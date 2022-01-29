"Фантоми" вже зафіксували понад 4200 порушень на дорогах
Станом на суботу, 29 січня, вже винесено 4212 постанов за порушеннями швидкісного режиму на дорогах, які були зафіксовані автомобілями-"фантомами".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Станом на сьогодні вже маємо 4212 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими фантомами в автоматичному режимі".
"І як би розповсюджувачам фейків не хотілось, але всі 4 фантоми в строю".
Нагадаємо, автомілі-"фантоми", що фіксують порушення швидкості на дорогах, почали працювати з 25 січня. За першу добу патрулювання вони зафіксували 990 порушень.
Ці авто без розпізнавальних знаків можуть фіксувати багато об’єктів одночасно в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному, так і у зворотному. Система передає інформацію — й порушник отримує штраф за перевищення швидкості.
Юридична компанія Міллер оприлюднила номери чотирьох автівок-"фантомів": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Зазначається, що це Skoda Kodiaq сірого кольору.
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Полиция разбила почти шесть сотен автомобилей в 2021 году.
И это без преследований, как в боевиках, просто "на ровном месте".
Але оскільки доходи в нас незадекларовані, то не проконає. Краще прогресивні штрафи.
Перший - 525 грн, другий - 1050, третій 2010, четвертий 4020, п'ятий 8040 і т.д.
Ох и дебилы при власти нынче.
Но петухов гоняющих 120-150 км/ч по городу ипать нужно штрафами 50 к + вот тогда будет дело, а так это куета в пользу бедных
в части был прапорщик с голосом как у КА из маугли.
он говорил этим тупым, тихим противным голосом:
солдат в армии, для того чтоб его ...бать, ..бать и ...бать.
в Украине для этого есть водители.
потому что купола, противоракетного, НЕТ как у израиля
против БПЛА нет нихрена
ракет, с какими нибудь вирусами или бацилами, которые достанут до москвы нет никуя.
а чтоб ...бать собственный народ, есть, ****, ВСЕ!!!!
а самое главное, все что против народа, на СВОИХ, МЛЯТЬ, не распространяеться
трухін чи хтось інший.
бо, ****, тільки про народ, та про народ турбота
Какие орраничения на автострадах государственного значения и какие будут на таких же платных?Думаю что разница будет на платных только в том что там не будет видеорегистраторов шампующих штрафы,так как их уже заплатили за пользование платной дорогой.
Выходит что водители на безплатных дорогах платят косвено за проезд по них.
Таким чином, у випадку настання страхової події, виплата відшкодування третій особі здійснюється за полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
1. хоче: медицину, як у Європі, зарплату, як у Європі, рівень життя, як у Європі.
2. НЕ хоче: голосувати по розуму, платити податки, притримуватися правил.
Поки ви, люди, не зрозумієте, що без другого не буде першого, буде дупа в країні.
Сначала ваш, прости господи, министр МВД рассказывает о "наведении порядка на дорогах", "предотвращении ДТП" и т.п., а потом вы же сами, сцуки, палитесь когда говорите, что все банально свелось к фиксации превышения скорости. Т.е. очередная баблокосилка и не более того!
В очередной раз: "Мы-самые хитрожопые, а пипл схавает"
При проведении фиксации скорости определенного транспортного средства автоматическая фото- и видеотехника должна быть размещена в порядке, определенном https://ips.ligazakon.net/document/T150580?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 Законом "О Национальной полиции" (стационарно вмонтированным способом), зато ручное размещение средств автоматической фото- и видеотехники для измерения и фиксации скорости противоречит предписаниям ст. 40 https://ips.ligazakon.net/document/T150580?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 Закона "О Национальной полиции" . Кроме того, контроль скорости движения транспортных средств осуществляется только в местах, которые обустроены соответствующим знаком об осуществлении видеофиксации (дорожный знак " 5.70"), поскольку указанное обусловленно ч. 2 ст. 40 Закона, согласно которой информация о смонтированной/размещенной автоматической фототехнике и видеотехнике фиксации должна быть размещена на видном месте.
Соответствующее положение содержится в https://verdictum.ligazakon.net/document/94294753?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 постановлении Восьмого апелляционного административного суда города Львова от 21 января 2021 года по делу № 157/703/20 п .
Сайлент-блок важеля 1 шт 300 грн
Моторчик скломивача 1 шт 900 грн
Амортизатор лівий зад 1шт 1300 грн
Прокатило 1 раз 1800 грн
Фонар тормоза правий 1 шт 250 грн
…і так далі…….
Клієнт: Еее, а що тут четвертим пунктом за «Прокатило» ?
Майстер: Ааа, четвертий викреслюємо. Не прокатило…