Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы "максимум три-четыре дня"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, убежден, что Украина не способна напасть на соседнее государство.

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются... Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал" , снимем на мобильный телефон тренировку это и покажем... И как только немного запахло, Володя Зеленский сразу тряхнул", - указал Лукашенко.

Он также упомянул об операции Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Читайте также: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, - Janes. КАРТА

"ОДКБ что показало - пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша. Они это знают", – сказал Лукашенко.

Он убежден, что на Западе понимают бесперспективность войны с силами ОДКБ.

"В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и другом оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - заявил Лукашенко.

Читайте также: Надеемся, Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой, - Квин