Довідку про страховий і трудовий стаж тепер можна отримати через "Дію"
Українці тепер можуть отримати довідку про страховий та трудовий стаж через застосунок "Дія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Дії" у телеграмі.
"На Diia Summit ми презентували довідки ОК-5 і ОК-7 у застосунку. Це довідки про трудовий та страховий стаж, які потрібні для влаштування на роботу, призначення пенсії, нарахування лікарняних тощо. І тепер їх можна отримати просто в телефоні!", - повідомили у пресслужбі.
За 3 дні роботи послуги українці згенерували вже майже 75 тисяч таких довідок. Зазнчається, що щороку видавали близько 3 мільйонів таких паперових довідок.
Для того, щоб отримати довідку ОК-5 чи ОК-7 треба зайти у Дію та авторизуватися, натиснути послідовно "Послуги", потім "Довідки", обрати потрібну довідку та натиснути "Замовити".
"От і все! За кілька секунд обрана довідка з’явиться в Дії, також її можна завантажити на смартфон і мати завжди біля себе", - йдеться у повідомленні.
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По курсу тех лет я заплатил €150 тыс. Верните мне их, на старость хватит …