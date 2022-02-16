Жодного військового РФ, жодної одиниці техніки не залишиться в Білорусі після навчань, - Макей

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей завпевняє, що після закінчення навчань всі російські військові залишать Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляюють росЗМІ.

"Жодного військовослужбовця РФ, жодної одиниці техніки не залишиться на території Білорусі після проведення навчань з Росією", - сказав Макей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вірю в сценарій атаки на Київ з території Білорусі, - Резніков

Нагадаємо, наразі в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".

29 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулися переговори Путіна та Лукашенка під час неформального саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД). У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не планує воювати проти України, - Лукашенко