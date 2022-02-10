Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив "брабус" з кортежа олігарха вартістю 18 млн, - журналіст Ткач. ФОТО
Журналіст Михайло Ткач оприлюднив інформацію, що олігарх Олександр Ярославський полюбляє особисто кермувати автмобілем і тому, дуже вірогідно, що він був за кермом, коли автівка з його кортежу насмерть збила людину.
Як інформує Цензор.НЕТ про це Ткач написав у фейсбуці.
Журналіст підкреслив: "Стосовно ДТП олігарха Ярославського. Ми неодноразово фіксували олігарха на різних заходах та в аепопорту саме за кермом. В Україні загалом лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами: Суркіси, Колесніков, Ярославський. Нещодавно були повідомлення про те що в Україну завезли один з найдорожчих "кубиків". За інформацією з наших джерел саме для Ярославського".
"Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)"
Ткач продовжив: "За нашою інформацією саме таке авто і потрапило в дтп вчора вночі.
Про те що Ярославський залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чікав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай.
Наші джерела повідомляють, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і він був у нетверезому стані".
На фото авто Ярославського після того як збило на смерть людину.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
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Ой..." прокинули ",.що втік
ПС: Ярославський зразу смикнув, що підстава, і будуть маринувати в СІЗО 2 роки. Правильно зробив, що виїхав. З такою прокуратурою і суддями там шансів немає.
Хто, ми???
Даст родственникам много.
Даст ментам.
Всё затянут и замнут.
Не парься, я понял, машине барыги с мигалкой можно людей давить.
Хто, ми і навіщо???
а сдрыснул
аки
шавка
дишовая
Они все очень храбрые, когда против них те, кто не может им вообще никакого вреда причинить.
Первый собеседник «УП» сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали два автомобиля - оба из кортежа бизнесмена.
Другой источник «УП» отмечает, что видеокамеры на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» зафиксировали проезд двух автомобилей «Mercedes Benz 63 AMG» с похожими номерами - «АХ0018ХО» и «АХ0018МС» - до и после аварии.
Кроме того, по данным обоих источников издания, мужчина, утром сдавшийся полиции, во время ДТП был в другом месте.
Монастирський заявив про спробу фальсифікації матеріалів провадження, відкритого за фактом ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, в якому загинула людина.
До слова, сам Ярославський, вилетів з країни.
Мусора опять будут торгувати своею "честю"...
это же скока надо принять на грудь или нанюхаться бодрящего порошка?????