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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін: Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО

Путін: Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО

Росія хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО, зараз, під час переговорного процесу, обіцянка не приймати її РФ не влаштовує.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"От ви сказали чудову фразу: "Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО". Що означає "кажуть"? Ми ж з вами маємо розуміти, що таке "кажуть" у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі на жоден день у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", - сказав Путін у вівторок на пресконференції.

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Більше того, нагадав він, обговорюють питання щодо вступу України до НАТО. "Кажуть, як ви сказали, це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Абсолютно нічого", - заявив президент.

"Росія чує, що Україна не готова сьогодні до вступу до НАТО, ми знаємо цю тезу. І одразу кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього. Але для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, під час переговорного процесу, мирними засобами", - сказав Путін.

Також читайте: Вирішувати проблеми Донбасу потрібно з огляду на Мінські угоди, - Путін

Росія виходить із цієї тези і дуже сподівається, що партнери почують її занепокоєння і сприймуть усерйоз, додав Путін.

НАТО (6429) путін володимир (23767)


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Топ коментарі
+94
Нравиться не нравиться а НАТО приближается,
Терпи, парашная красавица.
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15.02.2022 17:17
+54
ПНХ
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15.02.2022 17:17
+48
Украина еще не в НАТО, а пуйло уже ссытся, что ее могут туда принять!
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15.02.2022 17:18
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ПНХ
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15.02.2022 17:17 Відповісти
КАКОЕ КОМУ ДЕЛО ДО ХОТЕЛОК Х..ЛА ЕМУ ХОЧЕТСЯ .....ВОВА ВСЯ УКРАИНА И ПОЛОВИНА МИРА ХОЧЕТ ЧТОБЫ ТЫ ГНИДА СДОХЛА И ПОПАЛА В АД В ЧИСТИЛИЩЕ..... ГДЕ ТЕБЕ УЖЕ ДАВНО ОГРОМНЫЙ ЧАН ПРИГОТОВЛЕН С КЛЕЙМОМ ГАЗПРОМ ПАРАША.... И ДА ЛИМИТ ГАЗА ДЛЯ ТЕБЯ ОКУРКА НЕОГРАНИЧЕН.....
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15.02.2022 17:43 Відповісти
И ДА СТРАННО ЧТО ПАРАША ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ 30 ЛЕТ..СТРАННО ЧЬЯ ТО ЯВНАЯ НЕДОРАБОТКА СССР НЕМА А ЭТО на 90% СССР была РСФСР Россия а Россия осталась пропетляла малость.. мда уж чья то злонамеренная недоработка....
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15.02.2022 17:45 Відповісти
Если это чмо что-то не устраивает, могу предложить верёвку и указать берёзку, да повыше
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15.02.2022 18:18 Відповісти
Самое страшное, что Европе как раз есть дело до хотелок х..ла и нет дела до нас. Европа нас сливает параше. Кто это еще не видит, тот слепой.
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15.02.2022 18:30 Відповісти
Уород кремлёвский
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15.02.2022 17:17 Відповісти
Нравиться не нравиться а НАТО приближается,
Терпи, парашная красавица.
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15.02.2022 17:17 Відповісти
Супер-ответ! Этим тварям нужно отвечать их же словами. Отзеркаливать,так сказать.
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15.02.2022 17:49 Відповісти
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15.02.2022 17:50 Відповісти
Bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2022 18:10 Відповісти
Нравится, не нравится - Джавелины справятся.
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15.02.2022 18:15 Відповісти
СОСАТЬ, ПУЙЛО
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15.02.2022 17:17 Відповісти
Пішов ти чмо на великий penis!!!
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15.02.2022 17:18 Відповісти
А ніхто і не обіцяв "не приймати". Навпаки, всі кажуть, що двері в НАТО відчинені для всіх.
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15.02.2022 17:18 Відповісти
Украина еще не в НАТО, а пуйло уже ссытся, что ее могут туда принять!
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15.02.2022 17:18 Відповісти
Вот завтра проснулся Пупкин с бункера глянул ,а УКРАИНА в НАТО.И что плешивому остается???? Затопить бункер ? Или повеситься???
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15.02.2022 18:15 Відповісти
Снова он. Сейчас посчитаю сколько о нём сегодня новостей было.
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15.02.2022 17:18 Відповісти
Была прессуха ***** с Шолцем. Теперь мычание ***** разбирают на отдельные части. Обычная история. Но любителям ***** никто не мешает считать частоту упоминаний его на цензоре. Так шо полный вперед, русский.
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15.02.2022 17:21 Відповісти
Любители ***** любят читать о нём новости.
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15.02.2022 17:22 Відповісти
Ну. Вот ты и читаешь, русский.
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15.02.2022 17:23 Відповісти
Ты читаешь, а я считаю.
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15.02.2022 17:26 Відповісти
русский, я извержения из-под фюрерка русни не читаю. Я же не русский.
