УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8361 відвідувач онлайн
Новини
21 374 45

Жодного військового РФ, жодної одиниці техніки не залишиться в Білорусі після навчань, - Макей

Жодного військового РФ, жодної одиниці техніки не залишиться в Білорусі після навчань, - Макей

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей завпевняє, що після закінчення навчань всі російські військові залишать Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляюють росЗМІ.

"Жодного військовослужбовця РФ, жодної одиниці техніки не залишиться на території Білорусі після проведення навчань з Росією", - сказав Макей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вірю в сценарій атаки на Київ з території Білорусі, - Резніков

Нагадаємо, наразі в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".

29 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулися переговори Путіна та Лукашенка під час неформального саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД). У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не планує воювати проти України, - Лукашенко

Білорусь (7926) росія (65002) військові навчання (2775) Макей Володимир (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Посмотрим...обещать вы многое можете, но решит все за вас Пукин...
показати весь коментар
16.02.2022 11:00
+22
Це можна трактувати двояко . В якому напрямку вони поїдуть з Білорусі ? Якщо до нас - спалимо вщент разом з екіпажами . Металолом не віддамо .

Батько наш Бандера
Україна - мати ...
🇺🇦😎👍
показати весь коментар
16.02.2022 11:04
+15
Так каже, наче він там щось вирішує.
показати весь коментар
16.02.2022 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бацька перекрасился?
показати весь коментар
16.02.2022 10:58 Відповісти
Бульбашнй хамелеон
показати весь коментар
16.02.2022 11:02 Відповісти
та хто таракана питати стане, тим паче що терміни "навчань" можно зробити безстроковими)
показати весь коментар
16.02.2022 11:12 Відповісти
Та не. Я думаю у хитрого бацьки есть зазор для манёвра.
показати весь коментар
16.02.2022 11:23 Відповісти
Посмотрим...обещать вы многое можете, но решит все за вас Пукин...
показати весь коментар
16.02.2022 11:00 Відповісти
Що таке іхтамнєт ми в курсі.
показати весь коментар
16.02.2022 11:01 Відповісти
Агрофюрер з гебешним у@бком обхезались
показати весь коментар
16.02.2022 11:01 Відповісти
ну прям жодного)
показати весь коментар
16.02.2022 11:01 Відповісти
Так каже, наче він там щось вирішує.
показати весь коментар
16.02.2022 11:02 Відповісти
дадите им всем белорусское гражданство?
показати весь коментар
16.02.2022 11:02 Відповісти
А шо, долго?
показати весь коментар
16.02.2022 12:36 Відповісти
Це можна трактувати двояко . В якому напрямку вони поїдуть з Білорусі ? Якщо до нас - спалимо вщент разом з екіпажами . Металолом не віддамо .

Батько наш Бандера
Україна - мати ...
🇺🇦😎👍
показати весь коментар
16.02.2022 11:04 Відповісти
Мечтай, кто его спрашивать будет.
показати весь коментар
16.02.2022 11:04 Відповісти
а кого Лукашенко "кинув" у справі з "вагнерівцями ,обіцявши Зе повернути їх в Україну
показати весь коментар
16.02.2022 11:08 Відповісти
Прокидайтесь північні русини, женіть до всіх чортів тих москалів.
показати весь коментар
16.02.2022 11:09 Відповісти
Верить ***** и бульбафюреру никогда нельзя - это уже аксиома!
показати весь коментар
16.02.2022 11:12 Відповісти
білоруські лакеї не можуть вказувати окупантам Української землі і рашистським своїм господарям .
показати весь коментар
16.02.2022 11:12 Відповісти
ага, вас забули спитати, що накаже фюрер бульбофюреру - те й буде
показати весь коментар
16.02.2022 11:20 Відповісти
Походу бацька понял, что хутин с вторжением в Украину обкакался...
показати весь коментар
16.02.2022 11:23 Відповісти
Не называйте это кацпскую шлюху бацькой. Он в Беларуси ничего не решает. Как кацапы решат, так и будет. Вполне возможно, что хрюсские "перейдут в подчинение" таракану или нацепят закатноболотную символику. В общем, юридическими манипуляциями оставят кацапню в белорусской области.
показати весь коментар
16.02.2022 11:31 Відповісти
Недумай що у нас в Україні нема вати котра з задоволенням очікує ***** з ************** і залюбки називає вашого дояра бацькой.А тобі ганьба зак використання фені окупанта.
показати весь коментар
16.02.2022 14:20 Відповісти
А ты надеялся воевать?
показати весь коментар
16.02.2022 13:09 Відповісти
через декілька тижнів 84-ті роковини аншлюсу Австрії. Так, згадалось.
показати весь коментар
16.02.2022 11:24 Відповісти
Сам то в ето веришь?
показати весь коментар
16.02.2022 11:27 Відповісти
І куди підуть? Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
16.02.2022 11:30 Відповісти
Так в Україну і підуть.
показати весь коментар
16.02.2022 13:04 Відповісти
Мне кажется, что подобное заявление перестраховка. Беларусы сами до конца не уверены, что именно так произойдет. Потому и делают заранее подобные заявления.
показати весь коментар
16.02.2022 11:32 Відповісти
флюгер не решает сам куда ему крутиться ))) куда ***** дунет туда и крутанешься...
показати весь коментар
16.02.2022 11:32 Відповісти
Люта брехня. У кацапів там вже військові бази.
показати весь коментар
16.02.2022 11:35 Відповісти
https://zaxid.net/biloruski_siloviki_dopomogli_grupi_nelegaliv_prorvatisya_do_polshhi_n1536065
показати весь коментар
16.02.2022 11:39 Відповісти
А у Пуйла спитали?
показати весь коментар
16.02.2022 12:08 Відповісти
Байден и Джонсон были убедительны... Их джавелины, РПГ и рассказ о санкция, которые они введут впечатлили х***ла.

