СНБО пока не рассматривал вопрос введения санкций против телеканала "НАШ", - Стефанчук
Введение санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего Евгению Мураеву, Совет национальной безопасности и обороны Украины пока не рассматривал.
Об этом заявил глава ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не рассматривался (вопрос санкций против телеканала "Наш". - Ред.) на Совете национальной безопасности, будет рассматриваться, будем принимать решение", - сказал он.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что правоохранители готовят обоснование для введения санкций СНБО против канала "НАШ".
Якщо Ви дивитися в зе#опу- шоКАЛад Вам в ротика..))
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
))
Ви брешіть, та не ************.
"Кремлівському пацюку Зе не давали вказівки закривати проросійськи канали,в них один ворог-Порошенко."
Це вказує тільки на вашу слабкість.
Я і сам бачу хто сварки влаштовує.
Тиснути на кнопку - багато розуму не потрібно.
Ось ви зараз займаєтеся флудом, і я думаю замість спама у вас буде хрестик.
Вам флудити дозволено, а мені ні?
Кому пришла в голову такая мысль?
Він що, вимірювач патріотизму?
Але тепер концепція змінилася.
Тепер аби не ... і ...
Питання зформулювала саме ти - "чому аби не Порошенко?"
Я тобі відповів, що це питання треба задати виборцям України, чому саме так вони проголосували.
На рахунок путлера було сказано тільки у з,язку з твоїм питанням про патриотичність.
І ти тут не маніпулюй виборцями, вже давно їх немає, і якщо спитати у "народа" то цифри будутть далеко не на вашу користь.Вгамуйся.
А немає їх тому, що нічого не змінилося. Все так, як було.
хіба ж можна абіжать рубаху-парня Мураєва?
нехай і далі несе свою антиукраїнську муру!
На всіх керівних посадах вата.