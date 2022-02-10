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Новини ДТП
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Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив "брабус" з кортежа олігарха вартістю 18 млн, - журналіст Ткач. ФОТО

Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив

Журналіст Михайло Ткач оприлюднив інформацію, що олігарх Олександр Ярославський полюбляє особисто кермувати автмобілем і тому, дуже вірогідно, що він був за кермом, коли автівка з його кортежу насмерть збила людину.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Ткач написав у фейсбуці. 

Журналіст підкреслив: "Стосовно ДТП олігарха Ярославського. Ми неодноразово фіксували олігарха на різних заходах та в аепопорту саме за кермом. В Україні загалом лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами: Суркіси, Колесніков, Ярославський. Нещодавно були повідомлення про те що в Україну завезли один з найдорожчих "кубиків". За інформацією з наших джерел саме для Ярославського".

"Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)"

Ткач продовжив: "За нашою інформацією саме таке авто і потрапило в дтп вчора вночі.

Про те що Ярославський залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чікав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай.

Наші джерела повідомляють, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і він був у нетверезому стані".

На фото авто Ярославського після того як збило на смерть людину.

Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив брабус з кортежа олігарха вартістю 18 млн, - журналіст Ткач 01

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

Також читайте: Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ

Автор: 

ДТП (4464) Ярославський Олександр (272) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+43
Харківський гопнік ужрався напередодні і синій сів за кермо нової авто-цацки, вбивши після цього людину. Потім швидко здриснув літаком за бугор, бо знає, що встряг у лайно. Все до огиди банально.
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10.02.2022 20:36
+35
ДБР снова фильму покажет с красной рубахой? Или цвет будет другой?
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10.02.2022 20:24
+30
Швидко Ярославського ботіки підтягуються в теми. Хай платить тепер....
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10.02.2022 20:25
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10.02.2022 20:20 Відповісти
Хаванагила!
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10.02.2022 21:07 Відповісти
это съемки кабмина Украины 2014-2019 годов?
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10.02.2022 21:36 Відповісти
Мабуть ОП....
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10.02.2022 22:03 Відповісти
Слуг Урода
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11.02.2022 01:31 Відповісти
Швидко Ярославського ботіки підтягуються в теми. Хай платить тепер....
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10.02.2022 20:25 Відповісти
Уточніть -сільву плє - а Яросласький теж "правильної " національності ?
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10.02.2022 21:43 Відповісти
В вики пишут что УПЦ МП, тоесть с увереностью сказать нет нельзя.
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10.02.2022 22:45 Відповісти
И Добкин тоже.
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10.02.2022 23:16 Відповісти
МКГ!
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10.02.2022 20:41 Відповісти
ДБР снова фильму покажет с красной рубахой? Или цвет будет другой?
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10.02.2022 20:24 Відповісти
С таким же успехом можно проталкивать 100% инфу, что олигархи очень многие, с восторгом любят спать ночью только дома, и в своих великолепных спальнях! А не гонять ночью в феврале по нашим хайвеях!
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10.02.2022 20:25 Відповісти
Какие кортежи-шмортежи,ездить кортежами имеют право только официальные,государственные лица,шваль типа ярика не имеет права ездить колоннами без разрешения полиции и без её сопровождения,все эта езда кортежами с данными собаками и их многочисленной охраной должна пресекаться полицией и штрафоваться,но полицаи закрывают глаза на эти нарушения за жирные взятки тем самым порождают чувство безнаказанности у обнаглевший ублюдков типа ярика.
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10.02.2022 20:27 Відповісти
Петро Димінський 2.0
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10.02.2022 20:30 Відповісти
Часто їздив за кермом сам. Різко вилетів до Британії після інциденту. В аварії помічена не одна машина, а їхав саме "цілий кортеж" . Напевно не винний
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10.02.2022 20:36 Відповісти
Харківський гопнік ужрався напередодні і синій сів за кермо нової авто-цацки, вбивши після цього людину. Потім швидко здриснув літаком за бугор, бо знає, що встряг у лайно. Все до огиди банально.
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10.02.2022 20:36 Відповісти
что же скажут зеленский и его монастырский?
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10.02.2022 20:40 Відповісти
Скажут что ярик в это время спал, в стельку пьяный! А посему - за рулем быть никак не мог!
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10.02.2022 20:51 Відповісти
глотнут
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10.02.2022 21:05 Відповісти
Фильму покажут. Только "никто же не погиб" уже не канает.
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10.02.2022 21:11 Відповісти
Не сходиться. Це ж не Трухін - якщо навіть у чіп п'яний, то "кортеж" має бути при пам'яті. Водій не знайшов номери?!)) Ага, щас. Унікальної машини, яких всього 25 штук в світі? От якби ніхто не знайшов постраждалого (все ж вночі, нікого поряд), а по весні тіло сплило б десь з-під криги, без шансів на нормальну експертизу - тоді б можна було повірити. А швидше б ніде і ніколи не сплило. Невже пан олігарг таких нерішучих (порядних) в охорону бере? ... З досвідом бізнесу в 90-х? Десь нас знову дурять. Скоріше повірю, що його спеціально підставили.
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10.02.2022 20:40 Відповісти
Якби підставили, то облаштували б це все, наприклад, на зебрі, а тут за наявності хорошо адвоката відмазатися неважко, бо збили просто на дорозі, не на переході і треба для вини доводити, що було перевищення швидкості і тд...
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10.02.2022 20:44 Відповісти
Так так...підкинули!?
Ой..." прокинули ",.що втік
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10.02.2022 20:46 Відповісти
Знайшли номер машини!? Переїхали тіло двічі?Більш схоже на візитку Яроша.
ПС: Ярославський зразу смикнув, що підстава, і будуть маринувати в СІЗО 2 роки. Правильно зробив, що виїхав. З такою прокуратурою і суддями там шансів немає.
