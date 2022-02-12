УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10882 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
17 292 213

Ситуація контролюється нашою армією на чолі з Зеленським, спокій - головна зброя, - заява фракції "Слуга народу"

Ситуація контролюється нашою армією на чолі з Зеленським, спокій - головна зброя, - заява фракції

Україна має найбільш потужну армію за увесь час від 2014 року та найбільшу коаліцію партнерів на нашу підтримку за увесь час незалежності. Влада зробила все, щоб проросійські сили в Україні мали найменше можливостей за увесь час незалежності.


Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві парламентської фракції "Слуги народу"

"Ситуація контролюється нашою армією на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, розвідкою, дипломатами, а також – нашими партнерами. В режимі 24/7 ми маємо постійну координацію з усіма провідними державами світу. Такого єднання провідних демократій не було вже десятки років", - говориться в заяві.

Наголошується, що народні депутати готові у будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США наказав евакуюватися з України дипломатам, які не займають критично важливих посад

"Впевнені, що у Верховної Ради вистачить для цього голосів.

Зараз звучать вже далеко не вперше за останні пів року "оголошення" про початок ширшого вторгнення. Чи довіряти цьому? Ніхто не може передбачати майбутнє. Але всі ми знаємо, що український народ буде чинити спротив, а отже, це не можуть не усвідомлювати в Росії. Ми маємо не тільки Збройні Сили, але й сотні тисяч ветеранів, а також мільйони інших громадян, які не стануть терпіти жодного поневолення. Саме на це і треба орієнтуватись, а не на постійне оновлення панічних новин з посиланням на анонімне джерело на сайтах чи в соцмережах. Тим більше, що майже всі такі новини згодом спростовуються.

Зберігаймо спокій і на своєму рівні робімо те, що від нас залежить, аби ми всі разом ставали сильнішими", - говориться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало українців зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку

Автор: 

паніка (30) Слуга народу (2810)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+85
показати весь коментар
12.02.2022 13:09
+71
«На чолі з Зеленським»
Именно это напрягает больше всего
показати весь коментар
12.02.2022 13:10
+66
Хахах, зелений шмуль взагалі нічого не контролює, навіть своїх депутатів!!
показати весь коментар
12.02.2022 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Оце, як раз і сумно і дико і трагічно, що такий непотріб стоїть на чолі...

показати весь коментар
12.02.2022 16:38 Відповісти
Сколько "Слугам Народа" ни нахваливать своего поводыря, и по совместительству ВГК, никогда он не станет Моше Даяном
показати весь коментар
12.02.2022 17:06 Відповісти
На чолі з зеленським--Уроди не смішіть мої тапочки Порошенко три тижні добивався розгляду питань безпеки,а ви уроди порозбігались гуляти,а тепер ви вже "найкращі" Брехуни і піарщикі 95 кварталу .
показати весь коментар
12.02.2022 18:00 Відповісти
покойся с міром, фракція "слуга урода".....
показати весь коментар
12.02.2022 18:10 Відповісти
Так нарід це ж і хвилює, що "ситуація контролюється Зеленським". Все, що Зеля контролював, йшло через сраку.
показати весь коментар
12.02.2022 18:54 Відповісти
значит точно - наступает жопа.....
показати весь коментар
12.02.2022 19:02 Відповісти
если начнется заваруха - зеленый клоун кончится как личность.... которой он никогда и не был.
показати весь коментар
12.02.2022 19:06 Відповісти
Вова надії на тебе мало, ворог у воріт.
показати весь коментар
12.02.2022 19:26 Відповісти
-не переживайте вас будет оперировать настоящий профессионал

-а что он заканчивал?

-театральный. но он тах здорово играл доктора...

-Хью Лори?

-Зак Брафф!
показати весь коментар
12.02.2022 19:37 Відповісти
Головне шо депутати готові на чолi з Зелей зібратись і ********... А народ хаї хати боронить, своі та їхні.
показати весь коментар
12.02.2022 21:09 Відповісти
Я спокоин всё будет хорошо.
показати весь коментар
13.02.2022 00:28 Відповісти
Дякуємо, заспокоїли. З точністю до навпаки.
показати весь коментар
13.02.2022 08:09 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 