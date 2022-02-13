УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10278 відвідувачів онлайн
Новини Війна
28 845 85

Адміністрація Байдена оприлюднює розвіддані щодо планів Кремля, намагаючись завадити вторгненню в Україну, - NYT

Адміністрація Байдена оприлюднює розвіддані щодо планів Кремля, намагаючись завадити вторгненню в Україну, - NYT

У США сподіваються, що оприлюднення планів президента РФ Володимира Путіна щодо України зруйнує їх і дозволить відтермінувати можливе вторгнення.

По це йдеться у публікації The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Останніми тижнями адміністрація президента США докладно описувала перекидання російських військ до кордонів України, викрила план зі створення фейкового відео, яке могло стати приводом для нового вторгнення, і попередила, що нова атака може призвести до тисяч смертей. Розвідслужби на вимогу Білого дому розсекретили дані, які пізніше передали Конгресу, журналістам і обговорили з представниками Пентагону та Держдепартаменту.

NYT пише з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників, що це "стало одним із найагресивніших розкриттів розвідданих США з часів Карибської кризи". При цьому в адміністрації Байдена наголошували, що американські війська не воюватимуть в Україні у разі ескалації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

"Є надія, що розкриття планів Путіна зірве їх, можливо, відтермінувавши вторгнення і вигравши більше часу для дипломатії, або навіть давши Путіну шанс ще раз обдумати політичні, економічні та людські втрати у разі вторгнення", - йдеться в матеріалі NYT.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що їхня мета - зробити так, щоб главі Кремля "було важче виправдовувати вторгнення брехнею".

Видання повідомляє, що під час вторгнення РФ в Україну в 2014 році американська розвідка заборонила адміністрації президента Барака Обами ділитися інформацією, проте адміністрація Байдена "проаналізувала ці помилки". Оприлюднення даних розвідки заохочують директор ЦРУ Вільям Бернс і директорка Національної розвідки Евріл Гейнс.

Прессекретарка Ради нацбезпеки США Емілі Горн зазначила, що з 2014 року США багато дізналися про те, як Росія використовує інфопростір і як позбавити її цього впливу.

Також читайте: Байден пообіцяв Путіну рішучу відповідь і "швидкі та серйозні" санкції у разі широкомасштабного вторгнення в Україну, - Білий дім

"Путін використовував дезінформацію під час багатьох своїх військових втручань, щоб породити сумніви в тому, що він робить. Така тактика уповільнила реакцію міжнародної спільноти, а Путіну дозволила легше досягти своїх цілей", - пише NYT, наводячи як приклад заперечення Росією окупації Криму в 2014-му.

Автор: 

Байден Джо (2883) інформаційна війна (360) розвідка (3856) росія (64926) США (22512)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Американці все правильно роблять
показати весь коментар
13.02.2022 01:39
+21
Байден в любом случае в выигрыше. Нападёт - скажет ну я же предупреждал, не нападёт - скажет, что это он остановил вторжение.
показати весь коментар
13.02.2022 01:43
+16
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
показати весь коментар
13.02.2022 02:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден в любом случае в выигрыше. Нападёт - скажет ну я же предупреждал, не нападёт - скажет, что это он остановил вторжение.
показати весь коментар
13.02.2022 01:43 Відповісти
Пуйло тоже в любом случае в выиграше. Нападут США на Канаду- скажет я же предупреждал, не нападут - скажет я же предотвратил. Мощная аргументация но трупу Байдену после позорного разгрома в Афгане и трусливого бегства это уже не поможет
показати весь коментар
13.02.2022 04:24 Відповісти
Да сколько можно ж, не вторите кремлевским вбросам. Нормально амеры с афгана свалили, ровно то что и планировали. Оставили головную боль для пакистана, ирана, китая и рф.
показати весь коментар
13.02.2022 05:03 Відповісти
Нет. Это было фиаско. Они думали что армия Афганистана сможет продержаться год или даже победить, а те побросали оружие и ушли. Оттого они думают, что у нас будет то же самое.
показати весь коментар
13.02.2022 06:29 Відповісти
До этого у них была история с иракцами. Когда Америка вооружила иракцев, а те ушли в Игил или сдались Игилу и другим иракским группировкам.
показати весь коментар
13.02.2022 06:30 Відповісти
А нам іти нема куди Це - наша земля! Так що готуйте горлянки! Навіть горілка що туди поллється - буде отруєна І ножі у нас будуть різать не тільки ковбасу!
показати весь коментар
13.02.2022 08:06 Відповісти
О
В випадку чергового вторгнення росії ...