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15.02.2022 17:32 Відповісти
Да какое оно русский, так удмурт необразованный
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15.02.2022 18:20 Відповісти
Да насрать что ты хочешь. Мы тоже не хочем чтобы Рашка вступала в ОДКБ и окупировала другие страны. А вступление в НАТО это жизненная необходимость для Украины
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15.02.2022 17:19 Відповісти
Путин, как ты всем О, 100, 3,14 ЗДЕЛ !
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15.02.2022 17:19 Відповісти
Путлер, а не пошел бы ты нах@й!
Требование не вступать в НАТО, говорит о желании ху@ла, рано или поздно, уничтожить Украину!
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15.02.2022 17:19 Відповісти
Та можно подписывать что угодно и точно так же вытереть жопу этими гарантиями как и будапештским
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15.02.2022 17:19 Відповісти
Так Україна і буде в НАТО. А х@йла не буде взагалі.
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15.02.2022 17:19 Відповісти
А оцените кайф того, что после его смерти, его вонючие дочки, внуки и правнуки будут скрывать, что они имеют с ним родственные отношения. Откажутся и на вопрос, - кто такой Путин, будут отвечать, - Ху...ло ла ла ла ла ла ла ла ла.
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15.02.2022 17:30 Відповісти
Україна повинна бути прийнята в НАТО за одну ніч і діалог закінчено! Росія окупувала Білорусь і зовсім при цьому не боялась що сама виходить до кордону з НАТО! А тут дурачка рубає!
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15.02.2022 17:20 Відповісти
Воав-та іді ужє нахрєн...
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15.02.2022 17:20 Відповісти
тобто-вова...
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15.02.2022 18:37 Відповісти
Киньте цього пітора у вулик
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15.02.2022 17:20 Відповісти
А тебя ПЕтушара никто не спрашивает. Все знают что Рашка боится не самого НАТО а того что не сможет терроризировать и окупировать остальную Украину если она будет в НАТО
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15.02.2022 17:21 Відповісти
Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, під час , переговорного процесу, мирними засобами". Мирними засобами.. Угрожает упырь.
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15.02.2022 17:23 Відповісти
есть предложение подписать меморандум, даже листочек бумаги подходящий есть, на обратной стороне накалякаем.
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15.02.2022 17:23 Відповісти
******* .уймись черт. кошмарит войнами - оккупациями соседние государства и что то пи...******* тварь.
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15.02.2022 17:23 Відповісти
Однозначно.
Лично сам сделал всё возможное, чтобы мы "ломились" от него, "брата" в НАТО и продолжает "строить целку"...
Просто нет цензурных слов....
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15.02.2022 20:04 Відповісти
Відключіть його від апарата живленя вже, знов наснилося діду, що він не вождь бананової республіки
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15.02.2022 17:25 Відповісти
Смердюче Пуйло, вирішуй питання куда я як має вступати твоя Засрашка, а ми самі розберемося куди нам йти і куди вступати. Не твоя свиняча справа. Ми ніколи Засрашці не вказували куди їй йти і що робити.
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15.02.2022 17:27 Відповісти
У москалів панічний страх втратити Україну зі сфери свого пливу. Вони божевільні.
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15.02.2022 17:29 Відповісти
ПТН-ПНХ!
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15.02.2022 17:30 Відповісти
Світ не влаштовує *****
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15.02.2022 17:35 Відповісти
Крим все одно буде деокупований військовими засобами. Інших методів не існує. Тільки повний кацапський ідіот може сподіватись що захоплення чужої території зійде з рук бо "ми жє так решілі і закрілі вопрос".
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15.02.2022 17:36 Відповісти
Ну нравится не нравится а НАТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ ...
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15.02.2022 17:41 Відповісти
Чтоб ты ***** ,сдохло!
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15.02.2022 17:43 Відповісти
москва будет разрушена.
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15.02.2022 17:43 Відповісти
конечно не устраивает. их устроит только черенок от лопаты в ... ну вы поняли...
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15.02.2022 17:44 Відповісти
Понятно дело не устраивает,как же потом Мордор,когда Украина станет членом НАТО,сможет окупировать Украину?
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15.02.2022 17:47 Відповісти
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15.02.2022 17:48 Відповісти
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15.02.2022 17:54 Відповісти
Вот мерзость злая, вонючая. Это перед тобой стелится Запад и так и сяк, уже ездят в жопу тебя целовать, чтобы умиротворился, поганец поскудный. Но настоящие украинцы сметут тебя к чертям в ад, если надо и твою кремлядскую орду
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15.02.2022 17:55 Відповісти
Sergiy TARAN
❗️Заяви українських чиновників про «компроміси» щодо НАТО лише загострюють ситуацію та наближають війну.

