Путин: Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО
Россия хочет решить вопрос, связанный со вступлением Украины в НАТО, сейчас, во время переговорного процесса, обещание не принимать ее РФ не устраивает.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит говорят? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции.
Более того, напомнил он, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. "Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", - заявил президент.
"Россия слышит, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут, а примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами", - сказал Путин.
Россия исходит из этого тезиса, и очень надеется, что ее озабоченности будут партнерами услышаны и приняты всерьез, добавил Путин.
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Терпи, парашная красавица.
Требование не вступать в НАТО, говорит о желании ху@ла, рано или поздно, уничтожить Украину!
Лично сам сделал всё возможное, чтобы мы "ломились" от него, "брата" в НАТО и продолжает "строить целку"...
Просто нет цензурных слов....
❗️Заяви українських чиновників про «компроміси» щодо НАТО лише загострюють ситуацію та наближають війну.
1️⃣ Путін бачить, що шантаж працює, і відповідно, шантаж посилиться. Якщо Україна піде на поступки щодо НАТО, будуть інші вимоги (щодо мови, федералізації, перемовини з терористами і т д) і так буде допоки Україна остаточно втратить свій суверенітет.
2️⃣ Це також розбиває єдність наших західних партнерів, які чують, що сама Україна «готова поступитися» і, відтак, бажання підтримувати Україну, в тому числі військовою допомогою, .
Нравится, не нравится - на сковороде он будет жарится.
Нравится, не нравится - антихристом он нарекается.
Нравится, не нравится - проклятье налагается.
А Украину не устраивает что ты ***** плешивое суешь свое свиное рыло во все страны. А само ты, тварь плешивая, убийца, лжец, вор, лицемер и не твое собачье дело кто, куда, зачем. Твое дело сдохнуть поскорей и быть проклятым. Тебе черти в аду прогулы ставят. Будь проклят БЕСпутин антихрист люциферович. Аминь.
Хочешь решать вопрос силой, как истинные ордынцы из 16 века, велкам. Джавелины и стингеры ждут своих ордынцев.
А договора с тобой бессмысленны, после признания границ Украины, после Договора о дружбе и сотрудничестве, после Харькоских соглашений и Будапештского меморандума...
Так что, идете на 3 буквы со своими хотелками, козломордые соседи!
Агрессору гарантии ? Ядерное государство требует гарантий безопасности у страны в несколько раз меньшей себя. Смешно и уныло.
А почему никто не говорит о гарантия безопасности для Украины???! Але Зеленский.
Никаких гарантий этой мрази кремлевской, вообще не может идти речь! Будапештский меморандум РФ уже размазал и подтерся им.
Настало время нашего ультиматума решения в Крыму и Донбассе.
Возврат Крыма, оккупированного Донбасса , и репарации!
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Не здатні вести переговори так, щоб досягати потрібних для себе результатів.
Імпотенти є імпотентами.
Трясуться, задобрюють, уступають, домовляються.
Отже, жодні "страшні" санкції, про які тріщать не заглогнуть ніяк, насправді страшними не є ні переконливими.
Для чого тоді ляпати про =дипломатичне врегулювання=, якщо ви не вмієте і не можете ?
І навіть силу продемонструвати не здатні теж. Боягузи.
я все больше убеждаюсь, что у пуйла возрастные изменения, оно скаженное!
Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.
они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!
что происходит?
его должны изолировать!
буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань
погибели!
Даже на рифму плевать.