Одного з нападників на помічника генпрокурора Адеїшвілі затримано, - МВС

Правоохоронці затримали 34-річного іноземця, якого підозрюють в нападі на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали. 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується", - йдеться в повідомленні.

Раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що невідомі побили помічника генпрокурора Адеїшвілі.

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