РНБО поки не розглядала питання запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ", - Стефанчук

Запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить Євгену Мураєву, Рада національної безпеки та оборони України поки що не розглядала.

Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не розглядалося (питання санкцій проти телеканалу "Наш". - Ред.) на Раді національної безпеки, розглядатиметься, прийматимемо рішення", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу "НАШ".

