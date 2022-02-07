СНБО пока не рассматривал вопрос введения санкций против телеканала "НАШ", - Стефанчук

Введение санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего Евгению Мураеву, Совет национальной безопасности и обороны Украины пока не рассматривал.

Об этом заявил глава ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не рассматривался (вопрос санкций против телеканала "Наш". - Ред.) на Совете национальной безопасности, будет рассматриваться, будем принимать решение", - сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что правоохранители готовят обоснование для введения санкций СНБО против канала "НАШ".

