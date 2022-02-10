В отношении мэра Днепра Филатова возбуждено уголовное дело в Беларуси

В Беларуси возбуждено уголовное дело против мэра Днепра Бориса Филатова. Его заподозрили в "разжигании национальной розни" из-за замены государственного флага Беларуси у здания горсовета на БЧБ-флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в телеграмме Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в сообщении.

Данный инцидент в Минске расценили как "надругательство над исторической и культурной реликвией" и "унижение национальной чести и достоинства белорусов".

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"Это явно вредит тесным и дружеским связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог. Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Бело-красно-белый флаг – это официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный флаг Республики Беларусь в 1991 – 1995 годах.

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Данный флаг считается национальным, активно использовавшимся противниками режима Александра Лукашенко на массовых акциях после президентских выборов в 2020 году. На сегодняшний день приравнен властью к нацистской символике.

Напомним, ранее посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за ситуации в Днепре. Сам Филатов отмечает, что бело-красно-белый флаг не запрещен в Украине.

Напомним, в Днепре у входа в здание горсовета на Аллее многонационального города, открытой в июле 2019 года, на флагштоке заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый.