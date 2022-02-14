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Держдума РФ завтра розгляне питання звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР"

Держдума РФ завтра розгляне питання звернення до Путіна щодо

Держдума РФ завтра розгляне на основі рейтингового голосування два проєкти постанови про звернення до президента Росії щодо "необхідності визнання "ЛДНР".

Про це у Telegram повідомив голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання звернення до президента щодо необхідності визнання "ДНР" та "ЛНР" буде розглянуто завтра на основі рейтингового голосування", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Ради Державної Думи

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Також читайте: Комітет Держдуми РФ підтримав два варіанти ухвали про "визнання "ЛДНР", - росЗМІ

Автор: 

Держдума (734) росія (64969) Володін В’ячеслав (80)


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Топ коментарі
+31
Росія повністю виходить з Мінська, ок. А корисні санкції залишаються
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14.02.2022 15:40
+8
потрібно відразу вводити санкції.путін нагнав війська до кордону з Україною,щоб анексувати ордло, через признання його ,а потім приєднання.аналогія з Кримом.
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14.02.2022 15:41
+8
В тех которые мы им позволим
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14.02.2022 16:02
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Росія повністю виходить з Мінська, ок. А корисні санкції залишаються
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14.02.2022 15:40 Відповісти
Дaунбасята и Лугaндoны"! - кричал Пынька в 2013 году...
,,Придёт Европа и закроет все ваши завoды и шaхты, а вас сделает нищими! Так пусть лучше это сделает Россия!" - oрал Пынька... И Россия это сделала... Из мeталлургии и мaшиностроения 90% прeдприятий зaкрыты и попилeны на мeталл. Из 67 захвaченых шaхт 46 зaкрыты, из них 22 шaхты, включая радиоактивный Юнком затoплены и восстанoвлению не подлежaт. Русскoговорящий региoн лапти зачем то разделили на 2 части и поставили между ними грaницу. Средняя зaрплата в Дoнецке - 12 тыщ рублей, а цена килограмма картохи - 85 рублей... Об остальной оккyпированой тeрритории даже речи не идёт - там вообще полная жoпa. Бeзденежье, бeзработица, марoдёрство, комeндантский час и прочие прелести ,,made in Russia"... А не нравится - значит ты шпиoн и иди на пoдвал... А жители Крaматорска и Слaвянска благодарят Бога, что эта чyма от них ушла... При этом продолжают свободно и безнaказанно говорить на pусском языке. На нём же они называют Путина ******...
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14.02.2022 16:16 Відповісти
А жители Крaматорска и Слaвянска благодарят Бога, что эта чyма от них ушла - таких жителей там критическое меньшинство, большинство местных жителей контролируемого донбасса не будут сопротивлятся оккупации
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14.02.2022 16:26 Відповісти
Хрюсский коллаборант или просто хрюсский Ифан ,сейчас не 14й год ,такой херни больше повториться не может ,вас готовы фыздыть всем,что под руку подвернется ,калаш-калаш,сайга-сайга,гром-гром,нептун-нептун . А теперь идешнах...
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14.02.2022 19:18 Відповісти
она то выходит, но мы не выходим. У нас же кишка тонка выйти даже когда другая сторона выйдет. Мы это увидим, на 99% уверен.
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14.02.2022 16:16 Відповісти
це означає лише одне - ці санкції не повернуть московитів в правове русло.
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14.02.2022 16:46 Відповісти
В яких кордонах?
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14.02.2022 15:40 Відповісти
Скорее всего с нами, с Мариуполем. Ну и Славянском, Краматорском. В границах Донецкой области, иначе зачем дыра вносила в свою "конституцию" границы. Вот это и тревожно.
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14.02.2022 15:54 Відповісти
Не думаю, будут какие-то оговорки. Иначе это практически формальное объявление войны Украине. Повторения крымского варианта не будет, тогда сыграл эффект неожиданности.
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14.02.2022 15:58 Відповісти
не думаю ,що тільки ордло.правильно США сказали,шо путін намітив війну на 16.02.2022.повторюю. у путіна вибори 17.03.2024.тому до виборів абнульонний хоче анексувати Луганську і Донецьку обл.,а не тільки ордло.почне з признання ордло республіками.
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14.02.2022 15:58 Відповісти
В тех которые мы им позволим
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14.02.2022 16:02 Відповісти
Перші, на кому буде випробувано зброю в цьому конфлікті з обох боків - це колаборанти й перекинчики

