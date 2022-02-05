Лукашенко переконаний, що війна з Україною тривала б "максимум три-чотири дні"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, переконаний в тому, що Україна не здатна напасти на сусідню державу.
Про це він зявив в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.
"Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, кого там показують із цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються… Так ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали, знімемо на мобільний телефон тренування це і покажемо... І як тільки трохи запахло, Володя Зеленський одразу труснув", - вказав Лукашенко.
Він також згадав про операцію Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані.
"ОДКБ що показало - поки вони там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу. Вони це знають", – сказав Лукашенко.
Він переконаний, що на Заході розуміють безперспективність війни із силами ОДКБ.
"У Європі буде простіше. Вони що, цього не бачать? Вони розуміють, що безперспективно з нами воювати, насамперед з Росією. Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте", - заявив Лукашенко.
Кремльовская теза о БРАТЬЯХ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ, все люди свободние, и в жопу ваш панславизм, православие, самодержавие и народность. Посмотри на Балкани, славяне вас н.х. посилают, почти все в НАТО, остались серби - пока ваш %уйло их кормит.
А вообще то иди отсюда н.х., на своей ботоферме ти уже на обед заработал, а водки, даже виртуальной здесь не подают. Так что еще раз ИДИ НА Х....
Вот тебе слова КОРЕННОГО МОСКВИЧА :
17.04.20 11:32
https://censor.net/video_news/3189738/vy_russkiyi_a_poshel_by_ty_nahyi_russkiyi_pojiloyi_moskvich_otvetil_korrespondentu_russkoyi_planety
Просто москалям после раздела Польши с Гитлером очень не хотелось присоединять эти земли назад к Украинской марионетке. Они отдали ее на ассимиляцию более послушным белорусам чтоб избежать в будущем проблем с УПА на стратегической трассе Смоленск-Брест-Варшава.