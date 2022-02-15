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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин: Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО

Путин: Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО

Россия хочет решить вопрос, связанный со вступлением Украины в НАТО, сейчас, во время переговорного процесса, обещание не принимать ее РФ не устраивает.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит говорят? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции.

Также смотрите: Путин уверяет, что Россия не хочет войны. ВИДЕО

Более того, напомнил он, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. "Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", - заявил президент.

"Россия слышит, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут, а примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами", - сказал Путин.

Также читайте: Решать проблемы Донбасса нужно с учетом Минских соглашений, - Путин

Россия исходит из этого тезиса, и очень надеется, что ее озабоченности будут партнерами услышаны и приняты всерьез, добавил Путин.

Автор: 

НАТО (9968) путин владимир (31219)


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Топ комментарии
+94
Нравиться не нравиться а НАТО приближается,
Терпи, парашная красавица.
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15.02.2022 17:17
+54
ПНХ
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15.02.2022 17:17
+48
Украина еще не в НАТО, а пуйло уже ссытся, что ее могут туда принять!
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15.02.2022 17:18
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ПНХ
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15.02.2022 17:17 Ответить
КАКОЕ КОМУ ДЕЛО ДО ХОТЕЛОК Х..ЛА ЕМУ ХОЧЕТСЯ .....ВОВА ВСЯ УКРАИНА И ПОЛОВИНА МИРА ХОЧЕТ ЧТОБЫ ТЫ ГНИДА СДОХЛА И ПОПАЛА В АД В ЧИСТИЛИЩЕ..... ГДЕ ТЕБЕ УЖЕ ДАВНО ОГРОМНЫЙ ЧАН ПРИГОТОВЛЕН С КЛЕЙМОМ ГАЗПРОМ ПАРАША.... И ДА ЛИМИТ ГАЗА ДЛЯ ТЕБЯ ОКУРКА НЕОГРАНИЧЕН.....
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15.02.2022 17:43 Ответить
И ДА СТРАННО ЧТО ПАРАША ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ 30 ЛЕТ..СТРАННО ЧЬЯ ТО ЯВНАЯ НЕДОРАБОТКА СССР НЕМА А ЭТО на 90% СССР была РСФСР Россия а Россия осталась пропетляла малость.. мда уж чья то злонамеренная недоработка....
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15.02.2022 17:45 Ответить
Если это чмо что-то не устраивает, могу предложить верёвку и указать берёзку, да повыше
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15.02.2022 18:18 Ответить
Самое страшное, что Европе как раз есть дело до хотелок х..ла и нет дела до нас. Европа нас сливает параше. Кто это еще не видит, тот слепой.
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15.02.2022 18:30 Ответить
Уород кремлёвский
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15.02.2022 17:17 Ответить
Нравиться не нравиться а НАТО приближается,
Терпи, парашная красавица.
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15.02.2022 17:17 Ответить
Супер-ответ! Этим тварям нужно отвечать их же словами. Отзеркаливать,так сказать.
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15.02.2022 17:49 Ответить
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15.02.2022 17:50 Ответить
Bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2022 18:10 Ответить
Нравится, не нравится - Джавелины справятся.
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15.02.2022 18:15 Ответить
СОСАТЬ, ПУЙЛО
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15.02.2022 17:17 Ответить
Пішов ти чмо на великий penis!!!
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15.02.2022 17:18 Ответить
А ніхто і не обіцяв "не приймати". Навпаки, всі кажуть, що двері в НАТО відчинені для всіх.
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15.02.2022 17:18 Ответить
Украина еще не в НАТО, а пуйло уже ссытся, что ее могут туда принять!
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15.02.2022 17:18 Ответить
Вот завтра проснулся Пупкин с бункера глянул ,а УКРАИНА в НАТО.И что плешивому остается???? Затопить бункер ? Или повеситься???
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15.02.2022 18:15 Ответить
Снова он. Сейчас посчитаю сколько о нём сегодня новостей было.
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15.02.2022 17:18 Ответить
Была прессуха ***** с Шолцем. Теперь мычание ***** разбирают на отдельные части. Обычная история. Но любителям ***** никто не мешает считать частоту упоминаний его на цензоре. Так шо полный вперед, русский.
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15.02.2022 17:21 Ответить
Любители ***** любят читать о нём новости.
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15.02.2022 17:22 Ответить
Ну. Вот ты и читаешь, русский.
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15.02.2022 17:23 Ответить
Ты читаешь, а я считаю.
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15.02.2022 17:26 Ответить
русский, я извержения из-под фюрерка русни не читаю. Я же не русский.
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15.02.2022 17:32 Ответить
Да какое оно русский, так удмурт необразованный
