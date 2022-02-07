УКР
Новини
РНБО поки не розглядала питання запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ", - Стефанчук

РНБО поки не розглядала питання запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ", - Стефанчук

Запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить Євгену Мураєву, Рада національної безпеки та оборони України поки що не розглядала.

Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не розглядалося (питання санкцій проти телеканалу "Наш". - Ред.) на Раді національної безпеки, розглядатиметься, прийматимемо рішення", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу "НАШ".

Також читайте: Біля телеканалу "НАШ" в Києві відбулась акція "Вимкніть зброю Росії" з вимогою санкцій проти Мураєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

санкції (12769) РНБО (2334) Мураєв Євгеній (154) Стефанчук Руслан (785)
+15
73% (или даже больше) тех имбицилов-коллаборационистов которые кацапа-клоуна выбрали на последних выборах
07.02.2022 11:51 Відповісти
+9
Какие могут быть санкции против канала, который 90% эфирного времени обсирает Порошенко?
Кому пришла в голову такая мысль?
07.02.2022 11:41 Відповісти
+6
ну так на НАШому про найвеличнішого жодного кривого слова. Поливають якихось анонімних бандер і Порошенка. За шо ж його закривать?
07.02.2022 11:43 Відповісти
Ще хтось ТВ дивиться??
07.02.2022 11:36 Відповісти
73% (или даже больше) тех имбицилов-коллаборационистов которые кацапа-клоуна выбрали на последних выборах
07.02.2022 11:51 Відповісти
Ыліта...
Якщо Ви дивитися в зе#опу- шоКАЛад Вам в ротика..))
07.02.2022 12:06 Відповісти
Все депутаты и президенты - слуги преступной олигархии. Народ должен знать своих врагов в лицо. Нельзя избирать олигархов и их слуг во власть. Неужели не доходит, что такая власть уже довела страну до ручки, уже война, голод, разруха в экономике, во всех областях жизни людей. Сколько нужно украинцам наср-ть на голову, чтобы они поняли хоть что-то.
07.02.2022 12:32 Відповісти
За что боролась - на то и напоролась. А теперь вспомни, за кого голосовала?!
07.02.2022 12:41 Відповісти
Зрители канала - совкодрочеры,пенсионный плебс и шариевские гавноеды,это железобетонный электорат Зеленского и его слуг, при нынешнем падении рейтинга от их поддержки власть имущие не откажутся.
07.02.2022 12:03 Відповісти
А чё ты так базаришь?людей оскорбляешь?,ты кто вообще такой?а х...ло!
07.02.2022 12:05 Відповісти
Так він про людей ні чого і не казав.
07.02.2022 12:09 Відповісти
Ещё один алеша нарисовался,людей не замечает,под мнением?так мнение быстро убираться!Алеша не все должны мыслить как ты!!!ну ты и алеша!
07.02.2022 12:36 Відповісти
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
07.02.2022 12:14 Відповісти
По Вам і видно...
))
07.02.2022 12:10 Відповісти
так, більшість совків дивиться кожного дня, причому вірять всьому,що там скажуть
07.02.2022 13:55 Відповісти
Е хлопці, там недавно бахнутого азарьонка показували, який закликав Київ стерти з лиця землі ядерними ударами !!! А вони ще не розглядали !!!!! Ви так все проспите.
07.02.2022 11:39 Відповісти
Тут теж його показували.
07.02.2022 11:45 Відповісти
Кремлівському пацюку Зе не давали вказівки закривати проросійськи канали,в них один ворог-Порошенко.
07.02.2022 11:45 Відповісти
А ті три закритих канали не були проросійськими?
Ви брешіть, та не ************.
07.02.2022 12:07 Відповісти
То тебе влаштовує "Наш"?Не дивно.
07.02.2022 12:10 Відповісти
Послухай, це ти писала чи ні?
"Кремлівському пацюку Зе не давали вказівки закривати проросійськи канали,в них один ворог-Порошенко."
07.02.2022 12:11 Відповісти
та воно ж вата від сволоти.
07.02.2022 12:11 Відповісти
Ви це завжди пишете, коли у вас немає аргументів.
Це вказує тільки на вашу слабкість.
07.02.2022 12:14 Відповісти
В нас агрументів доста, чому не закрит ворожий канал "Наш" Чи відповідай, чи іди до біса.
07.02.2022 12:18 Відповісти
ти ж ватний .
07.02.2022 21:48 Відповісти
Мене попередив адмін,що в них тактика така, у тролів, щоб відволікати від теми і влаштовувати сварки.
07.02.2022 12:14 Відповісти
Мене і попереджати не треба.
Я і сам бачу хто сварки влаштовує.
07.02.2022 12:29 Відповісти
Звісно,тому ти увесь час у спамі.
