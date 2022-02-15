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"Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - голова "Суспільного"

Оргкомітет Євробачення завтра збереться на засідання за участі Аліни Паш та вирішить, чи поїде вона на пісенний конкурс.

Про це написав у фейсбуці голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він подякував Держприкордонслужбі за оперативний розгляд запиту щодо довідки, яку Аліна Паш надала "Суспільному".

"Після отримання офційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення", - написав Чернотицький.

Він окремо зазначив, що буду звертатися до правоохоронних органів щодо надання підробних документів.

"На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - додав Чернотицький.

Читайте: Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш документ про перетин адмінмежі з окупованим Кримом

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу.

Автор: 

Євробачення (604) суспільне мовлення (125)


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Топ коментарі
+95
Могут. В Украине, к примеру, президентом является классический шахрай. И шо?
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15.02.2022 17:55
+85
Протеже преЗЕдента....
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15.02.2022 17:55
+78
який президент такі і протеже
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15.02.2022 17:57
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в сраці.
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15.02.2022 18:28 Відповісти

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
ОЧЕНЬ - ОЧЕНЬ , МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ !
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15.02.2022 18:28 Відповісти
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15.02.2022 18:20 Відповісти
Она настолько глупа что в интервью соглашалась с тем что незаконно пересекала границу АР Крым из москвы где она ставит ударение на одетый в москве свитшот с надписью на нем Киев и ездила в АР Крым к украинке а в дальнейшем подделала документы о незаконном пересечении .и будет винить всех кроме себя.! больше фото в шмотье.кацапском триколоре .и больше акцента что на мне был свитшот Киев и мне не понравилось как написан Киев на нем.Про украинку-подругу в АР Крым.
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15.02.2022 18:21 Відповісти
Как будто от зекрысы бывают не мошенники...
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15.02.2022 18:21 Відповісти
Я от не розумію цю зелену шоблу. Якщо суспільство так заряджене що на якийсь там пісенний попсовий конкурс хоче тру-українське, то про який особливий вони ще говорять. Та якщо тільки спробують внести на порядок денний, за годину під радою буде кілька тисяч, а до вечора 50.
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15.02.2022 18:22 Відповісти
На брехні- далеко не заїдеш!
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15.02.2022 18:22 Відповісти
Все - ні путіна, ні ковіду немає! Одна зловісна тінь Паш нависла над співочою Україною! Рятуйте наші душі!
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15.02.2022 18:27 Відповісти
В Україні, зараз нема білььше справ, як тільки розв"язувати бійки цих півунів з півунями.
Та підіть Нах у курятник та там і розберетеся, хто з вас півунія а хто з вас півун. А ще голосами прокукарікайте з курятнику, може хтось з людей зрозуміє, хто з них півень а хто курка чи навпаки.
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15.02.2022 18:27 Відповісти
тримай підсрачника! московська шльондра не має взагалі ніяких прав бути представником української націїї, це вже збочення!!!
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15.02.2022 18:52 Відповісти
А что тут разбирать, подделала документ - суд - тюрьма, а не конкурс. А то еще на конкурсе выдаст что типа "мы один врот" и т.п.
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15.02.2022 19:33 Відповісти
няш-мяш - Крим Паш
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15.02.2022 18:38 Відповісти
Получается что в финале отбора мог бы и путин спеть? Только потом выясниться что он в Крым нелегально приезжал.
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15.02.2022 18:41 Відповісти
Паш-няш.
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15.02.2022 18:45 Відповісти
И кто-то еще смотрит это говно. Мало вам хорошей музыки?
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15.02.2022 18:46 Відповісти
Смотрел. К сожалению, она единственная более-менее. Ну не за вишни же голосовать.
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15.02.2022 18:50 Відповісти
Прекрасно! Гуканка довы&бывалась. Спасибо всем кто ухватил за жабры и выволок на солнце!
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15.02.2022 18:52 Відповісти
"шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні"
нажаль на місті Президента України у 2019му також опинилося випадкове прездобол-шахрай
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15.02.2022 18:58 Відповісти
Це можна схарактеризувати такими двома цитатами:
" Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи" (С) ;
"Боооже, яке кончене..." (С)
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15.02.2022 18:59 Відповісти
Пуща-Водица рискует стать полигоном для стройки.

Уникальная курортная зона уже в ближайшее время может превратиться в строительную площадку.
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15.02.2022 19:08 Відповісти
Та Киеву уже давно пи"дец.
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15.02.2022 20:24 Відповісти
Паш пояснила свої дії тим, що вона космополітка. То нехай якась держава космополітка й направляє її на Євробачення.
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15.02.2022 19:10 Відповісти
Это бы нужно делать, проверку, до того как начинать отбор) неужели не ясно это....
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15.02.2022 19:14 Відповісти
А что за подделку документов уже не сожают?
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15.02.2022 19:31 Відповісти
то нe "суспiльнe" вирiшує. а тут стaття про суспiльнe.
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15.02.2022 21:42 Відповісти
Да, она наделала глупостей но гораздо важнее обсуждать каков может быть результат её выступления. Хватит того как с Марув обгадились, а ведь у нее был большой шанс принести победу.
Короче, пусть едет эта сковородка раз уж выбрали, иначе вообще окажемся в хвосте.
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15.02.2022 20:10 Відповісти
Да, нам хватает шахраїв в верховной Раде 😁
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15.02.2022 20:59 Відповісти
все що стосується шоу бізнесу - все знаходиться під пильним поглядом Зеленського і його 95квартальців. це золота жила задля отримання шансу на обрання на другий термін в президенти України. якщо країною керує малоросійське масмедія. . . закони не працюватимуть. Україна - не театр абсурду.
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15.02.2022 21:01 Відповісти
Будет тварь брехливая теперь Стерненка проклинать вместе с Мураевым.
Кстати, я видел ее реакцию на оглашение результатов отбора. Фальшивка. Она все знала заранее.
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15.02.2022 21:21 Відповісти
А что у неё за подушка на голове?
Красная шапочка ищет охотников ?
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15.02.2022 21:33 Відповісти
кокошнiкоподiбнe щось.
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15.02.2022 21:40 Відповісти
Чьи-то семейные трусы.
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15.02.2022 23:03 Відповісти
головний убор русской "кукли на самовар"

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80&tbm=isch&tbs=rimg:CRnFXNmfRb9bYRbUUN0xfHxCsgIMCgIIABAAOgQIABAB&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&hl=uk&sa=X&ved=0******************************************&biw=1383&bih=939#imgrc=**************
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16.02.2022 08:55 Відповісти
як то кажуть "бeрeжи чeсть з молоду". а то кажe вона Осадчi "я тодi була нe така вiдома тому мeнe запхали як чумодан в лiтак i привeзли у Крим"
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15.02.2022 21:58 Відповісти
Да, она наделала глупостей но гораздо важнее обсуждать каков может быть результат её выступления. Хватит того как с Марув обгадились, а ведь у нее был большой шанс принести победу.
Короче, пусть едет эта сковородка раз уж выбрали, иначе вообще окажемся в хвосте.
И нефиг меня спамить, тупорылые.
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15.02.2022 22:31 Відповісти
Люди добрі ,чалавєкі ))) Просто аходите в ютуб ,набираєте суспільне -відбір учасників . На сторінці тої кралі 1.5 мільйона переглядів , позначок панаравілось -27 тис ... Гурт калуш -1 лімон переглядів ,сподобалось 50 тис ... Ось і все , що можна ще казати ? Ясний хер , кому треба відсмок5тала )))
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15.02.2022 23:07 Відповісти
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15.02.2022 23:10 Відповісти
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