1️⃣ Путін бачить, що шантаж працює, і відповідно, шантаж посилиться. Якщо Україна піде на поступки щодо НАТО, будуть інші вимоги (щодо мови, федералізації, перемовини з терористами і т д) і так буде допоки Україна остаточно втратить свій суверенітет.

2️⃣ Це також розбиває єдність наших західних партнерів, які чують, що сама Україна «готова поступитися» і, відтак, бажання підтримувати Україну, в тому числі військовою допомогою, .
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15.02.2022 17:55 Відповісти
Ну что ж, ***** продолжает действовать с позиции силы и давить мягкожопых европейцев. Куда они дальше перенесут свои посольства из Украины вместе со своей озабоченностью?
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15.02.2022 17:55 Відповісти
Нравится, не нравится - БЕСпутин в ад отправится.
Нравится, не нравится - на сковороде он будет жарится.
Нравится, не нравится - антихристом он нарекается.
Нравится, не нравится - проклятье налагается.

А Украину не устраивает что ты ***** плешивое суешь свое свиное рыло во все страны. А само ты, тварь плешивая, убийца, лжец, вор, лицемер и не твое собачье дело кто, куда, зачем. Твое дело сдохнуть поскорей и быть проклятым. Тебе черти в аду прогулы ставят. Будь проклят БЕСпутин антихрист люциферович. Аминь.
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15.02.2022 18:03 Відповісти
хто тобі що каже, йолопе плюгавий? і де хтось тобі щось обіцяв? ну точно шизик, баче те чого немає
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15.02.2022 18:04 Відповісти
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15.02.2022 18:06 Відповісти
Слушай пыня, ну если ты сейчас, прямо сейчас, хочешь решить этот вопрос, чтобы не было поздно.... пусти себе пулю в лоб и всё, вопрос для тебя решен навечно
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15.02.2022 18:06 Відповісти
Нравится не нравится - терпи моя красавица....
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15.02.2022 18:08 Відповісти
Какую нах.р расею, твою воровскую непереизбираемую банду не устраивает демократический мир.
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15.02.2022 18:12 Відповісти
Если бы не Зеленский, то на этот момент Украина уже была бы в НАТО. Если бы не Зеленский Украина 2 месяца тому была бы союзником США вне НАТО. Зеля с маркаровой сильно испугался за Беню.
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15.02.2022 18:14 Відповісти
Залюпенфурер,иди найух!
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15.02.2022 18:15 Відповісти
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15.02.2022 18:17 Відповісти
росию не устраивает обещания не принимать Украину в НАТО, росия хочет чтобы Украина была в НАТО уже сегодня. Украинцы солидарны с этим
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15.02.2022 18:25 Відповісти
А як обіцянки щодо непорушності кордонів та невтручання у внутрішні справи?
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15.02.2022 18:33 Відповісти
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15.02.2022 18:35 Відповісти
Да как то глубоко по что там тебя, моль гбешная, не устраивает.
Хочешь решать вопрос силой, как истинные ордынцы из 16 века, велкам. Джавелины и стингеры ждут своих ордынцев.
А договора с тобой бессмысленны, после признания границ Украины, после Договора о дружбе и сотрудничестве, после Харькоских соглашений и Будапештского меморандума...
Так что, идете на 3 буквы со своими хотелками, козломордые соседи!
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15.02.2022 18:46 Відповісти
вот все таки удмурты такие выдумщики. сами продумали и сами этим возмущаются. мордву ведь отправили мелкими шагами на путена а она придумала себе что ктото с нею разговаривал как с людьми.
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15.02.2022 18:52 Відповісти
От дое..ался, дайте ему санкций полезных и побольше
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15.02.2022 18:56 Відповісти
Пора его еще раз послать нах...что бы наконец дошло!

