"Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - голова "Суспільного"
Оргкомітет Євробачення завтра збереться на засідання за участі Аліни Паш та вирішить, чи поїде вона на пісенний конкурс.
Про це написав у фейсбуці голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він подякував Держприкордонслужбі за оперативний розгляд запиту щодо довідки, яку Аліна Паш надала "Суспільному".
"Після отримання офційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення", - написав Чернотицький.
Він окремо зазначив, що буду звертатися до правоохоронних органів щодо надання підробних документів.
"На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - додав Чернотицький.
Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
ОЧЕНЬ - ОЧЕНЬ , МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ !
Та підіть Нах у курятник та там і розберетеся, хто з вас півунія а хто з вас півун. А ще голосами прокукарікайте з курятнику, може хтось з людей зрозуміє, хто з них півень а хто курка чи навпаки.
нажаль на місті Президента України у 2019му також опинилося випадкове прездобол-шахрай
" Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи" (С) ;
"Боооже, яке кончене..." (С)
Уникальная курортная зона уже в ближайшее время может превратиться в строительную площадку.
Короче, пусть едет эта сковородка раз уж выбрали, иначе вообще окажемся в хвосте.
Кстати, я видел ее реакцию на оглашение результатов отбора. Фальшивка. Она все знала заранее.
Красная шапочка ищет охотников ?
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80&tbm=isch&tbs=rimg:CRnFXNmfRb9bYRbUUN0xfHxCsgIMCgIIABAAOgQIABAB&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&hl=uk&sa=X&ved=0******************************************&biw=1383&bih=939#imgrc=**************
Короче, пусть едет эта сковородка раз уж выбрали, иначе вообще окажемся в хвосте.
И нефиг меня спамить, тупорылые.