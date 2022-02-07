Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" в питаннях Донбасу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що поінформував міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це він сказав на спільній з Бербок пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я поінформував Анналену про те, що Україна має свої "червоні лінії", і ми від них ніколи за жодних обставин не відступимося. Серед цих "червоних ліній" перше - ми не підемо на жодні поступки щодо територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Друге - ми не підемо на прямий діалог із так званими "Донецькими та Луганськими народними республіками". Це не передбачено Мінськими домовленостями", - сказав Кулеба.
Він звернув увагу на те, що спроби встановити такий діалог - це виключно інтерес РФ, щоб позбавитися статусу сторони конфлікту і перетворити себе на посередника.
"Третє - я наголосив, що український народ завжди буде єдиним джерелом рішень щодо зовнішньої політики нашої держави, її напрямків, і ніхто не зможе нам ніколи нав'язати, куди рухатися і що у зовнішній політиці робити", - додав Кулеба.
Він зазначив, що не хоче цим сказати, ніби голова МЗС Німеччини говорила йому на переговорах щось протилежне, а він її переконував.
"Зараз в Україні дуже популярне питання, чи примушують іноземні гості українську владу до якихось поступок. Я абсолютно відповідально заявляю, що ні сьогодні під час зустрічі, ні перед цим Анналена не примушувала мене до жодних поступок у питанні врегулювання конфлікту. Це був дійсно обмін думками між друзями та партнерами, які прагнуть одного - врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами", - розповів міністр.
Також Кулеба сказав, що в Україні очікують на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб скоординувати позиції на найвищому рівні.
"Ми з нетерпінням чекатимемо на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца для того, щоб скоординувати позиції на найвищому рівні між президентом Володимиром Зеленським і канцлером Шольцем", - додав він.
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А этот дурачок не хочет потрудиться объяснить о каком он конфликте ведёт речь?!
ЗАПАДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ РАЗОЧАРОВАННО НАЗЫВАЮТ ЗЕЛЕНСКОГО "НЕОПЫТНЫМ И ТОНКОКОЖИМ" - THE ECONOMIST
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1490748291386073089 1 ч
ПОЧАЛОСЯ... Соединенные Штаты считают, что Украина будет готова двигаться К предоставлению Донбассу особого статуса При решении вопроса последовательности шагов, -заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
так что,"Говорите и Вы "..
А чем же ещё Анналена занимается?
Прекращение поставок энергоносителей в Украину, а также кибератака являются для Киева более серьезными угрозами, чем «танковая атака». Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Трансляция на странице МИД Украины в Facebook.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1448781002204390
«Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. (украли 3 млрд$ за транзит в год - это помощь?) Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», - сказала Бербок. (если это не телеграмма из кремля, то что?)