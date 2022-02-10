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На мера Дніпра Філатова завели кримінальну справу в Білорусі

На мера Дніпра Філатова завели кримінальну справу в Білорусі

У Білорусі завели кримінальну справу на мера Дніпра Бориса Філатова. Його запідозрили в "розпалюванні національної ворожнечі" через заміну державного прапора Білорусі біля будівлі міськради на БЧБ-прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Генеральної прокуратури Білорусі.

"Встановлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою, організував зняття національного символу Республіки Білорусь - Державного прапора, розміщеного біля входу в будівлю міської ради, і заміну його на полотнище біло-червоно-білого кольору", - йдеться в повідомленні.

Даний інцидент в Мінську розцінили як "наругу над історичною і культурною реліквією" та "приниження національної честі і гідності білорусів".

"Це явно шкодить тісним і дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог. Протиправні дії кваліфіковано за ч.2 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Біло-червоно-білий прапор (білор. Бела-чырвона-белы сцяг) - це офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918-1919) і державний прапор Республіки Білорусь в 1991 - 1995 роках.

Даний прапор вважається національним, активно використовувався противниками режиму Олександра Лукашенка на масових акціях після президентських виборів у 2020 році. На сьогодні прирівняний владою до нацистської символіки.

Нагадаємо, раніше посольство Білорусі направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через ситуацію в Дніпрі. Сам Філатов зазначає, що біло-червоно-білий прапор не заборонений в Україні.

Нагадаємо, у Дніпрі біля входу до будівлі міськради на Алеї багатонаціонального міста, яку відкрили у липні 2019 року, на флагштоку замінили прапор Білорусі на біло-червоно-білий.

Автор: 

Білорусь (7988) прапор (489) Філатов Борис (468)


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Топ коментарі
+68
А у нас когда заведут уголовное дело на террориста Лукашенко,за пропаганду войны против Украины?
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10.02.2022 18:51 Відповісти
+41
Боря молодец .
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10.02.2022 18:50 Відповісти
+31
Вітаю п.Філатова,бульбофюрер оцінив) Так тримати.
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10.02.2022 18:54 Відповісти
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Боря молодец .
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10.02.2022 18:50 Відповісти
А у нас когда заведут уголовное дело на террориста Лукашенко,за пропаганду войны против Украины?
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10.02.2022 18:51 Відповісти
Он и так уже сидит , только он этого не понимает .
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10.02.2022 18:54 Відповісти
он как раз лучше всех понимает, что он смертник) и ублюдки его тоже
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10.02.2022 18:56 Відповісти
На пляшці.
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10.02.2022 19:05 Відповісти
опа, нарешті мудіщєв визначився з ворогом...
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10.02.2022 18:54 Відповісти
Вітаю п.Філатова,бульбофюрер оцінив) Так тримати.
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10.02.2022 18:54 Відповісти
Потрібно організувати шлеш моб, в кожному місці підняти такий прапор, нехай заводять і відправляють ноти, може мелодія якась вийде.
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10.02.2022 19:00 Відповісти
Коли Філатову казали не купувати тролейбуси у Білорусі, він аж всирався, доказуючи, що правий, і це найвигідніший варант. Ну хай спробує тепер у колгосп-фюрера отримати гарантійне обслуговування чи запчастини.
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10.02.2022 19:02 Відповісти
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10.02.2022 19:04 Відповісти
Лука разжигатель ненавести .
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10.02.2022 20:10 Відповісти
і на таргана хай заведуть
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10.02.2022 20:46 Відповісти
Кого це цікавить...
Ну не поїде Філатов у парашку та Білорусь - не багато втратить.
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10.02.2022 19:05 Відповісти
Філатов буде новим головою партії "слуга уродів"
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10.02.2022 19:06 Відповісти
очень сомневаюсь в этом, Альбертович в жизни не простит величайшему травлю его прокуратурой из-за пари по поводу ремонта моста в Днепре
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10.02.2022 19:09 Відповісти
Бульбафюрер под этим флагом в 94м присягу президентскую в Верховном Совете Беларуси давал!))...крышу у барона цыганского совсем по ходу снесло от желания угодить царю залесскому))))
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10.02.2022 19:07 Відповісти
если путин-************ ,
то лукашенко-бульбенито усолини
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10.02.2022 19:11 Відповісти
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10.02.2022 19:13 Відповісти
До чего бульбаши докатились! Будут дохнуть за путлера. Лучше б в 2020 сожгли фюрера.
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10.02.2022 19:13 Відповісти
У них мирний мітинг. Як в Україні їм "ненадо".
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10.02.2022 19:26 Відповісти
Если не воюешь за свободу, будешь воевать за хазяина.
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10.02.2022 23:15 Відповісти
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10.02.2022 19:19 Відповісти
та пусть на него еще и в гондураси и науру заведут уголовнавае дела. чи ему ни пофигу
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10.02.2022 19:22 Відповісти
Ха ха ха.. как же ж проживет теперь Борис Альбертович без спа курортов Минска, без его горнолыжных трасс, опер, театров и ресторанов.. Вся жизнь пошла коту под хвост.. Горе-то какое(((((
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10.02.2022 19:22 Відповісти
Хай пояснять "Бульбофореру" що означає "дія закону у просторі" - білоруське законодавство розповсюджується лише на ті злочини що були вчинені на території БРСР Якщо громадянин України вчиняє якусь дію на території України то її законність чи незаконність можна оцінювать лише з точки зору українського законодавства Виставлені прапори на Алеї багатонаціонального міста - не "офіціоз" Це "суспільно-громадська ініціатива" яка символізує не державу БРСР а жителів Дніпра білоруської національності!
Так що хай Лука себе за Х** укусить!
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10.02.2022 19:27 Відповісти
Там вже нема за що кусати, став як кавун - пузо росте, а хвостик сохне.
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10.02.2022 20:29 Відповісти
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10.02.2022 19:30 Відповісти
Опа, оце вже цікаво. Якщо національний прапор Білорусі прирівняли до "нацистського" (дебіли, б%@......), коли еквівалентно класифікують біло-синьо-червону ганчірку, під якою власівці у боях загартовувалися?

