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У Німеччині вважають Нормандський формат "дуже живим"

У Німеччині вважають Нормандський формат

У Німеччині переконані, що Нормандський формат, учасниками якого є Німеччина, Франція, Україна та Росія, є "дуже живим".

Про це заявила речниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн на брифінгу в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, у будь-якому випадку цей формат, я би навіть сказала, є дуже живим. Чітке "так", дуже живим", - заявила Гоффманн.

Вона нагадала, що під час нещодавньої зустрічі на рівні радників з зовнішньополітичних питань, що тривала майже 10 годин, було домовлено провести наступну зустріч у березні.

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Нагадаємо, минулого четверга в Берліні відбулися переговори в Нормандському форматі на рівні політичних радників. За їх результатами не було прийнято жодних документів. Український перемовник Андрій Єрмак, утім, запевнив, що зустрічі будуть продовжуватися, і наступна відбудеться дуже скоро.

Німеччина (7327) перемовини (2857) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+9
спочатку її треба прокапати після кацапського газу, бо вони схоже ним дихають
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14.02.2022 15:24
+5
хто небудь, розбудіть Німеччину
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14.02.2022 15:22
+3
я б сказав:несильно мертвим!
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14.02.2022 15:25
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хто небудь, розбудіть Німеччину
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14.02.2022 15:22 Відповісти
спочатку її треба прокапати після кацапського газу, бо вони схоже ним дихають
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14.02.2022 15:24 Відповісти
Не треба, хай краще спить.
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14.02.2022 15:35 Відповісти
Відмова від НАТО його справді може оживити. Німці не сплять
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14.02.2022 15:43 Відповісти
я б сказав:несильно мертвим!
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14.02.2022 15:25 Відповісти
більше живим ніж мертвим, але то не точно))
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14.02.2022 15:27 Відповісти
Это наверное название статьи из немецкого журнала "Оккультизм и магия"....
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14.02.2022 15:33 Відповісти
А так буває? Прикметник "живий" не є http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/********/adjectif/adjecvyd.htm якісним , а отже і не має ступенів порівняння. Або живий, або не живий.
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14.02.2022 15:34 Відповісти
Та тільки дуже вже смердить сосисками і круасанами в лаптях.
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14.02.2022 15:36 Відповісти
Завтра Госдура его окончательно убьет и немцам придеться заткнутся в попытках отмазать рашку
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14.02.2022 15:39 Відповісти
Україна нічого не робить. Вона тільки чекає ініціатіви від Московії.
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14.02.2022 15:44 Відповісти
Нам выгодно,если рашка будет инициатором выхода из Минска.
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14.02.2022 15:48 Відповісти
Путин докомандовался: Нормандский формат перешёл в Будапештский

https://www.youtube.com/watch?v=ZINvjdwPrfg
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14.02.2022 15:48 Відповісти
Две новости на сайте:
- Германия считает Нормандский формат живым;
- Госдура завтра признает ЛДНР
Тут комментарии излишни
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14.02.2022 16:02 Відповісти
Даже не знаю ,что сказать. Всегда считал немцев практичными и здравомыслящими людьми, а тут что не день ,то перл
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Так і Дрістайко так вважає!
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14.02.2022 19:46 Відповісти
 
 