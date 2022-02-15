Обмежень на польоти над материковою Україною на сьогодні немає, - "Украерорух"

На сьогодні Україна озвучила застереження лише щодо руху в Сімферопольському районі повітряної інформації, тобто над окупованим Кримом. Це зробили у зв’язку з військовими навчаннями, які на півострові проводить російська влада.

Про це заявив керівник державного підприємства "Украерорух" Андрій Ярмак в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (Росія. – Ред.) минулого тижня опублікували свій нелегітимний NOTAM, і ми за власними процедурами зробили перепублікацію як Україна, оскільки ми відповідаємо за обслуговування повітряного руху в цій зоні. Тим самим запровадили обмеження на визначену частину повітряного простору для авіаперевізників над відкритими водами Чорного моря і гарантували безпеку польотів для всіх перевізників, а авіакомпанії мають змогу планувати трішки інші маршрути для польотів як Україною, так і між Європою та Азією", – сказав Ярмак.

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Він додав, що процедура дій у разі навчань російської влади в Криму діє з 2015 року, а обмежувати польоти в зоні військових тренувань – стандартна практика. Обмеження щодо Сімферопольського району польотної інформації, запроваджені Україною, діють із 14 по 19 лютого.

Окрім цих заходів, за його словами, обмежень щодо користування українським повітряним простором України немає, аеропорти працюють у штатному режимі.

"Обставини на сьогодні не кажуть про те, що треба запроваджувати ті чи інші обмеження на використання повітряного простору, тому всі авіакомпанії без перешкод можуть його використовувати і здійснювати польоти", – заявив голова державного підприємства.

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Коментуючи ситуацію зі складнощами, з якими зіткнулися українські авіакомпанії на кшталт "МАУ" та SkyUp, Ярмак сказав, що переговори зі страховими компаніями тривали з суботи.

"Наскільки я зрозумів, більшість авіакомпаній знайшла компромісні рішення зі страховими компаніями, будуть продовжувати експлуатувати літаки на території України. А в цілому ситуація виглядала досить дивно, оскільки подібні повідомлення отримала тільки частина авіакомпаній України, решта іноземних перевізників продовжувала виконувати польоти в повітряному просторі України", – зазначив керівник "Украерорух".

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При цьому він звернув увагу на те, що з точки зору оцінки ризиків у повітряному просторі України, вони однакові для всіх перевізників незалежно від місця, де зареєстровані літаки.