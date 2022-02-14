Держдума РФ завтра розгляне питання звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР"
Держдума РФ завтра розгляне на основі рейтингового голосування два проєкти постанови про звернення до президента Росії щодо "необхідності визнання "ЛДНР".
Про це у Telegram повідомив голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання звернення до президента щодо необхідності визнання "ДНР" та "ЛНР" буде розглянуто завтра на основі рейтингового голосування", - йдеться в повідомленні.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні Ради Державної Думи
Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.
Топ коментарі
+31 Николай Петров #500125
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+8 Olha Olha
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,,Придёт Европа и закроет все ваши завoды и шaхты, а вас сделает нищими! Так пусть лучше это сделает Россия!" - oрал Пынька... И Россия это сделала... Из мeталлургии и мaшиностроения 90% прeдприятий зaкрыты и попилeны на мeталл. Из 67 захвaченых шaхт 46 зaкрыты, из них 22 шaхты, включая радиоактивный Юнком затoплены и восстанoвлению не подлежaт. Русскoговорящий региoн лапти зачем то разделили на 2 части и поставили между ними грaницу. Средняя зaрплата в Дoнецке - 12 тыщ рублей, а цена килограмма картохи - 85 рублей... Об остальной оккyпированой тeрритории даже речи не идёт - там вообще полная жoпa. Бeзденежье, бeзработица, марoдёрство, комeндантский час и прочие прелести ,,made in Russia"... А не нравится - значит ты шпиoн и иди на пoдвал... А жители Крaматорска и Слaвянска благодарят Бога, что эта чyма от них ушла... При этом продолжают свободно и безнaказанно говорить на pусском языке. На нём же они называют Путина ******...
Сподівання загарбників на підтримку наступу рф з боку "п'ятої колони" в Україні є марні - це не 2014 рік. Україна вже знає, що робити з поплічниками Кремля, - професійно, жорстко і швидко. Крім цього, після окупації Криму і блокади ОРДЛО Росія ще й позбавила себе можливості підвозу "мобілізаційного ресурсу" у вигляді проплачених проросійських тітушок (в тому числі під виглядом паломнікоф). Рупори Москви https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/11/7323697/ не мають тих переваг, які мали вісім років тому. І на руках повно зброї.
"А какая разница?" как уйло-кацапы будут это называть?
Если по существу, это:
Оккупированные территории!
И главное, это определение признает весь остальной мир.
Пока у нас в руках будет оружие - это все не имеет значения.
Всё остальное не имеет значение, т.к. де-факто ЛДНР уже 8 лет, как управляется россией.
В итоге, чего бы они там не решили, факт остаётся фактом - сошлась кучка г@вноедов и мило побеседовала не привлекая санитаров...
фінансовою інформацією SWIFT .
" Москва та Лондон привітали тезу України про відмову членству
в НАТО, яку висловив посол України в Великобританіі.
Завтра Держдума РФ розгляне на проєкти постанови про звернення
до президента Росії щодо "необхідності визнання "ЛДНР".
А просто Европа та США зливають Україну ,і не які Меморандуми
та договори тут не діють.
"Любий договір можна підтримувати, поки він нам сприятний" -
так говорив А.Гітлер.
Единственный смысл приять - это потом для собственного вторжения, по-быстрому, организовать фейк с нападением Украины на ДЛНР, якобы, как реакцию на это признание "независимости"...