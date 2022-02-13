Адміністрація Байдена оприлюднює розвіддані щодо планів Кремля, намагаючись завадити вторгненню в Україну, - NYT
У США сподіваються, що оприлюднення планів президента РФ Володимира Путіна щодо України зруйнує їх і дозволить відтермінувати можливе вторгнення.
По це йдеться у публікації The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Останніми тижнями адміністрація президента США докладно описувала перекидання російських військ до кордонів України, викрила план зі створення фейкового відео, яке могло стати приводом для нового вторгнення, і попередила, що нова атака може призвести до тисяч смертей. Розвідслужби на вимогу Білого дому розсекретили дані, які пізніше передали Конгресу, журналістам і обговорили з представниками Пентагону та Держдепартаменту.
NYT пише з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників, що це "стало одним із найагресивніших розкриттів розвідданих США з часів Карибської кризи". При цьому в адміністрації Байдена наголошували, що американські війська не воюватимуть в Україні у разі ескалації.
"Є надія, що розкриття планів Путіна зірве їх, можливо, відтермінувавши вторгнення і вигравши більше часу для дипломатії, або навіть давши Путіну шанс ще раз обдумати політичні, економічні та людські втрати у разі вторгнення", - йдеться в матеріалі NYT.
Представники адміністрації Байдена кажуть, що їхня мета - зробити так, щоб главі Кремля "було важче виправдовувати вторгнення брехнею".
Видання повідомляє, що під час вторгнення РФ в Україну в 2014 році американська розвідка заборонила адміністрації президента Барака Обами ділитися інформацією, проте адміністрація Байдена "проаналізувала ці помилки". Оприлюднення даних розвідки заохочують директор ЦРУ Вільям Бернс і директорка Національної розвідки Евріл Гейнс.
Прессекретарка Ради нацбезпеки США Емілі Горн зазначила, що з 2014 року США багато дізналися про те, як Росія використовує інфопростір і як позбавити її цього впливу.
"Путін використовував дезінформацію під час багатьох своїх військових втручань, щоб породити сумніви в тому, що він робить. Така тактика уповільнила реакцію міжнародної спільноти, а Путіну дозволила легше досягти своїх цілей", - пише NYT, наводячи як приклад заперечення Росією окупації Криму в 2014-му.
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В випадку чергового вторгнення росії ...
-Основним завданнями підготовки ВСІХ українців має стати наступне:
-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
"Путин использовал дезинформацию во время многих своих военных вмешательств, чтобы породить сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества, а Путину позволила легче добиться своих целей", - пишет NYT, приводя в пример отрицание Россией оккупации Крыма в 2014 году. Источник:
1. В понеділок внук везе мою дружину з правнуками і презентами до Ужгорода (двоюрідний брат оженився на місцевій і наплодив родичів)
2. З вівторка на середу сплю одягнений в партизанку і берці(укомплектований наплечник та "музичний інструмент" під боком)
3. Прокидаюсь о 5.00 і йду до Яворівського(НАТОі-го) полігону(17 км від моєї хати). Долаю цю відстань раз на тиждень(2 - 2.15' год)
4. Якщо друзі, на полігоні, кажуть, що ***** всрався(а вони знають все), повертаюсь до хати.
5. Переодягаюсь, смажу 4-ри домашні яйця, з беконом, приправляю аджикою та снідаю.
6. Трохи відпочиваю і йду підрізати виноград.
7. Слава Україні!!!
Пуйла теж, видно, прослуховують. Тільки хитре Пуйло в різних кабінетах і по різних телефонах називає різні дати вторгнення. А потім яку дату назве Байден, значить відомо, в якому кабінеті або по якому телефону прослухали))
Ну це так... шпіонський роман)
Гуртом добре й батька бити.
Гуртом і чорта поборем.
тому що раша - це зло для всього світу!
То есть - на месте Байдена я бы разместил максимально большее количество граждан США (можно и Британии) в Сумах, Чернигове, Харькове, Житомире, Киеве, Херсоне, Одессе.
И предупредить - за каждую смерть гражданина - жесткий военный ответ.
Байден навіть закрив очі на приниження Клована зі 100% своїм генпрокурором який відкривав якісь там справи на сина Джо Байдена. Це дійсно сильний американський лідер якому Україна уже повинна дякувати на довгі роки.
Нападет санкции, и всё что было заработано непосильным трудном отбирут ,не нападет в россии поймут что царь ненастоящий.
Европа переходит на электро авто,но на это нужно время, и тогда настанет наше время забирать обратно и Крым и Домбасс, а может ещё что-то прихватили .
США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году, пишет Bloomberg.
В течение многих лет российские нефть и нефтепродукты составляли менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В итоге в 2020 году российские нефть и нефтепродукты составляли рекордные 7% поставок в США, сообщает агентство. В сутки Россия поставляла в среднем 538 тыс. барр., тогда как Саудовская Аравия - 522 тыс. барр.
Одним из основных российских продуктов, закупаемых США, является мазут, уточняет Bloomberg. В стране его используют для поддержания работы установок по производству бензина.
Канада - 2,57 млн (или 33,3 процента от общего объема американского импорта этого продукта);
Саудовская Аравия - 1,33 млн. (17,2 процента);
Мексика - 850 тыс. (11 процентов);
Венесуэла - 760 тыс. (9,8 процента);
Колумбия - 370 тыс. (4,8 процента);
Ирак - 340 тыс. (4,4 %);
Кувейт - 330 тыс. (4,2 %);
Нигерия - 240 тыс. (3,1 %);
Эквадор - 230 тыс. (3 %);
Ангола - 200 тыс. (2,6 %).
https://neftok.ru/strany/otkuda-ssha-importiruet-neft-i-nefteprodukty.html https://neftok.ru/strany/otkuda-ssha-importiruet-neft-i-nefteprodukty.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/russia-oil-demand-hits-record-high-in-u-s-amid-rising-tensions
Это было связано с проблемами своей добычи санкции против Венесуэлы
А какое место росси будет в мире если её основные ископаемые не будут востребованы,она же не хочет развиваться в другом направлении.
Похоже план путина был нагнать военных а дальше... "как карта ляжет" по ситуации. Может у него есть в голове какая то дата, а скорее нет..
Кроме всего прочего, вся эта паника с выводом всех из разных там посольств это в первую очередь сигнал гопнику что они не верят ему, и верить вряд ли будут уже.
хер шо скроешь и хер спрячешься...все в онлайн-режиме... даже в 2003 такого себе представить не мог... Все что учили в училище еще в перестройку можно
засунуть в жопу, сдать в общество писателейметоды ведения войны совершенно другие...
И многие думают, что эта свора нападет как в 41... И кацапы нас видят каждый шаг...
Високу ймовірність рос\вторгнення підтверджують ЦРУ,SIS,MI6,розвід\спільноти
-Факт
Заперечують вторгнення Зеленський,Резніков,Ганна Маляр,"експерти"
+Арахамія
-Факт
Ваше діло-Кому вірити‼️
Понад 20 країн закликали своїх громадян залишити Україну
США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания, Эстония, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Финляндия, Бельгия, Германия, Кувейт, Ирак, Италия, Испания, Литва, ОАЭ, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Иордания, Палестина, Марокко, Люксембург, Багамы, Болгария
початок - "учения" на Чорному морі з тотальною ізоляцією України з моря.