-Основним завданнями підготовки ВСІХ українців має стати наступне:

-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
показати весь коментар
13.02.2022 11:00 Відповісти
Не заперечую! Працівники з кацапів - "ніякі" Ліниві - роблять тільки "з-під палиці" Так навіщо їх годувать дарма? Ну а відпускать теж не можна - бо повернеться додому оправиться від поразки і знову прийде паскудить!
показати весь коментар
13.02.2022 11:11 Відповісти
А до чого тут Канада? Це твоїм господарям "у голови низько" і "на ліжку тісно"
показати весь коментар
13.02.2022 08:04 Відповісти
"Есть надежда, что раскрытие планов Путина сорвет их, возможно, отсрочив вторжение и выиграв больше времени для дипломатии или даже дав Путину шанс еще раз обдумать политические, экономические и человеческие потери в случае вторжения", - говорится в материале NYT. Источник:
"Путин использовал дезинформацию во время многих своих военных вмешательств, чтобы породить сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества, а Путину позволила легче добиться своих целей", - пишет NYT, приводя в пример отрицание Россией оккупации Крыма в 2014 году. Источник:
показати весь коментар
13.02.2022 09:26 Відповісти
Не берiть дурного в голову, а тяжкого в руки.
показати весь коментар
13.02.2022 13:03 Відповісти
В Байдена своє, а в мене у Львові своє:

1. В понеділок внук везе мою дружину з правнуками і презентами до Ужгорода (двоюрідний брат оженився на місцевій і наплодив родичів)
2. З вівторка на середу сплю одягнений в партизанку і берці(укомплектований наплечник та "музичний інструмент" під боком)
3. Прокидаюсь о 5.00 і йду до Яворівського(НАТОі-го) полігону(17 км від моєї хати). Долаю цю відстань раз на тиждень(2 - 2.15' год)
4. Якщо друзі, на полігоні, кажуть, що ***** всрався(а вони знають все), повертаюсь до хати.
5. Переодягаюсь, смажу 4-ри домашні яйця, з беконом, приправляю аджикою та снідаю.
6. Трохи відпочиваю і йду підрізати виноград.
7. Слава Україні!!!
показати весь коментар
13.02.2022 11:39 Відповісти
Не нападет - но теперь лаптеунтия будет обложена нато на скорости подлета в 2-3 минуты... Чем не победа?...ХМЫ... За шо твы ратуешь?
показати весь коментар
13.02.2022 13:00 Відповісти
Какая победа? Не понял вопроса.
показати весь коментар
13.02.2022 13:10 Відповісти
Американці все правильно роблять
показати весь коментар
13.02.2022 01:39 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/international/2013/10/131027_merkel_us_spy_spiegel Spiegel: США прослушивали телефон Меркель с 2002 года

Пуйла теж, видно, прослуховують. Тільки хитре Пуйло в різних кабінетах і по різних телефонах називає різні дати вторгнення. А потім яку дату назве Байден, значить відомо, в якому кабінеті або по якому телефону прослухали))

