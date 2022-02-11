Відбувається спроба дестабілізації роботи Національної комісії зі стандартів державної мови, - заява

Національна комісія зі стандартів державної мови, яка працює з 2019 року, заявила про спробу рейдерського захоплення влади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у заяві комісії, опублікованій на офіційному сайті.

У заяві відзначається: "Ми – представники Національної комісії зі стандартів державної мови (далі – Комісії), змушені повідомити про тривожні процеси, що відбуваються в Комісії та спрямовані на блокування іспитування на визначення рівня володіння державною мовою.

Найважливішим і найбільш пріоритетним завданням Комісії є організація і проведення іспиту. Усі можливі і неможливі зусилля були покладені на те, аби іспит на визначення рівня державної мови розпочався вчасно. Так і сталося: 16 липня 2021 року Комісія запустила іспит. За неповних сім місяців Комісія змогла не лише формально виконати норму Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але і створити ефективну іспитову інфраструктуру, а саме:

розроблено автоматизовану систему іспитування як окремий ІТ-продукт Комісії, що стандартизує процедуру складання іспиту та істотно знижує корупційні ризики, пов’язані зі встановленням його результатів;

розбудовано мережу центрів іспитування, яка робить іспит географічно доступним по всій території України (150 локацій);

забезпечено діяльність логістичного центру для організації роботи, оплати праці та технічної підтримки екзаменаторів та інструкторів Комісії, яких на сьогодні понад 600 осіб. У Реєстрі державних сертифікатів станом на 11 лютого 2022 р. 104 017 сертифікатів.

Таких високих результатів досягла Комісія: 24 державних службовці і керівниця державної служби, Голова Комісії Орися Демська, які добросовісно виконують свої обов’язки.

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На жаль, ми змушені констатувати, що цей робочий тиждень для Комісії може стати останнім. Від вівторка (09 лютого 2022 р.) і до сьогодні тривають спроби дестабілізувати роботу Комісії як центрального органу виконавчої влади. У понеділок 07 лютого 2022 р. п’ять членів Комісії – Мозгунов Володимир, Мазур Наталія, Мазурик Данута, Мирончук Олександр і Чернобров Юлія – висунули вимогу скликати позачергове засідання. Голова Комісії Орися Демська, виконуючи вимогу Закону, скликала засідання, але, зважаючи на порушення Регламенту Комісії, не змогла його розпочати. Голова Комісії запропонувала колегам підготувати засідання, дотримуючись норм Закону, підзаконних актів та Регламенту засідань Комісії, і розпочати його роботу після належної підготовки. Усупереч усім чинним документам, що регулюють роботу Комісії, Заступник Голови Комісії Володимир Мозгунов перебрав на себе ініціативу і розпочав засідання. Голова Комісії та ще два члени Комісії відмовилися підтримати такі дії і вийшли з приміщення. Під час цього псевдозасідання Володимир Мозгунов зі згоди ще трьох членів Комісії – Мирончука Олександра, Мазур Наталії, Чернобров Юлії, що були присутні в Комісії, та ще однієї колеги, яка підключилася до цієї зустрічі онлайн – членкині Комісії Мазурик Данути, нехтуючи процедурою та порушуючи законодавство України, спробував здійснити самовільне захоплення владних повноважень і призначив себе Головою Комісії, звільнивши Орисю Демську. Активність наших колег набирала обертів: перевищуючи свої повноваження, члени Комісії віддавали завідомо неправомірні накази щодо вчинення реєстраційних дій, виготовлення рішень Комісії та інші доручення працівникам апарату Комісії. Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання Комісії, яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання було зірвано, і 3015 осіб не отримали свої сертифікати. Члени Комісії – фігуранти подій цього тижня – вже практикували подібні дії на засіданні від 18 січня, про що Голова Комісії інформувала Міністерство освіти і науки України та Кабінет Міністрів України. На основі наявної в нас інформації незаконні дії пов’язані зі спробою підірвати стабільне функціонування іспиту на визначення рівня володіння державною мовою, а також із непублічними політичними цілями взяти під контроль процес іспитування. Нам дуже шкода, що колеги – члени Комісії, державні службовці категорії "А" – стали інструментом недобросовісних намагань "поховати" ефективне застосування норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині проведення іспитів.

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Наша заява – це спроба звернути увагу громадськості та ЗМІ на протиправні дії щодо самовільного захоплення владних повноважень та системного функціонування центрального органу виконавчої влади. Ми звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням провести службове розслідування, подали заяву до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України. Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Ми щиро сподіваємося, що це наклеп і провокація проти міністра. Закликаємо Сергія Шкарлета та Уряд держави зупинити незаконні процеси в Комісії, сприяти відновленню її нормальної роботи.

Підкреслюємо, що така дестабілізація та спроби дискредитації Комісії прямо загрожують успішності реалізації норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Знищення Комісії, що забезпечує іспитування на визначення рівня володіння державною мовою, призведе до руйнації цілісної та системної мовної політики, яка нарешті з’явилася в незалежній Україні".

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