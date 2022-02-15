"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - глава "Общественного"
Оргкомитет Евровидения завтра соберется на заседание с участием Алины Паш и решит, поедет ли она на песенный конкурс.
Об этом написал в Фейсбуке председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил Госпогранслужбу за оперативное рассмотрение запроса по поводу справки, которую Алина Паш предоставила "Общественному".
"После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение", - написал Чернотицкий.
Он особо отметил, что буду обращаться в правоохранительные органы по поводу предоставления поддельных документов.
"По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - добавил Чернотицкий.
Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы. В Госпогранслужбе сообщили, что никогда не выдавали такой документ.
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ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
ОЧЕНЬ - ОЧЕНЬ , МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ !
Та підіть Нах у курятник та там і розберетеся, хто з вас півунія а хто з вас півун. А ще голосами прокукарікайте з курятнику, може хтось з людей зрозуміє, хто з них півень а хто курка чи навпаки.
нажаль на місті Президента України у 2019му також опинилося випадкове прездобол-шахрай
" Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи" (С) ;
"Боооже, яке кончене..." (С)
Уникальная курортная зона уже в ближайшее время может превратиться в строительную площадку.
Короче, пусть едет эта сковородка раз уж выбрали, иначе вообще окажемся в хвосте.
Кстати, я видел ее реакцию на оглашение результатов отбора. Фальшивка. Она все знала заранее.
Красная шапочка ищет охотников ?
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80&tbm=isch&tbs=rimg:CRnFXNmfRb9bYRbUUN0xfHxCsgIMCgIIABAAOgQIABAB&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&hl=uk&sa=X&ved=0******************************************&biw=1383&bih=939#imgrc=**************
Короче, пусть едет эта сковородка раз уж выбрали, иначе вообще окажемся в хвосте.
И нефиг меня спамить, тупорылые.