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11.02.2022 03:30 Відповісти
не исключено. в волчьей стае свои законы.
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11.02.2022 07:27 Відповісти
Це просто особиста думка журналіста.
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10.02.2022 20:43 Відповісти
зайди в кассу...
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10.02.2022 21:10 Відповісти
Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом.
Хто, ми???
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10.02.2022 20:45 Відповісти
18млн машина? Можно было пару бразильцев в Металлист купить.
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10.02.2022 20:45 Відповісти
18млн грн
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10.02.2022 20:56 Відповісти
Он не дорогих сейчас берет
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10.02.2022 21:44 Відповісти
Откупится.
Даст родственникам много.
Даст ментам.
Всё затянут и замнут.
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10.02.2022 20:46 Відповісти
Слинял чтобы кровь на анализ не взяли. Это понятно как дважды два
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10.02.2022 20:47 Відповісти
Там может подушки даже не сработали, если сработали - то да, можно взять днк на анализ, если нет - то никакой крови там не будет. Там машина под 2 тонны весом, даже повреждений минимум на ней
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10.02.2022 21:05 Відповісти
Это не важно. Кровь берут чтобы удостовериться или был человек пьян. А доказательством пребывания за рулем может быть и показание свидетелей
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10.02.2022 21:42 Відповісти
Какие там показания свидетелей, если у него имение десятки гектар - или вы думаете они видео с камер предоставят? там никто левый быть не мог а все кто видел уже все забыли
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11.02.2022 01:30 Відповісти
Я это прекрасно понимаю, но если это действительно был Ярославский за рулем и бухой, то первое что надо сделать это исчезнуть с территории где могут быть любые вопросы со стороны, он это сделал дрыснув скоропостижно в другую страну. А свидетели они такие ребята, что мало ли у кого что на уме, сегодня в шоколаде а завтра враги.
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11.02.2022 07:47 Відповісти
и ниче ему не будет, он же не порох
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10.02.2022 21:03 Відповісти
А что было, когда машина кортежа барыги сбила деда на пешеходном переходе?
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10.02.2022 21:18 Відповісти
В случае приближения транспортного средства с включенным проблесковым маячком красного и (или) синего цвета и (или) специальным звуковым сигналом пешеходы должны воздержаться от перехода проезжей части или немедленно покинуть ее.
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10.02.2022 21:28 Відповісти
А был маячок?
Не парься, я понял, машине барыги с мигалкой можно людей давить.
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10.02.2022 22:42 Відповісти
Деда тогда обследовали, пролечили, и он сам потом извинился, потому что поперся через дорогу не соблюдая раздел 4 ПДР. Вот и вся история. Пешеходный переход сам по себе ничего не означает, особенно на светофоре. Если вы не в курсе раздела 4 ПДР, то ваша судьба рано или поздно вас сама найдет
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10.02.2022 22:58 Відповісти
Он типа в Лондоне просыпается, и неожиданно узнаёт, что он переехал человека и даже потерял на том месте номера машины.
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10.02.2022 21:09 Відповісти
приде весна, отмазывать всю погань будемо
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10.02.2022 21:12 Відповісти
я у хороших знакомых ключи забирал, и сам сваливал. На следующий день благодарили. Бывают состояния когда остановить может человек который рядом. Или самому сесть за руль
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10.02.2022 21:19 Відповісти
Наложите (не в буквальном смысле) заявление конторы Ярославского на фото машины после дтп и сразу весь их #издёж посыпится . У кубика есть функция дистроник (АКК) . Машина сама реагирует на препятствие сигналом и активным торможением .Её не возможно отключить , можно лишь ≪чувствительность≫ настроить . И то что ≪водила≫ только утром ≪заметил≫ фронтальный удар , бред сивой водилы . И подушки должны были сработать при таком ударе . Вывод такой . На одного , как минимум , гривневого водилу-миллионера стало в Украине больше .
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10.02.2022 21:32 Відповісти
Дистроник не реагирует на предметы, которые движутся навстречу или перпендикулярно движению авто!
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10.02.2022 22:56 Відповісти
На предметы, которые движутся навстречу или перпендикулярно движению авто не реагируют только духовитые бандиты под препаратами. Ранее в Харькове Бодапростый, тоже на кубике, влетел в дорожный каток. Водитель катка выжил, дорожное полотно после аварии пришлось перестелить заново. Биоматериал для экспертизы погибшего собирали в пакеты.
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10.02.2022 23:18 Відповісти
для того что бы утверждать , нужно быть владельцем кубика . Я утверждаю ...
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11.02.2022 02:22 Відповісти
« Есть деньги, стало быть, могу делать всё, что угодно ; есть деньги -- стало быть не погибну… »/Достоевский/
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10.02.2022 21:37 Відповісти
"Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом."
Хто, ми і навіщо???
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10.02.2022 21:44 Відповісти
Спецслужби кацапській швидше за все.
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10.02.2022 23:51 Відповісти
миллиардер, мля
а сдрыснул
аки
шавка
дишовая
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10.02.2022 22:07 Відповісти
А вы не знали, что чем больше бабла, тем больше понтов, но как только ветер приносит запах керосина, включается реактивная передача? - в прямом смысле ******** на джете.
Они все очень храбрые, когда против них те, кто не может им вообще никакого вреда причинить.
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10.02.2022 23:31 Відповісти
646 224,66 Доллар США
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10.02.2022 22:11 Відповісти
Олігарх спить,а його нова цяцька з кортежем ганяє по області. Тут щось не зходиться, чи я помиляюсь?
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10.02.2022 22:40 Відповісти
Пешехода, которого вечером 9 февраля на дороге Киев-Харьков-Довжанский сбил кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского, могли переехать дважды. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Первый собеседник «УП» сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали два автомобиля - оба из кортежа бизнесмена.

