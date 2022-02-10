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Новини
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Одного з нападників на помічника генпрокурора Адеїшвілі затримано, - МВС

Одного з нападників на помічника генпрокурора Адеїшвілі затримано, - МВС

Правоохоронці затримали 34-річного іноземця, якого підозрюють в нападі на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали. 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується", - йдеться в повідомленні.

Раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що невідомі побили помічника генпрокурора Адеїшвілі.

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Автор: 

побиття (968) напад (1145) Нацполіція (15327) Офіс Генпрокурора (3308)


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Топ коментарі
+5
преступление века раскрыто - кровная месть шашлычников!
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10.02.2022 09:32 Відповісти
+5
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10.02.2022 10:12 Відповісти
+4
это не хулиганство , это древний иностранный обычай .
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10.02.2022 09:42 Відповісти
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преступление века раскрыто - кровная месть шашлычников!
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10.02.2022 09:32 Відповісти
это не хулиганство , это древний иностранный обычай .
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10.02.2022 09:42 Відповісти
задержали для торжественной процедуры награждения орденом
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10.02.2022 09:42 Відповісти
избить помощника генпрокурора - это преступление ? это превентивная мера, спасены жизни нескольких украинцев, которые не будут сбиты нетрезвым помощником прокурора
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10.02.2022 09:46 Відповісти
Затриманий нападник також грузин, як і Адеїшвілі?

"Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди.

Вони запитали його ім'я та прізвище.

Переконавшись, що то він, банда з вигуком «Отримуй за наш народ!» накинулася на нього з кулаками."
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10.02.2022 09:46 Відповісти
"Зураб Адеішвілі двічі був міністром юстиції Грузії (у 2003-2004 та у 2008-2012 рр), також він деякий час обіймав посади міністра державної безпеки (лютий-грудень 2004) та генерального прокурора Грузії (червень 2004 - січень 2008 рр).
Його називають одним із найближчих соратників Міхеїла Саакашвілі - після виходу останнього у відставку з посади президента Грузії, Адеішвілі був звинувачений в організації тортур у грузинських в'язницях."

Джерело:
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10.02.2022 09:47 Відповісти
- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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10.02.2022 09:56 Відповісти
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10.02.2022 10:12 Відповісти
"іноземець" побив "іноземця", називайте вже це рейтинговим боєм.
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10.02.2022 11:42 Відповісти
Вообще это довольно недружественный шаг: назначать Адеишвили, который был одним из организаторов террора в Грузии, помошником прокурора.
Он был первым, кто повторил российское ноухау, объединив посты Генпрокурора и Министра юстиции. Так было проще - сам писал законы, сам обвинял. Постановления суда на 99%+ процентов соответствовали запросам прокуратуры - такого высокого процента не было даже в 37-ом (даже при Сталине можно было оправдаться намного легче).
Это он придумал систему, когда по ночам у ногариусов люди "добровольно" отказывались от своего бизнеса и переоформляли его на других лиц.
Видно, в Украине ваши прокуроры хотят перенять адеишвилевский опыт... Флаг им в руки.
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10.02.2022 13:31 Відповісти
 
 