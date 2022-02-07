Кулеба проинформировал Бербок о "красных линиях" в вопросах Донбасса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проинформировал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о "красных линиях" Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал на совместной с Бербок пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я проинформировал Анналену о том, что Украина имеет свои "красные линии", и мы от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих "красных линий" первое - мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Второе - мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "Донецкими и Луганскими народными республиками". Это не предусмотрено минскими договоренностями", - сказал Кулеба.

Он обратил внимание на то, что попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника.

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"Третье - я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единственным источником решений по внешней политике нашего государства, его направлениям, и никто не сможет нам никогда навязать, куда двигаться и что во внешней политике делать", - добавил Кулеба.

Он отметил, что не хочет этим сказать, будто глава МИД Германии говорила ему на переговорах что-то противоположное, а он ее убеждал.

"Сейчас в Украине очень популярен вопрос, принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта. Это был действительно обмен мнениями между друзьями и партнерами, которые стремятся к одному - урегулировать этот конфликт дипломатическими способами", - рассказал министр.

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Также Кулеба сказал, что в Украине ожидают визита канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы скоординировать позиции на самом высоком уровне.

"Мы будем с нетерпением ожидать визита канцлера Германии Олафа Шольца для того, чтобы скоординировать позиции на самом высоком уровне между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Шольцем", - добавил он.