Ну це так... шпіонський роман)
показати весь коментар
13.02.2022 01:50 Відповісти
В любом случае, надо спокойно готовиться к любой подлости от эрэфии, не трепать себе нервы попусту и не заниматься шапкозакидательством.
показати весь коментар
13.02.2022 05:06 Відповісти
Здається, єдина твереза думка
показати весь коментар
13.02.2022 07:29 Відповісти
А достаточно один раз разместить американскую базу где-то под Киевом и вопрос нападения рашки на Украину был бы закрыт навсегда.
показати весь коментар
13.02.2022 01:50 Відповісти
Это надо было делать в 90е. Сейчас это проблематично, ибо обезьяна с гранатой (т.е. рф) реально может устроить ядерную войну по такому поводу еще и китай с собой прихватит в поддержку.
показати весь коментар
13.02.2022 05:07 Відповісти
Она ее устроит в любом случае.
показати весь коментар
13.02.2022 13:48 Відповісти
В гурті робити - як із гори бігти.
Гуртом добре й батька бити.
Гуртом і чорта поборем.
показати весь коментар
13.02.2022 01:55 Відповісти
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
показати весь коментар
13.02.2022 02:02 Відповісти
Ось це мені до душі 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
тому що раша - це зло для всього світу!
показати весь коментар
13.02.2022 02:22 Відповісти
Ну как сказать. Китаю они вполне себе братушки по геноциду.
показати весь коментар
13.02.2022 05:08 Відповісти
ага, зато страна добра отдала свои бабахи империи зла, что бы она исчезла, ну вы шутники
показати весь коментар
13.02.2022 05:11 Відповісти
"страна добра" - это кто?
показати весь коментар
13.02.2022 05:59 Відповісти
уже знаешь, но что то тебе надо сказать?
показати весь коментар
13.02.2022 17:46 Відповісти
Ты не виляй, прямо говори, что хотел сказать.
показати весь коментар
13.02.2022 23:33 Відповісти
Неправильная тактика. Нужно бить врага его же оружием - "впереди солдат будут женщины с детьми".
То есть - на месте Байдена я бы разместил максимально большее количество граждан США (можно и Британии) в Сумах, Чернигове, Харькове, Житомире, Киеве, Херсоне, Одессе.
И предупредить - за каждую смерть гражданина - жесткий военный ответ.
показати весь коментар
13.02.2022 02:33 Відповісти
Да его собственные же избиратели и сожрут. Слишком много пацифистов и левых. А обезьяна с гранатой (рф) может абсолютно неадекватно отреагировать.
показати весь коментар
13.02.2022 05:10 Відповісти
как то по детски представлено
показати весь коментар
13.02.2022 05:09 Відповісти
Это для обывателей пояснили про принципы казуса Белли и как это работает.
показати весь коментар
13.02.2022 05:11 Відповісти
Наш мир вообще очень детский.
показати весь коментар
13.02.2022 06:02 Відповісти
бессилие перед угрозой, если точней
показати весь коментар
13.02.2022 17:47 Відповісти
Байдену нужно американские паспорта выдавать в Киеве и всё нормально будет. Плешивый будет подливой брызгать в кальсоны!
показати весь коментар
13.02.2022 06:41 Відповісти
***** непередбачуване
показати весь коментар
13.02.2022 07:28 Відповісти
Баб Юля ж навпаки... Спить-спить... а потiм вiзьме ся, та й просне.
показати весь коментар
13.02.2022 07:48 Відповісти
Таке враження що від нового року Байден став президентом України а не Клован.
Байден навіть закрив очі на приниження Клована зі 100% своїм генпрокурором який відкривав якісь там справи на сина Джо Байдена. Це дійсно сильний американський лідер якому Україна уже повинна дякувати на довгі роки.
показати весь коментар
13.02.2022 07:59 Відповісти
"не трогать Макаревича и Бориса Гребенщикова, ну и Шевчука можно оставить!!! "?????? это с какой же радости? они все одинаковые и все притворы, вот и пошли они ко всем чертям
показати весь коментар
13.02.2022 09:05 Відповісти
у меня еще есть фейсбучница-бандеровка с Питера..и бандеровец с Уфы..их не трогать!
показати весь коментар
13.02.2022 09:24 Відповісти
С 14 года ставки поднимала только россия, теперь это сделала США. И у путина есть один вариант сесть на бутылку как это делают доблестные российские солдаты.
Нападет санкции, и всё что было заработано непосильным трудном отбирут ,не нападет в россии поймут что царь ненастоящий.
показати весь коментар
13.02.2022 08:17 Відповісти
Причина авантюрньіх действий Кремля в том , что РФ-ия потеряла паритет с США по СНВ . Основная ударная сила РВСН - МБР "Сатана" , окончательно списаньі по старости , заменьі в виде МБР"Сармат" нет - не смогли сделать клон южмашевской "Сатаньі". А все "Цирконьі" с "Посейдонами" - не более , чем пропагандистская дьімовая завеса дьірьі , образовавшейся в российском потенциале ядерного сдерживания . И Путин , которьій искренне верит , что США просто не могут не использовать свое образовавшееся преимущество , решил разьіграть неадеквата , из серии "держите меня семеро , я за себя не отвечаю !". Украина , по мнению Москвьі , самая удобная цель для демонстрации путинской неадекватности и сильі рос. армии . Кто первьій моргнет ?
показати весь коментар
13.02.2022 08:29 Відповісти
Скорей всего причина внутренняя,холопы догадываються что царь ненастоящий.
показати весь коментар
13.02.2022 08:36 Відповісти
США может уничтожить россию без ядерного оружия,просто эмбарго на продукт бензоколонки.
показати весь коментар
13.02.2022 08:34 Відповісти
Тогда почему США даже не думают о том чтобы перестать покупать российскую нефть?
показати весь коментар
13.02.2022 09:13 Відповісти
Они об этом подумали давно, и научились добывать сланцевую нефть и газ.
Европа переходит на электро авто,но на это нужно время, и тогда настанет наше время забирать обратно и Крым и Домбасс, а может ещё что-то прихватили .
показати весь коментар
13.02.2022 09:32 Відповісти
Бизнес , 25 мар 2021

США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году, пишет Bloomberg.

