу, 29 января, уже вынесено 4212 постановлений по нарушениям скоростного режима на дорогах, зафиксированных автомобилями-"фантомами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме".

"И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю".

Напомним, автомили-"фантомы", фиксирующие нарушение скорости на дорогах, начали работать с 25 января. За первые сутки патрулирования они зафиксировали 990 нарушений.

Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.

Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.

Читайте также: За 2021 год в ДТП был поврежден 561 автомобиль патрульной полиции

авто (4219) ПДД (532) патрульная полиция (1813) штраф (1287) Монастырский Денис (335) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+15
При этом смертность на дорогах не уменьшается. А карманы у кого то распухают
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29.01.2022 12:53 Ответить
+12
Ещё новость.
Полиция разбила почти шесть сотен автомобилей в 2021 году.
И это без преследований, как в боевиках, просто "на ровном месте".
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29.01.2022 12:56 Ответить
+6
1985 год
в части был прапорщик с голосом как у КА из маугли.
он говорил этим тупым, тихим противным голосом:
солдат в армии, для того чтоб его ...бать, ..бать и ...бать.
в Украине для этого есть водители.
потому что купола, противоракетного, НЕТ как у израиля
против БПЛА нет нихрена
ракет, с какими нибудь вирусами или бацилами, которые достанут до москвы нет никуя.
а чтоб ...бать собственный народ, есть, ****, ВСЕ!!!!
а самое главное, все что против народа, на СВОИХ, МЛЯТЬ, не распространяеться
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29.01.2022 13:40 Ответить
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При этом смертность на дорогах не уменьшается. А карманы у кого то распухают
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29.01.2022 12:53 Ответить
ну если это письма счастья, то распухает бюджет
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29.01.2022 12:59 Ответить
с очень большой вероятностью, полюция разобьёт эти фантомы в течении нескольких недель
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29.01.2022 13:07 Ответить
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29.01.2022 15:19 Ответить
Полюция при полной импотенции.Одним предложением можно охарактеризовать всё МВД.
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29.01.2022 16:28 Ответить
ну а из бюджета крадут всем известные лица еврейской национальности,но делают это красиво.
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29.01.2022 13:08 Ответить
У мусоров?
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29.01.2022 13:46 Ответить
Сволочи, дармоеды!работать не хотят,а с людей последнее забирают!
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29.01.2022 19:40 Ответить
в большинстве случаях,смертность на дорогах по вине пешеходов.
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29.01.2022 13:14 Ответить
Как сказать, как сказать...
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29.01.2022 18:05 Ответить
ты даешь взятки?
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29.01.2022 19:15 Ответить
А коим образом она уменьшится если у нас те правила никто не соблюдает?Даже тут почитав коменты становится ясно шо всем мешают ездить те кто контролирует соблюдение ПДД.
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29.01.2022 21:27 Ответить
Я просто не верю что это улучшит ситуацию!!
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29.01.2022 22:10 Ответить
Ещё новость.
Полиция разбила почти шесть сотен автомобилей в 2021 году.
И это без преследований, как в боевиках, просто "на ровном месте".
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29.01.2022 12:56 Ответить
За наш с вами счёт!
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29.01.2022 19:41 Ответить
Желаю чтобы не фейки и поскорее пополнили ряды разбитых приусов! Вместе с теми, кто это придумывает
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29.01.2022 12:59 Ответить
Большой брат следит за тобой
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29.01.2022 12:59 Ответить
Єх..., раніше сержант Петренко в кустах сидів,і в сніг і в мороз і в жару і в дощ.А тепер,в теплі сидять,на автомобільках катаються. 21 сторіччя!🤓
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29.01.2022 13:17 Ответить
Тепер не Петренко, а "сержант Скумбрієвич"
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29.01.2022 15:21 Ответить
Так сержант Петренко идейным был, за копейку в кустах страдал , домой вечером провиант приносил, мог жене шубу купить. А эти мало того что ничего не имеют, так у жен еще и шубы на рыбьем меху.
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29.01.2022 15:56 Ответить
Угу..Если кто-то кое-где у нас порой..... Как же,наслышаны-бедные менты выносят вещи из дому и раздают малоимущим.
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29.01.2022 16:44 Ответить
а так не хочется жить по закону?))) но мы требуем что бы все вокруг соблюдали закон, кроме меня конечно)))) вот чем твое мышление отличается от депутатского?
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29.01.2022 19:14 Ответить
все это придумывают те кто хочет залезть в ваши кошельки и еще больше нагнуть своих рабов. кое кто говорит что это пополняет бюджет. а из бюджета крадут кто?? простые граждане,или те кто придумывает все эти поборы. реально же смертность на дорогах не уменьшается.Со школы нужно правильно воспитывать детей. А то повыращивали мутантов,крикнуть на него нельзя,сразу в суд тянут учителя. зарплату учителям платят??? какую и за что.Школу нужно реформировать,а не придумывать новые виды обдиралова.
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29.01.2022 13:17 Ответить
Не порушуємо ПДР і смертність на дорогах різко спаде, ще й листи щастя не отримуватимемо. Чомусь неадеквати ,щр літають по населених пунктах +100км/год починають вой про смертність, хабарі і т.д якщо є загроза отримувати по шиї за свій бєспрєдєл
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29.01.2022 14:55 Ответить
это дети, у них еще нет прав, пусть бредят)))
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29.01.2022 19:17 Ответить
Всі вони шкоди кодіяки?) Не дуже поширене авто, одразу можна підозрювати) Треба було шкоду октавію брати))
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29.01.2022 13:30 Ответить
Судя по описанию, когда вы их уже видите, то штраф уже летит к Вам, если есть нарушение. Так что толку от того что знаешь какие это машины.
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29.01.2022 15:37 Ответить
Щоб був ефект, штрафи повинні бути або прогресивними, або залежати від доходів. В Швеції штраф може скласти більше 1 млн.євро, якщо якийсь мажор порушив.
Але оскільки доходи в нас незадекларовані, то не проконає. Краще прогресивні штрафи.
Перший - 525 грн, другий - 1050, третій 2010, четвертий 4020, п'ятий 8040 і т.д.
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29.01.2022 13:33 Ответить
на пятый штраф забирать права и на перездачу, будет намного эффективней, бизнес может тебе штрафы на 5 лет вперед оплатить)))
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29.01.2022 19:19 Ответить
Нормально так. Цена этих корыт как Мазерати.
Ох и дебилы при власти нынче.
Но петухов гоняющих 120-150 км/ч по городу ипать нужно штрафами 50 к + вот тогда будет дело, а так это куета в пользу бедных
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29.01.2022 13:33 Ответить
1985 год
в части был прапорщик с голосом как у КА из маугли.
он говорил этим тупым, тихим противным голосом:
солдат в армии, для того чтоб его ...бать, ..бать и ...бать.
в Украине для этого есть водители.
потому что купола, противоракетного, НЕТ как у израиля
против БПЛА нет нихрена
ракет, с какими нибудь вирусами или бацилами, которые достанут до москвы нет никуя.
а чтоб ...бать собственный народ, есть, ****, ВСЕ!!!!
а самое главное, все что против народа, на СВОИХ, МЛЯТЬ, не распространяеться
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29.01.2022 13:40 Ответить
підрили кончені! знайдіть хто був за кермом.
трухін чи хтось інший.
бо, ****, тільки про народ, та про народ турбота
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29.01.2022 13:44 Ответить
Нарушения скоросного режима в городе еще понимаю.Но на междугородних трассах где даже нету препятствий и угрозы для пешеходов понять никак не могу
Какие орраничения на автострадах государственного значения и какие будут на таких же платных?Думаю что разница будет на платных только в том что там не будет видеорегистраторов шампующих штрафы,так как их уже заплатили за пользование платной дорогой.
Выходит что водители на безплатных дорогах платят косвено за проезд по них.
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29.01.2022 13:48 Ответить
коммерческая структура "ПОЛИЦАИ" заколачивают бало по полной, прикрываясь благими намерениями, организаторы доят народ и выводят в офшоры, а вы лохи ставьте кассовые аппараты, платите налоги и т.д. а мы будем вас лохов брить по полной.. ПИДАЛАСЫ!
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29.01.2022 13:50 Ответить
Чотири отважних чувака на жигулях за 200 баксів, і ці кодіаки підут в ремонт слідом за пріусами і щезнуть на місяця два-три
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29.01.2022 13:52 Ответить
за счет этих отважных чуваков)))
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29.01.2022 19:11 Ответить
За рахунок страхової компаніі
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30.01.2022 08:11 Ответить
товарисч, страховая потом будет требовать деньги с них через суд. не показывай свою тупость
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30.01.2022 10:09 Ответить
Програма обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті покриє матеріальні збитки пов'язані зі шкодою здоров'ю застрахованої особи під час перебування на транспорті. І вчи мову
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30.01.2022 13:02 Ответить
Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Добровільна «Автоцивілка») - це механізм захисту, який забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим в результаті ДТП третім особам, у випадку, якщо сума збитку перевищує ліміт відповідальності за полісом ОСЦПВВНТЗ.

