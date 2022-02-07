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Кулеба проинформировал Бербок о "красных линиях" в вопросах Донбасса

Кулеба проинформировал Бербок о

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проинформировал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о "красных линиях" Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал на совместной с Бербок пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я проинформировал Анналену о том, что Украина имеет свои "красные линии", и мы от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих "красных линий" первое - мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Второе - мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "Донецкими и Луганскими народными республиками". Это не предусмотрено минскими договоренностями", - сказал Кулеба.

Он обратил внимание на то, что попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника.

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"Третье - я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единственным источником решений по внешней политике нашего государства, его направлениям, и никто не сможет нам никогда навязать, куда двигаться и что во внешней политике делать", - добавил Кулеба.

Он отметил, что не хочет этим сказать, будто глава МИД Германии говорила ему на переговорах что-то противоположное, а он ее убеждал.

"Сейчас в Украине очень популярен вопрос, принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта. Это был действительно обмен мнениями между друзьями и партнерами, которые стремятся к одному - урегулировать этот конфликт дипломатическими способами", - рассказал министр. 

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Также Кулеба сказал, что в Украине ожидают визита канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы скоординировать позиции на самом высоком уровне.

"Мы будем с нетерпением ожидать визита канцлера Германии Олафа Шольца для того, чтобы скоординировать позиции на самом высоком уровне между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Шольцем", - добавил он.

Автор: 

Германия (7095) Кулеба Дмитрий (2880) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+7
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07.02.2022 20:00 Ответить
+5
На словах все гарно виглядає, але над Кулебою стоїть Єрмак...
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07.02.2022 19:56 Ответить
+4
У всьому бувають винятки. Він реально виглядає єдиним розумним у всій зеко манді.
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07.02.2022 20:05 Ответить
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Яке розумне, аж страшно.
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07.02.2022 19:54 Ответить
У всьому бувають винятки. Він реально виглядає єдиним розумним у всій зеко манді.
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07.02.2022 20:05 Ответить
Мне понравилась итоговая прессконференция , а то , что Кулеба обращался к коллеге по имени, указьівает на хорошие отношения между ними . имхо
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07.02.2022 19:56 Ответить
На словах все гарно виглядає, але над Кулебою стоїть Єрмак...
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07.02.2022 19:56 Ответить
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07.02.2022 20:00 Ответить
Ще невідомо, що там шмаркля до червоних ліній відносить.
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07.02.2022 20:02 Ответить
Конечно после таких слов её не допустили к Нелоху, чтобы обедню не портил.
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07.02.2022 20:10 Ответить
.... ні перед цим Анналена не примушувала мене до жодних поступок у питанні врегулювання конфлікту

А этот дурачок не хочет потрудиться объяснить о каком он конфликте ведёт речь?!
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07.02.2022 20:17 Ответить
Ну есди он дурачок а ты умный, то что же ты сереш на Цензоре а не занимаешь его место?
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07.02.2022 21:29 Ответить
Був у них колись розумний - розумковим звали.
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07.02.2022 20:24 Ответить
С таким именем примушувати будут ее
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07.02.2022 20:28 Ответить
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
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07.02.2022 21:24 Ответить
Зеля обиделся на статью в английском журнале.
ЗАПАДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ РАЗОЧАРОВАННО НАЗЫВАЮТ ЗЕЛЕНСКОГО "НЕОПЫТНЫМ И ТОНКОКОЖИМ" - THE ECONOMIST
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08.02.2022 09:00 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1490748291386073089 1 ч



ПОЧАЛОСЯ... Соединенные Штаты считают, что Украина будет готова двигаться К предоставлению Донбассу особого статуса При решении вопроса последовательности шагов, -заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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07.02.2022 21:46 Ответить
"Но если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений."
так что,"Говорите и Вы "..
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07.02.2022 21:55 Ответить
Порошенко подписал "минские соглашения", а сторонники порошенко обвиняют нынешнюю власть в том, что они хотят их выполнять, при том, что это не так. Как "странно".
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07.02.2022 22:08 Ответить
Украина согласно направить на переговоры Петра Алексеевича( как главу миссии, наподобие Кучмы, но с особыми полномочиями) , как давшего добро на подписание двух минсков.. Как говорится "что написано пером" Ну и как говорится "не хай сполняе" ( шутка конечно из серии черный юмор) У нас же все руководители становятся "умными" когда уже не у власти.. и можно говорить все что угодно.И это не конкретно про кого то.. это про всех.
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07.02.2022 22:51 Ответить
четко и адекватно! министр на своем месте!
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07.02.2022 22:54 Ответить
"Сейчас в Украине очень популярен вопрос, принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта."
А чем же ещё Анналена занимается?

Прекращение поставок энергоносителей в Украину, а также кибератака являются для Киева более серьезными угрозами, чем «танковая атака». Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Трансляция на странице МИД Украины в Facebook.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1448781002204390

«Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. (украли 3 млрд$ за транзит в год - это помощь?) Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», - сказала Бербок. (если это не телеграмма из кремля, то что?)
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07.02.2022 23:55 Ответить
 
 