В течение многих лет российские нефть и нефтепродукты составляли менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В итоге в 2020 году российские нефть и нефтепродукты составляли рекордные 7% поставок в США, сообщает агентство. В сутки Россия поставляла в среднем 538 тыс. барр., тогда как Саудовская Аравия - 522 тыс. барр.

Одним из основных российских продуктов, закупаемых США, является мазут, уточняет Bloomberg. В стране его используют для поддержания работы установок по производству бензина.
показати весь коментар
13.02.2022 09:40 Відповісти
Крупнейшие импортёры нефти в сша
Канада - 2,57 млн (или 33,3 процента от общего объема американского импорта этого продукта);

Саудовская Аравия - 1,33 млн. (17,2 процента);

Мексика - 850 тыс. (11 процентов);

Венесуэла - 760 тыс. (9,8 процента);

Колумбия - 370 тыс. (4,8 процента);

Ирак - 340 тыс. (4,4 %);

Кувейт - 330 тыс. (4,2 %);

Нигерия - 240 тыс. (3,1 %);

Эквадор - 230 тыс. (3 %);

Ангола - 200 тыс. (2,6 %).
показати весь коментар
13.02.2022 09:47 Відповісти
Обычный форумный треш. Никто не указывает источники, ссылки, год.
показати весь коментар
13.02.2022 09:57 Відповісти
Это открытая информация загугли
показати весь коментар
13.02.2022 10:00 Відповісти
Обычный форумный аргумент: - Загугли! В гулге забанили?
показати весь коментар
13.02.2022 10:03 Відповісти
Ну и где тут кацапская бензоколонка?

https://neftok.ru/strany/otkuda-ssha-importiruet-neft-i-nefteprodukty.html https://neftok.ru/strany/otkuda-ssha-importiruet-neft-i-nefteprodukty.html

показати весь коментар
13.02.2022 10:45 Відповісти
Ирада, это данные за 2013-й.
показати весь коментар
13.02.2022 10:50 Відповісти
Возможно, я смотрела именно эту инфу. Что касается последних двух лет, США много экспортировали, опустошая резерв, который надо было пополнять. Частные компании закупали у кацапов нефть, пока она была по бросовым ценам на рынке. К тому же при Трампе резко сократилось число работающих буровых. Сейчас наводят порядок.
показати весь коментар
13.02.2022 11:02 Відповісти
И забыла еще такую мелочь. Основная позиция закупок - не нефть-сырец, а мазут.
показати весь коментар
13.02.2022 11:06 Відповісти
Ирада дала ссылку на ваши цифры. Они устаревшие (2013).
показати весь коментар
13.02.2022 10:53 Відповісти
Ты часом не российский Bloomberg читаешь.
показати весь коментар
13.02.2022 09:53 Відповісти
U.S. Thirst for Russian Oil Hits Record High Despite Tough Talk