Failed state, ця Білорусь. Єдина причина, чому вона не зникне з мапи світу -- це те, що московія незабаром сама розвалиться. Може хоч тоді у білорусів почне прокидатися самосвідомість.
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10.02.2022 19:30 Відповісти
В білорусів свідомість дійшла до півроку мінуетів.

А що ми зробили проти ЗЕбіла?
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10.02.2022 20:19 Відповісти
Филатову респект. Бульбофюреру догана и очень, очень большая стурбованiсть). Приравнять исторический флаг страны к нацисткой символике это надо быть гением с 160 айкью. Жаль конечно, что беларусы такие бесхребетные,как всегда Украине все разруливать...
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10.02.2022 19:50 Відповісти
Філатов має досить гострий язик.
Цікаво, що відповість.
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10.02.2022 20:15 Відповісти
УЖЕ відповів Дипломатично "послав нах**!
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10.02.2022 20:28 Відповісти
интересно, когда лукашенко сосёт - усы вверх или вниз двигаются ?
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10.02.2022 20:15 Відповісти
молодець, Борисе. дяка!
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10.02.2022 20:16 Відповісти
Котов у мэра три - Рыжий, Виталик и Жучка, все они пришли с улицы.
Попугаев Бориса Филатова зовут Рузвельтина и Рубен.
Держит мэр и собак. Породистые - только йоркширский терьер Кисси ("старушке" уже почти 17 лет, она болеет) и английский мастиф Абу. Все остальные (то ли 4 то ли 5))), признается городской голова - "приблуды".

