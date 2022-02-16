Жодного військового РФ, жодної одиниці техніки не залишиться в Білорусі після навчань, - Макей
Глава МЗС Білорусі Володимир Макей завпевняє, що після закінчення навчань всі російські військові залишать Білорусь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляюють росЗМІ.
"Жодного військовослужбовця РФ, жодної одиниці техніки не залишиться на території Білорусі після проведення навчань з Росією", - сказав Макей.
Нагадаємо, наразі в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".
29 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулися переговори Путіна та Лукашенка під час неформального саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД). У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.
Топ коментарі
+29 Прощай немытая раССея
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+22 Vitaliy Darmits
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+15 vitaliymkua
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Батько наш Бандера
Україна - мати ...
🇺🇦😎👍
Теперь осталось только подождать заявления зеленского что он бы и сам справился...
Потому что кризис миновал, а задача сдать нэньку х**лу осталась...
МаКей віщує -жодного солдата РФ не буде на білоруській землі. Ну хіба так можна прикалуватись над убогими. Колись письменниця Вера Панова (була така звізда) написала роман "Спутники", Микитка його грізно критикував, після цього Микитка і родив своє геніальне - попутчики. Цим словом почали обзивати всіх писак, які не були автоматчиками партії. Так і тут - команчі стали попутчиками лишньохромосомних. Але не зрослося. Гніваються. Однако
Вирішили пуйло з бульбофюрером взяти Захід і Україну на слабо, і обіср...я.
Американці і європейці дали українцям зброю, вивели своїх дипломатів з Києва і сказали пуйлу: "Ану давай пробуй, побачимо, що ти за перець " А перець виявився заср....цем. Не вдалося молі поблефувати, та й погода на території України і міць української армії не дозволять орді безпроблемно залізти в чужу хату.
Тепер вони грозять визнати лугандон. Та будь ласка. Де-факто лугандон уже ординський васал, 800 тисяч російських паспортів, свідчить, що це уже не наші люди. А створювати на Донбасі кадировщину, коли необхідно половину бюджету запхати в лугандон, мешканці якого зажди будуть дивитися в мордор, не варто.
Приклад треба брати із двох Німеччин. Прийде час час і лугандон і Крим приповзуть в Україну, а поки що слід піднімати економіку і добробут українців і своїм прикладом показувати, що тут краще ніж там.
Хай молиться пуйло, що не полізло в Україну, бо груз 200 пішов би з України в мордор тисячами, а там би йому бошку росіяни відкрутили. Того він має шанс ще трішки поє.....ти мізки російській біомасі.