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/russia-oil-demand-hits-record-high-in-u-s-amid-rising-tensions
показати весь коментар
13.02.2022 10:00 Відповісти
сентябре агентство http://bloomberg.com/ Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что импорт нефти из России в США увеличится в сентябре и октябре на фоне последствий урагана Ида, из-за которого добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена более чем на 90%.
Это было связано с проблемами своей добычи санкции против Венесуэлы
показати весь коментар
13.02.2022 10:08 Відповісти
США хочет сохранить РФ. У нас разные со Штатами задачи.
показати весь коментар
13.02.2022 09:38 Відповісти
Нельзя сохранить россию если она сама этого не хочет.
показати весь коментар
13.02.2022 09:40 Відповісти
Мир переходит на другие виды топлива, паровозы ушли не потому что уголь закончился.
А какое место росси будет в мире если её основные ископаемые не будут востребованы,она же не хочет развиваться в другом направлении.
показати весь коментар
13.02.2022 09:44 Відповісти
После газового кризиса Европа тоже будет чухать репу,что делать но это будет летом
показати весь коментар
13.02.2022 09:34 Відповісти
Они необучаемы.
показати весь коментар
13.02.2022 10:19 Відповісти
Европа иза действий россии,а именно нехватки газа потеряла много денег.
показати весь коментар
13.02.2022 09:36 Відповісти
Ну или вгоняют в депрессию. Салливан киздит, что РФ за пару дней займут Киев. Западные компании в Украине, в т.ч. ИТ уже встали на лыжи. Понятно, что превентивные меры, но эти пляски на костях уже надоели. Прекратите истерику, лучше помогите материально, особенно с ПВО и закрытием неба, чего вы делать не хотите.
показати весь коментар
13.02.2022 09:37 Відповісти
Информационно психологическая игра разведок.
Похоже план путина был нагнать военных а дальше... "как карта ляжет" по ситуации. Может у него есть в голове какая то дата, а скорее нет..
показати весь коментар
13.02.2022 09:37 Відповісти
...но в долгосрочной перспективе путин реально обвалил к себе доверие.
Кроме всего прочего, вся эта паника с выводом всех из разных там посольств это в первую очередь сигнал гопнику что они не верят ему, и верить вряд ли будут уже.
показати весь коментар
13.02.2022 09:42 Відповісти
Вот именно это и делает ситуацию опасной. Если ты постоянно пугаешь ууу, сейчас как нападу.. , а потом отводишь войска, то кто его после этого будет воспринимать серьезно? Та даже Украина не станет. Поэтому риск войны высок.
показати весь коментар
13.02.2022 12:46 Відповісти
Короче Байден снова всех переиграл. А с Крымом он так нарочно сделал, для секретности.
показати весь коментар
13.02.2022 09:49 Відповісти
Никак не могу из 20-го века выскочить...
хер шо скроешь и хер спрячешься...все в онлайн-режиме... даже в 2003 такого себе представить не мог... Все что учили в училище еще в перестройку можно засунуть в жопу ,сдать в общество писателей методы ведения войны совершенно другие...
И многие думают, что эта свора нападет как в 41... И кацапы нас видят каждый шаг...
показати весь коментар
13.02.2022 09:55 Відповісти
да-да, все эти планы могут быть отвлекающим маневром расеи, чтоб видеть, к чему готовится Запад и Украина, а реализовать что-то совсем непредусмотренное
показати весь коментар
13.02.2022 11:38 Відповісти
Boris Borisenko@BorisenkoBoris·10 ч

Високу ймовірність рос\вторгнення підтверджують ЦРУ,SIS,MI6,розвід\спільноти
-Факт
Заперечують вторгнення Зеленський,Резніков,Ганна Маляр,"експерти"
+Арахамія
-Факт
Ваше діло-Кому вірити‼️
Понад 20 країн закликали своїх громадян залишити Україну
показати весь коментар
13.02.2022 09:57 Відповісти
31.
США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания, Эстония, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Финляндия, Бельгия, Германия, Кувейт, Ирак, Италия, Испания, Литва, ОАЭ, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Иордания, Палестина, Марокко, Люксембург, Багамы, Болгария
показати весь коментар
13.02.2022 10:48 Відповісти
И где посмотреть обнародованные разведданные ?
показати весь коментар
13.02.2022 10:09 Відповісти
О чем спорите? Байден сейчас этими заявлениями заставил устроить охоту на ведьм в кремле, будут искать, кто из приближенных к телу пуйла сливает инфу в ЦРУ.
показати весь коментар
13.02.2022 10:48 Відповісти
Глупая женщина, думать не учили. Все что пишут США это чушь.
показати весь коментар
13.02.2022 23:27 Відповісти
нажаль, є висока ймовірність того, що ті плани, які вдалося викрити, не є єдиними, які планує кремль. ці плани можуть бути удаваними слідами, а до справжнього скритого плану можуть мати доступ всього кілька людей. або взагалі - тільки в голові у пуйла. а в потрібний момент він віддасть наказ діяти зовсім за іншим планом, який взагалі ніяк не був врахований.
початок - "учения" на Чорному морі з тотальною ізоляцією України з моря.
показати весь коментар
13.02.2022 11:35 Відповісти
таки Обама чмо!
показати весь коментар
13.02.2022 12:00 Відповісти
Судя по всему Раше ( как недавно высказался посол РФ в Швеции) на Запад, его санкции , сообщения и т.д. глубоко нас-ать.
показати весь коментар
13.02.2022 12:30 Відповісти
то есть в ираке или афганистане могут или в ливии а тут не могут..
показати весь коментар
13.02.2022 12:43 Відповісти
ХА ХА ХА Клоуны. Сколько можно писать всякую чушь не будет не какой войны, как бы вам желающих войны не хотелось этого . Так Заниматься Грызней сами себя развалим. Россия не развалится, а если этот прочес и когда-то и начнется то мало кому это покажется, грозящая плачевными последствиями в будущем всем окружающим.
показати весь коментар
13.02.2022 23:25 Відповісти
 
 