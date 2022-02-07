РУС
СНБО пока не рассматривал вопрос введения санкций против телеканала "НАШ", - Стефанчук

СНБО пока не рассматривал вопрос введения санкций против телеканала "НАШ", - Стефанчук

Введение санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего Евгению Мураеву, Совет национальной безопасности и обороны Украины пока не рассматривал.

Об этом заявил глава ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не рассматривался (вопрос санкций против телеканала "Наш". - Ред.) на Совете национальной безопасности, будет рассматриваться, будем принимать решение", - сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что правоохранители готовят обоснование для введения санкций СНБО против канала "НАШ".

Также смотрите: Возле телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция "Выключите оружие России" с требованием санкций против Мураева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

санкции (11884) СНБО (4466) Мураев Евгений (142) Стефанчук Руслан (682)
+15
73% (или даже больше) тех имбицилов-коллаборационистов которые кацапа-клоуна выбрали на последних выборах
07.02.2022 11:51 Ответить
07.02.2022 11:51 Ответить
+9
Какие могут быть санкции против канала, который 90% эфирного времени обсирает Порошенко?
Кому пришла в голову такая мысль?
07.02.2022 11:41 Ответить
07.02.2022 11:41 Ответить
+6
ну так на НАШому про найвеличнішого жодного кривого слова. Поливають якихось анонімних бандер і Порошенка. За шо ж його закривать?
07.02.2022 11:43 Ответить
07.02.2022 11:43 Ответить
Ще хтось ТВ дивиться??
07.02.2022 11:36 Ответить
07.02.2022 11:36 Ответить
73% (или даже больше) тех имбицилов-коллаборационистов которые кацапа-клоуна выбрали на последних выборах
07.02.2022 11:51 Ответить
07.02.2022 11:51 Ответить
Ыліта...
Якщо Ви дивитися в зе#опу- шоКАЛад Вам в ротика..))
07.02.2022 12:06 Ответить
07.02.2022 12:06 Ответить
Все депутаты и президенты - слуги преступной олигархии. Народ должен знать своих врагов в лицо. Нельзя избирать олигархов и их слуг во власть. Неужели не доходит, что такая власть уже довела страну до ручки, уже война, голод, разруха в экономике, во всех областях жизни людей. Сколько нужно украинцам наср-ть на голову, чтобы они поняли хоть что-то.
07.02.2022 12:32 Ответить
07.02.2022 12:32 Ответить
За что боролась - на то и напоролась. А теперь вспомни, за кого голосовала?!
07.02.2022 12:41 Ответить
07.02.2022 12:41 Ответить
Зрители канала - совкодрочеры,пенсионный плебс и шариевские гавноеды,это железобетонный электорат Зеленского и его слуг, при нынешнем падении рейтинга от их поддержки власть имущие не откажутся.
07.02.2022 12:03 Ответить
07.02.2022 12:03 Ответить
А чё ты так базаришь?людей оскорбляешь?,ты кто вообще такой?а х...ло!
07.02.2022 12:05 Ответить
07.02.2022 12:05 Ответить
Так він про людей ні чого і не казав.
07.02.2022 12:09 Ответить
07.02.2022 12:09 Ответить
Ещё один алеша нарисовался,людей не замечает,под мнением?так мнение быстро убираться!Алеша не все должны мыслить как ты!!!ну ты и алеша!
07.02.2022 12:36 Ответить
07.02.2022 12:36 Ответить
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
07.02.2022 12:14 Ответить
07.02.2022 12:14 Ответить
По Вам і видно...
))
07.02.2022 12:10 Ответить
07.02.2022 12:10 Ответить