Другой источник «УП» отмечает, что видеокамеры на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» зафиксировали проезд двух автомобилей «Mercedes Benz 63 AMG» с похожими номерами - «АХ0018ХО» и «АХ0018МС» - до и после аварии.

Кроме того, по данным обоих источников издания, мужчина, утром сдавшийся полиции, во время ДТП был в другом месте.
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10.02.2022 22:47 Відповісти
У ярика точно был кто-то в обойме, кто "должен", просто посидит за него. Но на всякий случай улететь за границу тоже не помешает.
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10.02.2022 23:22 Відповісти
его переехали всем кортежем, просто нужно понимать с какой скоростью они передвигались, а снятые номера это обычная практика, потом в судах нужно будет доказывать чья это машина оформленная на Васю из Молдовы.
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11.02.2022 09:22 Відповісти
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна.

Монастирський заявив про спробу фальсифікації матеріалів провадження, відкритого за фактом ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, в якому загинула людина.

До слова, сам Ярославський, вилетів з країни.
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11.02.2022 10:19 Відповісти
Нашим олігархам все сходить з рук ! Чому поліція не повідомляє кого збили, за яких обставин, де ?!?! Може в тому місці є камери спостереження, може гнав на червоне світло і т.д. і т.п...
Мусора опять будут торгувати своею "честю"...
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10.02.2022 22:55 Відповісти
Ярославський- реальний кандидат у президенти
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10.02.2022 23:28 Відповісти
на зоні немає президентів.
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11.02.2022 00:51 Відповісти
Зате після зони є, Віктор Фьодрич підтвердить.
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11.02.2022 08:11 Відповісти
Якось це все притягнуто за вуха.
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10.02.2022 23:55 Відповісти
Михайло Ткач з "Радіо Свободи". Як правило, всі його розслідування підтрержувались. Якщо він так пише, значить є факти.
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11.02.2022 00:54 Відповісти
гівно, яке пиляло на пару з Коломойським бюджетні гроші.
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11.02.2022 00:51 Відповісти
Хто в курсі, скажіть. Те, що він здриснув, є "отягчающее" чи ні?
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11.02.2022 05:41 Відповісти
Нет, если по УК.
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11.02.2022 07:16 Відповісти
Спасибо.
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11.02.2022 14:30 Відповісти
сбить человека и не заметить????
это же скока надо принять на грудь или нанюхаться бодрящего порошка?????
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11.02.2022 07:13 Відповісти
Сколько захотят , столько и будут употреблять. Подумаешь сбил человека. Быдло нарожает ещё.
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11.02.2022 07:18 Відповісти
Справжнє відношення єврейської еліти до простих українців, переїхали і не помітили, бо не ставляться до них як до людей, навіть ніяких вибачень...
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11.02.2022 07:55 Відповісти
Вседозволенность и деньги...
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11.02.2022 09:04 Відповісти
може, кілька слів про людину, якої не стало.. чи головне сенсація, а що там з черговим пізаном-невдахою усім насрати?
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11.02.2022 12:25 Відповісти
 
 