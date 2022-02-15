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"Признание "ЛДНР" может стать политической катастрофой, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал возможное признание так называемых ЛДНР Россией политической катастрофой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если решение Госдумы станет реальностью, это было бы нарушением Минского процесса. Это была бы политическая катастрофа", – подчеркнул он после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

Читайте: Китай и Россия - авторитарные силы. Они хотят видеть мир разделенным на сферы влияния, - Столтенберг

Автор: 

Германия (6933) россия (95402) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+31
Напад на Україну вісім років тому - ось це катастрофа, а це вже наслідки злочинної бездіяльності Заходу.
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15.02.2022 16:58
+24
OH RLY, герр Шольц? Це ж нові санкції доведеться вводити, нє? Партайґеноссе Шрьодер вже певно за голову береться з розпачу, га?
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15.02.2022 16:57
+22
А видача російських паспортів майже 800 тисячам поліцаям це не порушення "мінських"? А заключені договори з підприємствами даунбаса не є порушенням? А невідведення окупаційних військ з Дебальцево не є порушенням? А обстріли наших позицій фактично кожного дня і підтягування важкої техніки на лінію заткнення не є порушенням? Де санкції?
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15.02.2022 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Вони ЇХ визнають, але не приєднують.
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15.02.2022 16:57 Ответить
OH RLY, герр Шольц? Це ж нові санкції доведеться вводити, нє? Партайґеноссе Шрьодер вже певно за голову береться з розпачу, га?
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15.02.2022 16:57 Ответить
Напад на Україну вісім років тому - ось це катастрофа, а це вже наслідки злочинної бездіяльності Заходу.
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15.02.2022 16:58 Ответить
А видача російських паспортів майже 800 тисячам поліцаям це не порушення "мінських"? А заключені договори з підприємствами даунбаса не є порушенням? А невідведення окупаційних військ з Дебальцево не є порушенням? А обстріли наших позицій фактично кожного дня і підтягування важкої техніки на лінію заткнення не є порушенням? Де санкції?
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15.02.2022 16:59 Ответить
Для кацапів.
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15.02.2022 17:01 Ответить
А вот запуск сп2 не станет
Лицемеры херовы
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15.02.2022 17:02 Ответить
Ну конечно! Друг Владимир смачно харкнет в морду добрым бюргерам. И с этим нужно будет что то делать.
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15.02.2022 17:02 Ответить
А анексія Криму і окупація по факту Донбасу, то норма!
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15.02.2022 17:03 Ответить
россия захотела - кусок чужой земли оттяпала. А это соблазн для таких стран, как Китай, Япония, Германия (Кёнигсберг), Финляндия, Молдова, Грузия и конечно Украина на зеркальный ответ.
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15.02.2022 17:10 Ответить
А впихнуть две тухлые туши населенные гражданами Раиссе в Украину....это б...ь ПРАЗДНИК?
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15.02.2022 17:14 Ответить
Мінські угоди не можливо виконати у будь якому випадку. Европі потрібен газ, а нинішні ціни на газ несуть величезні збитки, влаштували шоу з визнанням, вони документи ОРДЛО давно визнали, це шоу було для німця, по принципу ваші санкціі путіну до лампочки і умови гри буде ставити він.
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15.02.2022 17:14 Ответить
То есть до єтого єто не катастрофа була? Оккупация трех областей и 8 лет войни. Лишь би схема Меркель била цела.
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15.02.2022 17:14 Ответить
Охи-ахи, "катастрофа", дежурные озабоченности. Так что конкретно предлагают немцы для успокоения, желательно навечно, агрессора, который пытается поставить с ног на голову миропорядок и перевернуть шахматную доску, как делал великий комбинатор Бендер, которому правда после этого подвига пришлось спасаться бегством?
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15.02.2022 17:16 Ответить
Если этим, гм, комрадам не нравится - может так и надо?
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15.02.2022 17:24 Ответить
Донецкая АльКаеда стала государством,,,типа незалежнымь от США,,,,
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15.02.2022 17:25 Ответить
Ну ніяк не виходить у Шульця були світовим лідером: і думок свіжих нема, і підлизати пу хочеться, щоб газу дав. Підленьким можна жити досить довго і заможно, але лідером не будеш, навіть для себе.
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15.02.2022 17:34 Ответить
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15.02.2022 18:00 Ответить
Политическая катастрофа немецко-рфшных экономических отношений. Не мешайте немцам зарабатывать!
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15.02.2022 18:03 Ответить
Но не точно!
Да?
Из трубы ведь так вкусно пахнет газом...
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15.02.2022 18:22 Ответить
За старою европейською традицією перед початком світової війни німці і москалі щось ділять.
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15.02.2022 18:29 Ответить
Как немец переживает за Московию !
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15.02.2022 18:47 Ответить
 
 