так, більшість совків дивиться кожного дня, причому вірять всьому,що там скажуть
07.02.2022 13:55 Ответить
07.02.2022 13:55 Ответить
Е хлопці, там недавно бахнутого азарьонка показували, який закликав Київ стерти з лиця землі ядерними ударами !!! А вони ще не розглядали !!!!! Ви так все проспите.
07.02.2022 11:39 Ответить
07.02.2022 11:39 Ответить
Тут теж його показували.
07.02.2022 11:45 Ответить
07.02.2022 11:45 Ответить
Кремлівському пацюку Зе не давали вказівки закривати проросійськи канали,в них один ворог-Порошенко.
07.02.2022 11:45 Ответить
07.02.2022 11:45 Ответить
А ті три закритих канали не були проросійськими?
Ви брешіть, та не ************.
07.02.2022 12:07 Ответить
07.02.2022 12:07 Ответить
То тебе влаштовує "Наш"?Не дивно.
07.02.2022 12:10 Ответить
07.02.2022 12:10 Ответить
Послухай, це ти писала чи ні?
"Кремлівському пацюку Зе не давали вказівки закривати проросійськи канали,в них один ворог-Порошенко."
07.02.2022 12:11 Ответить
07.02.2022 12:11 Ответить
та воно ж вата від сволоти.
07.02.2022 12:11 Ответить
07.02.2022 12:11 Ответить
Ви це завжди пишете, коли у вас немає аргументів.
Це вказує тільки на вашу слабкість.
07.02.2022 12:14 Ответить
07.02.2022 12:14 Ответить
В нас агрументів доста, чому не закрит ворожий канал "Наш" Чи відповідай, чи іди до біса.
07.02.2022 12:18 Ответить
07.02.2022 12:18 Ответить
ти ж ватний .
07.02.2022 21:48 Ответить
07.02.2022 21:48 Ответить
Мене попередив адмін,що в них тактика така, у тролів, щоб відволікати від теми і влаштовувати сварки.
07.02.2022 12:14 Ответить
07.02.2022 12:14 Ответить
Мене і попереджати не треба.
Я і сам бачу хто сварки влаштовує.
07.02.2022 12:29 Ответить
07.02.2022 12:29 Ответить
Звісно,тому ти увесь час у спамі.
07.02.2022 12:57 Ответить
07.02.2022 12:57 Ответить
Це ваша слабкість.
Тиснути на кнопку - багато розуму не потрібно.
07.02.2022 13:06 Ответить
07.02.2022 13:06 Ответить
Ні ,просто то небажання вислуховувати маєчню.
Ось ви зараз займаєтеся флудом, і я думаю замість спама у вас буде хрестик.
07.02.2022 13:30 Ответить
07.02.2022 13:30 Ответить
Знову.
Вам флудити дозволено, а мені ні?
07.02.2022 14:29 Ответить
07.02.2022 14:29 Ответить
НайЗеленіший ЗелеБоб хоче домовитися з Мураєвим, десь "посєрєдінє", так на "півКанальчика".
07.02.2022 11:39 Ответить
07.02.2022 11:39 Ответить
Какие могут быть санкции против канала, который 90% эфирного времени обсирает Порошенко?
Кому пришла в голову такая мысль?
07.02.2022 11:41 Ответить
07.02.2022 11:41 Ответить
А до чого тут Порошенко?
Він що, вимірювач патріотизму?
07.02.2022 11:46 Ответить
07.02.2022 11:46 Ответить
Спитай у Зе і канала "Наш",спитай у путлера, чому його Порох не влаштовує,бо казав, що , хто завгодно аби не Порошенко.
07.02.2022 11:52 Ответить
07.02.2022 11:52 Ответить
Може краще у виборців українських спитати?
Але тепер концепція змінилася.
Тепер аби не ... і ...
07.02.2022 11:55 Ответить
07.02.2022 11:55 Ответить
Що спитати?Закрити "Наш" чи ні? В країні війна з росією, то в якій країні дозволили би транслювати телеканали ворога с призивами зруйнувати країну? Не дивно що рейтинг Зе впав нижче плінтуса,він же гоняєтся за Порошенко,а ворожі канали йому не заважають,і таке "дивне " співпаденіє,що каналу "Наш" теж Порошенко заважає.
07.02.2022 12:00 Ответить
07.02.2022 12:00 Ответить
Навіщо ти маніпулюєш?
Питання зформулювала саме ти - "чому аби не Порошенко?"
Я тобі відповів, що це питання треба задати виборцям України, чому саме так вони проголосували.
07.02.2022 12:03 Ответить
07.02.2022 12:03 Ответить
Не треба відхиляти від теми, тут кажуть про ворожий канал "Наш" який веде сепаратиську діяльність , що завсім не заважає Зе, бо в них один ворог Україна та Порох.
На рахунок путлера було сказано тільки у з,язку з твоїм питанням про патриотичність.
07.02.2022 12:08 Ответить
07.02.2022 12:08 Ответить
Вам можно відхилятися, а мені ні?
07.02.2022 12:10 Ответить
07.02.2022 12:10 Ответить
Я констатую факт. Зе не закриває канал "Наш" бо в них едині вороги та господарі.
І ти тут не маніпулюй виборцями, вже давно їх немає, і якщо спитати у "народа" то цифри будутть далеко не на вашу користь.Вгамуйся.
07.02.2022 12:22 Ответить
07.02.2022 12:22 Ответить
Навзаєм.
А немає їх тому, що нічого не змінилося. Все так, як було.
07.02.2022 12:27 Ответить
07.02.2022 12:27 Ответить
ну так на НАШому про найвеличнішого жодного кривого слова. Поливають якихось анонімних бандер і Порошенка. За шо ж його закривать?
07.02.2022 11:43 Ответить
07.02.2022 11:43 Ответить
Це однодумці Зешобла, в них один куратор і один ворог.
07.02.2022 11:48 Ответить
07.02.2022 11:48 Ответить
да и за чем - у нас же свобода слова и плюрализм мнений депилы мля...
07.02.2022 11:48 Ответить
07.02.2022 11:48 Ответить
Звичайно, навіщо? Подумаєш, прямо в Києві сепаратисти і терористи по ящику парят людям мізки. Уявить собі такий канал в Москві який би критикував росіян і називав їх фашистами. Та його б закрили в перший же день ефіру а всіх причетних посадили на довгі сроки за тероризм або вбили як Нємцова!
07.02.2022 11:49 Ответить
07.02.2022 11:49 Ответить
потому что он ВАШ ?? )))
07.02.2022 11:54 Ответить
07.02.2022 11:54 Ответить
канєшна!
хіба ж можна абіжать рубаху-парня Мураєва?
нехай і далі несе свою антиукраїнську муру!
07.02.2022 11:54 Ответить
07.02.2022 11:54 Ответить
оце й погано
07.02.2022 11:56 Ответить
07.02.2022 11:56 Ответить
Ну тут все понятно. Оставили канал " НАШИ" что бы "поддержать" Мураева как противовес "кремлевско-газовому" союзу ОПЗЖопса. Распорошить так сказать пророссийские силы, в дополнение к идущему отдельно Шарию. Но тут главное не переиграть.. а то можно вместо одного результата получить прямо противоположный. Пример прошлых выборов когда Петя все делал что бы победить Юлю, Сеню, и т.д. а прозевал Зелю.
07.02.2022 12:05 Ответить
07.02.2022 12:05 Ответить
А пора бы уже и рассмотреть, вообще это надо было сделать ещё вчера.
07.02.2022 12:05 Ответить
07.02.2022 12:05 Ответить
в країні не місце рашинському каналу, нехай всім кублом їдуть до своєї говені
07.02.2022 12:07 Ответить
07.02.2022 12:07 Ответить
Стефанчук , посмотри на телеканал РАДА, там за деньги налогоплательщиков полным ходом гоняют кацапский шансон
07.02.2022 12:18 Ответить
07.02.2022 12:18 Ответить
прокацаплена зємразь підтримує війну і чекає на асвабадітєлєй.
На всіх керівних посадах вата.
07.02.2022 12:33 Ответить
07.02.2022 12:33 Ответить
І не закриють - зєля хоче на виборах перемогти проросійського мураєва. Якщо ж мураєвський гівноканал прикриють, його власник просто зникне з електорального поля і гамалюється страшний сон зєлі - "стадіон так стадіон"
07.02.2022 13:08 Ответить
07.02.2022 13:08 Ответить
Там арешти потрібні , а не санкції.
07.02.2022 13:27 Ответить
07.02.2022 13:27 Ответить
 
 