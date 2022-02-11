УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4534 відвідувача онлайн
Новини
15 486 18

Довідку про страховий і трудовий стаж тепер можна отримати через "Дію"

Довідку про страховий і трудовий стаж тепер можна отримати через

Українці тепер можуть отримати довідку про страховий та трудовий стаж через застосунок "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Дії" у телеграмі.

"На Diia Summit ми презентували довідки ОК-5 і ОК-7 у застосунку. Це довідки про трудовий та страховий стаж, які потрібні для влаштування на роботу, призначення пенсії, нарахування лікарняних тощо. І тепер їх можна отримати просто в телефоні!", - повідомили у пресслужбі.

За 3 дні роботи послуги українці згенерували вже майже 75 тисяч таких довідок. Зазнчається, що щороку видавали близько 3 мільйонів таких паперових довідок. 

Для того, щоб отримати довідку ОК-5 чи ОК-7 треба зайти у Дію та авторизуватися, натиснути послідовно "Послуги", потім "Довідки", обрати потрібну довідку та натиснути "Замовити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через "Дію" можна буде одружитися онлайн, - Федоров

"От і все! За кілька секунд обрана довідка з’явиться в Дії, також її можна завантажити на смартфон і мати завжди біля себе", - йдеться у повідомленні.

Довідку про страховий і трудовий стаж тепер можна отримати через Дію 01

стаж (30) Дія (1115)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Из этих справок с удивлением узнал, что за 5 лет работы в Siemens заплатил в ПФУ почти 1.5 млн грн. Но при этом после пенсионной трахормы стажа на пенсию не хватает.
По курсу тех лет я заплатил €150 тыс. Верните мне их, на старость хватит …
показати весь коментар
11.02.2022 15:03
+6
Никому и ничего продаваться не будет...потому что это приложение создали мошенники...для себя...😀
показати весь коментар
11.02.2022 14:40
+5
Отрекитесь и покайтесь. Используйте приложения еПокайся.
показати весь коментар
11.02.2022 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
форму тоже заполнять на русском? а страна "Осетия" тоже есть в вариантах выбора места рождения?
показати весь коментар
11.02.2022 14:21 Відповісти
Отрекитесь и покайтесь. Используйте приложения еПокайся.
показати весь коментар
11.02.2022 14:32 Відповісти
это приложение - создано собирать персональные данные граждан Украины..
его легко могут взломать, а данные продать мошенникам..
показати весь коментар
11.02.2022 14:29 Відповісти
Никому и ничего продаваться не будет...потому что это приложение создали мошенники...для себя...😀
показати весь коментар
11.02.2022 14:40 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 17:14 Відповісти
так не пользуетесь, какие-то пещерные люди...
показати весь коментар
11.02.2022 15:59 Відповісти
не пользуюсь и другим не советую пользоваться приложением, которому нет доверия, как и шариковым, которые пока у власти..
показати весь коментар
11.02.2022 18:48 Відповісти
если вы не будете пользоваться дией, то не сможете выбрать зеленского в смартфоне
показати весь коментар
11.02.2022 20:33 Відповісти
а там нет услуги - импичмент зеленскому?
показати весь коментар
11.02.2022 21:05 Відповісти
Из этих справок с удивлением узнал, что за 5 лет работы в Siemens заплатил в ПФУ почти 1.5 млн грн. Но при этом после пенсионной трахормы стажа на пенсию не хватает.
По курсу тех лет я заплатил €150 тыс. Верните мне их, на старость хватит …
показати весь коментар
11.02.2022 15:03 Відповісти
не фурычит...заходил
показати весь коментар
11.02.2022 15:26 Відповісти
Так, не працює.
показати весь коментар
11.02.2022 15:35 Відповісти
Говно,,Дия"
показати весь коментар
11.02.2022 15:32 Відповісти
нєт..просто рукі із жопи.
показати весь коментар
11.02.2022 17:16 Відповісти
Попробовал получить справку ОК-5 и ОК-7 - оба раза получил сообщение "На жаль, сталася помилка"
показати весь коментар
11.02.2022 15:54 Відповісти
все працює! Оновіть програму з маркета.
показати весь коментар
11.02.2022 17:15 Відповісти
Йдіть ви зі своєю бзДією "в сраку".
показати весь коментар
11.02.2022 17:22 Відповісти
А в мене "Послуги" є, а опції "Довідки" нема. Що робити?
показати весь коментар
12.02.2022 11:54 Відповісти
 
 