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15.02.2022 18:20 Ответить
Да насрать что ты хочешь. Мы тоже не хочем чтобы Рашка вступала в ОДКБ и окупировала другие страны. А вступление в НАТО это жизненная необходимость для Украины
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15.02.2022 17:19 Ответить
Путин, как ты всем О, 100, 3,14 ЗДЕЛ !
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15.02.2022 17:19 Ответить
Путлер, а не пошел бы ты нах@й!
Требование не вступать в НАТО, говорит о желании ху@ла, рано или поздно, уничтожить Украину!
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15.02.2022 17:19 Ответить
Та можно подписывать что угодно и точно так же вытереть жопу этими гарантиями как и будапештским
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15.02.2022 17:19 Ответить
Так Україна і буде в НАТО. А х@йла не буде взагалі.
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15.02.2022 17:19 Ответить
А оцените кайф того, что после его смерти, его вонючие дочки, внуки и правнуки будут скрывать, что они имеют с ним родственные отношения. Откажутся и на вопрос, - кто такой Путин, будут отвечать, - Ху...ло ла ла ла ла ла ла ла ла.
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15.02.2022 17:30 Ответить
Україна повинна бути прийнята в НАТО за одну ніч і діалог закінчено! Росія окупувала Білорусь і зовсім при цьому не боялась що сама виходить до кордону з НАТО! А тут дурачка рубає!
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15.02.2022 17:20 Ответить
Воав-та іді ужє нахрєн...
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15.02.2022 17:20 Ответить
тобто-вова...
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15.02.2022 18:37 Ответить
Киньте цього пітора у вулик
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15.02.2022 17:20 Ответить
А тебя ПЕтушара никто не спрашивает. Все знают что Рашка боится не самого НАТО а того что не сможет терроризировать и окупировать остальную Украину если она будет в НАТО
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15.02.2022 17:21 Ответить
Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, під час , переговорного процесу, мирними засобами". Мирними засобами.. Угрожает упырь.
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15.02.2022 17:23 Ответить
есть предложение подписать меморандум, даже листочек бумаги подходящий есть, на обратной стороне накалякаем.
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15.02.2022 17:23 Ответить
******* .уймись черт. кошмарит войнами - оккупациями соседние государства и что то пи...******* тварь.
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15.02.2022 17:23 Ответить
Однозначно.
Лично сам сделал всё возможное, чтобы мы "ломились" от него, "брата" в НАТО и продолжает "строить целку"...
Просто нет цензурных слов....
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15.02.2022 20:04 Ответить
Відключіть його від апарата живленя вже, знов наснилося діду, що він не вождь бананової республіки
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15.02.2022 17:25 Ответить
Смердюче Пуйло, вирішуй питання куда я як має вступати твоя Засрашка, а ми самі розберемося куди нам йти і куди вступати. Не твоя свиняча справа. Ми ніколи Засрашці не вказували куди їй йти і що робити.
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15.02.2022 17:27 Ответить
У москалів панічний страх втратити Україну зі сфери свого пливу. Вони божевільні.
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15.02.2022 17:29 Ответить
ПТН-ПНХ!
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15.02.2022 17:30 Ответить
Світ не влаштовує *****
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15.02.2022 17:35 Ответить
Крим все одно буде деокупований військовими засобами. Інших методів не існує. Тільки повний кацапський ідіот може сподіватись що захоплення чужої території зійде з рук бо "ми жє так решілі і закрілі вопрос".
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15.02.2022 17:36 Ответить
Ну нравится не нравится а НАТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ ...
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15.02.2022 17:41 Ответить
Чтоб ты ***** ,сдохло!
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15.02.2022 17:43 Ответить
москва будет разрушена.
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15.02.2022 17:43 Ответить
конечно не устраивает. их устроит только черенок от лопаты в ... ну вы поняли...
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15.02.2022 17:44 Ответить
Понятно дело не устраивает,как же потом Мордор,когда Украина станет членом НАТО,сможет окупировать Украину?
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15.02.2022 17:47 Ответить
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15.02.2022 17:48 Ответить
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15.02.2022 17:54 Ответить
Вот мерзость злая, вонючая. Это перед тобой стелится Запад и так и сяк, уже ездят в жопу тебя целовать, чтобы умиротворился, поганец поскудный. Но настоящие украинцы сметут тебя к чертям в ад, если надо и твою кремлядскую орду
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15.02.2022 17:55 Ответить
Sergiy TARAN
❗️Заяви українських чиновників про «компроміси» щодо НАТО лише загострюють ситуацію та наближають війну.