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10.02.2022 20:21 Відповісти
Умеет Боря пиариться. Факт! Только вот в церковь он в гундяевскую ходит. Не обольщайтесь по его поводу!
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10.02.2022 20:21 Відповісти
Так. Тим більше, що вивішувати не офіційний прапор країни свідчить про невеликий розум Філатова та ігнорування навіть українського законодавства. Україна визнає Білорусь і її символіку, як би вона нам не була неприємною. Це внутрішня справа Білорусі.
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10.02.2022 20:29 Відповісти
У тебе є докази що це зроблено за розпорядженням Філатова? І прапор України (здається у 2015-му) над Москвою дозволив вивісить московський мер? Прапор біло-червоно-білий - прапор НРБ 1918 - незалежної держави розгромленої москалями А те що його використовували у свій час люди що виступали проти москалів що поневолили Білорусь - це злочин? Наш жовто-блакитний теж лопотів над управами в окупованих німцями містах і на полі бою під Бродами Хоч трохи думай! Лука присягу під цим прапором давав клянучись служить білоруському народу! На Алеї багатонаціонального міста даний прапор символізує не режим Лукашенка а жителів міста - білорусів І у них запереченяя стосовно "сцягу БЧБ" відсутні ПрилетитьЛука у Київ (з офіційним візитом) - у Борисполі і на Банковій піднімуть прапор БРСР - бо так будуть вітать главу країни А "сцяг БЧБ" в Дніпрі не для Луки стоїть а для жителів міста
Казали прикордонники наші - у якомусь із сіл на березі Сожі над будинком такий самий стоїть - "сябри" з того берега щось дзявкотіть стали так їм сказали: "Садиба приватна а цей прапор у нас не заборонений! "Сидеть у свайом гародзе!"
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11.02.2022 06:45 Відповісти
...бо якою мірою ви міряєте такою й вам відміряють... (с) (цитата не точна).
-------------
Є держава Білорусь, визнана Україною з відповідною символікою. Якщо на території України якийсь "філатов" серед офіційних прапорів вивішує невизнану в Білорусі символіку (замість офіційної), то він або блазень, або просто порушує закон.
І не патякайте тоді, коли, скажімо, в білоруських містах замість синьо-жовтого вивісять прапор "усср" або просто будуть паплюжити наше знамено.
Ще раз: символіка Білорусі є її внутрішньою справою.
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11.02.2022 09:20 Відповісти
"Для тих хто в танку!"
1) Задаю питання ще раз - "У тебе є докази що прапор вивісили саме за розпорядженням Філатова?
2) Прапор висить на "Алеї багатонаціонального міста" Повторюю БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО" а не БАГАТОДЕРДАВНОГО ! Тобто це "Алея дружби народів" а не "Алея дружби держав"! (якщо хтось чимось невдоволений - хай звертається зі скаргою у Дніпрі до районного суду на території якого вивішений прапор і доводить у судовому засіданні що даним фактом порушені права білорусів - жителів Дніпра!)
3) В Білорусі висять прапори червоні з серпом і молотом - а вони заборонені в Україні Дочка бачила (коли з чоловіком до його родичів у Гомель їздила в гості) і прапори УРСР (На 7 листопада несли на маніфестації) Нам теж треба "з штанів вискакувать"?
4) Ти пишеш: "символіка Білорусі є її внутрішньою справою". Згоден! От хай у себе в Білорусі "внутрішньо" і розбираються! А символіка яка вивішується на території України є ЇЇ внутрішньою справою"!!! Хай Лука подає скаргу в ООН чи ЕСПЛ
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11.02.2022 10:21 Відповісти
Добродію, я з Вами свиней не пас. Їдьте в кацапію та "тикайте" незнайомій людині. Там такий стиль.
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11.02.2022 10:47 Відповісти
Поцілуй мене у "фалду"! Якщо до тебе - "пенька" не доходять "ази" правознавства - то я тобі не лікар!
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11.02.2022 10:52 Відповісти
Он, вообще-то, в синагогу ходит, в чем нет ничего предосутильного, если только ты не из ФСБ вещаешь.
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11.02.2022 00:40 Відповісти
То есть строительство метро в Днепре туркам Филатовым - это "пиар"?
Я то, дура, думала, это чтобы пассижиров перевозить, чтобы линия метро в Днепре дошла, наконец, до тех мест города, которые пассажиропоток обеспечат, и метро наконец-то самоокупится и даже станет прибыльным.
А, оказывается, это пиар.
Не знала.
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11.02.2022 04:56 Відповісти
Это самый дорогой его пиар. Видишь - ты клюнула, хотя очевидно, что метро не имеет шансов окупиться никогда. А платить за эту глупость горожане будут теперь всю жизнь.
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11.02.2022 11:23 Відповісти
Тыкать Вы бабе Вашей будетe, когда вареники у нее при варке развалятся.
А метро в Днепре строится, и даже видео о строительстве того метро в youtube есть.
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11.02.2022 12:12 Відповісти
Так ты же дура - дурам положено тыкать. И как и положено дуре не поняла, что проблема не в том, что метро не строится. Проблема в том, что оно строится. Эту стройку не должны были начинать, не должны были продолжать - ибо строят ярмо на шею города. Тратят огромные деньги на то, что потом всю жизнь будет продолжать тянуть деньги. Такое метро в Днепре не нужно.
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11.02.2022 14:08 Відповісти
Мне совершенно все равно, как Вы - и Вам подобные - будете в самое ближайшее время жить, ибо метро в Днепре Филатову турки достроят, а наркотраффика метамфетаминов из ЛДНР через Украину не будет.
Что означает, что Вам - российский Вы или украинский - кормиться будет не от чего, деньги у наркомафии закончились по всему миру.
Так что такие люди, как я, будут ездить в Днепре на метро, а такие люди, как Вы, будут считать, оплатить им ЖКХ или купить продуктов.
И что характерно, все это будет иметь место по всему миру.
"Держитесь там"(С)
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11.02.2022 15:06 Відповісти
Из всех меров Филатов самый креативный, остальные чето сдулись.
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10.02.2022 20:23 Відповісти
Лучше Филатов чем тупой Кличко
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10.02.2022 20:31 Відповісти
ахахахах трипер ватной головы лукашеску необратим
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10.02.2022 20:47 Відповісти
Шо там в бульбофюра за флаг в принципі по барабану але Хамло Філатов, як я замітив, те й робить шо прапори вивішує-то Ізраїля то Білорусі. Дніпро як там? Цей хамло постом не помилився? А ну ще гавкать на Пороха добре виходить в унісон
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10.02.2022 20:52 Відповісти
Боря дебил. Плохо что при власти
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10.02.2022 21:10 Відповісти


_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!

Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
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10.02.2022 21:27 Відповісти
Молоток Филат, вот она - квинтэссенция успеха. Запилил флажок, вызвал кипеш, теперь герою можно продолжать пилить бабло с лохов. Кстати, как там поживает международный аэропорт им. Бени Коломойского7
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10.02.2022 21:47 Відповісти
унижение чести и достоинства лукашистов - сообщила так называемая генеральная прокуратура.
Вот так будет предельно точно.
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10.02.2022 21:51 Відповісти
На куй - это во-о-он туда...
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11.02.2022 00:36 Відповісти
А вы в Беларуси на Филатова сзанкции наложите.
Например, запретите ему готовить и есть драники.
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11.02.2022 04:57 Відповісти
А він буде готувать "деруни"!
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11.02.2022 06:47 Відповісти
 
 