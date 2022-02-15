Путін: Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО
Росія хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО, зараз, під час переговорного процесу, обіцянка не приймати її РФ не влаштовує.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"От ви сказали чудову фразу: "Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО". Що означає "кажуть"? Ми ж з вами маємо розуміти, що таке "кажуть" у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі на жоден день у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", - сказав Путін у вівторок на пресконференції.
Більше того, нагадав він, обговорюють питання щодо вступу України до НАТО. "Кажуть, як ви сказали, це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Абсолютно нічого", - заявив президент.
"Росія чує, що Україна не готова сьогодні до вступу до НАТО, ми знаємо цю тезу. І одразу кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього. Але для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, під час переговорного процесу, мирними засобами", - сказав Путін.
Росія виходить із цієї тези і дуже сподівається, що партнери почують її занепокоєння і сприймуть усерйоз, додав Путін.
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Терпи, парашная красавица.
Требование не вступать в НАТО, говорит о желании ху@ла, рано или поздно, уничтожить Украину!
Лично сам сделал всё возможное, чтобы мы "ломились" от него, "брата" в НАТО и продолжает "строить целку"...
Просто нет цензурных слов....
❗️Заяви українських чиновників про «компроміси» щодо НАТО лише загострюють ситуацію та наближають війну.
1️⃣ Путін бачить, що шантаж працює, і відповідно, шантаж посилиться. Якщо Україна піде на поступки щодо НАТО, будуть інші вимоги (щодо мови, федералізації, перемовини з терористами і т д) і так буде допоки Україна остаточно втратить свій суверенітет.
2️⃣ Це також розбиває єдність наших західних партнерів, які чують, що сама Україна «готова поступитися» і, відтак, бажання підтримувати Україну, в тому числі військовою допомогою, .
Нравится, не нравится - на сковороде он будет жарится.
Нравится, не нравится - антихристом он нарекается.
Нравится, не нравится - проклятье налагается.
А Украину не устраивает что ты ***** плешивое суешь свое свиное рыло во все страны. А само ты, тварь плешивая, убийца, лжец, вор, лицемер и не твое собачье дело кто, куда, зачем. Твое дело сдохнуть поскорей и быть проклятым. Тебе черти в аду прогулы ставят. Будь проклят БЕСпутин антихрист люциферович. Аминь.
Хочешь решать вопрос силой, как истинные ордынцы из 16 века, велкам. Джавелины и стингеры ждут своих ордынцев.
А договора с тобой бессмысленны, после признания границ Украины, после Договора о дружбе и сотрудничестве, после Харькоских соглашений и Будапештского меморандума...
Так что, идете на 3 буквы со своими хотелками, козломордые соседи!
Агрессору гарантии ? Ядерное государство требует гарантий безопасности у страны в несколько раз меньшей себя. Смешно и уныло.
А почему никто не говорит о гарантия безопасности для Украины???! Але Зеленский.
Никаких гарантий этой мрази кремлевской, вообще не может идти речь! Будапештский меморандум РФ уже размазал и подтерся им.
Настало время нашего ультиматума решения в Крыму и Донбассе.
Возврат Крыма, оккупированного Донбасса , и репарации!
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Не здатні вести переговори так, щоб досягати потрібних для себе результатів.
Імпотенти є імпотентами.
Трясуться, задобрюють, уступають, домовляються.
Отже, жодні "страшні" санкції, про які тріщать не заглогнуть ніяк, насправді страшними не є ні переконливими.
Для чого тоді ляпати про =дипломатичне врегулювання=, якщо ви не вмієте і не можете ?
І навіть силу продемонструвати не здатні теж. Боягузи.
я все больше убеждаюсь, что у пуйла возрастные изменения, оно скаженное!
Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.
они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!
что происходит?
его должны изолировать!
буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань
погибели!
Даже на рифму плевать.