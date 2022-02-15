"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - глава "Общественного"

Оргкомитет Евровидения завтра соберется на заседание с участием Алины Паш и решит, поедет ли она на песенный конкурс.

Об этом написал в Фейсбуке председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил Госпогранслужбу за оперативное рассмотрение запроса по поводу справки, которую Алина Паш предоставила "Общественному".

"После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение", - написал Чернотицкий.

Он особо отметил, что буду обращаться в правоохранительные органы по поводу предоставления поддельных документов.

"По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - добавил Чернотицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба не выдавала Алине Паш документ о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы. В Госпогранслужбе сообщили, что никогда не выдавали такой документ.