07.02.2022 12:57 Відповісти
Це ваша слабкість.
Тиснути на кнопку - багато розуму не потрібно.
07.02.2022 13:06 Відповісти
Ні ,просто то небажання вислуховувати маєчню.
Ось ви зараз займаєтеся флудом, і я думаю замість спама у вас буде хрестик.
07.02.2022 13:30 Відповісти
Знову.
Вам флудити дозволено, а мені ні?
07.02.2022 14:29 Відповісти
НайЗеленіший ЗелеБоб хоче домовитися з Мураєвим, десь "посєрєдінє", так на "півКанальчика".
07.02.2022 11:39 Відповісти
Какие могут быть санкции против канала, который 90% эфирного времени обсирает Порошенко?
Кому пришла в голову такая мысль?
07.02.2022 11:41 Відповісти
А до чого тут Порошенко?
Він що, вимірювач патріотизму?
07.02.2022 11:46 Відповісти
Спитай у Зе і канала "Наш",спитай у путлера, чому його Порох не влаштовує,бо казав, що , хто завгодно аби не Порошенко.
07.02.2022 11:52 Відповісти
Може краще у виборців українських спитати?
Але тепер концепція змінилася.
Тепер аби не ... і ...
07.02.2022 11:55 Відповісти
Що спитати?Закрити "Наш" чи ні? В країні війна з росією, то в якій країні дозволили би транслювати телеканали ворога с призивами зруйнувати країну? Не дивно що рейтинг Зе впав нижче плінтуса,він же гоняєтся за Порошенко,а ворожі канали йому не заважають,і таке "дивне " співпаденіє,що каналу "Наш" теж Порошенко заважає.
07.02.2022 12:00 Відповісти
Навіщо ти маніпулюєш?
Питання зформулювала саме ти - "чому аби не Порошенко?"
Я тобі відповів, що це питання треба задати виборцям України, чому саме так вони проголосували.
07.02.2022 12:03 Відповісти
Не треба відхиляти від теми, тут кажуть про ворожий канал "Наш" який веде сепаратиську діяльність , що завсім не заважає Зе, бо в них один ворог Україна та Порох.
На рахунок путлера було сказано тільки у з,язку з твоїм питанням про патриотичність.
07.02.2022 12:08 Відповісти
Вам можно відхилятися, а мені ні?
07.02.2022 12:10 Відповісти
Я констатую факт. Зе не закриває канал "Наш" бо в них едині вороги та господарі.
І ти тут не маніпулюй виборцями, вже давно їх немає, і якщо спитати у "народа" то цифри будутть далеко не на вашу користь.Вгамуйся.
07.02.2022 12:22 Відповісти
Навзаєм.
А немає їх тому, що нічого не змінилося. Все так, як було.
07.02.2022 12:27 Відповісти
ну так на НАШому про найвеличнішого жодного кривого слова. Поливають якихось анонімних бандер і Порошенка. За шо ж його закривать?
07.02.2022 11:43 Відповісти
Це однодумці Зешобла, в них один куратор і один ворог.
07.02.2022 11:48 Відповісти
да и за чем - у нас же свобода слова и плюрализм мнений депилы мля...
07.02.2022 11:48 Відповісти
Звичайно, навіщо? Подумаєш, прямо в Києві сепаратисти і терористи по ящику парят людям мізки. Уявить собі такий канал в Москві який би критикував росіян і називав їх фашистами. Та його б закрили в перший же день ефіру а всіх причетних посадили на довгі сроки за тероризм або вбили як Нємцова!
07.02.2022 11:49 Відповісти
потому что он ВАШ ?? )))
07.02.2022 11:54 Відповісти
канєшна!
хіба ж можна абіжать рубаху-парня Мураєва?
нехай і далі несе свою антиукраїнську муру!
07.02.2022 11:54 Відповісти
оце й погано
07.02.2022 11:56 Відповісти
Ну тут все понятно. Оставили канал " НАШИ" что бы "поддержать" Мураева как противовес "кремлевско-газовому" союзу ОПЗЖопса. Распорошить так сказать пророссийские силы, в дополнение к идущему отдельно Шарию. Но тут главное не переиграть.. а то можно вместо одного результата получить прямо противоположный. Пример прошлых выборов когда Петя все делал что бы победить Юлю, Сеню, и т.д. а прозевал Зелю.
07.02.2022 12:05 Відповісти
А пора бы уже и рассмотреть, вообще это надо было сделать ещё вчера.
07.02.2022 12:05 Відповісти
в країні не місце рашинському каналу, нехай всім кублом їдуть до своєї говені
07.02.2022 12:07 Відповісти
Стефанчук , посмотри на телеканал РАДА, там за деньги налогоплательщиков полным ходом гоняют кацапский шансон
07.02.2022 12:18 Відповісти
прокацаплена зємразь підтримує війну і чекає на асвабадітєлєй.
На всіх керівних посадах вата.
07.02.2022 12:33 Відповісти
І не закриють - зєля хоче на виборах перемогти проросійського мураєва. Якщо ж мураєвський гівноканал прикриють, його власник просто зникне з електорального поля і гамалюється страшний сон зєлі - "стадіон так стадіон"
07.02.2022 13:08 Відповісти
Там арешти потрібні , а не санкції.
07.02.2022 13:27 Відповісти
 
 