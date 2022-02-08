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Новини
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Пенсійне посвідчення додадуть у "Дію": у ПФУ пояснили, як це працюватиме

Пенсійне посвідчення додадуть у

Пенсійний фонд планує нововведення, при якому до "Дії" додадуть пенсійне посвідчення. При цьому у додатку буде електронне відображення посвідчення, зокрема оцифрований образ особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це йдеться у проекті постанови ПФУ.

Наголошується, що електронне пенсійне посвідчення у "Дії" може формуватися, якщо є таке бажання пенсіонера. Людина, яка отримала пенсійне посвідчення або платіжну картку, яка також є пенсійним посвідченням, може додатково одержати документ в електронній формі.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія") за допомогою мобільного додатку "Дія".

Відображення формується разом із унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує передачу інформації з реєстрів.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується автоматично за наявності у реєстрі відомостей, зокрема оцифрованого образу особи.

Електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується, якщо документ, що підтверджує призначення особі пенсії, є дійсним і термін його дії не закінчився.

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Крім того, електронне відображення пенсійного посвідчення містить унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), який забезпечує перехід за посиланням на підтвердження запису на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше повідомлялося, що кожного року після перевірки деякі пенсіонери позбавляються пенсій. Таку перевірку (верифікацію) проводять Пенсійний фонд, Мінфін та Мінсоцполітики.

Нагадаємо, із січня поточного року середня пенсія судді збільшилася на 22,8 тис. грн. – із 67,9 тис. до 90,8 тис. грн. Проте для громадян, які отримують пенсії за віком, виплати зросли протягом року на 406 грн. – з 3538 до 3944 грн.

Щоб отримувати пенсію необхідно мати певний страховий стаж. При цьому законом за потреби передбачено можливість купівлі кількох років страхового стажу.

Пенсійний фонд (663) пенсія (1599) Дія (1149)


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Топ коментарі
+10
Після останнього підвищення пенсій кожен пенс може без проблем купити 13 айфон за 45.000 і встановити там ДІЮ.
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08.02.2022 11:12 Відповісти
+8
Як встановити Дію, хто підкаже?
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08.02.2022 11:03 Відповісти
+7
осталось в "дию" подтянуть документы на квартиру и прочее майно и ...потерять телефон )))
а "черным риэлторам" в штат кроме нотариуса теперь придется набирать и хакеров)))
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08.02.2022 11:37 Відповісти
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А зачем?? Для чего?? Или как обычно...что бы было??
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08.02.2022 11:03 Відповісти
Як встановити Дію, хто підкаже?
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08.02.2022 11:03 Відповісти
Після останнього підвищення пенсій кожен пенс може без проблем купити 13 айфон за 45.000 і встановити там ДІЮ.
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08.02.2022 11:12 Відповісти
😆👍🏼👍🏼👍🏼
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08.02.2022 11:19 Відповісти
Підвищення пенсій можна витратити на подорожі за кордон, бо ЗЕля у квітні-травні планує кожному 60+ подарувати смартфон
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08.02.2022 11:53 Відповісти
пенсам после 60 весной выдадут новый современный смарт, ты отстал от жизни- новость двухсасовая
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08.02.2022 12:19 Відповісти
О! Счастливчик. Дык, ваши банковские счета надежно защищены.
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08.02.2022 11:27 Відповісти
Нужно ещё к телефону чемодан с телевизором "Рекорд" и второй чемодан с батарейками
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08.02.2022 11:39 Відповісти
осталось в "дию" подтянуть документы на квартиру и прочее майно и ...потерять телефон )))
а "черным риэлторам" в штат кроме нотариуса теперь придется набирать и хакеров)))
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08.02.2022 11:37 Відповісти
Різниця між пенсіями пересічних громадян і суддів майже непомітна
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08.02.2022 12:35 Відповісти
из динамики повышения сразу видно кто в стране хозяин и ценность а кто гамно
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08.02.2022 13:04 Відповісти
Супер . Це сприятиме підвищенню цифрової грамотності серед літніх людей і збільшенню користувачів ДіЯ 🇺🇦😁👍
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08.02.2022 13:14 Відповісти
 
 