Сподівання загарбників на підтримку наступу рф з боку "п'ятої колони" в Україні є марні - це не 2014 рік. Україна вже знає, що робити з поплічниками Кремля, - професійно, жорстко і швидко. Крім цього, після окупації Криму і блокади ОРДЛО Росія ще й позбавила себе можливості підвозу "мобілізаційного ресурсу" у вигляді проплачених проросійських тітушок (в тому числі під виглядом паломнікоф). Рупори Москви https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/11/7323697/ не мають тих переваг, які мали вісім років тому. І на руках повно зброї.
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14.02.2022 15:40 Відповісти
потрібно відразу вводити санкції.путін нагнав війська до кордону з Україною,щоб анексувати ордло, через признання його ,а потім приєднання.аналогія з Кримом.
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14.02.2022 15:41 Відповісти
Вот тут я с Зелей согласен:
"А какая разница?" как уйло-кацапы будут это называть?
Если по существу, это:
Оккупированные территории!
И главное, это определение признает весь остальной мир.
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14.02.2022 15:43 Відповісти
Питання лише в тому, що "офіційно" ЛДНР там вважається донецька та луганська області.
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14.02.2022 15:45 Відповісти
Ты еще про их "официальную" Новоросию вспомни!
Пока у нас в руках будет оружие - это все не имеет значения.
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14.02.2022 16:11 Відповісти
Новороссии самопровозглашенной, задействованной в минских процессах на международном уровне, а ЛДНР есть - рашка после признания может поставить ультиматум, чтоб освободили признанные ею территории, типа принуждение к минску.
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14.02.2022 19:50 Відповісти
Да нас это не ипет ,что там кому кажется и бредится ...
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14.02.2022 19:24 Відповісти
Ну самый дешевый и выгодный варик для ВВХ. За ОРДЛО сильно санкцый не влупит, а лохторат потешит, как защитник руске мира.
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14.02.2022 15:44 Відповісти
Признание россией ЛДНР может иметь только один очень негативный для Украины сценарий: это когда следующим шагом станет включение ЛДНР в ОДКБ.
Всё остальное не имеет значение, т.к. де-факто ЛДНР уже 8 лет, как управляется россией.
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14.02.2022 15:46 Відповісти
Украина так же может рассмотреть возвращение Кубани. А так же соответственно возвращение Сибирии, Курильских островов, Кенигсберга и Карелии их законным владельцам
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14.02.2022 15:48 Відповісти
Других проблем у Х#йла нет как признать украинские территории и бомбить Киев...мокши что притихли
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14.02.2022 15:48 Відповісти
Ну и что? Ничего не меняет..... абсолютно. Все лишь искусственный субъект который .....мы впарим вам. .....А .....потом заберем с уплатой за ущерб...... и вы как лохидлы кремлесранные будете сидеть на своей болотной пристани и нявкать ....про фажиздов!!!
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14.02.2022 15:50 Відповісти
Ой как страшно. И что от етого изменится кроме того что наконец то всем станет ясно кто есть кто? Да и про граданскую войну коллаборанты не смогут петь
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14.02.2022 15:50 Відповісти
Сегодня в областной психиатрической клинике пятеро пациентов решали - эстетично или нет есть фекалии друг друга, или каждый должен есть только свои?
В итоге, чего бы они там не решили, факт остаётся фактом - сошлась кучка г@вноедов и мило побеседовала не привлекая санитаров...
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14.02.2022 15:51 Відповісти
Наши депутаты постанову про територіальну цілосність успеют проголосовать?
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14.02.2022 15:51 Відповісти
Сьогодні ; країни Заходу погодили , що в пакет санцій не війде можливість відключення Росії від міжнародної системи обміну
фінансовою інформацією SWIFT .
" Москва та Лондон привітали тезу України про відмову членству
в НАТО, яку висловив посол України в Великобританіі.
Завтра Держдума РФ розгляне на проєкти постанови про звернення
до президента Росії щодо "необхідності визнання "ЛДНР".
А просто Европа та США зливають Україну ,і не які Меморандуми
