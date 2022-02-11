Довідку про страховий і трудовий стаж тепер можна отримати через "Дію"

Українці тепер можуть отримати довідку про страховий та трудовий стаж через застосунок "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Дії" у телеграмі.

"На Diia Summit ми презентували довідки ОК-5 і ОК-7 у застосунку. Це довідки про трудовий та страховий стаж, які потрібні для влаштування на роботу, призначення пенсії, нарахування лікарняних тощо. І тепер їх можна отримати просто в телефоні!", - повідомили у пресслужбі.

За 3 дні роботи послуги українці згенерували вже майже 75 тисяч таких довідок. Зазнчається, що щороку видавали близько 3 мільйонів таких паперових довідок.

Для того, щоб отримати довідку ОК-5 чи ОК-7 треба зайти у Дію та авторизуватися, натиснути послідовно "Послуги", потім "Довідки", обрати потрібну довідку та натиснути "Замовити".

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"От і все! За кілька секунд обрана довідка з’явиться в Дії, також її можна завантажити на смартфон і мати завжди біля себе", - йдеться у повідомленні.