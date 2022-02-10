Відбулася установча конференція Ради з молодіжних питань при Президентові України

У форматі онлайн-конференції відбулося перше установче засідання Ради з молодіжних питань, що є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ОП.

У заході взяли участь співголови Ради – заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Дніпров і народний депутат України, голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко, заступники співголови Ради – молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні, фронтмен музичного гурту "Антитіла" Тарас Тополя, державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема, члени Ради.

Олексій Дніпров наголосив на необхідності початку активної роботи щодо впровадження молодіжної політики в Україні. Він нагадав, що указами Президента вже поставлено відповідні завдання Кабінету Міністрів України та обласним державним адміністраціям, зокрема стосовно утворення консультативних органів для сприяння розробці молодіжних цільових програм.

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Крім того, цьогоріч уперше в Україні День молоді відзначатиметься 12 серпня – разом з молодіжною спільнотою всього світу.

Зі свого боку Олександр Санченко зауважив, що створення Ради та її діяльність сприятиме розв'язанню на найвищому рівні питань, які турбують молодь. Він запропонував проектний підхід, що дасть змогу залучити молодих людей до активної участі в житті країни, а також ініціював формат створення робочих груп за напрямками, які містяться в Національній молодіжній стратегії до 2030 року.

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Тарас Тополя зазначив, що Рада з молодіжних питань має зробити максимум для того, щоб думки молоді з усіх куточків України були почуті. Задля цього він запропонував сформувати робочу групу, яка в найкоротші строки підготує комунікаційну стратегію Ради. З огляду на цю пропозицію члени Ради запропонували та затвердили Тараса Тополю речником Ради з молодіжних питань, а також утворили додаткову робочу групу з комунікації.

Секретарем Ради стала заступник міністра молоді та спорту України Марина Попатенко. За її словами, Міністерство спільно з українськими та міжнародними партнерськими організаціями розробляє та впроваджує різноманітні інструменти залучення молоді до державотворення. Вона переконана, що цей досвід і досвід кожного з членів Ради неодмінно сприятиме імплементації напрацьованих ініціатив як на локальному, так і на національному рівні.

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