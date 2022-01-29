"Фантоми" вже зафіксували понад 4200 порушень на дорогах

Станом на суботу, 29 січня, вже винесено 4212 постанов за порушеннями швидкісного режиму на дорогах, які були зафіксовані автомобілями-"фантомами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Станом на сьогодні вже маємо 4212 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими фантомами в автоматичному режимі".

"І як би розповсюджувачам фейків не хотілось, але всі 4 фантоми в строю".

Нагадаємо, автомілі-"фантоми", що фіксують порушення швидкості на дорогах, почали працювати з 25 січня. За першу добу патрулювання вони зафіксували 990 порушень.

Ці авто без розпізнавальних знаків можуть фіксувати багато об’єктів одночасно в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному, так і у зворотному. Система передає інформацію — й порушник отримує штраф за перевищення швидкості.

Юридична компанія Міллер оприлюднила номери чотирьох автівок-"фантомів": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Зазначається, що це Skoda Kodiaq сірого кольору.

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