Теперь осталось только подождать заявления зеленского что он бы и сам справился...
Потому что кризис миновал, а задача сдать нэньку х**лу осталась...
показати весь коментар
16.02.2022 12:12 Відповісти
От іще цього чмошника ***** не попитав...
показати весь коментар
16.02.2022 12:28 Відповісти
Гарний козак Макей
показати весь коментар
16.02.2022 12:38 Відповісти
Звісно ні. Вони просто погони познімають за старою звичкою.
показати весь коментар
16.02.2022 12:39 Відповісти
Лукашенко також щось казав про самостійну Білорусь, але перетворив її на ще одну губернію раши
показати весь коментар
16.02.2022 13:10 Відповісти
Значить Україна пішла на поступки...
показати весь коментар
16.02.2022 13:10 Відповісти
Та хоть картохи пожрали в мундирах до отвала---пока паростки не пустила---рано пока, успели. В бурятских лугах только ягель зреет.
показати весь коментар
16.02.2022 13:12 Відповісти
У бульбашей 90% картофеля импортный, причем половина украинский, есть из египта и бывших югославов.
показати весь коментар
16.02.2022 14:11 Відповісти
Так тем более, так им и надо, пусть жрут с ******! Там мумиями удобряют перемелеными---фу. какая гадость!
показати весь коментар
16.02.2022 14:22 Відповісти
МакКей так сказав не спроста. Їх предводитель команчей таки повірив недофюреру. "Ми з Володею разом весь світ перевернемо, бо в нас є точка опори армія". А у Володі кишка тонка виявилась, струхнув малехо. Семерих не нашлось

МаКей віщує -жодного солдата РФ не буде на білоруській землі. Ну хіба так можна прикалуватись над убогими. Колись письменниця Вера Панова (була така звізда) написала роман "Спутники", Микитка його грізно критикував, після цього Микитка і родив своє геніальне - попутчики. Цим словом почали обзивати всіх писак, які не були автоматчиками партії. Так і тут - команчі стали попутчиками лишньохромосомних. Але не зрослося. Гніваються. Однако
показати весь коментар
16.02.2022 13:13 Відповісти
Ну ось і все.

Вирішили пуйло з бульбофюрером взяти Захід і Україну на слабо, і обіср...я.

Американці і європейці дали українцям зброю, вивели своїх дипломатів з Києва і сказали пуйлу: "Ану давай пробуй, побачимо, що ти за перець " А перець виявився заср....цем. Не вдалося молі поблефувати, та й погода на території України і міць української армії не дозволять орді безпроблемно залізти в чужу хату.

Тепер вони грозять визнати лугандон. Та будь ласка. Де-факто лугандон уже ординський васал, 800 тисяч російських паспортів, свідчить, що це уже не наші люди. А створювати на Донбасі кадировщину, коли необхідно половину бюджету запхати в лугандон, мешканці якого зажди будуть дивитися в мордор, не варто.

Приклад треба брати із двох Німеччин. Прийде час час і лугандон і Крим приповзуть в Україну, а поки що слід піднімати економіку і добробут українців і своїм прикладом показувати, що тут краще ніж там.

Хай молиться пуйло, що не полізло в Україну, бо груз 200 пішов би з України в мордор тисячами, а там би йому бошку росіяни відкрутили. Того він має шанс ще трішки поє.....ти мізки російській біомасі.
показати весь коментар
16.02.2022 13:45 Відповісти
Половина білорусів мріє бачити Луку на шибениці, інша половина на електричному стільці
показати весь коментар
16.02.2022 14:38 Відповісти
Усате чмо вирішив і своїх солдат на м'ясорубку.
показати весь коментар
28.02.2022 17:44 Відповісти
 
 