"Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - голова "Суспільного"

Оргкомітет Євробачення завтра збереться на засідання за участі Аліни Паш та вирішить, чи поїде вона на пісенний конкурс.

Про це написав у фейсбуці голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він подякував Держприкордонслужбі за оперативний розгляд запиту щодо довідки, яку Аліна Паш надала "Суспільному".

"Після отримання офційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення", - написав Чернотицький.

Він окремо зазначив, що буду звертатися до правоохоронних органів щодо надання підробних документів.

"На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - додав Чернотицький.

Читайте: Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш документ про перетин адмінмежі з окупованим Кримом

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу.