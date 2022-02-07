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Новини
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Імпорт газу в Україну у січні скоротився майже удесятеро

Імпорт газу в Україну у січні скоротився майже удесятеро

Імпорт природного газу в Україну з ЄС у січні 2022 року скоротився у 9,8 разу (на 394 млн. куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 44,8 млн куб. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Основне постачання минулого місяця здійснювалося з Угорщини – 32,2 млн куб. м, а також Словаччини – 12,1 млн куб. м та Польщі – 0,5 млн куб. м.

Експорт та реекспорт газу з України в січні-2022 становив 178 млн куб. м, що на чверть нижче, ніж у січні-2021. Зокрема, до Угорщини надійшло 155 млн куб. м газу, Словаччини – 14,1 млн куб. м, Румунії – 8,3 млн куб. м, Польщі – 0,7 млн куб. м.

У ОГТСУ також зазначили, що завдяки угоді з оператором FGSZ з 1 січня 2022 року доступні для бронювання гарантовані потужності для імпорту з Угорщини обсягом до 8 млн куб. м газу за добу. У лютому замовники послуг із транспортування газу почали користуватися цим маршрутом для фізичного імпорту газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС веде перемовини зі США та іншими країнами щодо постачання газу, - фон дер Ляєн

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, НАК "Нафтогаз України" планує у лютому імпортувати майже 300 млн куб. м газу.

Імпорт газу в Україну у січні скоротився майже удесятеро 01

Імпорт природного газу до України з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 разу (на 13,34 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком - до 2,56 млрд куб. м. Основна частка постачань у 2021 році до України була з Угорщини - 2,198 млрд куб. м, а також Словаччини - 0,285 млрд куб. м та Польщі - 0,079 млрд куб. м.

Імпорт переважно здійснювався віртуальним реверсом (backhaul), а його частка у загальному обсязі постачання за підсумками 2021 року становила 89%.

Експорт та реекспорт газу з України у 2021 році завдяки значним запасам на "митному складі" у ПСГ становив 2,5 млрд куб. м, зокрема у напрямку Угорщини надійшло 1,5 млрд куб. м, Словаччини – 0,6 млрд куб. м, Польщі – 0,36 млрд куб. м, Молдови – 0,07 млрд куб. м.

Також читайте: У НАТО розглядають можливість будівництва газопроводу, який дозволив би зменшити залежність Європи від РФ, - La Vanguardia

газ (10520) ГТС (589) імпорт (2653) Оператор ГТС (552)


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Топ коментарі
+7
Ничего , скоро весна . Да и зеля обещал раскулачить олигархов . Но к следующей зиме советую всем отрастить шерсть .
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07.02.2022 18:00 Відповісти
+6
справа в тому - що до "шашликів" ще далеко, а газу - мало.

Більш того, в ОП(Г) навіть не думають - а де брати газ на зиму 22-23рр. Запасів вже немає, як й грошей на це (по сьогоднішним цінам - десь 15-20 млрд долл треба).

Замість того щоб купувати газ весною-літом 2021 року - кошти, які були для цього на рахунках - з приходом вітренко відправлені на велике крадівництво та виведені в офшори.

І де тепер брати кошти та газ - у шмигаля-зеленського не знають.
Саме тому гетьманцев (точніше - зеленский/шмигаль) хочу области податками ВСЕ, та отримати (фактично - вивести з економіки України, зничивши її) більше 500 млрд.грн.
Тому 140 млрд.грн що сьогодні хоче вкрасти гетьманцев - це ПОЧАТОК...
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07.02.2022 18:05 Відповісти
+1
Что же они не указывют разницу в цене на газ весной-летом 2021 и сейчас, когда закупают? Золотой однако газ сейчас для наших небытовых потребителей. Нам на январь выставили более 55 грн. за куб.
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07.02.2022 18:10 Відповісти
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Ничего , скоро весна . Да и зеля обещал раскулачить олигархов . Но к следующей зиме советую всем отрастить шерсть .
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07.02.2022 18:00 Відповісти
справа в тому - що до "шашликів" ще далеко, а газу - мало.

Більш того, в ОП(Г) навіть не думають - а де брати газ на зиму 22-23рр. Запасів вже немає, як й грошей на це (по сьогоднішним цінам - десь 15-20 млрд долл треба).

Замість того щоб купувати газ весною-літом 2021 року - кошти, які були для цього на рахунках - з приходом вітренко відправлені на велике крадівництво та виведені в офшори.

І де тепер брати кошти та газ - у шмигаля-зеленського не знають.
Саме тому гетьманцев (точніше - зеленский/шмигаль) хочу области податками ВСЕ, та отримати (фактично - вивести з економіки України, зничивши її) більше 500 млрд.грн.
Тому 140 млрд.грн що сьогодні хоче вкрасти гетьманцев - це ПОЧАТОК...
показати весь коментар
07.02.2022 18:05 Відповісти
Что же они не указывют разницу в цене на газ весной-летом 2021 и сейчас, когда закупают? Золотой однако газ сейчас для наших небытовых потребителей. Нам на январь выставили более 55 грн. за куб.
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07.02.2022 18:10 Відповісти
И чем занимаешься ?
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07.02.2022 18:55 Відповісти
Отдыхаю. Отправляю тупых хамов зебилов типа прямо в даль по сексуально-пешеходному маршруту. Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? Не в пивнухе с корешами трешь. Тыкать будешь своей Машке под столом в рыгаловке или свиньям в своем свинарнике. Свободен, чмо.
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07.02.2022 19:03 Відповісти
От воно тебе рве.Чим займаєшся що тобі газ рахують по 55 ?
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07.02.2022 19:13 Відповісти
Если смысл сказанного тебе тупой свинопас, мешает понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись.
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07.02.2022 19:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
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07.02.2022 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uW5t-QefiUw
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07.02.2022 19:49 Відповісти
Ну не знаю . Батареї гарячі цілу зиму . В хаті тепло та затишно .
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07.02.2022 19:20 Відповісти
 
 