"Визнання "ЛДНР" може стати політичною катастрофою, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав можливе визнання так званих "ЛДНР" Росією політичною катастрофою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо рішення Держдуми стане реальністю, це було б порушенням Мінського процесу. Це була б політична катастрофа", - наголосив він після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у Москві.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

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