Таким чином, у випадку настання страхової події, виплата відшкодування третій особі здійснюється за полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
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30.01.2022 13:08 Ответить
мальчик, ты хоть что то почитай про страховки и как они выплачиваются. ты полный ноль в этой теме. а общаться я буду на том языке, на котором мне удобно. и не тебе сопливому мне указывать ))))
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30.01.2022 15:04 Ответить
Ну так іди в дупу, гівно руськоговорящєє
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30.01.2022 16:35 Ответить
ты такое молодое и такое говнистое)))))
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31.01.2022 05:47 Ответить
Отут би я б хотів шоб ти вгадав... Але вже двоє онуків є...
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31.01.2022 07:01 Ответить
у тебя есть 2 яйца (надеюсь) и мамкина 20ка на обеды в школе в кармане)))))
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31.01.2022 07:06 Ответить
Тварюка, не ходи у дупу, краще здохни
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31.01.2022 15:06 Ответить
нервишки шалят?
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31.01.2022 15:57 Ответить
Ага, мамка в куток запхала. На коліна .. На гречку...
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31.01.2022 16:51 Ответить
Прости мене, мамо.... Змусило гнида покійників потурбувати
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31.01.2022 16:53 Ответить
хорошо хоть тебе на рот не надавали))))
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31.01.2022 16:56 Ответить
Уже у полицаев не хватает смелости остановить нарушителя и составить соответствующий протокол ,вдруг какой-то мажор по морде ещё надает..вот и придумали эти фантомы...
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29.01.2022 13:56 Ответить
Скільки ж поборників безкарності та бєспрєдєлу на дорогах тут в коментарях з піною у роті захищають право простого народу порушувати прав ла... Портрет середньостатистичного українця -
1. хоче: медицину, як у Європі, зарплату, як у Європі, рівень життя, як у Європі.
2. НЕ хоче: голосувати по розуму, платити податки, притримуватися правил.

