Кулеба проинформировал Бербок о "красных линиях" в вопросах Донбасса
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проинформировал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о "красных линиях" Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом он сказал на совместной с Бербок пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я проинформировал Анналену о том, что Украина имеет свои "красные линии", и мы от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих "красных линий" первое - мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Второе - мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "Донецкими и Луганскими народными республиками". Это не предусмотрено минскими договоренностями", - сказал Кулеба.
Он обратил внимание на то, что попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника.
"Третье - я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единственным источником решений по внешней политике нашего государства, его направлениям, и никто не сможет нам никогда навязать, куда двигаться и что во внешней политике делать", - добавил Кулеба.
Он отметил, что не хочет этим сказать, будто глава МИД Германии говорила ему на переговорах что-то противоположное, а он ее убеждал.
"Сейчас в Украине очень популярен вопрос, принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта. Это был действительно обмен мнениями между друзьями и партнерами, которые стремятся к одному - урегулировать этот конфликт дипломатическими способами", - рассказал министр.
Также Кулеба сказал, что в Украине ожидают визита канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы скоординировать позиции на самом высоком уровне.
"Мы будем с нетерпением ожидать визита канцлера Германии Олафа Шольца для того, чтобы скоординировать позиции на самом высоком уровне между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Шольцем", - добавил он.
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А этот дурачок не хочет потрудиться объяснить о каком он конфликте ведёт речь?!
ЗАПАДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ РАЗОЧАРОВАННО НАЗЫВАЮТ ЗЕЛЕНСКОГО "НЕОПЫТНЫМ И ТОНКОКОЖИМ" - THE ECONOMIST
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1490748291386073089 1 ч
ПОЧАЛОСЯ... Соединенные Штаты считают, что Украина будет готова двигаться К предоставлению Донбассу особого статуса При решении вопроса последовательности шагов, -заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
так что,"Говорите и Вы "..
А чем же ещё Анналена занимается?
Прекращение поставок энергоносителей в Украину, а также кибератака являются для Киева более серьезными угрозами, чем «танковая атака». Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Трансляция на странице МИД Украины в Facebook.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1448781002204390
«Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. (украли 3 млрд$ за транзит в год - это помощь?) Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», - сказала Бербок. (если это не телеграмма из кремля, то что?)