Агрессору гарантии ? Ядерное государство требует гарантий безопасности у страны в несколько раз меньшей себя. Смешно и уныло.
А почему никто не говорит о гарантия безопасности для Украины???! Але Зеленский.
Никаких гарантий этой мрази кремлевской, вообще не может идти речь! Будапештский меморандум РФ уже размазал и подтерся им.

Настало время нашего ультиматума решения в Крыму и Донбассе.
Возврат Крыма, оккупированного Донбасса , и репарации!
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15.02.2022 19:08 Відповісти
Ну раз так, то тогда очевидно и США и остальные страны НАТО должны дать обещание, что Украина будет принята в НАТО!
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15.02.2022 19:20 Відповісти
А вот меня не устраивает что ты х-ло еще живой подохнешь устрою вечеринку и шо
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15.02.2022 19:23 Відповісти
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15.02.2022 19:30 Відповісти
А может "Будапештский меморандум" запхнуть тебе в жопу?
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15.02.2022 19:32 Відповісти
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15.02.2022 19:53 Відповісти
.
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15.02.2022 20:03 Відповісти
расєя ы путін щодо України мають претензії, як у відомій байці: "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
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15.02.2022 20:08 Відповісти
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15.02.2022 20:12 Відповісти
Війська РФ зазнають втрат: у Білорусі знайшли замерзлими п'яних російських солдатів
.
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15.02.2022 20:19 Відповісти
У х#йла важка психічна хвороба (яка не знаю, нехай психіатри скажуть) з маніакальним синдромом. Параша оточена країнами НАТО і все нормально, ніякої загрози не має. А тільки Україну приймуть в НАТО то параші настане капець. Його вилікує тільки могила.
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15.02.2022 20:29 Відповісти
Абсолютна і кричуща профнепридатність "великих" західних диплЬоматів і політиків.

Не здатні вести переговори так, щоб досягати потрібних для себе результатів.
Імпотенти є імпотентами.

Трясуться, задобрюють, уступають, домовляються.

Отже, жодні "страшні" санкції, про які тріщать не заглогнуть ніяк, насправді страшними не є ні переконливими.

Для чого тоді ляпати про =дипломатичне врегулювання=, якщо ви не вмієте і не можете ?
І навіть силу продемонструвати не здатні теж. Боягузи.
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15.02.2022 20:49 Відповісти
помнится было время когда все уже обсуждали, зачем быть в нато, ниче не происходит только взносы платить... и тут появился куйло и начал нападать
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15.02.2022 20:52 Відповісти
нравица не нравица, нато укрепляется
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15.02.2022 20:53 Відповісти
Это дурик что хочет чтобы НАТО прописало в своем статуте-принимаем в НАТО всех кроме Украины?Ипанутая рашосвинка.
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15.02.2022 21:14 Відповісти
а большинство нормальных думающих людей абсолютно не устраивает, что убогий сумасшедший карлик, узурпировавший власть на паРаше и у которого в руках ядренная кнопка, который год уже шантажирует весь цивилизованный мир.


я все больше убеждаюсь, что у пуйла возрастные изменения, оно скаженное!

Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.

они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!

что происходит?

его должны изолировать!

буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань

погибели!
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15.02.2022 21:28 Відповісти
Нравится, не нравится - НАТО не спрашивает.
Даже на рифму плевать.
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15.02.2022 21:35 Відповісти
Тут не поспоришь! Когда Украина вступит в НАТО , принудительное объединение "братских" народов станет невозможным по определению. А Украина была жемчужиной и становым хребтом империи. Без Украины нет ни славной истории ни самого названия для мокшанской орды. Нам обязательно надо ,жизненно необходимо вступить в НАТО!
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15.02.2022 21:50 Відповісти
Сначала надо стать как часть НАТО, а потом можно и шашечки дорисовать.
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15.02.2022 23:05 Відповісти
 
 