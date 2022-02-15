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"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - глава "Общественного"

Оргкомитет Евровидения завтра соберется на заседание с участием Алины Паш и решит, поедет ли она на песенный конкурс.

Об этом написал в Фейсбуке председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил Госпогранслужбу за оперативное рассмотрение запроса по поводу справки, которую Алина Паш предоставила "Общественному".

"После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение", - написал Чернотицкий.

Он особо отметил, что буду обращаться в правоохранительные органы по поводу предоставления поддельных документов.

"По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - добавил Чернотицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба не выдавала Алине Паш документ о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы. В Госпогранслужбе сообщили, что никогда не выдавали такой документ.

Автор: 

Евровидение (777) общественное вещание (126)


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Топ комментарии
+95
Могут. В Украине, к примеру, президентом является классический шахрай. И шо?
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15.02.2022 17:55
+85
Протеже преЗЕдента....
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15.02.2022 17:55
+78
який президент такі і протеже
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15.02.2022 17:57
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в сраці.
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15.02.2022 18:28 Ответить

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
ОЧЕНЬ - ОЧЕНЬ , МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ !
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15.02.2022 18:28 Ответить
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15.02.2022 18:20 Ответить
Она настолько глупа что в интервью соглашалась с тем что незаконно пересекала границу АР Крым из москвы где она ставит ударение на одетый в москве свитшот с надписью на нем Киев и ездила в АР Крым к украинке а в дальнейшем подделала документы о незаконном пересечении .и будет винить всех кроме себя.! больше фото в шмотье.кацапском триколоре .и больше акцента что на мне был свитшот Киев и мне не понравилось как написан Киев на нем.Про украинку-подругу в АР Крым.
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15.02.2022 18:21 Ответить
Как будто от зекрысы бывают не мошенники...
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15.02.2022 18:21 Ответить
Я от не розумію цю зелену шоблу. Якщо суспільство так заряджене що на якийсь там пісенний попсовий конкурс хоче тру-українське, то про який особливий вони ще говорять. Та якщо тільки спробують внести на порядок денний, за годину під радою буде кілька тисяч, а до вечора 50.
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15.02.2022 18:22 Ответить
На брехні- далеко не заїдеш!
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15.02.2022 18:22 Ответить
Все - ні путіна, ні ковіду немає! Одна зловісна тінь Паш нависла над співочою Україною! Рятуйте наші душі!
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15.02.2022 18:27 Ответить
В Україні, зараз нема білььше справ, як тільки розв"язувати бійки цих півунів з півунями.
Та підіть Нах у курятник та там і розберетеся, хто з вас півунія а хто з вас півун. А ще голосами прокукарікайте з курятнику, може хтось з людей зрозуміє, хто з них півень а хто курка чи навпаки.
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15.02.2022 18:27 Ответить
тримай підсрачника! московська шльондра не має взагалі ніяких прав бути представником української націїї, це вже збочення!!!
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15.02.2022 18:52 Ответить
А что тут разбирать, подделала документ - суд - тюрьма, а не конкурс. А то еще на конкурсе выдаст что типа "мы один врот" и т.п.
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15.02.2022 19:33 Ответить
няш-мяш - Крим Паш
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15.02.2022 18:38 Ответить
Получается что в финале отбора мог бы и путин спеть? Только потом выясниться что он в Крым нелегально приезжал.
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15.02.2022 18:41 Ответить
Паш-няш.
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15.02.2022 18:45 Ответить
И кто-то еще смотрит это говно. Мало вам хорошей музыки?
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15.02.2022 18:46 Ответить
Смотрел. К сожалению, она единственная более-менее. Ну не за вишни же голосовать.
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15.02.2022 18:50 Ответить
Прекрасно! Гуканка довы&бывалась. Спасибо всем кто ухватил за жабры и выволок на солнце!
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15.02.2022 18:52 Ответить
"шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні"
нажаль на місті Президента України у 2019му також опинилося випадкове прездобол-шахрай
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15.02.2022 18:58 Ответить
Це можна схарактеризувати такими двома цитатами:
" Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи" (С) ;
"Боооже, яке кончене..." (С)
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15.02.2022 18:59 Ответить
Пуща-Водица рискует стать полигоном для стройки.

Уникальная курортная зона уже в ближайшее время может превратиться в строительную площадку.
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15.02.2022 19:08 Ответить
Та Киеву уже давно пи"дец.
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15.02.2022 20:24 Ответить
Паш пояснила свої дії тим, що вона космополітка. То нехай якась держава космополітка й направляє її на Євробачення.
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15.02.2022 19:10 Ответить
Это бы нужно делать, проверку, до того как начинать отбор) неужели не ясно это....
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15.02.2022 19:14 Ответить
А что за подделку документов уже не сожают?
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15.02.2022 19:31 Ответить
то нe "суспiльнe" вирiшує. а тут стaття про суспiльнe.
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15.02.2022 21:42 Ответить
Да, она наделала глупостей но гораздо важнее обсуждать каков может быть результат её выступления. Хватит того как с Марув обгадились, а ведь у нее был большой шанс принести победу.
Короче, пусть едет эта сковородка раз уж выбрали, иначе вообще окажемся в хвосте.
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15.02.2022 20:10 Ответить
Да, нам хватает шахраїв в верховной Раде 😁
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15.02.2022 20:59 Ответить
все що стосується шоу бізнесу - все знаходиться під пильним поглядом Зеленського і його 95квартальців. це золота жила задля отримання шансу на обрання на другий термін в президенти України. якщо країною керує малоросійське масмедія. . . закони не працюватимуть. Україна - не театр абсурду.
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15.02.2022 21:01 Ответить
Будет тварь брехливая теперь Стерненка проклинать вместе с Мураевым.
Кстати, я видел ее реакцию на оглашение результатов отбора. Фальшивка. Она все знала заранее.
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15.02.2022 21:21 Ответить
А что у неё за подушка на голове?
Красная шапочка ищет охотников ?
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15.02.2022 21:33 Ответить
кокошнiкоподiбнe щось.
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15.02.2022 21:40 Ответить
Чьи-то семейные трусы.
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15.02.2022 23:03 Ответить
головний убор русской "кукли на самовар"

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80&tbm=isch&tbs=rimg:CRnFXNmfRb9bYRbUUN0xfHxCsgIMCgIIABAAOgQIABAB&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&hl=uk&sa=X&ved=0******************************************&biw=1383&bih=939#imgrc=**************
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16.02.2022 08:55 Ответить
як то кажуть "бeрeжи чeсть з молоду". а то кажe вона Осадчi "я тодi була нe така вiдома тому мeнe запхали як чумодан в лiтак i привeзли у Крим"
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15.02.2022 21:58 Ответить
Да, она наделала глупостей но гораздо важнее обсуждать каков может быть результат её выступления. Хватит того как с Марув обгадились, а ведь у нее был большой шанс принести победу.
Короче, пусть едет эта сковородка раз уж выбрали, иначе вообще окажемся в хвосте.
И нефиг меня спамить, тупорылые.
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15.02.2022 22:31 Ответить
Люди добрі ,чалавєкі ))) Просто аходите в ютуб ,набираєте суспільне -відбір учасників . На сторінці тої кралі 1.5 мільйона переглядів , позначок панаравілось -27 тис ... Гурт калуш -1 лімон переглядів ,сподобалось 50 тис ... Ось і все , що можна ще казати ? Ясний хер , кому треба відсмок5тала )))
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15.02.2022 23:07 Ответить
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15.02.2022 23:10 Ответить
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