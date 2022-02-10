Один из нападавших на помощника генпрокурора Адеишвили задержан, - МВД

Правоохранители задержали 34-летнего иностранца, подозреваемого в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Розыск его подельников продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что неизвестные избили помощника генпрокурора Адеишвили.

Смотрите: Сломана кисть и повреждено ухо, - руководителя Геокадастра Днепропетровщины Духневича избили в рабочем кабинете сотрудники управления учреждения. ФОТО