та договори тут не діють.
"Любий договір можна підтримувати, поки він нам сприятний" -
так говорив А.Гітлер.
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14.02.2022 15:54 Відповісти
Ну возможно мы сможем перестать платить им деньги и наконец-то наша влада прекратит финансировать террористов?
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14.02.2022 15:54 Відповісти
ви ідіот чи з фсб?
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14.02.2022 15:59 Відповісти
Я украинец, а вы каким боком? Из какой ботофермы? Пригожинские? Или уже свалили в ожидании прихода )(уйла, наверное депутат или родственник ?😁😁😁
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14.02.2022 16:07 Відповісти
кінець лінії розгранічєнія?
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14.02.2022 16:00 Відповісти
.
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14.02.2022 16:07 Відповісти
Якісь довбні вважають "державами" шматочок Донецької та шматочок Луганської областей
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14.02.2022 16:08 Відповісти
Возможно ***** не зря решило провернуть это дело с признанием ЛДНР. Они сами сделают провокацию на территории лугандона и для них это будет поводом объявить войну Украине для защиты своих граждан, которым они раздали рашистские паспорта.
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14.02.2022 16:08 Відповісти
По обоим будет отказ. Преймуществ от этого признания никаких, а главный наезд на Украину по Минских соглашений тогда уходит в прошлое.
Единственный смысл приять - это потом для собственного вторжения, по-быстрому, организовать фейк с нападением Украины на ДЛНР, якобы, как реакцию на это признание "независимости"...
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14.02.2022 16:12 Відповісти
Баба з воза коням легше! Західна Німеччина не вела переговори з терористом СССР, який захопив східну Німеччину, а поставила стіну і економічно розвивалась, а прийшов час, то східні німці, наївшись по горло комуністичного раю, власноручно зруйнувати ту стіну. Ще в кінці 80-х, коли почався рух за незалежність, Донбас почав шантажував Україну "ми уйдьом в расію". Всі 30 років Незалежності Донбас тягнув усіх нас в совок. Треба відрубати і йти вперед. А параша неодмінно розвалиться і всі українські етнічні землі, включно Кубань повернуться в Україну.
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14.02.2022 16:13 Відповісти
По сути это легализация оккупации со стороны России. Запад сильно грозился ввести жёсткие санкции
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14.02.2022 16:13 Відповісти
Может ради этого весь сьiр-бор.
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14.02.2022 16:18 Відповісти
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14.02.2022 16:20 Відповісти
Вот это будет реальная деэскалация. Видимо в кремле лихорадочно ищут вариант сохранения лица. Нормально. Как Абхазия и Южная Осетия. А Грузия то развивается и на х#ю вертит все эти клоаки. Вариант один-утихомирить и ждать. Поверьте-засрашке вилы☠️
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14.02.2022 16:20 Відповісти
Не будет пока не какого признания, но вчера в передачи соловьева они сказали что если признание будет то только в административных границах Луг и Дон областей.
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14.02.2022 16:21 Відповісти
І де санкції проти Вурдалацького і Тупова?
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14.02.2022 16:35 Відповісти
Ёрничать будешь на швабре,шакалье рашистское...
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14.02.2022 19:33 Відповісти
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14.02.2022 16:49 Відповісти
Короче. не нужно ничего писать, чтобы не спугнуть кацапню. пусть признает и дамбабве и луганду и нарнию и овалон. Это им на пользу, на очень большую напользу. главное чтобы не отпетляла мордва от признания. иначе никакого вяличия у русни не будет.
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14.02.2022 16:59 Відповісти
Ну это можно будет считать официальным поражением )(уйла. Отказ от минских соглашений - это его отказ от Украины. Дальше только самоокукливание в микросовок с терпилами из Беларуси.
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14.02.2022 19:21 Відповісти
Будет повод для новых Полезных санкций
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14.02.2022 20:17 Відповісти
 
 