Поки ви, люди, не зрозумієте, що без другого не буде першого, буде дупа в країні.
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29.01.2022 14:01 Ответить
а перевороти теж будуть фіксувати.
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29.01.2022 14:13 Ответить
Колись мусора ховались по кущах,а тепер зробили "кущі на колесах".Суть не змінилась.
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29.01.2022 14:23 Ответить
Как же эти брехливые жополизы-назначенцы *******! О "фейках" оно рассуждает!
Сначала ваш, прости господи, министр МВД рассказывает о "наведении порядка на дорогах", "предотвращении ДТП" и т.п., а потом вы же сами, сцуки, палитесь когда говорите, что все банально свелось к фиксации превышения скорости. Т.е. очередная баблокосилка и не более того!
В очередной раз: "Мы-самые хитрожопые, а пипл схавает"
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29.01.2022 14:31 Ответить
Так тепер по Рівненщині, Житомирщині і Київщині по трасі Київ-Чоп максимум 110 їхати чи що?
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29.01.2022 16:45 Ответить
нормальная практика , не мешало-бы еще и штрафы увеличить , чеб минималка начиналась с 70 - 100 бакинских , если 3 штрафа не заплатил - конфискация тачки , у синяков на второй раз - штраф , зона и конфискация тс , желательно чеб все наказания были в автомат-режиме , тоись чеб судья не мог повлиять никак
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29.01.2022 19:05 Ответить
фантомы должны быть в каждом городе
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29.01.2022 19:10 Ответить
Хрень, забросают судебными исками:

При проведении фиксации скорости определенного транспортного средства автоматическая фото- и видеотехника должна быть размещена в порядке, определенном https://ips.ligazakon.net/document/T150580?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 Законом "О Национальной полиции" (стационарно вмонтированным способом), зато ручное размещение средств автоматической фото- и видеотехники для измерения и фиксации скорости противоречит предписаниям ст. 40 https://ips.ligazakon.net/document/T150580?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 Закона "О Национальной полиции" . Кроме того, контроль скорости движения транспортных средств осуществляется только в местах, которые обустроены соответствующим знаком об осуществлении видеофиксации (дорожный знак " 5.70"), поскольку указанное обусловленно ч. 2 ст. 40 Закона, согласно которой информация о смонтированной/размещенной автоматической фототехнике и видеотехнике фиксации должна быть размещена на видном месте.
Соответствующее положение содержится в https://verdictum.ligazakon.net/document/94294753?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 постановлении Восьмого апелляционного административного суда города Львова от 21 января 2021 года по делу № 157/703/20 п .
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29.01.2022 19:46 Ответить
Цікаво, скільки з цих листів щастя підуть на аппеляцію... Судова система загнеться. А прописані ці кодіаки в законі, сертифіковані? Хто знає, відпишіть
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29.01.2022 19:48 Ответить
Пора уже народу ставить камеры с детекцией номеров этих авто и отправкой их местоположения в Waze:

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29.01.2022 19:59 Ответить
Клієнт СТО дивиться квитанцію на сплату. Ого! Читає:

Сайлент-блок важеля 1 шт 300 грн
Моторчик скломивача 1 шт 900 грн
Амортизатор лівий зад 1шт 1300 грн
Прокатило 1 раз 1800 грн
Фонар тормоза правий 1 шт 250 грн

…і так далі…….
Клієнт: Еее, а що тут четвертим пунктом за «Прокатило» ?
Майстер: Ааа, четвертий викреслюємо. Не прокатило…
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29.01.2022 20:44 Ответить
 
 