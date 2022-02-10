На мера Дніпра Філатова завели кримінальну справу в Білорусі
У Білорусі завели кримінальну справу на мера Дніпра Бориса Філатова. Його запідозрили в "розпалюванні національної ворожнечі" через заміну державного прапора Білорусі біля будівлі міськради на БЧБ-прапор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Генеральної прокуратури Білорусі.
"Встановлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою, організував зняття національного символу Республіки Білорусь - Державного прапора, розміщеного біля входу в будівлю міської ради, і заміну його на полотнище біло-червоно-білого кольору", - йдеться в повідомленні.
Даний інцидент в Мінську розцінили як "наругу над історичною і культурною реліквією" та "приниження національної честі і гідності білорусів".
"Це явно шкодить тісним і дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог. Протиправні дії кваліфіковано за ч.2 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Біло-червоно-білий прапор (білор. Бела-чырвона-белы сцяг) - це офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918-1919) і державний прапор Республіки Білорусь в 1991 - 1995 роках.
Даний прапор вважається національним, активно використовувався противниками режиму Олександра Лукашенка на масових акціях після президентських виборів у 2020 році. На сьогодні прирівняний владою до нацистської символіки.
Нагадаємо, раніше посольство Білорусі направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через ситуацію в Дніпрі. Сам Філатов зазначає, що біло-червоно-білий прапор не заборонений в Україні.
Нагадаємо, у Дніпрі біля входу до будівлі міськради на Алеї багатонаціонального міста, яку відкрили у липні 2019 року, на флагштоку замінили прапор Білорусі на біло-червоно-білий.
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Ну не поїде Філатов у парашку та Білорусь - не багато втратить.
то лукашенко-бульбенито усолини
Так що хай Лука себе за Х** укусить!
Failed state, ця Білорусь. Єдина причина, чому вона не зникне з мапи світу -- це те, що московія незабаром сама розвалиться. Може хоч тоді у білорусів почне прокидатися самосвідомість.
А що ми зробили проти ЗЕбіла?
Цікаво, що відповість.
Попугаев Бориса Филатова зовут Рузвельтина и Рубен.
Держит мэр и собак. Породистые - только йоркширский терьер Кисси ("старушке" уже почти 17 лет, она болеет) и английский мастиф Абу. Все остальные (то ли 4 то ли 5))), признается городской голова - "приблуды".
Казали прикордонники наші - у якомусь із сіл на березі Сожі над будинком такий самий стоїть - "сябри" з того берега щось дзявкотіть стали так їм сказали: "Садиба приватна а цей прапор у нас не заборонений! "Сидеть у свайом гародзе!"
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Є держава Білорусь, визнана Україною з відповідною символікою. Якщо на території України якийсь "філатов" серед офіційних прапорів вивішує невизнану в Білорусі символіку (замість офіційної), то він або блазень, або просто порушує закон.
І не патякайте тоді, коли, скажімо, в білоруських містах замість синьо-жовтого вивісять прапор "усср" або просто будуть паплюжити наше знамено.
Ще раз: символіка Білорусі є її внутрішньою справою.
1) Задаю питання ще раз - "У тебе є докази що прапор вивісили саме за розпорядженням Філатова?
2) Прапор висить на "Алеї багатонаціонального міста" Повторюю БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО" а не БАГАТОДЕРДАВНОГО ! Тобто це "Алея дружби народів" а не "Алея дружби держав"! (якщо хтось чимось невдоволений - хай звертається зі скаргою у Дніпрі до районного суду на території якого вивішений прапор і доводить у судовому засіданні що даним фактом порушені права білорусів - жителів Дніпра!)
3) В Білорусі висять прапори червоні з серпом і молотом - а вони заборонені в Україні Дочка бачила (коли з чоловіком до його родичів у Гомель їздила в гості) і прапори УРСР (На 7 листопада несли на маніфестації) Нам теж треба "з штанів вискакувать"?
4) Ти пишеш: "символіка Білорусі є її внутрішньою справою". Згоден! От хай у себе в Білорусі "внутрішньо" і розбираються! А символіка яка вивішується на території України є ЇЇ внутрішньою справою"!!! Хай Лука подає скаргу в ООН чи ЕСПЛ
Я то, дура, думала, это чтобы пассижиров перевозить, чтобы линия метро в Днепре дошла, наконец, до тех мест города, которые пассажиропоток обеспечат, и метро наконец-то самоокупится и даже станет прибыльным.
А, оказывается, это пиар.
Не знала.
А метро в Днепре строится, и даже видео о строительстве того метро в youtube есть.
Что означает, что Вам - российский Вы или украинский - кормиться будет не от чего, деньги у наркомафии закончились по всему миру.
Так что такие люди, как я, будут ездить в Днепре на метро, а такие люди, как Вы, будут считать, оплатить им ЖКХ или купить продуктов.
И что характерно, все это будет иметь место по всему миру.
"Держитесь там"(С)
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Вот так будет предельно точно.
Например, запретите ему готовить и есть драники.