Пенсійне посвідчення додадуть у "Дію": у ПФУ пояснили, як це працюватиме

Пенсійний фонд планує нововведення, при якому до "Дії" додадуть пенсійне посвідчення. При цьому у додатку буде електронне відображення посвідчення, зокрема оцифрований образ особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це йдеться у проекті постанови ПФУ.

Наголошується, що електронне пенсійне посвідчення у "Дії" може формуватися, якщо є таке бажання пенсіонера. Людина, яка отримала пенсійне посвідчення або платіжну картку, яка також є пенсійним посвідченням, може додатково одержати документ в електронній формі.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія") за допомогою мобільного додатку "Дія".

Відображення формується разом із унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує передачу інформації з реєстрів.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується автоматично за наявності у реєстрі відомостей, зокрема оцифрованого образу особи.

Електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується, якщо документ, що підтверджує призначення особі пенсії, є дійсним і термін його дії не закінчився.

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Крім того, електронне відображення пенсійного посвідчення містить унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), який забезпечує перехід за посиланням на підтвердження запису на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше повідомлялося, що кожного року після перевірки деякі пенсіонери позбавляються пенсій. Таку перевірку (верифікацію) проводять Пенсійний фонд, Мінфін та Мінсоцполітики.

Нагадаємо, із січня поточного року середня пенсія судді збільшилася на 22,8 тис. грн. – із 67,9 тис. до 90,8 тис. грн. Проте для громадян, які отримують пенсії за віком, виплати зросли протягом року на 406 грн. – з 3538 до 3944 грн.

Щоб отримувати пенсію необхідно мати певний страховий стаж. При цьому законом за потреби передбачено можливість купівлі кількох років страхового стажу.