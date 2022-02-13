Адміністрація Байдена оприлюднює розвіддані щодо планів Кремля, намагаючись завадити вторгненню в Україну, - NYT

У США сподіваються, що оприлюднення планів президента РФ Володимира Путіна щодо України зруйнує їх і дозволить відтермінувати можливе вторгнення.

По це йдеться у публікації The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Останніми тижнями адміністрація президента США докладно описувала перекидання російських військ до кордонів України, викрила план зі створення фейкового відео, яке могло стати приводом для нового вторгнення, і попередила, що нова атака може призвести до тисяч смертей. Розвідслужби на вимогу Білого дому розсекретили дані, які пізніше передали Конгресу, журналістам і обговорили з представниками Пентагону та Держдепартаменту.

NYT пише з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників, що це "стало одним із найагресивніших розкриттів розвідданих США з часів Карибської кризи". При цьому в адміністрації Байдена наголошували, що американські війська не воюватимуть в Україні у разі ескалації.

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"Є надія, що розкриття планів Путіна зірве їх, можливо, відтермінувавши вторгнення і вигравши більше часу для дипломатії, або навіть давши Путіну шанс ще раз обдумати політичні, економічні та людські втрати у разі вторгнення", - йдеться в матеріалі NYT.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що їхня мета - зробити так, щоб главі Кремля "було важче виправдовувати вторгнення брехнею".

Видання повідомляє, що під час вторгнення РФ в Україну в 2014 році американська розвідка заборонила адміністрації президента Барака Обами ділитися інформацією, проте адміністрація Байдена "проаналізувала ці помилки". Оприлюднення даних розвідки заохочують директор ЦРУ Вільям Бернс і директорка Національної розвідки Евріл Гейнс.

Прессекретарка Ради нацбезпеки США Емілі Горн зазначила, що з 2014 року США багато дізналися про те, як Росія використовує інфопростір і як позбавити її цього впливу.

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"Путін використовував дезінформацію під час багатьох своїх військових втручань, щоб породити сумніви в тому, що він робить. Така тактика уповільнила реакцію міжнародної спільноти, а Путіну дозволила легше досягти своїх цілей", - пише NYT, наводячи як приклад заперечення Росією окупації Криму в 2014-му.