У Німеччині вважають Нормандський формат "дуже живим"

У Німеччині переконані, що Нормандський формат, учасниками якого є Німеччина, Франція, Україна та Росія, є "дуже живим".

Про це заявила речниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн на брифінгу в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, у будь-якому випадку цей формат, я би навіть сказала, є дуже живим. Чітке "так", дуже живим", - заявила Гоффманн.

Вона нагадала, що під час нещодавньої зустрічі на рівні радників з зовнішньополітичних питань, що тривала майже 10 годин, було домовлено провести наступну зустріч у березні.

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Нагадаємо, минулого четверга в Берліні відбулися переговори в Нормандському форматі на рівні політичних радників. За їх результатами не було прийнято жодних документів. Український перемовник Андрій Єрмак, утім, запевнив, що зустрічі будуть продовжуватися, і наступна відбудеться дуже скоро.