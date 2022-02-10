Один из нападавших на помощника генпрокурора Адеишвили задержан, - МВД
Правоохранители задержали 34-летнего иностранца, подозреваемого в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Розыск его подельников продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что неизвестные избили помощника генпрокурора Адеишвили.
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+5 Игорь Васечкин #488879
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"Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди.
Вони запитали його ім'я та прізвище.
Переконавшись, що то він, банда з вигуком «Отримуй за наш народ!» накинулася на нього з кулаками."
Його називають одним із найближчих соратників Міхеїла Саакашвілі - після виходу останнього у відставку з посади президента Грузії, Адеішвілі був звинувачений в організації тортур у грузинських в'язницях."
Джерело:
Он был первым, кто повторил российское ноухау, объединив посты Генпрокурора и Министра юстиции. Так было проще - сам писал законы, сам обвинял. Постановления суда на 99%+ процентов соответствовали запросам прокуратуры - такого высокого процента не было даже в 37-ом (даже при Сталине можно было оправдаться намного легче).
Это он придумал систему, когда по ночам у ногариусов люди "добровольно" отказывались от своего бизнеса и переоформляли его на других лиц.
Видно, в Украине ваши прокуроры хотят перенять адеишвилевский опыт... Флаг им в руки.