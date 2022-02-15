"Признание "ЛДНР" может стать политической катастрофой, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал возможное признание так называемых ЛДНР Россией политической катастрофой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если решение Госдумы станет реальностью, это было бы нарушением Минского процесса. Это была бы политическая катастрофа", – подчеркнул он после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

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