1️⃣ Путін бачить, що шантаж працює, і відповідно, шантаж посилиться. Якщо Україна піде на поступки щодо НАТО, будуть інші вимоги (щодо мови, федералізації, перемовини з терористами і т д) і так буде допоки Україна остаточно втратить свій суверенітет.

2️⃣ Це також розбиває єдність наших західних партнерів, які чують, що сама Україна «готова поступитися» і, відтак, бажання підтримувати Україну, в тому числі військовою допомогою, .
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15.02.2022 17:55 Ответить
Ну что ж, ***** продолжает действовать с позиции силы и давить мягкожопых европейцев. Куда они дальше перенесут свои посольства из Украины вместе со своей озабоченностью?
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15.02.2022 17:55 Ответить
Нравится, не нравится - БЕСпутин в ад отправится.
Нравится, не нравится - на сковороде он будет жарится.
Нравится, не нравится - антихристом он нарекается.
Нравится, не нравится - проклятье налагается.

А Украину не устраивает что ты ***** плешивое суешь свое свиное рыло во все страны. А само ты, тварь плешивая, убийца, лжец, вор, лицемер и не твое собачье дело кто, куда, зачем. Твое дело сдохнуть поскорей и быть проклятым. Тебе черти в аду прогулы ставят. Будь проклят БЕСпутин антихрист люциферович. Аминь.
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15.02.2022 18:03 Ответить
хто тобі що каже, йолопе плюгавий? і де хтось тобі щось обіцяв? ну точно шизик, баче те чого немає
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15.02.2022 18:04 Ответить
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15.02.2022 18:06 Ответить
Слушай пыня, ну если ты сейчас, прямо сейчас, хочешь решить этот вопрос, чтобы не было поздно.... пусти себе пулю в лоб и всё, вопрос для тебя решен навечно
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15.02.2022 18:06 Ответить
Нравится не нравится - терпи моя красавица....
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15.02.2022 18:08 Ответить
Какую нах.р расею, твою воровскую непереизбираемую банду не устраивает демократический мир.
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15.02.2022 18:12 Ответить
Если бы не Зеленский, то на этот момент Украина уже была бы в НАТО. Если бы не Зеленский Украина 2 месяца тому была бы союзником США вне НАТО. Зеля с маркаровой сильно испугался за Беню.
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15.02.2022 18:14 Ответить
Залюпенфурер,иди найух!
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15.02.2022 18:15 Ответить
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15.02.2022 18:17 Ответить
росию не устраивает обещания не принимать Украину в НАТО, росия хочет чтобы Украина была в НАТО уже сегодня. Украинцы солидарны с этим
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15.02.2022 18:25 Ответить
А як обіцянки щодо непорушності кордонів та невтручання у внутрішні справи?
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15.02.2022 18:33 Ответить
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15.02.2022 18:35 Ответить
Да как то глубоко по что там тебя, моль гбешная, не устраивает.
Хочешь решать вопрос силой, как истинные ордынцы из 16 века, велкам. Джавелины и стингеры ждут своих ордынцев.
А договора с тобой бессмысленны, после признания границ Украины, после Договора о дружбе и сотрудничестве, после Харькоских соглашений и Будапештского меморандума...
Так что, идете на 3 буквы со своими хотелками, козломордые соседи!
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15.02.2022 18:46 Ответить
вот все таки удмурты такие выдумщики. сами продумали и сами этим возмущаются. мордву ведь отправили мелкими шагами на путена а она придумала себе что ктото с нею разговаривал как с людьми.
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15.02.2022 18:52 Ответить
От дое..ался, дайте ему санкций полезных и побольше
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15.02.2022 18:56 Ответить
Пора его еще раз послать нах...что бы наконец дошло!

