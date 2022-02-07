РНБО поки не розглядала питання запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ", - Стефанчук
Запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить Євгену Мураєву, Рада національної безпеки та оборони України поки що не розглядала.
Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не розглядалося (питання санкцій проти телеканалу "Наш". - Ред.) на Раді національної безпеки, розглядатиметься, прийматимемо рішення", - сказав він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу "НАШ".
Топ коментарі
+15 radeon
показати весь коментар07.02.2022 11:51 Відповісти Посилання
+9 Юрій Ан
показати весь коментар07.02.2022 11:41 Відповісти Посилання
+6 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар07.02.2022 11:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо Ви дивитися в зе#опу- шоКАЛад Вам в ротика..))
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
))
Ви брешіть, та не ************.
"Кремлівському пацюку Зе не давали вказівки закривати проросійськи канали,в них один ворог-Порошенко."
Це вказує тільки на вашу слабкість.
Я і сам бачу хто сварки влаштовує.
Тиснути на кнопку - багато розуму не потрібно.
Ось ви зараз займаєтеся флудом, і я думаю замість спама у вас буде хрестик.
Вам флудити дозволено, а мені ні?
Кому пришла в голову такая мысль?
Він що, вимірювач патріотизму?
Але тепер концепція змінилася.
Тепер аби не ... і ...
Питання зформулювала саме ти - "чому аби не Порошенко?"
Я тобі відповів, що це питання треба задати виборцям України, чому саме так вони проголосували.
На рахунок путлера було сказано тільки у з,язку з твоїм питанням про патриотичність.
І ти тут не маніпулюй виборцями, вже давно їх немає, і якщо спитати у "народа" то цифри будутть далеко не на вашу користь.Вгамуйся.
А немає їх тому, що нічого не змінилося. Все так, як було.
хіба ж можна абіжать рубаху-парня Мураєва?
нехай і далі несе свою антиукраїнську муру!
На всіх керівних посадах вата.