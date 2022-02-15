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"Визнання "ЛДНР" може стати політичною катастрофою, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав можливе визнання так званих "ЛДНР" Росією політичною катастрофою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо рішення Держдуми стане реальністю, це було б порушенням Мінського процесу. Це була б політична катастрофа", - наголосив він після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у Москві.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Також читайте: Китай та Росія - авторитарні сили. Вони хочуть бачити світ розділеним на сфери впливу, - Столтенберг

Автор: 

Німеччина (7330) росія (64984) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+31
Напад на Україну вісім років тому - ось це катастрофа, а це вже наслідки злочинної бездіяльності Заходу.
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15.02.2022 16:58
+24
OH RLY, герр Шольц? Це ж нові санкції доведеться вводити, нє? Партайґеноссе Шрьодер вже певно за голову береться з розпачу, га?
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15.02.2022 16:57
+22
А видача російських паспортів майже 800 тисячам поліцаям це не порушення "мінських"? А заключені договори з підприємствами даунбаса не є порушенням? А невідведення окупаційних військ з Дебальцево не є порушенням? А обстріли наших позицій фактично кожного дня і підтягування важкої техніки на лінію заткнення не є порушенням? Де санкції?
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15.02.2022 16:59
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Вони ЇХ визнають, але не приєднують.
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15.02.2022 16:57 Відповісти
OH RLY, герр Шольц? Це ж нові санкції доведеться вводити, нє? Партайґеноссе Шрьодер вже певно за голову береться з розпачу, га?
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15.02.2022 16:57 Відповісти
Напад на Україну вісім років тому - ось це катастрофа, а це вже наслідки злочинної бездіяльності Заходу.
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15.02.2022 16:58 Відповісти
А видача російських паспортів майже 800 тисячам поліцаям це не порушення "мінських"? А заключені договори з підприємствами даунбаса не є порушенням? А невідведення окупаційних військ з Дебальцево не є порушенням? А обстріли наших позицій фактично кожного дня і підтягування важкої техніки на лінію заткнення не є порушенням? Де санкції?
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15.02.2022 16:59 Відповісти
Для кацапів.
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15.02.2022 17:01 Відповісти
А вот запуск сп2 не станет
Лицемеры херовы
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15.02.2022 17:02 Відповісти
Ну конечно! Друг Владимир смачно харкнет в морду добрым бюргерам. И с этим нужно будет что то делать.
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15.02.2022 17:02 Відповісти
А анексія Криму і окупація по факту Донбасу, то норма!
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15.02.2022 17:03 Відповісти
россия захотела - кусок чужой земли оттяпала. А это соблазн для таких стран, как Китай, Япония, Германия (Кёнигсберг), Финляндия, Молдова, Грузия и конечно Украина на зеркальный ответ.
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15.02.2022 17:10 Відповісти
А впихнуть две тухлые туши населенные гражданами Раиссе в Украину....это б...ь ПРАЗДНИК?
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Мінські угоди не можливо виконати у будь якому випадку. Европі потрібен газ, а нинішні ціни на газ несуть величезні збитки, влаштували шоу з визнанням, вони документи ОРДЛО давно визнали, це шоу було для німця, по принципу ваші санкціі путіну до лампочки і умови гри буде ставити він.
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15.02.2022 17:14 Відповісти
То есть до єтого єто не катастрофа була? Оккупация трех областей и 8 лет войни. Лишь би схема Меркель била цела.
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Охи-ахи, "катастрофа", дежурные озабоченности. Так что конкретно предлагают немцы для успокоения, желательно навечно, агрессора, который пытается поставить с ног на голову миропорядок и перевернуть шахматную доску, как делал великий комбинатор Бендер, которому правда после этого подвига пришлось спасаться бегством?
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15.02.2022 17:16 Відповісти
Если этим, гм, комрадам не нравится - может так и надо?
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15.02.2022 17:24 Відповісти
Донецкая АльКаеда стала государством,,,типа незалежнымь от США,,,,
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15.02.2022 17:25 Відповісти
Ну ніяк не виходить у Шульця були світовим лідером: і думок свіжих нема, і підлизати пу хочеться, щоб газу дав. Підленьким можна жити досить довго і заможно, але лідером не будеш, навіть для себе.
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15.02.2022 17:34 Відповісти
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15.02.2022 18:00 Відповісти
Политическая катастрофа немецко-рфшных экономических отношений. Не мешайте немцам зарабатывать!
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15.02.2022 18:03 Відповісти
Но не точно!
Да?
Из трубы ведь так вкусно пахнет газом...
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15.02.2022 18:22 Відповісти
За старою европейською традицією перед початком світової війни німці і москалі щось ділять.
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15.02.2022 18:29 Відповісти
Как немец переживает за Московию !
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15.02.2022 18:47 Відповісти
 
 