Агрессору гарантии ? Ядерное государство требует гарантий безопасности у страны в несколько раз меньшей себя. Смешно и уныло.
А почему никто не говорит о гарантия безопасности для Украины???! Але Зеленский.
Никаких гарантий этой мрази кремлевской, вообще не может идти речь! Будапештский меморандум РФ уже размазал и подтерся им.

Настало время нашего ультиматума решения в Крыму и Донбассе.
Возврат Крыма, оккупированного Донбасса , и репарации!
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15.02.2022 19:08 Ответить
Ну раз так, то тогда очевидно и США и остальные страны НАТО должны дать обещание, что Украина будет принята в НАТО!
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15.02.2022 19:20 Ответить
А вот меня не устраивает что ты х-ло еще живой подохнешь устрою вечеринку и шо
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15.02.2022 19:23 Ответить
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15.02.2022 19:30 Ответить
А может "Будапештский меморандум" запхнуть тебе в жопу?
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15.02.2022 19:32 Ответить
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15.02.2022 19:53 Ответить
.
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15.02.2022 20:03 Ответить
расєя ы путін щодо України мають претензії, як у відомій байці: "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
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15.02.2022 20:08 Ответить
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15.02.2022 20:12 Ответить
Війська РФ зазнають втрат: у Білорусі знайшли замерзлими п'яних російських солдатів
.
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15.02.2022 20:19 Ответить
У х#йла важка психічна хвороба (яка не знаю, нехай психіатри скажуть) з маніакальним синдромом. Параша оточена країнами НАТО і все нормально, ніякої загрози не має. А тільки Україну приймуть в НАТО то параші настане капець. Його вилікує тільки могила.
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15.02.2022 20:29 Ответить
Абсолютна і кричуща профнепридатність "великих" західних диплЬоматів і політиків.

Не здатні вести переговори так, щоб досягати потрібних для себе результатів.
Імпотенти є імпотентами.

Трясуться, задобрюють, уступають, домовляються.

Отже, жодні "страшні" санкції, про які тріщать не заглогнуть ніяк, насправді страшними не є ні переконливими.

Для чого тоді ляпати про =дипломатичне врегулювання=, якщо ви не вмієте і не можете ?
І навіть силу продемонструвати не здатні теж. Боягузи.
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15.02.2022 20:49 Ответить
помнится было время когда все уже обсуждали, зачем быть в нато, ниче не происходит только взносы платить... и тут появился куйло и начал нападать
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15.02.2022 20:52 Ответить
нравица не нравица, нато укрепляется
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15.02.2022 20:53 Ответить
Это дурик что хочет чтобы НАТО прописало в своем статуте-принимаем в НАТО всех кроме Украины?Ипанутая рашосвинка.
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15.02.2022 21:14 Ответить
а большинство нормальных думающих людей абсолютно не устраивает, что убогий сумасшедший карлик, узурпировавший власть на паРаше и у которого в руках ядренная кнопка, который год уже шантажирует весь цивилизованный мир.


я все больше убеждаюсь, что у пуйла возрастные изменения, оно скаженное!

Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.

они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!

что происходит?

его должны изолировать!

буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань

погибели!
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15.02.2022 21:28 Ответить
Нравится, не нравится - НАТО не спрашивает.
Даже на рифму плевать.
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15.02.2022 21:35 Ответить
Тут не поспоришь! Когда Украина вступит в НАТО , принудительное объединение "братских" народов станет невозможным по определению. А Украина была жемчужиной и становым хребтом империи. Без Украины нет ни славной истории ни самого названия для мокшанской орды. Нам обязательно надо ,жизненно необходимо вступить в НАТО!
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15.02.2022 21:50 Ответить
Сначала надо стать как часть НАТО, а потом можно и шашечки дорисовать.
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15.02.2022 23:05 Ответить
 
 