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Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" в питаннях Донбасу

Кулеба поінформував Бербок про

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що поінформував міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав на спільній з Бербок пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я поінформував Анналену про те, що Україна має свої "червоні лінії", і ми від них ніколи за жодних обставин не відступимося. Серед цих "червоних ліній" перше - ми не підемо на жодні поступки щодо територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Друге - ми не підемо на прямий діалог із так званими "Донецькими та Луганськими народними республіками". Це не передбачено Мінськими домовленостями", - сказав Кулеба.

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Він звернув увагу на те, що спроби встановити такий діалог - це виключно інтерес РФ, щоб позбавитися статусу сторони конфлікту і перетворити себе на посередника.

"Третє - я наголосив, що український народ завжди буде єдиним джерелом рішень щодо зовнішньої політики нашої держави, її напрямків, і ніхто не зможе нам ніколи нав'язати, куди рухатися і що у зовнішній політиці робити", - додав Кулеба.

Він зазначив, що не хоче цим сказати, ніби голова МЗС Німеччини говорила йому на переговорах щось протилежне, а він її переконував.

Також читайте: Бербок: Припинення подання енергоносіїв із РФ в Україну - це гірше, ніж танкова атака

"Зараз в Україні дуже популярне питання, чи примушують іноземні гості українську владу до якихось поступок. Я абсолютно відповідально заявляю, що ні сьогодні під час зустрічі, ні перед цим Анналена не примушувала мене до жодних поступок у питанні врегулювання конфлікту. Це був дійсно обмін думками між друзями та партнерами, які прагнуть одного - врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами", - розповів міністр.

Також Кулеба сказав, що в Україні очікують на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб скоординувати позиції на найвищому рівні.

"Ми з нетерпінням чекатимемо на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца для того, щоб скоординувати позиції на найвищому рівні між президентом Володимиром Зеленським і канцлером Шольцем", - додав він.

Автор: 

Німеччина (7510) Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+7
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07.02.2022 20:00 Відповісти
+5
На словах все гарно виглядає, але над Кулебою стоїть Єрмак...
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07.02.2022 19:56 Відповісти
+4
У всьому бувають винятки. Він реально виглядає єдиним розумним у всій зеко манді.
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07.02.2022 20:05 Відповісти
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Яке розумне, аж страшно.
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07.02.2022 19:54 Відповісти
У всьому бувають винятки. Він реально виглядає єдиним розумним у всій зеко манді.
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07.02.2022 20:05 Відповісти
Мне понравилась итоговая прессконференция , а то , что Кулеба обращался к коллеге по имени, указьівает на хорошие отношения между ними . имхо
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07.02.2022 19:56 Відповісти
На словах все гарно виглядає, але над Кулебою стоїть Єрмак...
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07.02.2022 19:56 Відповісти
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07.02.2022 20:00 Відповісти
Ще невідомо, що там шмаркля до червоних ліній відносить.
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07.02.2022 20:02 Відповісти
Конечно после таких слов её не допустили к Нелоху, чтобы обедню не портил.
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07.02.2022 20:10 Відповісти
.... ні перед цим Анналена не примушувала мене до жодних поступок у питанні врегулювання конфлікту

А этот дурачок не хочет потрудиться объяснить о каком он конфликте ведёт речь?!
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07.02.2022 20:17 Відповісти
Ну есди он дурачок а ты умный, то что же ты сереш на Цензоре а не занимаешь его место?
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07.02.2022 21:29 Відповісти
Був у них колись розумний - розумковим звали.
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07.02.2022 20:24 Відповісти
С таким именем примушувати будут ее
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07.02.2022 20:28 Відповісти
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
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07.02.2022 21:24 Відповісти
Зеля обиделся на статью в английском журнале.
ЗАПАДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ РАЗОЧАРОВАННО НАЗЫВАЮТ ЗЕЛЕНСКОГО "НЕОПЫТНЫМ И ТОНКОКОЖИМ" - THE ECONOMIST
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08.02.2022 09:00 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1490748291386073089 1 ч



ПОЧАЛОСЯ... Соединенные Штаты считают, что Украина будет готова двигаться К предоставлению Донбассу особого статуса При решении вопроса последовательности шагов, -заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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07.02.2022 21:46 Відповісти
"Но если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений."
так что,"Говорите и Вы "..
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07.02.2022 21:55 Відповісти
Порошенко подписал "минские соглашения", а сторонники порошенко обвиняют нынешнюю власть в том, что они хотят их выполнять, при том, что это не так. Как "странно".
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07.02.2022 22:08 Відповісти
Украина согласно направить на переговоры Петра Алексеевича( как главу миссии, наподобие Кучмы, но с особыми полномочиями) , как давшего добро на подписание двух минсков.. Как говорится "что написано пером" Ну и как говорится "не хай сполняе" ( шутка конечно из серии черный юмор) У нас же все руководители становятся "умными" когда уже не у власти.. и можно говорить все что угодно.И это не конкретно про кого то.. это про всех.
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07.02.2022 22:51 Відповісти
четко и адекватно! министр на своем месте!
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07.02.2022 22:54 Відповісти
"Сейчас в Украине очень популярен вопрос, принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта."
А чем же ещё Анналена занимается?

Прекращение поставок энергоносителей в Украину, а также кибератака являются для Киева более серьезными угрозами, чем «танковая атака». Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Трансляция на странице МИД Украины в Facebook.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1448781002204390

«Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. (украли 3 млрд$ за транзит в год - это помощь?) Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», - сказала Бербок. (если это не телеграмма из кремля, то что?)
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07.02.2022 23:55 Відповісти
 
 