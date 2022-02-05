РУС
Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы "максимум три-четыре дня"

Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы "максимум три-четыре дня"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, убежден, что Украина не способна напасть на соседнее государство.

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются... Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал" , снимем на мобильный телефон тренировку это и покажем... И как только немного запахло, Володя Зеленский сразу тряхнул", - указал Лукашенко.

Он также упомянул об операции Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

"ОДКБ что показало - пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша. Они это знают", – сказал Лукашенко.

Он убежден, что на Западе понимают бесперспективность войны с силами ОДКБ.

"В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и другом оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - заявил Лукашенко.

Топ комментарии
+55
Окуєнний полководець бульбофюрер.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:53 Ответить
+52
показать весь комментарий
05.02.2022 23:52 Ответить
+48
Крышу совсем снесло у старого маразматика
показать весь комментарий
05.02.2022 23:50 Ответить
Скільки там кацапи з Ічкерією (Чечня) воювали, яка меньше Київської області ?
показать весь комментарий
06.02.2022 09:54 Ответить
Фамилию и копию аусвайса арабского наемника на форум !!! Ти понял зелений человечек или нет ?
показать весь комментарий
06.02.2022 10:07 Ответить
Дааа, у усатого таракана кукуха едет конкретно....
показать весь комментарий
06.02.2022 10:04 Ответить
Зелений человечек, что ти все про арабов, ви до сих пор не можете смирится что козломодих орков ₴башили простие пастухи, а десятикласници дирявили им черепа с 1000м. Если раха и белараха обосрутся с Украиной то конечно будут виновати негри из морской пехоти сша
показать весь комментарий
06.02.2022 10:15 Ответить
Зелений человечек, а почему свободние украинци должни помогать НЕ русским, правильно россиянам или московитам, порабощать и колонизировать другие народи ? И еще, опровергаю методичку твоего майора, насчет вери - верят в Бога, в Христа и тому п. Ви козломордие верите в %уйла и гундяевскую секту, а братьями украинци и русские ? (не существует такого етноса) НИКОГДА НЕ БИЛИ !!!!!
Кремльовская теза о БРАТЬЯХ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ, все люди свободние, и в жопу ваш панславизм, православие, самодержавие и народность. Посмотри на Балкани, славяне вас н.х. посилают, почти все в НАТО, остались серби - пока ваш %уйло их кормит.
А вообще то иди отсюда н.х., на своей ботоферме ти уже на обед заработал, а водки, даже виртуальной здесь не подают. Так что еще раз ИДИ НА Х....
Вот тебе слова КОРЕННОГО МОСКВИЧА :

17.04.20 11:32

https://censor.net/video_news/3189738/vy_russkiyi_a_poshel_by_ty_nahyi_russkiyi_pojiloyi_moskvich_otvetil_korrespondentu_russkoyi_planety
показать весь комментарий
06.02.2022 11:06 Ответить
Ну хотя б потому что вы свободные потому что когда вас натягивали на турецкий барабан и вы бежали к москалям за помощью они впрягались за вас и били турок !!! когда поляки казаков возили в железных клетках по ярмаркам и ради смеха отрезали уши, язык, выкалывали глаза русские прогнали поляков........ я думаю этого достаточно хотя могу продолжить !!!
показать весь комментарий
06.02.2022 11:17 Ответить
Ну что зелений человечек, бистренько ти закипел, вот такие вот ви московити - с гнилим нутром и головами забитими дерьмом.



показать весь комментарий
06.02.2022 12:04 Ответить
а как я закипел ? в отличии от тебя я не оскорбляю, не перевожу тему, и отвечаю на вопросы а не скриню всякую х........
показать весь комментарий
06.02.2022 12:40 Ответить
Зелений человечек, иди уже обедать, випей водки и ложись спать. Ти уже не интересен. На форуме есть еще один пропогандон - Гном, с ним пока что интересно. Иди подрочи на икону %уйла, может попустит.
показать весь комментарий
06.02.2022 13:01 Ответить
То есть я прав !! По существу ответить нечем !!!........
показать весь комментарий
06.02.2022 13:05 Ответить
Не нужно нам так париться по поводу слов этого самозванца . У чувака реально без вариантов . Ну что он может ? Народ в стойло загнал , страну вообще без всяких трёх-четырёх дней сдал , теперь в сухом остатке работает диктором на кремль тв . Он вообще реально не выездной . Его уже не попустит , тут то же без вариантов .
показать весь комментарий
06.02.2022 10:38 Ответить
Эм, и зачем мне знать что говорит Лукашенко, не понимаю.....
показать весь комментарий
06.02.2022 10:45 Ответить
Он больной на голову.
показать весь комментарий
06.02.2022 10:46 Ответить
Пригадується анекдот : Америка . Ковбої . Таверна . Заходить до неї ковбой - бик і кричить " Хто тут проти мене ? " Встає ще більший бик-ковбой і каже " Я ! " Перший ковбой питає " Як тебе звати ? " Той відповідає " Джон " Після цього , перший питає у всіх " Хто тут проти нас , з Джоном ? " Цей білоруський , племінний бик , завжде каже " Вот ми с Володєй Путіним , вот ми с расєєй " А сам тільки корів може запліднювати .
показать весь комментарий
06.02.2022 11:41 Ответить
Именно за столько времени Украина контратакуя оккупирует Беларусь и встречать ее будут как освободителей
показать весь комментарий
06.02.2022 12:00 Ответить
Переконання старого пердуна - колгоспника нікого не цікавлять...
показать весь комментарий
06.02.2022 12:46 Ответить
при застосуванні ЯЗ навіть менше...а ми будемо **** захищатися будапештським меморандумом лошари толерантні
показать весь комментарий
06.02.2022 13:00 Ответить
Лука хробриться бо сам підсцикає від того що знає що в нього немає підтримки у самих білорусів. І в разі невдачі Мордору на наших теренах наступного дня його тушка буде висіти на найвищому дереві Білорусі
показать весь комментарий
06.02.2022 15:08 Ответить
Пам'ятаю, як бульюенфюрер заявляв, що "у нас майдана не буде", а в Українi впорався б з майданiвцями за день... Вийшло навпаки.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:31 Ответить
Про Володю Зеленского обидно как сказал...
показать весь комментарий
06.02.2022 15:44 Ответить
У Луки не було виходу. Здав би країну промосковським тіхановським і бабарикам -- однаково білоруси б опинилися в раші. Був момент, коли він просив діалогу з Заходом, але тіхановська вилізла з шкури аби у нього не було ніякого шансу. І зробили це разом -- загнали його таки туди. Тепер кордон з Білоруссю маємо ворожий російський.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:31 Ответить
Для Бульбофюрера може була 2-3 дні, пока наші ССО на ліфті прокатили з "ветерком")
показать весь комментарий
06.02.2022 17:16 Ответить
Вообще-то Брест с околицами это украинская этн ческая земля Берестейщина, населенная украинцами и принадлежавшая украинским государствам Руси, Волынского княжества, Украинской Народной Республики еще 100 лет назад.
Просто москалям после раздела Польши с Гитлером очень не хотелось присоединять эти земли назад к Украинской марионетке. Они отдали ее на ассимиляцию более послушным белорусам чтоб избежать в будущем проблем с УПА на стратегической трассе Смоленск-Брест-Варшава.
показать весь комментарий
06.02.2022 23:47 Ответить
Страница 4 из 4
 
 