Ситуація контролюється нашою армією на чолі з Зеленським, спокій - головна зброя, - заява фракції "Слуга народу"

Україна має найбільш потужну армію за увесь час від 2014 року та найбільшу коаліцію партнерів на нашу підтримку за увесь час незалежності. Влада зробила все, щоб проросійські сили в Україні мали найменше можливостей за увесь час незалежності.



Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві парламентської фракції "Слуги народу"

"Ситуація контролюється нашою армією на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, розвідкою, дипломатами, а також – нашими партнерами. В режимі 24/7 ми маємо постійну координацію з усіма провідними державами світу. Такого єднання провідних демократій не було вже десятки років", - говориться в заяві.



Наголошується, що народні депутати готові у будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності.

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"Впевнені, що у Верховної Ради вистачить для цього голосів.



Зараз звучать вже далеко не вперше за останні пів року "оголошення" про початок ширшого вторгнення. Чи довіряти цьому? Ніхто не може передбачати майбутнє. Але всі ми знаємо, що український народ буде чинити спротив, а отже, це не можуть не усвідомлювати в Росії. Ми маємо не тільки Збройні Сили, але й сотні тисяч ветеранів, а також мільйони інших громадян, які не стануть терпіти жодного поневолення. Саме на це і треба орієнтуватись, а не на постійне оновлення панічних новин з посиланням на анонімне джерело на сайтах чи в соцмережах. Тим більше, що майже всі такі новини згодом спростовуються.



Зберігаймо спокій і на своєму рівні робімо те, що від нас залежить, аби ми всі разом ставали сильнішими", - говориться в заяві.

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