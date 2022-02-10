Одного з нападників на помічника генпрокурора Адеїшвілі затримано, - МВС
Правоохоронці затримали 34-річного іноземця, якого підозрюють в нападі на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали. 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується", - йдеться в повідомленні.
Раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що невідомі побили помічника генпрокурора Адеїшвілі.
Топ коментарі
+5 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар10.02.2022 09:32 Відповісти Посилання
+5 Антип61
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+4 Владимир Владимирович #498202
показати весь коментар10.02.2022 09:42 Відповісти Посилання
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"Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди.
Вони запитали його ім'я та прізвище.
Переконавшись, що то він, банда з вигуком «Отримуй за наш народ!» накинулася на нього з кулаками."
Його називають одним із найближчих соратників Міхеїла Саакашвілі - після виходу останнього у відставку з посади президента Грузії, Адеішвілі був звинувачений в організації тортур у грузинських в'язницях."
Джерело:
Он был первым, кто повторил российское ноухау, объединив посты Генпрокурора и Министра юстиции. Так было проще - сам писал законы, сам обвинял. Постановления суда на 99%+ процентов соответствовали запросам прокуратуры - такого высокого процента не было даже в 37-ом (даже при Сталине можно было оправдаться намного легче).
Это он придумал систему, когда по ночам у ногариусов люди "добровольно" отказывались от своего бизнеса и переоформляли его на других лиц.
Видно, в Украине ваши прокуроры хотят перенять адеишвилевский опыт... Флаг им в руки.