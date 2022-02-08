Обрання запобіжного заходу Кузьміних перенесли на 16:00

Вищий антикорупційний суд відмовився розглядати клопотання з обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Кузьміних у режимі відеоконференції з Житомирським апеляційним судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У задоволенні клопотання захисниці Криворучко про проведення засідання у режимі відеоконференції (між ВАКС і Житомирським апеляційним судом – ред.) – відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає", - зазначив суддя ВАКС Олег Ткаченко.

Також, звертаючись до адвоката Кузьміних Лариси Криворучко, суддя ВАКС зазначив, що "ви наразі до 16:00 можливо, зв’яжетеся з вашим клієнтом і, може, він віднайде можливість з’явитися у суді до цього часу, а ви тим часом можете ознайомитися з матеріалами клопотання (щодо обрання запобіжного заходу Кузьміних, які раніше у засіданні надав адвокату прокурор САП – ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кузьміних не з'явився на засідання ВАКС щодо обрання йому запобіжного заходу

"Якщо у вас є бажання і необхідність порівняти те клопотання, яке є у розпорядженні суду, і яке вам (було – ред.) надано (прокурором САП – ред.), то вам буде надана така можливість", - поінформував суддя.

Зі свого боку Криворучко почала пояснювати, що у вівторок на 14:00 за її участі планується ще одне засідання – по відеоконференції з Одеським апеляційним судом, але Ткаченко вже вийшов з кімнати.

Як повідомлялося, викритий у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок, 8 лютого, оскільки нібито поїхав до Житомира за своїм паспортом.

На своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" Кузьміних написав, що поїхав до Житомирського Апеляційного суду, заявивши, що хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.

Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.