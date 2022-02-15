"Визнання "ЛДНР" може стати політичною катастрофою, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав можливе визнання так званих "ЛДНР" Росією політичною катастрофою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо рішення Держдуми стане реальністю, це було б порушенням Мінського процесу. Це була б політична катастрофа", - наголосив він після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у Москві.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
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