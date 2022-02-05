Лукашенко переконаний, що війна з Україною тривала б "максимум три-чотири дні"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, переконаний в тому, що Україна не здатна напасти на сусідню державу.

Про це він зявив в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, кого там показують із цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються… Так ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали, знімемо на мобільний телефон тренування це і покажемо... І як тільки трохи запахло, Володя Зеленський одразу труснув", - вказав Лукашенко.

Він також згадав про операцію Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані.

"ОДКБ що показало - поки вони там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу. Вони це знають", – сказав Лукашенко.

Він переконаний, що на Заході розуміють безперспективність війни із силами ОДКБ.

"У Європі буде простіше. Вони що, цього не бачать? Вони розуміють, що безперспективно з нами воювати, насамперед з Росією. Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте", - заявив Лукашенко.

