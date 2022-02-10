В отношении мэра Днепра Филатова возбуждено уголовное дело в Беларуси
В Беларуси возбуждено уголовное дело против мэра Днепра Бориса Филатова. Его заподозрили в "разжигании национальной розни" из-за замены государственного флага Беларуси у здания горсовета на БЧБ-флаг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в телеграмме Генеральной прокуратуры Беларуси.
"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в сообщении.
Данный инцидент в Минске расценили как "надругательство над исторической и культурной реликвией" и "унижение национальной чести и достоинства белорусов".
"Это явно вредит тесным и дружеским связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог. Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Бело-красно-белый флаг – это официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный флаг Республики Беларусь в 1991 – 1995 годах.
Данный флаг считается национальным, активно использовавшимся противниками режима Александра Лукашенко на массовых акциях после президентских выборов в 2020 году. На сегодняшний день приравнен властью к нацистской символике.
Напомним, ранее посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за ситуации в Днепре. Сам Филатов отмечает, что бело-красно-белый флаг не запрещен в Украине.
Напомним, в Днепре у входа в здание горсовета на Аллее многонационального города, открытой в июле 2019 года, на флагштоке заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый.
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Ну не поїде Філатов у парашку та Білорусь - не багато втратить.
то лукашенко-бульбенито усолини
Так що хай Лука себе за Х** укусить!
Failed state, ця Білорусь. Єдина причина, чому вона не зникне з мапи світу -- це те, що московія незабаром сама розвалиться. Може хоч тоді у білорусів почне прокидатися самосвідомість.
А що ми зробили проти ЗЕбіла?
Цікаво, що відповість.
Попугаев Бориса Филатова зовут Рузвельтина и Рубен.
Держит мэр и собак. Породистые - только йоркширский терьер Кисси ("старушке" уже почти 17 лет, она болеет) и английский мастиф Абу. Все остальные (то ли 4 то ли 5))), признается городской голова - "приблуды".
Казали прикордонники наші - у якомусь із сіл на березі Сожі над будинком такий самий стоїть - "сябри" з того берега щось дзявкотіть стали так їм сказали: "Садиба приватна а цей прапор у нас не заборонений! "Сидеть у свайом гародзе!"
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Є держава Білорусь, визнана Україною з відповідною символікою. Якщо на території України якийсь "філатов" серед офіційних прапорів вивішує невизнану в Білорусі символіку (замість офіційної), то він або блазень, або просто порушує закон.
І не патякайте тоді, коли, скажімо, в білоруських містах замість синьо-жовтого вивісять прапор "усср" або просто будуть паплюжити наше знамено.
Ще раз: символіка Білорусі є її внутрішньою справою.
1) Задаю питання ще раз - "У тебе є докази що прапор вивісили саме за розпорядженням Філатова?
2) Прапор висить на "Алеї багатонаціонального міста" Повторюю БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО" а не БАГАТОДЕРДАВНОГО ! Тобто це "Алея дружби народів" а не "Алея дружби держав"! (якщо хтось чимось невдоволений - хай звертається зі скаргою у Дніпрі до районного суду на території якого вивішений прапор і доводить у судовому засіданні що даним фактом порушені права білорусів - жителів Дніпра!)
3) В Білорусі висять прапори червоні з серпом і молотом - а вони заборонені в Україні Дочка бачила (коли з чоловіком до його родичів у Гомель їздила в гості) і прапори УРСР (На 7 листопада несли на маніфестації) Нам теж треба "з штанів вискакувать"?
4) Ти пишеш: "символіка Білорусі є її внутрішньою справою". Згоден! От хай у себе в Білорусі "внутрішньо" і розбираються! А символіка яка вивішується на території України є ЇЇ внутрішньою справою"!!! Хай Лука подає скаргу в ООН чи ЕСПЛ
Я то, дура, думала, это чтобы пассижиров перевозить, чтобы линия метро в Днепре дошла, наконец, до тех мест города, которые пассажиропоток обеспечат, и метро наконец-то самоокупится и даже станет прибыльным.
А, оказывается, это пиар.
Не знала.
А метро в Днепре строится, и даже видео о строительстве того метро в youtube есть.
Что означает, что Вам - российский Вы или украинский - кормиться будет не от чего, деньги у наркомафии закончились по всему миру.
Так что такие люди, как я, будут ездить в Днепре на метро, а такие люди, как Вы, будут считать, оплатить им ЖКХ или купить продуктов.
И что характерно, все это будет иметь место по всему миру.
"Держитесь там"(С)
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Вот так будет предельно точно.
Например, запретите ему готовить и есть драники.