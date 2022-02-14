Держдума РФ завтра розгляне питання звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР"

Держдума РФ завтра розгляне на основі рейтингового голосування два проєкти постанови про звернення до президента Росії щодо "необхідності визнання "ЛДНР".

Про це у Telegram повідомив голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання звернення до президента щодо необхідності визнання "ДНР" та "ЛНР" буде розглянуто завтра на основі рейтингового голосування", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Ради Державної Думи

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

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