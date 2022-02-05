Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы "максимум три-четыре дня"
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, убежден, что Украина не способна напасть на соседнее государство.
Об этом он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.
"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются... Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал" , снимем на мобильный телефон тренировку это и покажем... И как только немного запахло, Володя Зеленский сразу тряхнул", - указал Лукашенко.
Он также упомянул об операции Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.
"ОДКБ что показало - пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша. Они это знают", – сказал Лукашенко.
Он убежден, что на Западе понимают бесперспективность войны с силами ОДКБ.
"В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и другом оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - заявил Лукашенко.
Кремльовская теза о БРАТЬЯХ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ, все люди свободние, и в жопу ваш панславизм, православие, самодержавие и народность. Посмотри на Балкани, славяне вас н.х. посилают, почти все в НАТО, остались серби - пока ваш %уйло их кормит.
А вообще то иди отсюда н.х., на своей ботоферме ти уже на обед заработал, а водки, даже виртуальной здесь не подают. Так что еще раз ИДИ НА Х....
Вот тебе слова КОРЕННОГО МОСКВИЧА :
17.04.20 11:32
https://censor.net/video_news/3189738/vy_russkiyi_a_poshel_by_ty_nahyi_russkiyi_pojiloyi_moskvich_otvetil_korrespondentu_russkoyi_planety
Просто москалям после раздела Польши с Гитлером очень не хотелось присоединять эти земли назад к Украинской марионетке. Они отдали ее на ассимиляцию более послушным белорусам чтоб избежать в будущем проблем с УПА на стратегической трассе Смоленск-Брест-Варшава.